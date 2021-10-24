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Рома - Наполи онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 24 октября 2021, 19:00 - Олимпийский стадион
Главный судья: Давиде Масса
Рейтинг матча:
Рома
Рим
0 - 0
Обновить
74'
Наполи
Неаполь
Ход матча
30' Тэмми Абрахам
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Рома
44%
Ничья
22%
Наполи
33%
П1: 3.10 Х: 2.69 П2: 2.63
П1: 3.00 Х: 2.60 П2: 2.60
П1: 3.10 Х: 2.69 П2: 2.63
П1: 3.10 Х: 2.69 П2: 2.63
Интересные факты
  • Рома выиграл 11 домашних матчей подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Наполи.
  • Рома забивает 2.32 гола, играя дома, а Наполи забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Рома иНаполи, когда Рома играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Когда Наполи лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Выездная статистика Наполи в сезоне 4-0-0
  • Рома выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Наполи выигрывает в 46%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Рома и Наполи - 1.2.
  • Bryan Cristante получил больше всего желтых карточек (4) в Рома. Mario Rui получил 3 в Наполи.
  • Команда Наполи проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Рома.
  • Наполи не проиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Рома выиграла 1, команда Наполи выиграла 4, 0 ничьи.
  • Наполи имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Рома забивает 0.8 гола за матч против команды Наполи, а Наполи забивает 2.6 гола против команды Рома (в среднем).
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Рома без побед над Наполи в последних 3 играх.
  • Домашняя статистика Рома в сезоне 4-0-0
  • Рома выигрывает первый тайм в 45% матчей, Наполи выигрывает в 46% матчей.
  • Когда Наполи проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Наполи% своих матчей.
  • Lorenzo Pellegrini отдал больше всего передач в Рома с 3 передачами. Lorenzo Insigne лучший распасовщик Наполи (3 передач)
  • Недавнее выступление команды Наполи в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.
  • Рома не проигрывает в последних 14 домашних матчах.
  • Команда Наполи проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Рома (во всех соревнованиях).
  • Наполи имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • В их последнюю встречу команда Наполи победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Рома и Наполи - 3.4.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Наполи's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Год назад, Наполи была на 5 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 1 месте с 24 очками.
  • Команда Рома выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Наполи.
  • Наполи забивал хотя бы раз в последних 34 матчах.
  • Наполи выиграл последние 8 матчи в Серия А.
  • В прошлом сезоне Наполи выиграл обе игры против Рома (4-0 дома и 2-0 на выезде)
  • Наполи не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Рома не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 22 встреч когда команда Рома играла дома, команда Рома выиграла 12 раз, 4 сыграла в ничью и 6 победы команды Наполи. Разница голов 41-31 в пользу команды Рома.
  • Во время последних 44 встреч, команда Рома выиграла 20 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Наполи выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 71-60 в пользу команды Рома
  • Вы знали, что Наполи забил 32% голов между минутами 46-60?
