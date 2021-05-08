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Бешикташ - Галатасарай онлайн трансляция матча

Чемпионат Турции - 25 октября 2021, 20:00 - Vodafone Park
Главный судья: Фират Айдинус
Рейтинг матча:
Бешикташ
Стамбул
0 - 0
Обновить
13'
Галатасарай
Стамбул
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Бешикташ
33%
Ничья
33%
Галатасарай
33%
П1: 2.61 Х: 2.65 П2: 3.18
П1: 2.50 Х: 2.60 П2: 3.00
П1: 2.61 Х: 2.65 П2: 3.18
П1: 2.61 Х: 2.65 П2: 3.18
Личные встречи
Бешикташ
4
Побед
7
Игр
3
Побед
Галатасарай
Чемпионат Турции 2020/2021
08.05.2021 - 20:30 Галатасарай 3 - 1 Завершен Бешикташ
Чемпионат Турции 2020/2021
17.01.2021 - 18:00 Бешикташ 2 - 0 Завершен Галатасарай
Чемпионат Турции 2018
02.12.2018 - 19:00 Бешикташ 1 - 0 Завершен Галатасарай
Чемпионат Турции 2015/2016
08.05.2016 - 20:00 Галатасарай 0 - 1 Завершен Бешикташ
Последние матчи - Бешикташ
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 19:45 Бешикташ 1 - 4 Завершен Спортинг П
Чемпионат Турции 2021/2022
15.10.2021 - 20:00 Истанбул ББ 3 - 2 Завершен Бешикташ П
Чемпионат Турции 2021/2022
02.10.2021 - 19:00 Бешикташ 2 - 1 Завершен Сивасспор В
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 19:45 Аякс 2 - 0 Завершен Бешикташ П
Чемпионат Турции 2021/2022
18.09.2021 - 19:00 Антальяспор 2 - 3 Завершен Бешикташ В
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Последние матчи - Галатасарай
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 Локомотив 0 - 1 Завершен Галатасарай В
Чемпионат Турции 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Галатасарай 1 - 0 Завершен Коньяспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
03.10.2021 - 19:00 Ризеспор 2 - 3 Завершен Галатасарай В
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 22:00 Марсель 0 - 0 Завершен Галатасарай Н
Чемпионат Турции 2021/2022
26.09.2021 - 19:00 Галатасарай 2 - 1 Завершен Гезтепе В
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Бешикташ
33%
Ничья
33%
Галатасарай
33%
П1: 2.61 Х: 2.65 П2: 3.18
П1: 2.50 Х: 2.60 П2: 3.00
П1: 2.61 Х: 2.65 П2: 3.18
П1: 2.61 Х: 2.65 П2: 3.18
Трансляция
10'
Пьянич едва не закрутил мяч в створ ворот. Правда, Муслера контролировал ситуацию.
10'
Тейшейра зарабатывает для своей команды штрафной из хорошей позиции.
6'
Нельссон получил медицинскую помощь и готов вернуться на поле.
5'
Бачуай оказался в убийственной позиции, но промедлил и позволил Маркану выбить мяч.
5'
Розье обыграл соперника на фланге и отдал передачу в штрафную. Никто из партнеров не откликнулся.
3'
Игроки Бешикташа на правах хозяев захватили игровую инициативу в дебюте встречи.
2'
Пьянич навесил с углового, защитники Галатасарая выносят мяч.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Бешикташа: Дестаноглу – Мераш, Вида, Уйсал (к), Розье – Соуза, Пьянич, Тейшейра – Ларин, Бачуай, Геззаль.
Инфо
Стартовый состав Галатасарая: Муслера (к) – ван Анхольт, Маркан, Нельссон, Йедлин – Кутлу, Антальяли, Чикелдеу – Актюркоглу, Дьянь, Моруцан.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура турецкой Суперлиги Бешикташ – Галатасарай.
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Анонс матча Бешикташ - Галатасарай 25.10.2021, Чемпионат Турции

Противостояние между командой Бешикташ (Стамбул) и командой Галатасарай (Стамбул) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Турции 2021/2022, матч начнется на стадионе Vodafone Park.

Дата проведения матча: 25.10.2021
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Бешикташ (Стамбул) и командой Галатасарай (Стамбул):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Галатасарай, тогда как команда Бешикташ осталась с поражением. Столкновение Галатасарай и Бешикташ в предыдущем футбольном матче 08.05.2021 закончилось со счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бешикташ - Галатасарай можно посмотреть 25.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Турции. Текстовую трансляцию матча Бешикташ - Галатасарай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бешикташ (Стамбул)
Год основания Бешикташ (Стамбул): 1903
Страна: Турция

Прошедший матч команды Бешикташ был сыгран против Спортинг - 19.10.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Спортинг.

Команда гостей

Название: Галатасарай (Стамбул)
Год основания Галатасарай (Стамбул): 1905
Страна: Турция
Тренер: Мустафа Денизли

Предыдущий поединок команды Галатасарай был сыгран против Локомотив - 21.10.2021, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Галатасарай.

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