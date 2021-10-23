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Интер - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 24 октября 2021, 21:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Маурицио Мариани
Рейтинг матча:
Интер
Милан
0 - 0
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27'
Ювентус
Турин
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Интер
36%
Ничья
27%
Ювентус
36%
П1: 2.49 Х: 2.53 П2: 3.58
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 3.40
П1: 2.49 Х: 2.53 П2: 3.58
П1: 2.49 Х: 2.53 П2: 3.58
Интересные факты
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Домашняя статистика Интер в сезоне 2-1-0
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 1, команда Ювентус выиграла 3, 1 ничьи.
  • Ювентус не проигрывает в последних 8 играх.
  • Ювентус не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Интер забивает 1 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.4 гола против команды Интер (в среднем).
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Интер выигрывает первый тайм в 36% матчей, Ювентус выигрывает в 47% матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Интер.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Интер (во всех соревнованиях).
  • Nicolo Barella отдал больше всего передач в Интер с 5 передачами. Paulo Dybala лучший распасовщик Ювентус (2 передач)
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Ювентус - 2.4.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Интер's.
  • Команда Интер выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Интер забивает 2.62 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Интер иЮвентус, когда Интер играет дома, 1- 2. 9 игры закончились с этим результатом
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Ювентус выигрывает в 47%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Ювентус - 1.4.
  • Ювентус выиграл последние 4 матчи в Серия А.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Ювентус не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 32 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 8 раз, 14 сыграла в ничью и 10 победы команды Ювентус. Разница голов 42-40 в пользу команды Интер.
  • Интер не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 66 встреч, команда Интер выиграла 12 раз, 25 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 86-64 в пользу команды Ювентус
  • Игры прошлого года: 2-0 (Интер дома) и 3-2 (Ювентус дома).
  • Вы знали, что Интер забил 22% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Ювентус забил 33% голов между минутами 0-15?
Прогноз на матч
Личные встречи
Интер
4
Побед
24
Игр
13
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 19:00 Ювентус 3 - 2 Завершен Интер
Кубок Италии 2020/2021
09.02.2021 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершен Интер
Кубок Италии 2020/2021
02.02.2021 - 21:45 Интер 1 - 2 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 21:45 Интер 2 - 0 Завершен Ювентус
Последние матчи - Интер
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Интер 3 - 1 Завершен Шериф В
Чемпионат Италии 2021/2022
16.10.2021 - 19:00 Лацио 3 - 1 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2021/2022
02.10.2021 - 21:45 Сассуоло 1 - 2 Завершен Интер В
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 19:45 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 19:00 Интер 2 - 2 Завершен Аталанта Н
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Последние матчи - Ювентус
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Зенит 0 - 1 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
02.10.2021 - 19:00 Торино 0 - 1 Завершен Ювентус В
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершен Челси В
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 13:30 Ювентус 3 - 2 Завершен Сампдория В
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Новости команд
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Интер
36%
Ничья
27%
Ювентус
36%
П1: 2.49 Х: 2.53 П2: 3.58
П1: 2.40 Х: 2.50 П2: 3.40
П1: 2.49 Х: 2.53 П2: 3.58
П1: 2.49 Х: 2.53 П2: 3.58
Трансляция
21'
Перішич пробіг пів поля лівим флангом і зробив занадто сильно навісну передачу - Сандро перервав її.
18'
Замена
Все-таки не зможе продовжити гру Бернардескі. Замість нього вийшов Бентанкур (Ювентус).
17'
Гоооол!!!
ГОООЛ! "Інтер" реалізував кількість в якість! Чалханоглу потужно пробив з-за меж штрафного майданчика в стійку, а від неї м'яч відлетів до Джеко, який відправив круглий снард у порожні ворота. Едін балансував на межі офсайду, але VAR підтвердив легальність голу.
15'
Бернардескі (Ювентус) травмував плече і отримував допомогу від медиків. Йому заморожували зону забою. Скоріше всього, він не зможе повернутися на поле.
13'
Перішич (Інтер) кілька разів накрутив Данілу на лівому фланзі і подав в напрямку своїх партнерів, але так і м'яч не знайшов адресата в синьо-чорній футболці.
12'
Сандро (Ювентус) невдало пробив з далекої відстані.
7'
Опасный момент
Після подачі стандарту з правого флангу першим на добиванні був Мората (Ювентус), який потужно пробив по центрі воріт, проте Ханданович парирував постріл іспанця. Сандро був першим на добиванні, але лише слабко зачепив м'яч у щільній боротьбі з опонентами. Голкіпер господарів перед самісінькою лінією забрав м'яч до рук.
6'
Бернардескі допрацював в оброні і перервав простріл від Джеко. Господарі затиснули суперника біля його воріт.
4'
Шкріньяр (Інтер) пробив головою вище воріт після подачі Чалханоглу від кутового прапорця.
4'
К'єлліні головою вибив м'яч на кутовий після навісу Перішича (Інтер).
2'
"Інтер" виходив в атаку, але Барелла віддав засильну передачу на Джеко, який не зміг прийняти м'яч.
Свисток
Derby d'Italia розпочалося!
Це уже 184 матч у їхній історії. За перемогами наразі вагому перевагу має "Ювентус" - 86 проти 49. "Інтер" сьогодні має змогу здобути ювілейну, 50-ту, перемогу над туринцями.
На даний момент між командами у Серії А відрив всього три очки. "Інтер" замикає трійку лідерівз 17 заліковими пунктами в активі, а "Ювентус" рлзташувався на сьомій позиції з 14 балами.
Инфо
Стали відомі склади команд:
"Інтер": Ханданович - Шкріньяр, Де Врей, Бастоні - Дарміан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перішич - Мартінес, Джеко.
Запасні господарів: Кордаз, Раду, Сатріано, Весіно, Гальярдіні, Д'Амброзіо, Думфріс, Дімарко, Коларов, Ранокк'я, Санчес, Сенсі.
"Ювентус": Щенсни - Данілу, Бонуччі, К'єлліні, Сандро - Куадрадо, Локателлі, Маккені, Бернардескі - Мората, Кулусевскі.
Запасні гостей: Перін, Пінсольйо, Хорхе, Артур, Де Лігт, Де Шільйо, Дибала, К'єза, Пеллегріні, Ремсі, Ругані.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу дев'ятого туру Серії А між "Інтером" та "Ювентусом". В Італії це протистояння відоме під назвою "Derby d'Italia".
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Анонс матча "Интер" - "Ювентус" 24.10.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой "Интер" (Милан) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Интер" (Милан) и командой "Ювентус" (Турин):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда "Интер" осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и "Интер" в предыдущем футбольном матче 15.05.2021 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - "Ювентус" можно посмотреть 24.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Интер" - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команды "Интер" был сыгран против Шериф - 19.10.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против "Зенит" - 20.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Следите за результатами матча "Интер" - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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