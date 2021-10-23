Челси - Норвич Сити онлайн трансляция матча

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Норвич Сити (Норвич) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 23.10.2021
Время начала матча: 14:30
История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой Норвич Сити (Норвич):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Норвич Сити осталась с поражением. Столкновение Челси и Норвич Сити в предыдущем футбольном матче 14.07.2020 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Даниел Фарке разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Прошедший матч команды Челси был сыгран против Мальме - 20.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
Название: Норвич Сити (Норвич)
Год основания Норвич Сити (Норвич): 1902
Страна: Англия
Тренер: Даниэль Фарке
Прошедший матч команды Норвич Сити был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 16.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
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