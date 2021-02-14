Арсенал - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча Арсенал - Лидс Юнайтед 26.10.2021, Кубок английской лиги

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч пройдет на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 26.10.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Арсенал (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда Лидс Юнайтед осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Лидс Юнайтед в предыдущем футбольном матче 14.02.2021 закончилось с таким счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против Астон Вилла - 22.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)

Страна: Англия

Тренер: Марсело Бьелса



Предыдущий поединок команды Лидс Юнайтед был сыгран против Вулверхэмптон - 23.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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