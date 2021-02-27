Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча Вест Хэм Юнайтед - "Манчестер Сити" 27.10.2021, Кубок английской лиги

Поединок между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Лондон.

Дата проведения матча: 27.10.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Вест Хэм Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 27.02.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)

Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895

Страна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Предыдущий поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Тоттенхэм" - 24.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 23.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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