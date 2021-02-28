Аякс - ПСВ онлайн трансляция матча

Анонс матча Аякс - ПСВ 24.10.2021, Чемпионат Нидерландов

Противостояние между командой Аякс (Амстердам) и командой ПСВ (Эйндховен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Нидерландов 2021/2022, матч состоится на стадионе Йохан Кройф Арена.

Дата проведения матча: 24.10.2021

Время начала матча: 17:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Аякс (Амстердам) и командой ПСВ (Эйндховен):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ПСВ и Аякс в предыдущем футбольном матче 28.02.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Эрик тен Хаг и Роджер Шмидт разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Аякс (Амстердам)

Год основания Аякс (Амстердам): 1900

Страна: Нидерланды

Тренер: Петер Бош



Предыдущий поединок команды Аякс был сыгран против "Боруссия" - 19.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Аякс.

Команда гостей

Название: ПСВ (Эйндховен)

Год основания ПСВ (Эйндховен): 1913

Страна: Нидерланды

Тренер: Филлип Коку



Прошедший матч команды ПСВ был сыгран против Монако - 21.10.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Монако.

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