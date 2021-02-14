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Арсенал - Лидс Юнайтед онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 26 октября 2021, 21:45 - Эмирейтс
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 0
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перерыв
Лидс Юнайтед
Лидс
Ход матча
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
38%
Ничья
25%
Лидс Юнайтед
38%
П1: 1.96 Х: 2.79 П2: 4.94
П1: 1.95 Х: 2.75 П2: 4.75
П1: 1.96 Х: 2.79 П2: 4.94
П1: 1.96 Х: 2.79 П2: 4.94
Личные встречи
Арсенал
2
Побед
3
Игр
0
Побед
Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
14.02.2021 - 18:30 Арсенал 4 - 2 Завершен Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
22.11.2020 - 19:30 Лидс Юнайтед 0 - 0 Завершен Арсенал
Кубок Англии 2019/2020
06.01.2020 - 21:45 Арсенал 1 - 0 Завершен Лидс Юнайтед
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
22.10.2021 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.10.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершен Кристал Пэлас Н
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2021/2022
26.09.2021 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершен Тоттенхэм В
Кубок английской лиги 2021/2022
22.09.2021 - 21:45 Арсенал 3 - 0 Завершен Уимблдон В
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Последние матчи - Лидс Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Лидс Юнайтед 1 - 1 Завершен Вулверхэмптон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершен Лидс Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Лидс Юнайтед 1 - 0 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 17:00 Лидс Юнайтед 1 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Фулхэм 0 - 0 Завершен Лидс Юнайтед Н
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Новости команд
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
38%
Ничья
25%
Лидс Юнайтед
38%
П1: 1.96 Х: 2.79 П2: 4.94
П1: 1.95 Х: 2.75 П2: 4.75
П1: 1.96 Х: 2.79 П2: 4.94
П1: 1.96 Х: 2.79 П2: 4.94
Трансляция
Обережно розпочали команди, а зокрема "Лідс", котрий на старті зовсім не ішов в атаку. Щоправда, коли "каноніри" оголили зони позаду, то господарі почали користуватися цим, і в середині тайму був контратакуючий футбол. Дуже багато стандартів подали команди, та й загалом безліч навісів від обох колективів. Поки лише кілька небезпечних нагод на двох, але без забитих м'ячів.
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Инфо
Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.
43'
Сміт-Роу (Арсенал) підлаштовувався під м'яч, який летівв до нього після скидання партнера, але не зміг правильно поставити корпус і пробив значно повз ворота.
42'
Знову атакували "каноніри" правим флангом, але простріл Сміт-Роу заблокував Філліпс.
40'
Робертс (Лідс) лише верхньою частини голови зачепив подачу з правого флангу. Команди не дуже хочуть грати низом.
37'
Гаррісон (Лідс) непогано розрізав вертикальною передачею на Родріго захист господарів, проте іспанця виперидив Лено.
Инфо
10 кутових (6:4) подали команди, але лише після одного вдалося створити небезпеку.
35'
Робертс (Лідс) змістився від Вайта у праву сторону і пробив в дальній кут, але голова Соареша стала на заваді польоту м'яча у площину воріт.
34'
Льоренте головою перервав навіс Соареша (Арсенал) від кутового прапорця.
29'
Знову "Лідс" виграв підбирання після подачі свого кутового. З лінії штрафного майданчика Джеймс пробив несильно, а Лено забрав м'яч до рук.
27'
Опасный момент
Ухххх! Лено вступає в гру! Німецький голкіпер парирував дуже потужний удар Гаррісона з двійничка після подачі від кутового прапорця.
25'
Мельє зняв навіс Седріка (Арсенал) від кутового прапорця.
25'
Седрік (Арсенал) навісив зі стандарту з правого флангу, але ця подача призвела до кутового: удар Пепе після підбирання заблокували захисники.
23'
Желтая карточка
Жовта карточка для Робертса (Лідс).
22'
Гаррісон (Лідс) змістився з правого флангу і навісив за лицьову лінію.
19'
Опасный момент
Льоренте (Лідс) прекрасною довгою передачею зі своєї половини поля знайшов Джеймса у штрафному майданчику господарів, але валлієць не зміг добро обробити м'яч і прийняв його у руки воротарю.
18'
Нкетіа (Арсенал) тікав в атаку центром поля, але занадто багато взяв на себе і втратив м'яч.
15'
Родріго (Лідс) фінтами намагався пройти оборону "канонірів", віддав пас на Робертса, удар якого заблокував Холдінг.
11'
Уголовой
Кутовий від Сміт-Роу (Арсенал) - і знову не на партнера.
10'
Опасный момент
Центрбек "Лідса" Льорренте помилився позиційно, і іспанцю потрібно було у дуже небезпечному підкаті наздоганати Мейтленда-Нейлса. Відбір ззаду рикошетом полетів до Колашинаца, удар з дуже гострого кута якого парирував ногами Мельє.
9'
Даллас лівим флангом проривався до штрафного майданчика господарів, але зіткнувся із стіною із трьох опонентів та втратив м'яч.
8'
Офсайд
Спроба вийти гостей в атаку, але Джеймс заліз у положення поза грою.
4'
Нкетіа (Арсенал) безрезультатно навісив з лівого флангу.
2'
Уголовой
Стрейк (Лідс) головою виніс подачу господарів від кутового прапорця.
2'
Правим флангом розвивалася атака "канонірів": Пепе прострілив, а Даллас заблокував.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі основні склади команд:
"Арсенал": Лено - Соареш, Холдінг, Вайт, Колашинац - Ельнені, Мейтленд-Найлс - Пепе, Сміт-Роу, Мартінеллі - Нкетіа.
"Лідс": Мельє - Драме, Льоренте, Стрейк, Даллас - Форшоу, Філліпс - Джеймс, Робертс, Гаррісон - Родріго.
Вітаємо всіх наших читачів! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн трансляцію матчу матчу 1/8 фіналу Кубка англійської ліги, у якому "Арсенал" зустрінеться із "Лідсом".
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Анонс матча Арсенал - Лидс Юнайтед 26.10.2021, Кубок английской лиги

Противостояние между командой Арсенал (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч пройдет на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 26.10.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Арсенал (Лондон) и командой Лидс Юнайтед (Лидс):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда Лидс Юнайтед осталась с поражением. Столкновение Арсенал и Лидс Юнайтед в предыдущем футбольном матче 14.02.2021 закончилось с таким счетом: 4:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Лидс Юнайтед можно посмотреть 26.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Лидс Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против Астон Вилла - 22.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Лидс Юнайтед (Лидс)
Страна: Англия
Тренер: Марсело Бьелса

Предыдущий поединок команды Лидс Юнайтед был сыгран против Вулверхэмптон - 23.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Арсенал - Лидс Юнайтед онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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