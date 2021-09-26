Полесье - Кривбасс онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Полесье (Житомир) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Tsentralnyi Stadion.
Дата проведения матча: 23.10.2021
Время начала матча: 15:30
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Предыдущий поединок команды Полесье был сыгран против Оболонь - 26.09.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Оболонь.
Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич
Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против ФК Краматорск - 16.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.
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