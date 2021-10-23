  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Челси - Норвич Сити Смотреть онлайн
В тренде

Челси - Норвич Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 23 октября 2021, 14:30 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Энди Медли
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
5 - 0
Обновить
79'
Норвич Сити
Норвич
Ход матча
8' Маунт, Мейсон 18' Каллум Хадсон-Одои 42' Джеймс Моррисон 45' Пьер Ле-Мелу
46' Пьер Ле-Мелу Вышел: Милот Рашица 46' Гианнулис, Димитриос Вышел: Williams, Brandon 55' Бен Гибсон 57' Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон 62' Ааронс, Макс 64' Жоржиньо Вышел: Рубен Лофтус-Чик 65' Бен Гибсон 69' Джошуа Сарджент Вышел: Omobamidele 70' Каллум Хадсон-Одои Вышел: Хаким Зийех 70' Хавертц, Кай Вышел: Росс Баркли
Кто победит?
4 Пользователей сделало свой выбор
Челси
25%
Ничья
25%
Норвич Сити
50%
П1: 1.67 Х: 3.02 П2: 8.47
П1: 1.62 Х: 3.00 П2: 7.00
П1: 1.67 Х: 3.02 П2: 8.47
П1: 1.67 Х: 3.02 П2: 8.47
Интересные факты
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Норвич Сити (во всех соревнованиях).
  • Romelu Lukaku лучший бомбардир Челси с 3 голами. Teemu Pukki забил 2 раз за Норвич Сити
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 1 гол(а).
  • Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Норвич Сити - 2.2.
  • Когда Норвич Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Норвич Сити - 1.4.
  • Норвич Сити без побед в последних 7 играх.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Норвич Сити's.
  • Команда Норвич Сити выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Выездная статистика Норвич Сити в сезоне 0-1-3
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • Норвич Сити не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Челси забивает 1.72 гола, играя дома, а Норвич Сити забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Норвич Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Норвич Сити% своих матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Норвич Сити выигрывает в 42%.
  • В домашних матчах Челси не проигрывает Норвич Сити в последних 9 встречах.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Норвич Сити.
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 4, команда Норвич Сити выиграла 0, 1 ничьи.
  • Год назад, Челси была на 5 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 1 месте с 19 очками.
  • Челси забивает 1.4 гола за матч против команды Норвич Сити, а Норвич Сити забивает 0.8 гола против команды Челси (в среднем).
  • Норвич Сити не забивает в последних 4 матчах.
  • У команды Норвич Сити серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.
  • Челси выигрывает первый тайм в 50% матчей, Норвич Сити выигрывает в 42% матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Норвич Сити без побед над Челси в последних 3 играх.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Норвич Сити.
  • В выезных играх Норвич Сити не забила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Во время последних 19 встреч, команда Челси выиграла 12 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Норвич Сити выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 34-14 в пользу команды Челси
  • За последние 10 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 7 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Норвич Сити. Разница голов 21-5 в пользу команды Челси.
  • Челси не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Последняя гостевая победа Норвич Сити над Челси была в 1993
  • Вы знали, что Челси забил 25% голов между минутами 46-60?
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
7
Побед
9
Игр
0
Побед
Норвич Сити
Чемпионат Англии 2021
14.07.2020 - 22:15 Челси 1 - 0 Завершен Норвич Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
24.08.2019 - 14:15 Норвич Сити 2 - 3 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2015/2016
01.03.2016 - 21:45 Норвич Сити 1 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2015/2016
21.11.2015 - 17:00 Челси 1 - 0 Завершен Норвич Сити
Последние матчи - Челси
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Челси 4 - 0 Завершен Мальме В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Челси 3 - 1 Завершен Саутгемптон В
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Челси 0 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Показать больше
Последние матчи - Норвич Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Норвич Сити 0 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Бернли 0 - 0 Завершен Норвич Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Эвертон 2 - 0 Завершен Норвич Сити П
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Норвич Сити 0 - 3 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Норвич Сити 1 - 3 Завершен Уотфорд П
Показать больше
Главные события
Каллум Хадсон-Одои
Вышел: Хаким Зийех
70'
Хавертц, Кай
Вышел: Росс Баркли
70'
69'
Джошуа Сарджент
Вышел: Omobamidele
65'
Бен Гибсон
Жоржиньо
Вышел: Рубен Лофтус-Чик
64'
ГООЛ! Ааронс, Макс
62'
ГООЛ! Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
57'
55'
Бен Гибсон
46'
Пьер Ле-Мелу
Вышел: Милот Рашица
46'
Гианнулис, Димитриос
Вышел: Williams, Brandon
45'
Пьер Ле-Мелу
ГООЛ! Джеймс Моррисон
42'
ГООЛ! Каллум Хадсон-Одои
18'
ГООЛ! Маунт, Мейсон
8'
Кто победит?
