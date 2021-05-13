Манчестер Юнайтед - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Команда Манчестер Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Ливерпуль не проигрывает в последних 14 играх.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

Манчестер Юнайтед забивает 2.19 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.52 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Ливерпуль - 1.4.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Ливерпуль выигрывает в 38%.

Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 3-1-0

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Год назад, Манчестер Юнайтед была на 10 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 6 месте с 14 очками.

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 2, 2 ничьи.

Манчестер Юнайтед забивает 1.2 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.8 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 31% матчей, Ливерпуль выигрывает в 38% матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 7 передачами. Mohamed Salah лучший распасовщик Ливерпуль (4 передач)

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Манчестер Юнайтед (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).

Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль - 3.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 9 матчах.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 23 матчах.

Игры прошлого года: 2-4 (Манчестер Юнайтед дома) и 0-0 (Ливерпуль дома).

Ливерпуль не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Манчестер Юнайтед не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 32 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 19 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Ливерпуль. Разница голов 50-31 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Во время последних 66 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 31 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 86-79 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 46-60?