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Марсель - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Чемпионат Франции - 24 октября 2021, 21:45 - Стадион Велодром
Главный судья: Бастьен, Бенуа
Рейтинг матча:
Марсель
Марсель
0 - 0
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27'
Пари Сен-Жермен
Париж
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Марсель
20%
Ничья
30%
Пари Сен-Жермен
50%
П1: 4.64 Х: 3.02 П2: 1.89
П1: 4.50 Х: 2.88 П2: 1.80
П1: 4.64 Х: 3.02 П2: 1.89
П1: 4.64 Х: 3.02 П2: 1.89
Интересные факты
  • Олимпик Марсель выигрывает первый тайм в 28% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 55% матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Олимпик Марсель.
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Олимпик Марсель (во всех соревнованиях).
  • Konrad de la Fuente отдал больше всего передач в Олимпик Марсель с 2 передачами. Kylian Mbappe лучший распасовщик Пари Сен-Жермен (5 передач)
  • В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Олимпик Марсель и Пари Сен-Жермен - 2.8.
  • Когда Олимпик Марсель проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Олимпик Марсель% своих матчей.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Олимпик Марсель's.
  • Команда Олимпик Марсель выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Пари Сен-Жермен.
  • Dimitri Payet лучший бомбардир Олимпик Марсель с 5 голами. Kylian Mbappe забил 6 раз за Пари Сен-Жермен
  • Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.
  • Олимпик Марсель забивает 1.82 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Олимпик Марсель и Пари Сен-Жермен 1-2. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Олимпик Марсель выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 55%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Олимпик Марсель и Пари Сен-Жермен - 1.8.
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Олимпик Марсель.
  • Из последних 5 встреч команда Олимпик Марсель выиграла 1, команда Пари Сен-Жермен выиграла 4, 0 ничьи.
  • Leonardo Balerdi получил больше всего желтых карточек (3) в Олимпик Марсель. Marco Verratti получил 3 в Пари Сен-Жермен.
  • Олимпик Марсель забивает 0.6 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 2.2 гола против команды Олимпик Марсель (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Олимпик Марсель иПари Сен-Жермен, когда Олимпик Марсель играет дома, 1- 0. 6 игры закончились с этим результатом
  • Когда Олимпик Марсель лидирует 1-0 дома, они побеждают в Олимпик Марсель% своих матчей.
  • Последняя домашняя победа Олимпик Марсель над Пари Сен-Жермен была в 2011
  • Вы знали, что Олимпик Марсель забил 36% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Пари Сен-Жермен не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Во время последних 61 встреч, команда Олимпик Марсель выиграла 16 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-61 в пользу команды Пари Сен-Жермен
  • За последние 27 встреч когда команда Олимпик Марсель играла дома, команда Олимпик Марсель выиграла 10 раз, 7 сыграла в ничью и 10 победы команды Пари Сен-Жермен. Разница голов 37-33 в пользу команды Пари Сен-Жермен.
  • Олимпик Марсель не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 0-2 (Олимпик Марсель дома) и 0-1 (Пари Сен-Жермен дома).
  • Вы знали, что Олимпик Марсель забил 28% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 25% голов между минутами 16-30?
Личные встречи
Марсель
2
Побед
22
Игр
17
Побед
Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
07.02.2021 - 22:00 Марсель 0 - 2 Завершен Пари Сен-Жермен
Суперкубок Франции 2020/2021
13.01.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 1 Завершен Марсель
Чемпионат Франции 2019/2020
13.09.2020 - 21:45 Пари Сен-Жермен 0 - 1 Завершен Марсель
Чемпионат Франции 2019/2020
27.10.2019 - 21:45 Пари Сен-Жермен 4 - 0 Завершен Марсель
Последние матчи - Марсель
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 19:45 Лацио 0 - 0 Завершен Марсель Н
Чемпионат Франции 2021/2022
17.10.2021 - 21:45 Марсель 4 - 1 Завершен Лорьян В
Чемпионат Франции 2021/2022
03.10.2021 - 18:00 Лилль 2 - 0 Завершен Марсель П
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 22:00 Марсель 0 - 0 Завершен Галатасарай Н
Чемпионат Франции 2021/2022
26.09.2021 - 21:45 Марсель 2 - 3 Завершен Ланс П
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Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 3 - 2 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Франции 2021/2022
15.10.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 1 Завершен Анже В
Чемпионат Франции 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Ренн 2 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен П
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Франции 2021/2022
25.09.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Монпелье В
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Марсель
20%
Ничья
30%
Пари Сен-Жермен
50%
П1: 4.64 Х: 3.02 П2: 1.89
П1: 4.50 Х: 2.88 П2: 1.80
П1: 4.64 Х: 3.02 П2: 1.89
П1: 4.64 Х: 3.02 П2: 1.89
Трансляция
21'
Опасный момент
Нет! И снова офсайд судья после просмотра ВАР отменяет гол! Снова офсайд!
20'
Гоооол!!!
Гооол!!!! Милик! После прострела с фланга принял, подработал и пробил в угол! Тут без вариантов, повел Марсель!
18'
Желтая карточка
И Сампаоли тоже горчичник, за то, что сильно возмущался моментом.
18'
Желтая карточка
Ронжье выставил локоть и получил желтую…
17'
0:0 у нас все еще!
16'
Инфо
Нет? Не засчитан гол? Офсайд был у Неймара в момент приема мяча!
15'
Гоооол!!!
Гооол!!!! Неймар на силу простреливал в штрафную, и Луа Перес срезает мяч в свои ворота!
12'
Инфо
43:57 владение мячом в пользу ПСЖ.
10'
Месси закинул на Мбаппе в штрафную, но Пау Лопес первый на месте.
9'
А вот Париж организовал проход. Ди Мария флангом прошел и прострелил в центр, правда Мбаппе не дотянулся…
6'
Снова Марсель пробует атаковать правым флангом. Еще один навес, который, впрочем, ни к чему не привел..
4'
Опасный момент
Охох! Пайет с фланга со штрафного навесил, Милик вылетел на мяч, но головой пробил выше ворот! Первый опасный момент в матче!
3'
Активно Марсель начал. Пару раз пробовали пробиться правым флангом хозяева, правда безуспешно…
1'
Свисток
Стартовый свисток. Гости начали с центра поля!
На поле уже команды.
Инфо
Стартовый состав ПСЖ: Навас, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Данилу, Верратти, Ди Мария, Неймар, Месси, Мбаппе
Инфо
Стартовый состав Марселя: Лопес, Перес, Чалета-Цар, Салиба, Камара, Лирола, Ронжье, Гюэндузи, Пайет, Ундер, Милик
Отметим, что Марсель находится на 5-м месте в турнирной таблице, а ПСЖ лидирует.
Инфо
Начнется матч в 21:45, судить игру будет Бенуа Бастьен
Добрый вечер всем любителям французского и просто качественного европейского футбола. UA-Футбол представляет вашему вниманию текстовый онлайн 11-го тура чемпионата Франции, в котором Марсель примет ПСЖ.
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Анонс матча Марсель - "Пари Сен-Жермен" 24.10.2021, Чемпионат Франции

Противостояние между командой Марсель (Марсель) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион Велодром.

Дата проведения матча: 24.10.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Марсель (Марсель) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Марсель осталась с поражением. Столкновение Марсель и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 07.02.2021 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Марсель - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 24.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча Марсель - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Марсель (Марсель)
Год основания Марсель (Марсель): 1899
Страна: Франция
Тренер: Хорхе Сампаоли

Прошедший матч команды Марсель был сыгран против Лацио - 21.10.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 19.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Следите за результатами матча Марсель - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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