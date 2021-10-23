Интер - Ювентус онлайн трансляция матча

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.

Домашняя статистика Интер в сезоне 2-1-0

Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 1, команда Ювентус выиграла 3, 1 ничьи.

Ювентус не проигрывает в последних 8 играх.

Ювентус не пропускает в 4 матчах подряд.

Интер забивает 1 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.4 гола против команды Интер (в среднем).

Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Интер выигрывает первый тайм в 36% матчей, Ювентус выигрывает в 47% матчей.

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Интер.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Интер (во всех соревнованиях).

Nicolo Barella отдал больше всего передач в Интер с 5 передачами. Paulo Dybala лучший распасовщик Ювентус (2 передач)

В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).

Ювентус имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Ювентус - 2.4.

Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Интер's.

Команда Интер выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.

Ювентус имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Интер забивает 2.62 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Интер иЮвентус, когда Интер играет дома, 1- 2. 9 игры закончились с этим результатом

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Интер выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Ювентус выигрывает в 47%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Ювентус - 1.4.

Ювентус выиграл последние 4 матчи в Серия А.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Ювентус не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

За последние 32 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 8 раз, 14 сыграла в ничью и 10 победы команды Ювентус. Разница голов 42-40 в пользу команды Интер.

Интер не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Во время последних 66 встреч, команда Интер выиграла 12 раз, 25 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 86-64 в пользу команды Ювентус

Игры прошлого года: 2-0 (Интер дома) и 3-2 (Ювентус дома).

Вы знали, что Интер забил 22% голов между минутами 0-15?