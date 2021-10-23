Интер - Ювентус онлайн трансляция матча

Матч между командой "Интер" (Милан) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между "Интер" (Милан) и командой "Ювентус" (Турин):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Ювентус", тогда как команда "Интер" осталась с поражением. Столкновение "Ювентус" и "Интер" в предыдущем футбольном матче 15.05.2021 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Предыдущий поединок команды "Интер" был сыгран против Шериф - 19.10.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против "Зенит" - 20.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".
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