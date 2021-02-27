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Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 27 октября 2021, 21:45 - Стадион Лондон
Рейтинг матча:
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0 - 0
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6'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
33%
Ничья
33%
Манчестер Сити
33%
П1: 5.65 Х: 2.88 П2: 1.83
П1: 5.00 Х: 2.75 П2: 1.67
П1: 5.65 Х: 2.88 П2: 1.83
П1: 5.65 Х: 2.88 П2: 1.83
Личные встречи
Вест Хэм Юнайтед
2
Побед
20
Игр
15
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
27.02.2021 - 14:15 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
24.10.2020 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021
19.02.2020 - 21:30 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
10.08.2019 - 14:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 5 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
24.10.2021 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 0 Завершен Тоттенхэм В
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 3 - 0 Завершен Генк В
Чемпионат Англии 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Эвертон 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 2 Завершен Брентфорд П
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Рапид В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 19:45 Брюгге 1 - 5 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 18:30 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Манчестер Сити Н
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
33%
Ничья
33%
Манчестер Сити
33%
П1: 5.65 Х: 2.88 П2: 1.83
П1: 5.00 Х: 2.75 П2: 1.67
П1: 5.65 Х: 2.88 П2: 1.83
П1: 5.65 Х: 2.88 П2: 1.83
Трансляция
3'
Занадто сильну передачу зі своєї половини поля віддар Де Брюйне на Вокера (Манчестер Сіті).
1'
Стартували гості з позиційної атаки, але "Вест Гем" високо зустрів "містян".
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Вперше Ярмоленко і Зінченко зійдуться один проти одного в офіційному матчі зі стартових хвилин.
Инфо
Стали відомі склади команд:
"Вест Гем": Ареола - Джонсон, Доусон, Діоп, Крессвелл - Нобл, Соучек - Влашич, Лансіні, Масуаку - Ярмоленко.
"Манчестер Сіті": Стеффен - Вокер, Стоунс, Аке, Зінченко - Фернандіньйо, Гюндоган - Марез, Де Брюйне, Палемер - Стерлінг.
Вітаємо всіх читачів нашого сайту! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 1/8 фіналу Кубка англійської ліги між "Вест Гемом" та "Манчестер Сіті".
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Анонс матча Вест Хэм Юнайтед - "Манчестер Сити" 27.10.2021, Кубок английской лиги

Поединок между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Лондон.

Дата проведения матча: 27.10.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Вест Хэм Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 27.02.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - "Манчестер Сити" можно посмотреть 27.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Тоттенхэм" - 24.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 23.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Вест Хэм Юнайтед - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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