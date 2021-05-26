Прикарпатье - Альянс онлайн трансляция матча

Поединок между командой Прикарпатье (Ивано-Франковск) и командой Альянс (Липовая Долина) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч состоится на стадионе МЦС Рух.
Дата проведения матча: 23.10.2021
Время начала матча: 13:15
История противостояний между Прикарпатье (Ивано-Франковск) и командой Альянс (Липовая Долина):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Альянс, тогда как команда Прикарпатье осталась с поражением. Столкновение Альянс и Прикарпатье в предыдущем футбольном матче 26.05.2021 закончилось со следующими результатом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Год основания Прикарпатье (Ивано-Франковск): 2016
Страна: Украина
Тренер: Олег Рыпан
Прошедший матч команды Прикарпатье был сыгран против Подолье - 16.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Прикарпатье.
Название: Альянс (Липовая Долина)
Год основания Альянс (Липовая Долина): 2016
Страна: Украина
Прошедший матч команды Альянс был сыгран против ФК Ужгород - 17.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Ужгород.
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