  • В Серия А, Рома одержала 4 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Рома забил 31% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Рома
9
Побед
23
Игр
10
Побед
Наполи
Чемпионат Италии 2020/2021
21.03.2021 - 21:45 Рома 0 - 2 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
29.11.2020 - 21:45 Наполи 0 - 0 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2019/2020
29.11.2020 - 21:30 Наполи 4 - 0 Завершен Рома
Чемпионат Италии 2021
05.07.2020 - 22:45 Наполи 2 - 1 Завершен Рома
Последние матчи - Рома
Лига конференций 2021/2022
21.10.2021 - 19:45 Будё-Глимт 6 - 1 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 19:00 Рома 2 - 0 Завершен Эмполи В
Лига конференций 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Заря 0 - 3 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 19:00 Лацио 3 - 2 Завершен Рома П
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Последние матчи - Наполи
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 Наполи 3 - 0 Завершен Легия В
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 19:00 Наполи 1 - 0 Завершен Торино В
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 19:00 Фиорентина 1 - 2 Завершен Наполи В
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Наполи 2 - 3 Завершен Спартак П
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 21:45 Наполи 2 - 0 Завершен Кальяри В
Показать больше
Главные события
Тэмми Абрахам
30'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Рома
44%
Ничья
22%
Наполи
33%
П1: 3.10 Х: 2.69 П2: 2.63
П1: 3.00 Х: 2.60 П2: 2.60
П1: 3.10 Х: 2.69 П2: 2.63
П1: 3.10 Х: 2.69 П2: 2.63
Составы команд
1
Руй Патрисиу
5
Vina, Matias
3
Ибанес, Роджер
23
Джанлука Манчини
2
Рик Карсдорп
17
Джордан Веретут
4
Кристанте, Брайан
77
Генрих Мхитарян
7
Лоренцо Пеллегрини
22
Николо Дзаньоло
9
Тэмми Абрахам
25
Давид Оспина
22
Джованни Ди Лоренцо
13
Амир Ррахмани
26
Калиду Кулибали Йеро
6
Руй, Марио
99
Ангуисса, Андрэ Замбо
8
Руис Пенья, Фабиан
21
Маттео Политано
20
Пётр Зелиньский
24
Лоренцо Инсинье
9
Виктор Осимхен
Стартовый состав
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
    30
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 22
    Николо Дзаньоло
    Полузащитник
  • 17
    Джордан Веретут
  • 4
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 5
    Vina, Matias
    Защитник
  • 3
    Ибанес, Роджер
    Защитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 9
    Виктор Осимхен
    Нападающий
  • 21
    Маттео Политано
    Полузащитник
  • 20
    Пётр Зелиньский
    Полузащитник
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 99
    Ангуисса, Андрэ Замбо
    Полузащитник
  • 8
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 13
    Амир Ррахмани
    Защитник
  • 26
    Калиду Кулибали Йеро
    Нападающий
  • 6
    Руй, Марио
    Защитник
  • 25
    Давид Оспина
    Вратарь
Запасные игроки
  • 64
    Afena-Gyan, Felix
    Нападающий
  • 92
    Стефан Эль Шаарави
  • 65
    Tripi, Filippo
    Защитник
  • 59
    Залевски, Никола
    Полузащитник
  • 55
    Darboe, Ebrima
    Полузащитник
  • 52
    Bove, Edoardo
    Полузащитник
  • 14
    Элдор Шомуродов
    Нападающий
  • 13
    Calafiori, Riccardo
    Защитник
  • 11
    Карлес Перес Сайол
  • 87
    Фузато, Даниэл
    Вратарь
  • 63
    Boer, Pietro
    Вратарь
  • 58
    Missori, Filippo
    Защитник
  • 59
    Zanoli, Alessandro
    Защитник
  • 37
    Андреа Петагна
  • 31
    Фаузи Гулям
  • 14
    Дрис Мертенс
    Нападающий
  • 12
    Марфелья, Давиде
    Вратарь
  • 11
    Ирвинг Лосано
    Полузащитник
  • 7
    Элмас, Элиф
    Полузащитник
  • 5
    Жезус, Хуан
    Защитник
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 1
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 68
    Станислав Лоботка
    Полузащитник
Тренеры
  • Жозе Моуриньо
  • Лучано Спаллетти
Статистика матча
40%
Владение мячом
60%
2
Удары мимо
4
2
Блокировано ударов
3
4
Угловые
3
10
Штрафные
6
6
Фолы
7
1
ЖК
Офсайды
3
Удары в створ
1
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
66'
Рома создаёт опасный момент. Пеллегрини открылся за спины защитников, получил верховую передачу и в одно касание пробивал по воротам. Не хватило точности этому удару.
65'
Мхитарян пробивает из-за пределов штрафной. Оспина на месте.
63'
Осимхен выигрывает борьбу на угловом и попадает в перекладину. Правда, Патрисиу контролировал ситуацию и вряд ли позволил бы мячу оказаться в воротах.
62'
Манчини получил повреждение защищая ворота. Медики на поле.
59'
Опасный момент
Мяч после удара Осимхена с близкого расстояния попадает в штангу ворот Ромы!