4 Пользователей сделало свой выбор
Челси
25%
Ничья
25%
Норвич Сити
50%
П1: 1.67 Х: 3.02 П2: 8.47
П1: 1.62 Х: 3.00 П2: 7.00
П1: 1.67 Х: 3.02 П2: 8.47
П1: 1.67 Х: 3.02 П2: 8.47
Составы команд
16
Менди, Эдуардо
2
Антонио Рюдигер
6
Тьяго Силва
14
Тревох Чалобах
21
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
8
Матео Ковачич
8
Жоржиньо
24
Джеймс Моррисон
19
Маунт, Мейсон
20
Каллум Хадсон-Одои
29
Хавертц, Кай
13
Тим Крул
15
Озан Кабак
4
Бен Гибсон
5
Ханли, Грант
2
Ааронс, Макс
20
Пьер Ле-Мелу
16
Матиас Норманн
23
МакЛин, Кеннет
30
Гианнулис, Димитриос
24
Джошуа Сарджент
22
Теему Пукки
Стартовый состав
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
    70
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
    8
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
    70 18
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
    57
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
    64
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
    42
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 14
    Тревох Чалобах
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 24
    Джошуа Сарджент
    69
  • 22
    Теему Пукки
    Нападающий
  • 2
    Ааронс, Макс
    Защитник
    62
  • 20
    Пьер Ле-Мелу
    46 45
  • 16
    Матиас Норманн
    Полузащитник
  • 23
    МакЛин, Кеннет
    Полузащитник
  • 30
    Гианнулис, Димитриос
    Защитник
    46
  • 15
    Озан Кабак
  • 4
    Бен Гибсон
    Защитник
    65 55
  • 5
    Ханли, Грант
    Защитник
  • 13
    Тим Крул
    Вратарь
Запасные игроки
  • 17
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 22
    Хаким Зийех
  • 10
    Дауэлл, Киран
    Полузащитник
  • 28
    Гунн, Ангус
    Вратарь
  • 35
    Адам Уче Идах
  • 44
    Omobamidele
    Защитник
  • 17
    Милот Рашица
    Полузащитник
  • 7
    Лукас Рупп
    Полузащитник
  • 19
    Sorensen, Jakob Lungi
    Полузащитник
  • 18
    Tzolis, Christos
    Нападающий
  • 21
    Williams, Brandon
    Защитник
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Даниел Фарке
Статистика матча
11
Штрафные
12
12
Фолы
11
8
Удары в створ
1
1
Сейвы
4
61%
Владение мячом
39%
3
Угловые
4
Блокировано ударов
1
3
Удары мимо
1
ЖК
2
КК
1
Live Zone
Трансляция
73'
Чилуэлл немного неточно пробил с дальней дистанции.
71'
Замена
У Норвича Омобамиделе заменил Сарджента.
70'
Замена
Зиеш вышел на поле вместо Хадсон-Одои, а Баркли заменил Хавертца.
67'
Крул забрал мяч в руки после дальнего удара Лофтус-Чика.
65'
Вторая желтая
Вторая желтая для Гибсона. Норвич еще и в меньшинстве.
64'
Замена
Лофтус-Чик заменил Жоржиньо. Первые перестановки от Тухеля.
63'
Гоооол!!!
5:0. Хадсон-Одои простреливал с левого фланга – мяч попал в Ааронса и влетел в сетку ворот Норвич. Автогол.
Инфо
Это 10-й гол Бена Чилуэлла в АПЛ. В текущем сезоне он забивает в третьем матче подряд.
58'
Гоооол!!!
Чилуэлл делает счет 4:0! Бен левой запустил мяч в дальний угол после веерной атаки Челси.
55'
Желтая карточка
Гибсон жестко врезался в Хавертца и увидел перед собой карточку желтого цвета.
