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Челси - Саутгемптон онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 26 октября 2021, 21:45 - Стэмфорд Бридж
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
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перерыв
Саутгемптон
Саутгемптон
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Челси
40%
Ничья
30%
Саутгемптон
30%
П1: 1.80 Х: 2.80 П2: 6.35
П1: 1.73 Х: 2.75 П2: 6.00
П1: 1.80 Х: 2.80 П2: 6.35
П1: 1.80 Х: 2.80 П2: 6.35
Личные встречи
Челси
12
Побед
22
Игр
3
Побед
Саутгемптон
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Челси 3 - 1 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2020/2021
20.02.2021 - 14:30 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 18:30 Челси 3 - 3 Завершен Саутгемптон
Чемпионат Англии 2019/2020
17.10.2020 - 17:00 Челси 0 - 0 Завершен Саутгемптон
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 14:30 Челси 7 - 0 Завершен Норвич Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Челси 4 - 0 Завершен Мальме В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Челси 3 - 1 Завершен Саутгемптон В
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершен Челси П
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Последние матчи - Саутгемптон
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Саутгемптон 2 - 2 Завершен Бернли Н
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Челси 3 - 1 Завершен Саутгемптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
26.09.2021 - 16:00 Саутгемптон 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Шеффилд Юнайтед 2 - 2 Завершен Саутгемптон Н
Показать больше
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Челси
40%
Ничья
30%
Саутгемптон
30%
П1: 1.80 Х: 2.80 П2: 6.35
П1: 1.73 Х: 2.75 П2: 6.00
П1: 1.80 Х: 2.80 П2: 6.35
П1: 1.80 Х: 2.80 П2: 6.35
Трансляция
Гол в раздевалку помог Челси выйти вперед в матче Кубка лиги против Саутгемптона. Хозяева больше угрожали воротам соперника в первой половине, поэтому гол Кая Хавертца со второго этажа вполне можно назвать закономерным.
45+1'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Одну минуту команды переиграют в первом тайме.
Инфо
Кай Хавертц забил третий гол в сезоне. Ранее немец по разу отличился в АПЛ и Лиге Чемпионов.
44'
Гоооол!!!
Хавертц головой пробил в дальний угол после подачи Зиеша от углового! Это 1:0!
Инфо
6-4 по ударам и 4-1 по попаданиям в створ.
33'
Кепа зафиксировал мяч в руках после неприятного рикошета от защитника Челси. А по воротам бил активный Армстронг.
30'
После углового у ворот Челси Армстронг в борьбе с защитником не смог замкнуть дальнюю штангу.
26'
Опасный момент
Форстер выручил Саутгемптон после удара Хавертца левой в ближний угол.
23'
Желтая карточка
Диалло в центре поля руками схватил Ковачича и заслуженно получил желтую.
17'
Хавертц опасно стрелял в дальний угол – мяч прошел в нескольких десятках сантиметров от створа ворот гостей.
14'
Удалось Саутгемптону в последние минуты отодвинуть игру от своих ворот.
10'
Защитник Челси заблокировал потенциально опасный дальний удар Армстронга.
7'
А теперь Форстер справился с несложным выстрелом Джеймса.
5'
Опасный момент
Форстер потащил удар Сауля после подачи углового. Классный удар, но сэйв вратаря был еще лучше.
Инфо
Кевин Френд (Лестер, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Челси: Кепа, Алонсо, Баркли, Джеймс, Зиеш, Ковачич, Сауль Ньигес, Сарр, Хавертц, Хадсон-Одои, Чалоба.
Саутгемптон: Форстер, Адамс, Армстронг, Валери, Дженепо, Диалло, Лянко, Салису, Телла, Уокер-Питерс.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/8 финала Кубка Английской лиги. На поле стадиона "Стэмфорд Бридж" (Лондон, Англия) сыграют лондонский Челси и Саутгемптон.
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Анонс матча Челси - "Саутгемптон" 26.10.2021, Кубок английской лиги

Матч между командой Челси (Лондон) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 26.10.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда "Саутгемптон" осталась с поражением. Столкновение Челси и "Саутгемптон" в предыдущем футбольном матче 02.10.2021 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - "Саутгемптон" можно посмотреть 26.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча Челси - "Саутгемптон", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший матч команды Челси был сыгран против Норвич Сити - 23.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Год основания "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Ральф Хассенхюттль

Предыдущий матч команды "Саутгемптон" был сыгран против "Бернли" - 23.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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