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Прикарпатье - Альянс онлайн трансляция матча

Первая лига - 23 октября 2021, 13:15 - МЦС Рух
Рейтинг матча:
Прикарпатье
Ивано-Франковск
2 - 0
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перерыв
Альянс
Липовая Долина
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Прикарпатье
45%
Ничья
18%
Альянс
36%
П1: 3.74 Х: 2.44 П2: 2.30
П1: 3.74 Х: 2.44 П2: 2.30
П1: 3.74 Х: 2.44 П2: 2.30
Личные встречи
Прикарпатье
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Альянс
Первая лига 2020/2021
26.05.2021 - 18:00 Альянс 4 - 1 Завершен Прикарпатье
Первая лига 2020/2021
15.11.2020 - 14:00 Прикарпатье 1 - 0 Завершен Альянс
Последние матчи - Прикарпатье
Первая лига 2021/2022
16.10.2021 - 13:15 Подолье 0 - 2 Завершен Прикарпатье В
Первая лига 2021/2022
12.10.2021 - 15:30 Прикарпатье 0 - 0 Завершен Агробизнес Н
Первая лига 2021/2022
06.10.2021 - 13:15 Кремень 1 - 1 Завершен Прикарпатье Н
Первая лига 2021/2022
03.10.2021 - 15:30 Прикарпатье 0 - 1 Завершен Горняк-Спорт П
Первая лига 2021/2022
27.09.2021 - 17:30 Нива 0 - 2 Завершен Прикарпатье В
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Последние матчи - Альянс
Первая лига 2021/2022
17.10.2021 - 15:30 Альянс 2 - 3 Завершен ФК Ужгород П
Первая лига 2021/2022
11.10.2021 - 15:15 Альянс 2 - 1 Завершен Олимпик В
Первая лига 2021/2022
07.10.2021 - 15:30 Подолье 0 - 0 Завершен Альянс Н
Первая лига 2021/2022
03.10.2021 - 13:15 Альянс 3 - 2 Завершен Агробизнес В
Первая лига 2021/2022
27.09.2021 - 16:15 Кремень 0 - 1 Завершен Альянс В
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Прикарпатье
45%
Ничья
18%
Альянс
36%
П1: 3.74 Х: 2.44 П2: 2.30
П1: 3.74 Х: 2.44 П2: 2.30
П1: 3.74 Х: 2.44 П2: 2.30
Трансляция
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Добавлено 2 минуты.
45'
Опасный момент
Новак выручает свою команду! Мяч после удара Загинайлова шел в верхний угол ворот, но вратарь Прикарпатья продемонстрировал свою реакцию.
44'
Желтая карточка
Семотюк пошел в грубый подкат и заработал предупреждение.
42'
Опасный момент
Ярошенко попадает в стенку, псоле чего Загинайлов добивал в падении через себя. Новаку повезло, что мяч разминулся со штангой.
41'
Штрафной с близкой дистанции выполнит Альянс.
40'
Опасный момент
Сондей обязан был забивать, но нанес слабый удар, который с легкостью заблокировал защитник.
37'
Воробчак обыграл соперника на фланге и наносил удар в дальний угол. Не хватило точности.
34'
Гоооол!!!
Барчук уверенно реализует заработанный им же пенальти.
34'
Пикулю оказывают медицинскую помощь.
32'
Опасный момент
Арбитр назначает пенальти в ворота Альянса. Цепь ошибок в обороне приводит к тому, что Прикарпатье исполнит одиннадцатиметровый удар.
29'
Желтая карточка
Еще один штрафной выполнит Прикарпатье. Лебеденко так же получает предупреждение.
28'
Барчук пробивал на исполнение со штрафного. Ефанов занял правильную позицию и забрал мяч.
23'
Карноза оказался первым на подборе, но из хорошей позиции запустил мяч над перекладиной.
20'
Офсайд
Барчук оказался в офсайде открываясь под передачу за спину защитникам.
17'
Гоооол!!!
Прикарпатье открывает счет! Сондей завершает контратаку своей команды, реализуя выход один на один.
17'
Желтая карточка
Пастух не успевал за соперников и был вынужден фолить. Желтая.
15'
Рогозинский взял игру на себя и пробил издали. Мимо.
14'
Волошинович сильно простреливал вдоль ворот. Ефанов фиксирует мяч в руках.
13'
Карноза здорово нашел Ярошенко в штрафной, но следующая передача оказалась лишней. Момент упущен.
11'
У Писного мяч срезался с ноги и его подача ушла за лицевую.
10'
Барчук выиграл борьбу у защитника, но никто из партнеров не поддержал его в этой атаке.
9'
Офсайд
В положении вне игры оказался игрок Альянса.
6'
Рудюк из перспективной позиции пробил отвратительно. Мяч ушел в аут.
5'
Защитники Прикарпатья прерывают опасную атаку Альянса в последний момент.
3'
Все тот же Писко пробивал после быстрого розыгрыша штрафного. Удар с нерабочей правой не удался.
2'
Писко выполнял фланговую передачу и заработал стандарт для своей команды. Соперник сыграл рукой.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Прикарпатья: Новак (к), Писко, Лень, Матушевский, Пастух, Семотюк, Волошинович, Воробчак, Рудюк, Сондей, Барчук.
Инфо
Стартовый состав Альянса: Ефанов, Рогозинский, Герт, Пикуль (к), Писный, Лебеденко, Карноза, Ярошенко, Шмигельский, Загинайлов, Агапов.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Первой лиги Прикарпатье – Альянс.
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Анонс матча Прикарпатье - Альянс 23.10.2021, Первая лига

Поединок между командой Прикарпатье (Ивано-Франковск) и командой Альянс (Липовая Долина) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе МЦС Рух.

Дата проведения матча: 23.10.2021
Время начала матча: 13:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Прикарпатье (Ивано-Франковск) и командой Альянс (Липовая Долина):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Альянс, тогда как команда Прикарпатье осталась с поражением. Столкновение Альянс и Прикарпатье в предыдущем футбольном матче 26.05.2021 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Прикарпатье - Альянс можно посмотреть 23.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Прикарпатье - Альянс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Год основания Прикарпатье (Ивано-Франковск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Олег Рыпан

Прошедший матч команды Прикарпатье был сыгран против Подолье - 16.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Прикарпатье.

Команда гостей

Название: Альянс (Липовая Долина)
Год основания Альянс (Липовая Долина): 2016
Страна: Украина

Прошедший матч команды Альянс был сыгран против ФК Ужгород - 17.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Ужгород.

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