54'
Опасный момент
Менди ногой потащил удар Рашицы по пустым воротам. Это Чилуэлл устроил «пожар» у своих ворот.
52'
Защитник Норвича заблокировал удар Хавертца метров с восьми.
46'
Замена
На второй тайм у Норвича вместо Леес-Мелу и Яннулиса вышли Рашица и Уильямс.
46'
Свисток
Матч возобновился!
Тут и нечего обсуждать – три безответных мяча забил Челси в ворота бесхребетного Норвича и задолго до финального свистка положил очередные три очка в свою копилку. Силы слишком неравны – остается лишь сожалеть, что в футболе приходится доигрывать матчи при таких случаях.
45+1'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Желтая карточка
Желтая для Леес-Мелу за фол на Чилуэлле.
44'
Маунт чуть не попал в дальнюю девятку метров с 22-х – над перекладиной пролетел мяч.
Инфо
У Риса Джеймса 2+2 в шести матчах АПЛ в сезоне 2021-2022.
42'
Гоооол!!!
Третий. Джеймс вышел на свидание с Крулом и красиво перебросил последнюю преграду на пути к голу.
39'
Хавертц несильно покатил мяч в руки Крулу после передачи Маунта.
37'
Кабак на половине поля Челси обокрал Хадсона-Одои и пробил с дальней дистанции – мяч ушел на трибуны.
31'
Крул намертво забрал мяч в руки после удара Маунта. А атаку Челси разогнал Хадсон-Одои.
Инфо
За 30 минут Норвич не нанес по воротам Менди ни одного удара. Очень легко сегодня все складывается для Челси.
23'
Рюдигер неплохо простреливал с правого фланга, но мяч не дошел до кого-то в синей футболке.
Инфо
У Каллума Хадсона-Одои теперь 4 гола в 60 поединках в АПЛ.
19'
Гоооол!!!
И второй влетает в ворота Норвича! Хадсон-Одои вышел один на один с вратарем гостей и классическим низовым ударом покатил мяч в дальний угол. Ассист у Ковачича.
17'
Менди вышел из ворот и без проблем забрал мяч в руки после заброса от Леес-Мелу.
12'
Норвич спокойно отбился после углового у своих ворот.
Инфо
Мэйсон Маунт в 80-м матче в АПЛ забил свой 14-й гол. Также на его счету 13 ассистов.
8'
Гоооол!!!
Маунт открывает счет в матче! Полузащитник Челси метров с 20-ти идеально положил мяч низом в дальний угол ворот Норвича.
5'
Крул забрал мяч в руки после дальнего удара Рюдигера.
4'
Челси выбежал в контратаку, но Хавертц сделал безадресную подачу в центр штрафной.
1'
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Челси: Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Хавертц, Хадсон-Одои.
Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Кабак, Яннулис, Маклин, Ле-Мелу, Норманн, Пукки, Сарджент.
Инфо
Челси возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 19-ю очками (6-1-1), а Норвич идет 20-м (0-2-6). Нас ждет классическое противостояние претендента на титул с аутсайдером.
Добрый день! UA-Футбол приглашает на матч 9-го тура чемпионата Англии между Челси и Норвичем. Стартовый свисток на Стэмфорд Бридж прозвучит в 14:30 по киевскому времени.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 14:00 - Сегодня Реал Фарма Реал Фарма 2 Кристалл Кристалл 1 Завершен 14:00 - Сегодня ФК Тростянец ФК Тростянец 2 Энергия Энергия 1 Завершен 14:00 - Сегодня ФК Никополь ФК Никополь 0 Скорук Скорук 1 Завершен 14:00 - Сегодня Карпаты Карпаты 0 Эпицентр Эпицентр 1 Завершен 14:00 - Сегодня ФК Чернигов ФК Чернигов 2 Чайка Чайка 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Челси - Норвич Сити 23.10.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Норвич Сити (Норвич) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 23.10.2021
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой Норвич Сити (Норвич):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение Челси и Норвич Сити в предыдущем футбольном матче 14.07.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Даниел Фарке разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Норвич Сити можно посмотреть 23.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Норвич Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший матч команды Челси был сыгран против Мальме - 20.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Норвич Сити (Норвич)
Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902
Страна: Англия
Тренер: Даниэль Фарке

Прошедший матч команды Норвич Сити был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 16.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Челси - Норвич Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен