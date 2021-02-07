Марсель - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Олимпик Марсель выигрывает первый тайм в 28% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 55% матчей.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Олимпик Марсель.

Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Олимпик Марсель (во всех соревнованиях).

Konrad de la Fuente отдал больше всего передач в Олимпик Марсель с 2 передачами. Kylian Mbappe лучший распасовщик Пари Сен-Жермен (5 передач)

В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Олимпик Марсель и Пари Сен-Жермен - 2.8.

Когда Олимпик Марсель проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Олимпик Марсель% своих матчей.

Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Олимпик Марсель's.

Команда Олимпик Марсель выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Пари Сен-Жермен.

Dimitri Payet лучший бомбардир Олимпик Марсель с 5 голами. Kylian Mbappe забил 6 раз за Пари Сен-Жермен

Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.

Олимпик Марсель забивает 1.82 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Олимпик Марсель и Пари Сен-Жермен 1-2. 10 игры закончились с этим результатом.

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Олимпик Марсель выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 55%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Олимпик Марсель и Пари Сен-Жермен - 1.8.

Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Олимпик Марсель.

Из последних 5 встреч команда Олимпик Марсель выиграла 1, команда Пари Сен-Жермен выиграла 4, 0 ничьи.

Leonardo Balerdi получил больше всего желтых карточек (3) в Олимпик Марсель. Marco Verratti получил 3 в Пари Сен-Жермен.

Олимпик Марсель забивает 0.6 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 2.2 гола против команды Олимпик Марсель (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Олимпик Марсель иПари Сен-Жермен, когда Олимпик Марсель играет дома, 1- 0. 6 игры закончились с этим результатом

Когда Олимпик Марсель лидирует 1-0 дома, они побеждают в Олимпик Марсель% своих матчей.

Последняя домашняя победа Олимпик Марсель над Пари Сен-Жермен была в 2011

Вы знали, что Олимпик Марсель забил 36% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

Пари Сен-Жермен не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне

Во время последних 61 встреч, команда Олимпик Марсель выиграла 16 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-61 в пользу команды Пари Сен-Жермен

За последние 27 встреч когда команда Олимпик Марсель играла дома, команда Олимпик Марсель выиграла 10 раз, 7 сыграла в ничью и 10 победы команды Пари Сен-Жермен. Разница голов 37-33 в пользу команды Пари Сен-Жермен.

Олимпик Марсель не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне

Игры прошлого года: 0-2 (Олимпик Марсель дома) и 0-1 (Пари Сен-Жермен дома).

Вы знали, что Олимпик Марсель забил 28% голов между минутами 31-45?