Аталанта - Удинезе онлайн трансляция матча

Матч между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Удинезе (Удине) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 13:30
История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой Удинезе (Удине):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Удинезе осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Удинезе в предыдущем футбольном матче 03.04.2021 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Gotti, Luca разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 20.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".
Название: Удинезе (Удине)
Год основания Удинезе (Удине): 1896
Страна: Италия
Тренер: Лука Готти
Прошедший поединок команды Удинезе был сыгран против Болонья - 17.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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