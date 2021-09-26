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Полесье - Кривбасс онлайн трансляция матча

Первая лига - 23 октября 2021, 15:30 - Tsentralnyi Stadion
Рейтинг матча:
Полесье
Житомир
0 - 1
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34'
Кривбасс
Кривой Рог
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
35%
Ничья
29%
Кривбасс
35%
П1: 3.40 Х: 2.35 П2: 2.55
П1: 3.40 Х: 2.35 П2: 2.55
П1: 3.40 Х: 2.35 П2: 2.55
Последние матчи - Полесье
Первая лига 2021/2022
26.09.2021 - 15:30 Полесье 1 - 4 Завершен Оболонь П
Первая лига 2021/2022
17.09.2021 - 18:30 Металлист 1 - 1 Завершен Полесье Н
Первая лига 2021/2022
11.09.2021 - 13:15 Полесье 2 - 0 Завершен Прикарпатье В
Первая лига 2021/2022
05.09.2021 - 13:15 ФК Ужгород 0 - 2 Завершен Полесье В
Кубок Украины 2021/2022
31.08.2021 - 19:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Полесье П
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Последние матчи - Кривбасс
Первая лига 2021/2022
16.10.2021 - 15:30 Кривбасс 3 - 0 Завершен ФК Краматорск В
Первая лига 2021/2022
10.10.2021 - 15:30 ВПК-Агро 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Первая лига 2021/2022
06.10.2021 - 15:30 Кривбасс 2 - 1 Завершен Волынь В
Первая лига 2021/2022
01.10.2021 - 17:30 Оболонь 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Первая лига 2021/2022
26.09.2021 - 15:30 Кривбасс 0 - 5 Завершен Металлист П
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
35%
Ничья
29%
Кривбасс
35%
П1: 3.40 Х: 2.35 П2: 2.55
П1: 3.40 Х: 2.35 П2: 2.55
П1: 3.40 Х: 2.35 П2: 2.55
Трансляция
31'
Опасный момент
Рябов простреливал вдоль ворот, мяч после рикошета попадает в штангу!
30'
Васин вошел в штрафную и отдал передачу в центр, которую чудом не замкнул Дебелко.
28'
Тяжело дается создание моментов обеим командам. Много борьбы в центре поля.
21'
Чайковский проигнорировал партнеров и пробил издали. Неточно.
18'
Футболисты Полесья пробуют себя в позиционной игре, обострить ситуацию пока не удается.
16'
Кривбасс атаковал вторым темпом после розыгрыша углового. Заименко нанес удар, который заблокировал Швец.
15'
На левом фланге у Полесья активен Янаков, но его подачам пока не хватает точности.
11'
Гоооол!!!
Кривбасс быстро выходит вперед! Махарадзе выполнил отличный сейв, но с добиванием от Хобленко ничего поделать не смог.
10'
Подачу Васина с фланга блокирует защитник Полесья.
8'
Желтая карточка
Еще одно предупреждение. Хобленко сфолил против Чайковского.
7'
Дебелко не удалось обработать мяч после передачи Хобленко с фланга.
4'
Желтая карточка
Первая желтая карточка в матче. Оринчак позволил себе грубость по отношению к сопернику.
2'
Янаков собрал вокруг себя нескольких соперников, а затем выполнил передачу в штрафную. Никто из партнеров не откликнулся.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Полесья: Махарадзе, Чередниченко, Швец, Гитченко, Шаповал, Бабенко, Козак, Чайковский, Грицук (к), Янаков, Оринчак.
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Сарнавский, Рябов, Заименко (к), Яровой, Хобленко, Татарков, Мостовой, Дебелко, Васин, Щедрый, Семенов.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 15-го тура Первой лиги между Полесьем и Кривбассом.
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Анонс матча Полесье - Кривбасс 23.10.2021, Первая лига

Противостояние между командой Полесье (Житомир) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Tsentralnyi Stadion.

Дата проведения матча: 23.10.2021
Время начала матча: 15:30

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Полесье - Кривбасс можно посмотреть 23.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Полесье - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Предыдущий поединок команды Полесье был сыгран против Оболонь - 26.09.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Оболонь.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против ФК Краматорск - 16.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.

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