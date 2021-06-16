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Металлист - Подолье онлайн трансляция матча

Первая лига - 24 октября 2021, 18:45 - Металлист
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
0 - 0
Обновить
7'
Подолье
Хмельницкий
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
53%
Ничья
26%
Подолье
21%
П1: 1.35 Х: 3.70 П2: 12.00
П1: 1.35 Х: 3.70 П2: 12.00
П1: 1.35 Х: 3.70 П2: 12.00
Личные встречи
Металлист
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Подолье
Вторая лига 2022
16.06.2021 - 17:00 Металлист 1 - 0 Завершен Подолье
Последние матчи - Металлист
Первая лига 2021/2022
18.10.2021 - 15:15 Агробизнес 2 - 1 Завершен Металлист П
Первая лига 2021/2022
11.10.2021 - 18:30 Металлист 4 - 0 Завершен Кремень В
Первая лига 2021/2022
07.10.2021 - 13:15 Горняк-Спорт 1 - 1 Завершен Металлист Н
Первая лига 2021/2022
02.10.2021 - 18:45 Металлист 2 - 1 Завершен Нива В
Первая лига 2021/2022
26.09.2021 - 15:30 Кривбасс 0 - 5 Завершен Металлист В
Показать больше
Последние матчи - Подолье
Первая лига 2021/2022
16.10.2021 - 13:15 Подолье 0 - 2 Завершен Прикарпатье П
Первая лига 2021/2022
12.10.2021 - 13:15 ФК Ужгород 0 - 1 Завершен Подолье В
Первая лига 2021/2022
07.10.2021 - 15:30 Подолье 0 - 0 Завершен Альянс Н
Первая лига 2021/2022
01.10.2021 - 15:30 Подолье 0 - 1 Завершен Олимпик П
Первая лига 2021/2022
25.09.2021 - 15:30 Агробизнес 0 - 0 Завершен Подолье Н
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
53%
Ничья
26%
Подолье
21%
П1: 1.35 Х: 3.70 П2: 12.00
П1: 1.35 Х: 3.70 П2: 12.00
П1: 1.35 Х: 3.70 П2: 12.00
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовый состав Подолья: Кучеренко, Морговский, Веремиенко, Пернацкий, Корохов, Матвеенко, Прихна (к), Островский, Каверин, Савошко, Коваль.
Свисток
Стартовый состав Металлиста: Рыбка, Шопин, Порох, Федорив (к), Горбунов, Ралюченко, Демченко, Балули, Риаскос, Танчик, Пейшото.
Напомним, что Металлист возглавляет турнирную таблицу, а Подолье расположилось на 9-м месте.
Матч начнется в 18:45, судить игру будет Юрий Иванов.
Добрый день всем любителям украинского футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 15-го тура Первой лиги, в котором Металлист примет Подолье.
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Комментарии(1)
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леонид Угринович
24.10.2021 в 16:56
А можно буде дивитись цей матч?
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Анонс матча Металлист - Подолье 24.10.2021, Первая лига

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой Подолье (Хмельницкий) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 18:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Металлист (Харьков) и командой Подолье (Хмельницкий):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Металлист, тогда как команда Подолье осталась с поражением. Столкновение Металлист и Подолье в предыдущем футбольном матче 16.06.2021 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Подолье можно посмотреть 24.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Металлист - Подолье, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Металлист был сыгран против Агробизнес - 18.10.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Агробизнес.

Команда гостей

Название: Подолье (Хмельницкий)
Год основания Подолье (Хмельницкий): 2016
Страна: Украина
Тренер: Виталий Костышин

Прошедший матч команды Подолье был сыгран против Прикарпатье - 16.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Прикарпатье.

Следите за результатами матча Металлист - Подолье онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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