56'
Ангисса боролся за мяч в штрафной, после чего оказался на газоне. Арбитр не фиксирует нарушения.
55'
Руй прошёл по левому флангу и навесил в штрафную. Никого из партнёров там не оказалось.
50'
Оспина подстраховал защитников и не позволил Абрахаму добраться до мяча.
49'
Гости больше работают с мячом в начале второго тайма.
46'
Политано пролетел мимо мяча после подачи Инсинье.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
В первом тайме было больше эмоций, чем голевых моментов. Ожидаем большего от команд во второй половине встречи.
45+4'
Свисток
Перерыв.
45+3'
Мхитарян вошёл в штрафную и отдавал на Абрахама, Кулибали сыграл на перехвате.
45'
Инфо
Добавлено 3 минуты.
45'
Снова Инсинье позволяют нанести удар с угла штрафной. Мяч оказывается в руках Патрисиу в результате этой атаки.
41'
Инсинье сместился с фланга в центр и целил в дальний угол. Мяч прошёл над перекладиной.
40'
Выигрывает борьбу у защитников Осимхен и пробивает по воротам. Оспина выполнил уверенный сейв.
36'
Осимхен пробивает выше ворот из перспективной позиции.
33'
Ррахмани слетится в подкате не позволяет Абрахаму замкнуть передачу с фланга.
32'
Удар издали нанёс Зелинский. Очень неточно.
30'
Желтая карточка
Без разрешения арбитра Абрахам вернулся на поле и получил желтую. Шомуродов готовится заменить англичанина.
28'
Опасный момент
Какой шанс был у Ромы! Травмированный Абрахам вышел один на один с вратарём, но не сумел попасть в угол ворот.
27'
Похоже, Абрахам не сможет продолжить игру из-за повреждения.
26'
Дважды в одной атаке Дзаньоло отдавал передачу в штрафную площадь. Защитники блокируют эти попытки.
25'
Римляне берут мяч под контроль. Пока только на своей половине поля.
24'
Небольшой пожар в штрафной Ромы, но защитникам все-таки удаётся вынести мяч.
23'
Ди Лоренцо подключился к атаке своей команды и заработал угловой.
20'
Подачу Политано со штрафного не сумел замкнуть никто из партнёров.
19'
Желтая карточка
Моуриньо не первый раз эмоционально реагирует на решение судьи, за что получает предупреждение.
19'
Политано заставил Винью фолить и заработал право на стандарт для своей команды.
16'
Дзаньоло выполнил рывок по флангу и прострелил в штрафную. Оспина уверенно действует на выходе.
12'
Наполи больше действует в позиционной атаке. Рома рассчитывает на контригру.
8'
Дзаньоло пробивал после подачи с углового, мимо ворот.
7'
Пеллегрини принял мяч в штрафной, развернулся и пробил по воротам. Удар заблокирован.
6'
Руй навешивал с фланга, Патрисиу спокойно забирает мяч в руки.
4'
Ни одна из команд пока не захватила игровую инициативу. Много борьбы в центре поля.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Ромы: Патрисиу – Винья, Ибаньез, Манчини, Карсдорп – Верету, Кристанте, Пеллегрини – Мхитарян, Абрахам, Дзаньоло.
Инфо
Стартовый состав Наполи: Оспина – Руй, Кулибали, Ррахмани, Ди Лоренцо – Фабиан, Ангисса, Зелинский – Инсинье, Осимхен, Политано.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 9-го тура Серии А Рома – Наполи.
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Анонс матча "Рома" - Наполи 24.10.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой "Рома" (Рим) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Рома" (Рим) и командой Наполи (Неаполь):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Наполи, тогда как команда "Рома" осталась с поражением. Столкновение "Рома" и Наполи в предыдущем футбольном матче 21.03.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Лучано Спаллетти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Рома" - Наполи можно посмотреть 24.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Рома" - Наполи, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команды "Рома" был сыгран против Будё-Глимт - 21.10.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Будё-Глимт.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Предыдущий поединок команды Наполи был сыгран против Легия - 21.10.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Наполи.

Следите за результатами матча "Рома" - Наполи онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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