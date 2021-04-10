Барселона - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча "Барселона" - Реал 24.10.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Барселона" (Барселона) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 24.10.2021

Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 10.04.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Рональд Куман и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)

Год основания "Барселона" (Барселона): 1899

Страна: Испания

Тренер: Рональд Куман



Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Динамо - 20.10.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший матч команды Реал был сыгран против Шахтер - 19.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

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