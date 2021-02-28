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Аякс - ПСВ онлайн трансляция матча

Чемпионат Нидерландов - 24 октября 2021, 17:45 - Йохан Кройф Арена
Главный судья: Сердар Гозубуюк
Рейтинг матча:
Аякс
Амстердам
1 - 0
Обновить
52'
ПСВ
Эйндховен
Ход матча
19' Бергуис, Стевен 24' Эдсон Альварес 29' Мартинес, Лисандро 36' Филипп Макс
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Аякс
44%
Ничья
33%
ПСВ
22%
П1: 1.79 Х: 3.43 П2: 5.04
П1: 1.67 Х: 3.20 П2: 4.33
П1: 1.79 Х: 3.43 П2: 5.04
П1: 1.79 Х: 3.43 П2: 5.04
Интересные факты
  • Когда Аякс проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аякс% своих матчей.
  • Аякс's performance of the last 5 matches is better than ПСВ Эйндховен's.
  • Команда ПСВ Эйндховен выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Эредивизи" против команды Аякс.
  • ПСВ Эйндховен имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда ПСВ Эйндховен.
  • Аякс забивает 2.97 гола, играя дома, а ПСВ Эйндховен забивает 1.9 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Аякс и ПСВ Эйндховен 1-1. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Когда ПСВ Эйндховен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.
  • Аякс выигрывает первую половину матча в 69% случаев, ПСВ Эйндховен выигрывает в 50%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аякс и ПСВ Эйндховен - 1.8.
  • Команда Аякс проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Эредивизи" против команды ПСВ Эйндховен.
  • Dusan Tadic отдал больше всего передач в Аякс с 7 передачами. Cody Gakpo лучший распасовщик ПСВ Эйндховен (7 передач)
  • Из последних 5 встреч команда Аякс выиграла 2, команда ПСВ Эйндховен выиграла 1, 2 ничьи.
  • Аякс забивает 1.2 гола за матч против команды ПСВ Эйндховен, а ПСВ Эйндховен забивает 1.6 гола против команды Аякс (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Аякс иПСВ Эйндховен, когда Аякс играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Аякс лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аякс% своих матчей.
  • Аякс выигрывает первый тайм в 69% матчей, ПСВ Эйндховен выигрывает в 50% матчей.
  • Когда ПСВ Эйндховен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Аякс в "Эредивизи" лучше, чем у команды ПСВ Эйндховен.
  • Команда Аякс проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды ПСВ Эйндховен (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда ПСВ Эйндховен победила в 4 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аякс и ПСВ Эйндховен - 2.8.
  • ПСВ Эйндховен забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • ПСВ Эйндховен пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Во время последних 64 встреч, команда Аякс выиграла 22 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда ПСВ Эйндховен выиграла 26 раз. Разница забитых и пропущенных голов 106-89 в пользу команды ПСВ Эйндховен
  • За последние 34 встреч когда команда Аякс играла дома, команда Аякс выиграла 16 раз, 6 сыграла в ничью и 12 победы команды ПСВ Эйндховен. Разница голов 51-47 в пользу команды Аякс.
  • Аякс не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Эредивизи в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 2-2 (Аякс дома) и 1-1 (ПСВ Эйндховен дома).
  • ПСВ Эйндховен не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Эредивизи в этом сезоне
  • Вы знали, что Аякс забил 22% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что ПСВ Эйндховен забил 41% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Аякс
4
Побед
10
Игр
4
Побед
ПСВ
Чемпионат Нидерландов 2020/2021
28.02.2021 - 15:30 ПСВ 1 - 1 Завершен Аякс
Кубок Нидерландов 2020/2021
10.02.2021 - 21:00 Аякс 2 - 1 Завершен ПСВ
Чемпионат Нидерландов 2020/2021
10.01.2021 - 17:45 Аякс 2 - 2 Завершен ПСВ
Чемпионат Нидерландов 2018/2019
23.09.2018 - 17:45 ПСВ 3 - 0 Завершен Аякс
Последние матчи - Аякс
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Аякс 4 - 0 Завершен Боруссия В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
16.10.2021 - 19:45 Херенвеен 0 - 2 Завершен Аякс В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
03.10.2021 - 15:30 Аякс 0 - 1 Завершен Утрехт П
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 19:45 Аякс 2 - 0 Завершен Бешикташ В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
25.09.2021 - 19:45 Аякс 3 - 0 Завершен Гронинген В
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Последние матчи - ПСВ
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 ПСВ 1 - 2 Завершен Монако П
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
