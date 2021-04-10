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Барселона - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 24 октября 2021, 17:15 - Камп Ноу
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 1
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81'
Реал
Мадрид
Ход матча
32' Давид Алаба
46' Óscar Mingueza Вышел: Филиппе Коутиньо 58' Пике, Жерар
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
35%
Ничья
45%
Реал
20%
П1: 2.86 Х: 2.83 П2: 2.90
П1: 2.20 Х: 2.75 П2: 3.25
П1: 2.86 Х: 2.83 П2: 2.90
П1: 2.86 Х: 2.83 П2: 2.90
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Реал Мадрид - 2.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Реал Мадрид - 1.
  • Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 4 голами. Karim Benzema забил 9 раз за Реал Мадрид
  • Команда Барселона выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Наиболее популярный счет между Барселона и Реал Мадрид 1-1. 9 игры закончились с этим результатом.
  • Барселона забивает 2.26 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 48% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 41%.
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона без побед над Реал Мадрид в последних 3 играх.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Барселона выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 1, команда Реал Мадрид выиграла 3, 1 ничьи.
  • Наиболее популярный результат в играх между Барселона иРеал Мадрид, когда Барселона играет дома, 1- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Барселона забивает 0.6 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.4 гола против команды Барселона (в среднем).
  • Барселона выигрывает первый тайм в 48% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 41% матчей.
  • У команды Барселона серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Домашняя статистика Барселона в сезоне 4-1-0
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Барселона.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Frenkie de Jong отдал больше всего передач в Барселона с 2 передачами. Karim Benzema лучший распасовщик Реал Мадрид (7 передач)
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Барселона (2-1 дома и 3-1 на выезде)
  • Реал Мадрид не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 73 встреч, команда Барселона выиграла 32 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 21 раз. Разница забитых и пропущенных голов 129-100 в пользу команды Барселона
  • За последние 35 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 16 раз, 12 сыграла в ничью и 7 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 66-39 в пользу команды Барселона.
  • Барселона не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Барселона забил 29% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 32% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Барселона
13
Побед
33
Игр
12
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
10.04.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
24.10.2020 - 17:00 Барселона 1 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
01.03.2020 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2021
18.12.2019 - 21:00 Барселона 0 - 0 Завершен Реал
Последние матчи - Барселона
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 19:45 Барселона 1 - 0 Завершен Динамо В
Чемпионат Испании 2021/2022
17.10.2021 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Барселона П
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Бенфика 3 - 0 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
26.09.2021 - 17:15 Барселона 3 - 0 Завершен Леванте В
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Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Шахтер 0 - 5 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
03.10.2021 - 17:15 Эспаньол 2 - 1 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Шериф П
Чемпионат Испании 2021/2022
25.09.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Вильярреал Н
Чемпионат Испании 2021/2022
22.09.2021 - 23:00 Реал 6 - 1 Завершен Мальорка В
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Главные события
Пике, Жерар
58'
Óscar Mingueza
Вышел: Филиппе Коутиньо
46'
32'
Давид Алаба ГООЛ!
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
35%
Ничья
45%
Реал
20%
П1: 2.86 Х: 2.83 П2: 2.90
П1: 2.20 Х: 2.75 П2: 3.25
П1: 2.86 Х: 2.83 П2: 2.90
П1: 2.86 Х: 2.83 П2: 2.90
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
24
Эрик Гарсия
3
Пике, Жерар
28
Óscar Mingueza
30
Whyte Gavin
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
11
Фати, Ансуман
10
Мемфис Депай
2
Дест, Серджиньо
1
Тибо Куртуа
17
Лукас Васкес
14
Милитан, Эдер
8
Давид Алаба
23
Ферлан Менди
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
21
Родриго
19
Карим Бензема
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 11
    Фати, Ансуман
    Нападающий
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
    58
  • 28
    Óscar Mingueza
    46
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
    32
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 21
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 19
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 26
    Lopez Andugar, Luis Federico
    Вратарь
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 27
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
Тренеры
  • Рональд Куман
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
16
Штрафные
17
16
Фолы
13
49%
Владение мячом
51%
6
Угловые
4
Угловые
2
5
Удары мимо
2
1
Офсайды
3
Удары в створ
3
3
Блокировано ударов
2
1
ЖК
2
Сейвы
Live Zone
Трансляция
77'
Замена
Роберто сменил Де Йонга.
74'
Замена
Агуэро сменил Фати.
72'
Замена
Вальверде сменил Родриго.
