Челси - Саутгемптон онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - "Саутгемптон" 26.10.2021, Кубок английской лиги

Матч между командой Челси (Лондон) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 26.10.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Саутгемптон" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Саутгемптон" в предыдущем футбольном матче 02.10.2021 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Прошедший матч команды Челси был сыгран против Норвич Сити - 23.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)

Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885

Страна: Англия

Тренер: Ральф Хассенхюттль



Предыдущий матч команды "Саутгемптон" был сыгран против "Бернли" - 23.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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