16.10.2021 - 22:00 ПСВ 3 - 1 Завершен Зволле В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
03.10.2021 - 21:00 ПСВ 2 - 1 Завершен Спарта Роттердам В
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Штурм 1 - 4 Завершен ПСВ В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
25.09.2021 - 17:30 Виллем ІІ 2 - 1 Завершен ПСВ П
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Новости команд
Главные события
36'
Филипп Макс
Мартинес, Лисандро
29'
Эдсон Альварес
24'
ГООЛ! Бергуис, Стевен
19'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Аякс
44%
Ничья
33%
ПСВ
22%
П1: 1.79 Х: 3.43 П2: 5.04
П1: 1.67 Х: 3.20 П2: 4.33
П1: 1.79 Х: 3.43 П2: 5.04
П1: 1.79 Х: 3.43 П2: 5.04
Составы команд
32
Ремко Пасвеер
17
Блинд Дэйли
21
Мартинес, Лисандро
2
Тимбер, Юррин
12
Мазраури, Нуссер
16
Гравенберч, Райан
4
Эдсон Альварес
10
Тадич, Дусан
23
Бергуис, Стевен
20
Santos, Antony
22
Халлер, Себастиан
23
Йоэль Дроммель
29
Филипп Мвене
5
Андре Рамальо да Силва
18
Оливье Боскальи
31
Филипп Макс
8
Марко ван Гинкел
18
Ибраим Сангаре
7
Эран Захави
27
Марио Гётце
19
Брума
9
Винисиус Карлос
Стартовый состав
  • 22
    Халлер, Себастиан
    Нападающий
  • 10
    Тадич, Дусан
    Нападающий
  • 23
    Бергуис, Стевен
    Нападающий
    19
  • 20
    Santos, Antony
    Нападающий
  • 16
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 4
    Эдсон Альварес
    Защитник
    24
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 21
    Мартинес, Лисандро
    Защитник
    29
  • 2
    Тимбер, Юррин
    Защитник
  • 12
    Мазраури, Нуссер
    Защитник
  • 32
    Ремко Пасвеер
  • 9
    Винисиус Карлос
  • 7
    Эран Захави
    Полузащитник
  • 27
    Марио Гётце
    Полузащитник
  • 19
    Брума
    Нападающий
  • 8
    Марко ван Гинкел
    Защитник
  • 18
    Ибраим Сангаре
    Полузащитник
  • 29
    Филипп Мвене
  • 5
    Андре Рамальо да Силва
    Защитник
  • 18
    Оливье Боскальи
    Защитник
  • 31
    Филипп Макс
    Нападающий
    36
  • 23
    Йоэль Дроммель
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 31
    Таглиафико, Николас
    Защитник
  • 25
    Taylor, Kenneth
    Полузащитник
  • 20
    Kudus, Mohammed
    Полузащитник
  • 19
    Лабъяд, Закария
    Полузащитник
  • 15
    Rensch, Devyne Fabian Jairo
    Защитник
  • 9
    Данило
    Защитник
  • 7
    Давид Нерес
    Нападающий
  • 14
    Клаассен, Дэви
    Полузащитник
  • 3
    Схюрс, Перр
    Защитник
  • 51
    Setford, Charlie
    Вратарь
  • 16
    Gorter, Jay
    Вратарь
  • 30
    Дарамю, Мохаммед
    Полузащитник
  • 3
    Джордан Тезе
  • 4
    Армандо Обиспо
  • 14
    Дави Проппер
    Полузащитник
  • 15
    Эрик Гутьеррес
    Полузащитник
  • 17
    Мауро Джуниор
  • 20
    Ромеро, Максимилиано
    Нападающий
  • 32
    Vertessen, Yorbe
    Нападающий
  • 38
    Ивон-Ландри Мвого
    Вратарь
  • 21
    Delanghe, Maxime
    Вратарь
Тренеры
  • Эрик тен Хаг
  • Роджер Шмидт
Статистика матча
5
Штрафные
9
9
Фолы
5
2
Удары в створ
3
3
Сейвы
1
5
Блокировано ударов
4
57%
Владение мячом
43%
5
Угловые
1
2
ЖК
1
2
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
Дуже багато атакують команди, проте роль грає саме оборона. "ПСВ" надзвичайно часто провалюється: вільні зони та незакриті гравці суперника. "Аякс" теж не святий в захисті, проте гості так і не змогли скористатися помилками астердамців. Команди могли забивати більше, але, сподіваємося, що вони залишили голи на другий тайм.
Свисток
Перерва у матчі на "Йоган Кройф Арені"!
45'
Инфо
Одну хвилини було додано до першого тайму.
44'
Опасный момент
Нещасний випадок рятує ворота "ПСВ"! Бергхюйс головою пробивав точно у кут після навісу з лівого флангу від Блінда, але влучив у коліно своєму партнеру Алле!
41'
Міг Вінісіус кілька разів вийти на ударну позицію, але зрештою його постріл був заблокований. Затяжна атака гостей не завершилася небезпекою.
39'
Мартінес (Аякс) почав придумувати комбінацію біля свого штрафного майданчика, але прийняв м'яч під себе прямо у суперника, котрий був позаду. Щоправда, аргентинець вийшов із боротьби з кількосма опонентами переможцем і вибив м'яч.
36'
Желтая карточка
Градус гри не спадає. Макс (ПСВ) зіграв в ногу Антоні і отримав жовту карточку.
36'
Перший навіс у сторону високого Алле. Антоні (Аякс) подав з правого флангу, але занадто високо - до рук м'яч забрав Дроммел.
34'
Тімбер (Аякс) намагався розірзною передачею вивести Алле сам на сам, але віддав трохи засильну передачу. Зона між захисниками гостей була дуже великою - врятував лише воротар, який вчасно вийшов з воріт.
31'
Опасный момент
Який сейв від 37-річного Пасвера! Голкіпер витягнув з дальнього нижнього кута удар Боскальї (ПСВ) зі стандарту з метрів 18!