71'
Готовится замена у Реала. Вальверде стоит у кромки поля.
69'
Инфо
Немного снизился темп в нашем поединке. Владение - 52%/48% в пользу гостей.
65'
Опасный момент
Альба навесил со штрафного. Куртуа выбивает мяч кулаком.
62'
Опасный момент
Удар Бензема с близкой дистанции после скидки Модрича - Тер Штеген тащит!
61'
Опасный момент
Винисиус! Бразилец был на ударной и мог забивать второй, но Дест вовремя подставил ногу.
59'
Офсайд
Депай в офсайде.
58'
Желтая карточка
Желтую получает Пике за споры с арбитром.
57'
Давит Барселона. Реал в низком блоке.
55'
Неплохой удар Родриго со средней дистанции. Тер Штеген среагировал.
53'
Фол против Винисиуса. Свободный для Реала.
50'
Не прошел прострел Родриго на Бензема. Карима закрыли защитники Барсы.
48'
Коутиньо попал в коробочку из защитников бланкос, но пробить смог. Мяч попал в игрока Мадрида - угловой.
46'
Замена
Коутиньо сменил Мингесу.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Отличный первый тайм! Борьба, скорости, обострения. Сначала команды осторожничали, но потом пошла жара. Дриблинг и проходы Винисиуса. Удары Деста и Пике. Главное - конечно, это гол Алабы. Сама атака, которую начал Давид, тоже заслуживает, чтобы ее отметить. Футбол высокого уровня!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлено.
42'
Несколько угловых подряд исполнила Барса. Было близко к остроте, но оборона бланкос смогла ликвидировать угрозу.
38'
Опасный момент
Удар Крооса со второго темпа! Альба накрыл этот выстрел. Будет угловой.
35'
Опасный момент
Вах, Пике! Отличный удар Жерара головой из центра штрафной! Мимо дальнего угла мяч летит.
32'
Гоооол!!!
Воу воу воу! Алаба! Какая эстетика! Алаба начал эту атаку и тут же выдвинулся вперед. Винисиус принял мяч, далее - Родриго. Проникающая на Алабу и красивый удар в дальний - 0:1!
30'
Офсайд
Бензема в офсайде.
28'
Куртуа забрал мяч в руки после подачи соперника со штрафного.
25'
Опасный момент
ДЕСТ! Ух, это было убойно! Сержиньо был один перед Куртуа и промазал с 7-ми метров.
24'
Опасный момент
Винисиус! Обалдеть! 6-ро игроков Барсы успели вернуться пока Винисиус издевался над Тер Штегеном. Еще и офсайд зафиксирован!
22'
Контакт был, но арбитр на точку не указал.
21'
Опасный момент
Винисиус упал в чужой штрафной! Внимание!
19'
Через контроль Реал играет. Барса в прессинге.
16'
Инфо
По владению впереди Реал - 51%/49%.
13'
Чудесный забег от Винисиуса и бездумный прострел с левого фланга. Угловой заработан - уже что-то.
11'
Ой, жестко сыграл Васкес. Арбитр решил пожалеть игрока. По мне - чистый горчичник.
10'
Реал в среднем/низком блоке. Мадридцы сосредоточились на выжидании контратак и обороне. Барса с мячом.
8'
Барса комбинировала на левом фланге, но прессинг Мадрида - мяч ушел за боковую.
6'
Родриго и Винисиус поочередно попытались разогнать атаки, но все закончилось уже за центральным кругом. В первом случае Пике помешал. Во втором - неточный заброс.
3'
Реал в контроле на первых минутах. Камп Ноу свистит.
1'
Свисток
Матч начался!
Барселона, стартовый состав: Тер Штеген - Альба, Гарсия, Пике, Мингеса - Гави, Бускетс, Де Йонг - Фати, Депай, Дест.
Реал, стартовый состав: Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго, Бензема, Винисиус.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию Эль Класико. Барселона - Реал. Этот поединок - главный в футбольном мире, сегодня он пройдет без Месси и Рамоса. Матч стартует в 17:15.
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Комментарии(2)
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oda1979 (Запорожье)
24.10.2021 в 18:22
Давай РМ! Дави сепаров
Ответить
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0
avatar
Red_Cat (Салоники)
24.10.2021 в 17:41
где желтая за симуляцию тупому бегунку винисиусу на 20 минуте?
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Анонс матча "Барселона" - Реал 24.10.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Барселона" (Барселона) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Реал можно посмотреть 24.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Динамо - 20.10.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Шахтер - 19.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча "Барселона" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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