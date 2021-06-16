Металлист - Подолье онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист - Подолье 24.10.2021, Первая лига

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой Подолье (Хмельницкий) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 24.10.2021

Время начала матча: 18:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Металлист (Харьков) и командой Подолье (Хмельницкий):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Металлист, тогда как команда Подолье осталась с поражением. Столкновение Металлист и Подолье в предыдущем футбольном матче 16.06.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)

Год основания Металлист (Харьков): 2020

Страна: Украина



Прошедший поединок команды Металлист был сыгран против Агробизнес - 18.10.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Агробизнес.

Команда гостей

Название: Подолье (Хмельницкий)

Год основания Подолье (Хмельницкий): 2016

Страна: Украина

Тренер: Виталий Костышин



Прошедший матч команды Подолье был сыгран против Прикарпатье - 16.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Прикарпатье.

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