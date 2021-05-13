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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 24 октября 2021, 18:30 - Олд Траффорд
Главный судья: Тейлор, Энтони
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 2
Обновить
22'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
5' Наби Кейта 13' Диого Жота
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
36%
Ничья
29%
Ливерпуль
36%
П1: 3.02 Х: 2.77 П2: 2.61
П1: 2.75 Х: 2.75 П2: 2.50
П1: 3.02 Х: 2.77 П2: 2.61
П1: 3.02 Х: 2.77 П2: 2.61
Интересные факты
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Команда Манчестер Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 14 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.19 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.52 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Ливерпуль - 1.4.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Ливерпуль выигрывает в 38%.
  • Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 3-1-0
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Год назад, Манчестер Юнайтед была на 10 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 6 месте с 14 очками.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 2, 2 ничьи.
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.2 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.8 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 31% матчей, Ливерпуль выигрывает в 38% матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 7 передачами. Mohamed Salah лучший распасовщик Ливерпуль (4 передач)
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Манчестер Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль - 3.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 23 матчах.
  • Игры прошлого года: 2-4 (Манчестер Юнайтед дома) и 0-0 (Ливерпуль дома).
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 32 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 19 раз, 7 сыграла в ничью и 6 победы команды Ливерпуль. Разница голов 50-31 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Во время последних 66 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 31 раз, 14 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 86-79 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 31% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
9
Побед
22
Игр
6
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
13.05.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 4 Завершен Ливерпуль
Кубок Англии 2020/2021
24.01.2021 - 19:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
17.01.2021 - 18:30 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
19.01.2020 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Аталанта В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Лестер Сити 4 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Астон Вилла П
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Последние матчи - Ливерпуль
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 14:30 Уотфорд 0 - 5 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 18:30 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Манчестер Сити Н
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Порту 1 - 5 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Брентфорд 3 - 3 Завершен Ливерпуль Н
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Главные события
13'
Диого Жота ГООЛ!
5'
Наби Кейта ГООЛ!
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
36%
Ничья
29%
Ливерпуль
36%
П1: 3.02 Х: 2.77 П2: 2.61
П1: 2.75 Х: 2.75 П2: 2.50
П1: 3.02 Х: 2.77 П2: 2.61
П1: 3.02 Х: 2.77 П2: 2.61
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
23
Люк Шоу
5
Харри Магуайр
3
Виктор Нильссон-Линделёф
29
Уан-Биссака, Аарон
17
Фред
39
Мактоминей, Скотт
10
Рэшфорд, Маркус
18
Бруно Фернандес
11
Гринвуд, Мейсон
7
Криштиану Роналду
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
6
Ибраима Конате
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
8
Наби Кейта
14
Джордан Хендерсон
7
Джеймс Милнер
11
Мохамед Салах
9
Роберто Фирмино
21
Диого Жота
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 21
    Диого Жота
    13
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
    5
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
Тренеры
  • Оле Гуннар Сульшер
  • Юрген Клопп
Статистика матча
Удары в створ
2
1
Удары мимо
1
Штрафные
1
1
Сейвы
1
Фолы
1
Трансляция
20'
Роналду получил шанс пробить по воротам Ливерпуля метров с 16-ти – с точностью у португальца в этом моменте не сложилось.
17'
Мактоминей послал мяч на трибуны после подачи углового.
14'
Гоооол!!!
2:0! Жота на дальней штанге в падении отправил мяч в пустые ворота. Оборона Ман Юнайтед снова исполнила что-то из репертуара клоунов из цирка.
Инфо
Ливерпуль еще никогда так рано не забивал на Олд Траффорд – Наби Кейта открыл счет в нашем матче на 4 минуте и 42 секунде.
11'
Дальний удар Рэшфорда – мяч немного разминулся со створом ворот Алиссона!
9'
Салах не попал в ближний угол метров с 13-ти – еще один провал в обороне Ман Юнайтед.
7'
Опасный момент
Де Хеа потащил удар Фирмино с девяти метров! Был у Ливерпуля шанс удвоить свое преимущество.
6'
Гоооол!!!
А Ливерпуль свой шанс не упускает! Кейта вышел на свидание с Де Хеа после передачи Салаха и покатил под опорную ногу вратарю хозяев.
4'
Опасный момент
Фернандеш не забивает из убойной позиции! В несколько передач Ман Юнайтед вскрыл оборону Ливерпуля, однако португалец метров с 14-ти выстрелил выше ближней девятки.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Уан-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Гринвуд, Фернандеш, Рэшфорд — Роналду
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Кейта, Хендерсон, Милнер — Салах, Фирмино, Жота
Инфо
Ман Юнайтед в турнирной таблице чемпионата Англии с 14-ю очками занимает 7-е место (4-2-2), а Ливерпуль замыкает топ-3 (5-3-0).
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию центрального матча 9-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем. Стартовый свисток на Олд Траффорд будет дан в 18:30 по киевскому времени.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 24.10.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда "Манчестер Юнайтед" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 13.05.2021 закончилось со следующими результатом: 2:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" можно посмотреть 24.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Аталанта" - 20.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды "Ливерпуль" был сыгран против "Атлетико" - 19.10.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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