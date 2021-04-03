Аталанта - Удинезе онлайн трансляция матча

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Удинезе - 2.2.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Удинезе выигрывает в 25%.

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Удинезе.

Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 4, команда Удинезе выиграла 0, 1 ничьи.

Mario Pasalic отдал больше всего передач в Аталанта с 3 передачами. Gerard Deulofeu лучший распасовщик Удинезе (2 передач)

Аталанта забивает 3.2 гола за матч против команды Удинезе, а Удинезе забивает 1.2 гола против команды Аталанта (в среднем).

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иУдинезе, когда Аталанта играет дома, 0- 0. 6 игры закончились с этим результатом

Когда Удинезе проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Удинезе% своих матчей.

Аталанта выигрывает первый тайм в 42% матчей, Удинезе выигрывает в 25% матчей.

В домашних матчах Аталанта не проигрывает Удинезе в последних 4 встречах.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Удинезе.

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Удинезе (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Удинезе - 4.4.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Удинезе без побед в последних 5 играх.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Удинезе's.

Команда Удинезе выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

Год назад, Удинезе была на 14 месте в таблице с 7 очками. Сейчас они на 10 месте с 9 очками.

Аталанта забивает 2.18 гола, играя дома, а Удинезе забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Удинезе лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Удинезе% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Аталанта и Удинезе 0-0. 8 игры закончились с этим результатом.

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Удинезе пропускает в каждом из последних 5 матчах.

За последние 25 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 10 раз, 10 сыграла в ничью и 5 победы команды Удинезе. Разница голов 34-21 в пользу команды Аталанта.

Игры прошлого года: 3-2 (Аталанта дома) и 1-1 (Удинезе дома).

Удинезе не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 49 встреч, команда Аталанта выиграла 16 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Удинезе выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 61-61 в пользу команды Аталанта

Последняя гостевая победа Удинезе над Аталанта была в 2016

Аталанта не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Вы знали, что Удинезе забил 50% голов между минутами 76-90?