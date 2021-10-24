Рома - Наполи онлайн трансляция матча

Анонс матча "Рома" - Наполи 24.10.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой "Рома" (Рим) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 24.10.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Рома" (Рим) и командой Наполи (Неаполь):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Наполи, тогда как команда "Рома" осталась с поражением. Столкновение "Рома" и Наполи в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Лучано Спаллетти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Рома" (Рим)

Год основания "Рома" (Рим): 1927

Страна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Прошедший матч команды "Рома" был сыгран против Будё-Глимт - 21.10.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Будё-Глимт.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)

Год основания Наполи (Неаполь): 1926

Страна: Италия

Тренер: Лучано Спаллетти



Предыдущий поединок команды Наполи был сыгран против Легия - 21.10.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Наполи.

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