29'
Желтая карточка
Центральний захисник "Аяксу" Мартінес збив Захаві на підступах до власного штрафного майданчика. Жовта для аргентинця.
28'
Ухх! Поруч із стійкою пройшов м'яч після удару Антоні (Аякс)! Блінд навісив з лівого флангу, а бразилець з-за меж штрафного майданчика в дотик намагався влучити в кут, але трохи не докрутив.
24'
Желтая карточка
Альварес (Аякс) грубо підкотився під Рамалью в центрі поля, за що отримав "гірчичник".
Инфо
Восьмий асист для Тадича у цьому сезоні чемпіонату Нідерландів.
21'
Блінд (Аякс) з центра поля намагався перекинути голкіпера, але направив м'яч в руки Дроммелу.
19'
Гоооол!!!
ГОООЛ! "Аякс" відкриває рахунок! Тадич з лівого флангу покотив на Бергхюйса, котрий в дотик пробив по воротах. Невеличкий рикошет від Боскальї і м'яч уже у сітці - голкіпер був трохи дезорієнтований.
15'
Опасный момент
Знову "Аякс" створив момент після стандарту. Амстердамці розіграли кутовий, Тадич навісив на голову Мартінесу, який пробив у корпус суперника, а з добивання Альварес не зміг пробити стіну із захисників. В обох не було опіки і був час, щоб вдало підлаштуватися під м'яч.
12'
"Аякс" втік в контратаку, але Бергхюйсу не вистачило швидкості - Макс у підкаті зупинив нідерландця.
12'
Опасный момент
Вінісіус (ПСВ) корпусом прикрив м'яч, перегравши Мартінеса, але віддав дуже неточну передачу на самотного Бруму. Атака в завершальній стаідї була 2 в 1 - небезпечно!
9'
Уголовой
"Аякс" нарешті зміг дістатися до воріт "ПСВ", але перший візит до штрафного ейндховенців залишився без удару. Спершу Макс заблокував простріл з лівого краю, а після цього подача від кутового прапорця прийшла на голову суперникові.
5'
Опасный момент
Захаві на правому краю штрафного "Аяксу" отримав передачу та пробивав з напів-оберту, але влучив точно в голкіпера! Потужний старт гри від віце-чемпіона!
3'
Опасный момент
Воу! "ПСВ" розпочинає матч із моменту! Подача з лівого краю на лінію воротарського майданчика "Аякса", Вінісіуса залишили без нагляду, й він головою завдавав удару, але Пасвер на лінії в падінні м'яч відбив!
1'
Свисток
Матч розпочався! "ПСВ" першим розіграв із центра поля.
"Аякс" лише одного разу переміг "ПСВ" у чотирьох останніх зустрічах. Остання дуель суперників була у серпні нинішнього року в рамках Суперкубку Нідерландів та завершилася перемогою хлопців із "Філліпса" 4:0. Очевидно, що амстердамці сьогодні захочуть помститися за той результат.
Нагадаємо, що на даний момент "Аякс" очолює таблицю нідерландської Ередивізі, але перевага над "ПСВ" лише в один балл. У обох команд по сім перемог, амстердамці по разу зіграли унічию та поступилися, а ейндховенці двічі програвали та ще жодного разу не грали унічию.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Аякс": Пасвер, Антоні, Алле, Альварес, Бергхюйс, Блінд, Гравенберх, Мазраві, Мартінес, Тадич, Тімбер.
"ПСВ": Дроммел, Мвене, Рамалью, Сангаре, Макс, ван Гінкель, Гьотце, Боскальї, Брума, Карлос, Захаві.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 10-го туру чемпіонату Нідерландів між "Аяксом" та "ПСВ".
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Анонс матча Аякс - ПСВ 24.10.2021, Чемпионат Нидерландов

Противостояние между командой Аякс (Амстердам) и командой ПСВ (Эйндховен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Нидерландов 2021/2022, матч состоится на стадионе Йохан Кройф Арена.

Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 17:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Аякс (Амстердам) и командой ПСВ (Эйндховен):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение ПСВ и Аякс в предыдущем футбольном матче 28.02.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Эрик тен Хаг и Роджер Шмидт разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Аякс - ПСВ можно посмотреть 24.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Нидерландов. Текстовую трансляцию матча Аякс - ПСВ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Аякс (Амстердам)
Год основания Аякс (Амстердам): 1900
Страна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош

Предыдущий поединок команды Аякс был сыгран против "Боруссия" - 19.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Аякс.

Команда гостей

Название: ПСВ (Эйндховен)
Год основания ПСВ (Эйндховен): 1913
Страна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку

Прошедший матч команды ПСВ был сыгран против Монако - 21.10.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Монако.

Следите за результатами матча Аякс - ПСВ онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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