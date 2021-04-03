  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Аталанта - Удинезе Смотреть онлайн
В тренде

Аталанта - Удинезе онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 24 октября 2021, 13:30 - Gewiss Stadium
Главный судья: Маринелли, Ливио
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
0 - 0
Обновить
4'
Удинезе
Удине
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
33%
Ничья
33%
Удинезе
33%
П1: 1.69 Х: 3.21 П2: 7.04
П1: 1.67 Х: 3.00 П2: 5.50
П1: 1.69 Х: 3.21 П2: 7.04
П1: 1.69 Х: 3.21 П2: 7.04
Интересные факты
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Удинезе - 2.2.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Удинезе выигрывает в 25%.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Удинезе.
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 4, команда Удинезе выиграла 0, 1 ничьи.
  • Mario Pasalic отдал больше всего передач в Аталанта с 3 передачами. Gerard Deulofeu лучший распасовщик Удинезе (2 передач)
  • Аталанта забивает 3.2 гола за матч против команды Удинезе, а Удинезе забивает 1.2 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иУдинезе, когда Аталанта играет дома, 0- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Когда Удинезе проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Удинезе% своих матчей.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 42% матчей, Удинезе выигрывает в 25% матчей.
  • В домашних матчах Аталанта не проигрывает Удинезе в последних 4 встречах.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Удинезе.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Удинезе (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Удинезе - 4.4.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Удинезе без побед в последних 5 играх.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Удинезе's.
  • Команда Удинезе выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • Год назад, Удинезе была на 14 месте в таблице с 7 очками. Сейчас они на 10 месте с 9 очками.
  • Аталанта забивает 2.18 гола, играя дома, а Удинезе забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Удинезе лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Удинезе% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Аталанта и Удинезе 0-0. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Удинезе пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • За последние 25 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 10 раз, 10 сыграла в ничью и 5 победы команды Удинезе. Разница голов 34-21 в пользу команды Аталанта.
  • Игры прошлого года: 3-2 (Аталанта дома) и 1-1 (Удинезе дома).
  • Удинезе не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 49 встреч, команда Аталанта выиграла 16 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Удинезе выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 61-61 в пользу команды Аталанта
  • Последняя гостевая победа Удинезе над Аталанта была в 2016
  • Аталанта не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Удинезе забил 50% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Аталанта забил 29% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Аталанта
7
Побед
21
Игр
5
Побед
Удинезе
Чемпионат Италии 2020/2021
03.04.2021 - 16:00 Аталанта 3 - 2 Завершен Удинезе
Чемпионат Италии 2020/2021
20.01.2021 - 16:00 Удинезе 1 - 1 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
06.12.2020 - 16:00 Удинезе 0 - 0 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
06.12.2020 - 15:45 Удинезе 0 - 0 Завершен Аталанта
Последние матчи - Аталанта
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Эмполи 1 - 4 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 3 Завершен Милан П
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 19:45 Аталанта 1 - 0 Завершен Янг Бойз В
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 19:00 Интер 2 - 2 Завершен Аталанта Н
Показать больше
Последние матчи - Удинезе
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Удинезе 1 - 1 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 16:00 Сампдория 3 - 3 Завершен Удинезе Н
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 16:00 Удинезе 0 - 1 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
23.09.2021 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершен Удинезе П
Чемпионат Италии 2021/2022
20.09.2021 - 21:45 Удинезе 0 - 4 Завершен Наполи П
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
33%
Ничья
33%
Удинезе
33%
П1: 1.69 Х: 3.21 П2: 7.04
П1: 1.67 Х: 3.00 П2: 5.50
П1: 1.69 Х: 3.21 П2: 7.04
П1: 1.69 Х: 3.21 П2: 7.04
Составы команд
12
Муссо, Хуан
6
Хосе Луис Паломино
66
Lovato, Matteo
15
Мартен де Роон
13
Джузеппе Пеццелла
11
Фреулер, Ремо
88
Марио Пашалич
77
Заппакоста, Дэвид
18
Руслан Малиновский
91
Запата, Дуван
72
Йосип Иличич
1
Марко Силвестри
50
Бекао, Родриго
17
Никтинк, Брам
3
Самир
19
Йенс Ларсен
21
Molina, Nahuel
11
Уоллас
6
Жан-Виктор Макенго
15
Udogie, Iyenoma Destiny
9
Dosmagambetov Timur
23
Пуссетто, Игнасио
Стартовый состав
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 9
    Dosmagambetov Timur
  • 23
    Пуссетто, Игнасио
    Нападающий
  • 19
    Йенс Ларсен
    Полузащитник
  • 21
    Molina, Nahuel
    Защитник
  • 11
    Уоллас
  • 6
    Жан-Виктор Макенго
    Полузащитник
  • 15
    Udogie, Iyenoma Destiny
    Защитник
  • 50
    Бекао, Родриго
    Защитник
  • 17
    Никтинк, Брам
    Защитник
  • 3
    Самир
    Защитник
  • 1
    Марко Силвестри
Запасные игроки
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 44
    Oliveri, Andrea
    Полузащитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 99
    Роберто Пикколи
  • 7
    Исаак Саксесс
    Полузащитник
  • 93
    Soppy, Brandon
    Защитник
  • 87
    Себастьян Де Майо
  • 45
    Форестиери, Фернандо
    Нападающий
  • 24
    Samardzic, Lazar
    Полузащитник
  • 8
    Йайало, Мато
    Полузащитник
  • 5
    Толгай Али Арслан
  • 4
    Марвин Зеегелаар
  • 2
    Патрисио Перес
    Полузащитник
  • 65
    Carnelos, Matteo
    Вратарь
  • 20
    Паделли, Даниэль
    Вратарь
  • 30
    Илия Несторовски
    Нападающий
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Gotti, Luca
Статистика матча
1
Штрафные
Фолы
1
Live Zone
Трансляция
1'
Свисток
Матч начался!
Аталанта, стартовый состав: Муссо - Ловато, Паломино, Де Рон - Пеццелла, Фройлер, Пашалич, Дзаппакоста - Малиновский - Сапата, Иличич.
Удинезе, стартовый состав: Сильвестри - Бекао, Нюйтинк, Самир - Стрюгер-Ларсен, Молина, Уолас, Макенго, Удоги - Пуссетто, Гомеш.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча Серии А: Аталанта - Удинезе. Начало поединка - 13:30.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 22:30 - Вчера Спортинг Спортинг 1 Морейренсе Морейренсе 0 Завершен 22:00 - Вчера Атлетик Атлетик 2 Вильярреал Вильярреал 1 Завершен 22:00 - Вчера Лилль Лилль 1 Брест Брест 1 Завершен 22:00 - Вчера Валвейк Валвейк 1 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0 Завершен 21:45 - Вчера Эйпен Эйпен 2 Юнион Сент-Жилуаз Юнион Сент-Жилуаз 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Аталанта" - Удинезе 24.10.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Удинезе (Удине) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 13:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Удинезе (Удине):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Удинезе осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Удинезе в предыдущем футбольном матче 03.04.2021 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Gotti, Luca разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Удинезе можно посмотреть 24.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Удинезе, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 20.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Удинезе (Удине)
Год основания Удинезе (Удине): 1896
Страна: Италия
Тренер: Лука Готти

Прошедший поединок команды Удинезе был сыгран против Болонья - 17.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Удинезе онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен