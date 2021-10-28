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Рух - Заря онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 28 октября 2021, 17:00 - Skif Stadium
Главный судья: Новохатный, Владимир
Рейтинг матча:
Рух
Львов
0 - 0
Обновить
53'
Заря
Луганск
Ход матча
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Рух
29%
Ничья
29%
Заря
42%
П1: 6.48 Х: 2.21 П2: 2.15
П1: 6.48 Х: 2.21 П2: 2.15
П1: 6.48 Х: 2.21 П2: 2.15
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Заря
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 14:00 Рух 1 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 19:30 Заря 4 - 0 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021/2022
01.10.2021 - 19:30 ФК Мариуполь 0 - 2 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Рух 0 - 2 Завершен Динамо П
Кубок Украины 2021/2022
21.09.2021 - 17:00 МФК Николаев 0 - 3 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
17.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен Рух П
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Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 19:30 Заря 1 - 0 Завершен Колос В
Лига конференций 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 ЦСКА 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
15.10.2021 - 17:00 Шахтер 6 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен Десна В
Лига конференций 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Заря 0 - 3 Завершен Рома П
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Новости команд
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Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Рух
29%
Ничья
29%
Заря
42%
П1: 6.48 Х: 2.21 П2: 2.15
П1: 6.48 Х: 2.21 П2: 2.15
П1: 6.48 Х: 2.21 П2: 2.15
Статистика матча
6
Угловые
4
Live Zone
Трансляция
47'
Опасный момент
Удар Белого с отскока после подачи углового! Выше ворот.
46'
Замена
Таллес сменил Притулу.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Достаточно спокойный тайм. Заря владела мячом и вела игру до 31-й минуты. Рух выдержал стартовый навал и стал контратаковать. С 35-й минуты луганчане провели несколько атак, но забить так и не удалось. 0:0 - ждем второй тайм.
45'
Свисток
Перерыв.
45'
Опасный момент
Удар Цвека в касание после скидки с углового. Бандура забрал мяч в руки.
40'
Нагнойный принял мяч на правом фланге и пробил в ближний - мимо створа.
37'
Неплохой удар Цвека издали! Рядом со штангой мяч летит.
34'
Подача Кухарука с правого фланга не дошла до адресата - соперник вынес сферу.
31'
Удар Карасюка со средней дистанции - мяч зацепил Фаворова и ушел на угловой.
29'
Гильерме получил неплохую передачу от Хомченовского, но долго принимал решение и упустил момент для обострения.
26'
Офсайд
Кузык забрался в положение вне игры.
24'
Фол Кристиана в атаке. Свободный для хозяев.
22'
Широко атакует Заря, но это не помогает луганчанам. Рух компактно действует в обороне.
18'
Игра переместилась в центр поля. Моментов не наблюдается.
15'
На грани фола Стаменкович осстанновил Криистиана в своей штрафной. Арбитр криминала не увиделл.
12'
Опасный момент
Удар Гильерме с левого края штрафной заблокировал защитник соперника.
11'
В мяч сыграл Притула в прошлом эпизоде. Пенальти не будет.
10'
Опасный момент
Фримпонг на слаломе в чужой штрафной! Можно было уже на входе пробивать! Накрыли Фримпонга защитники хозяев и не заметили падения игрока гостей в штрафной.
8'
В тотальном контроле луганчане, но атак нет. Заря пытается найти свободные зоны.
5'
Гильерме хотел пройти соперника на дриблинге и сместиться от левой бровки в центр, но был обеззмячен. Очень легко Рух отбивается.
3'
Заря владеет мячом и позиционно атакует. Прорыв Фримпонга правым флангом остановлен.
1'
Свисток
Матч начался!
Рух, стартовый состав: Бандура — Гагун, Белый, Стаменкович, Лях — Кухарук, Карасюк, Притула — Рунич, Кондраков, Климчук. Запасные: Ледвий, Таллес, Слюсар, Сыч, Осазе, Мартынюк, Карабин, Мысык, Альваренга.
Заря, стартовый состав: Мацапура — Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский — Гильерме, Цвек, Нагнойный — Кристиан, Фримпонг, Булеца. Запасные: Жилкин, Руфати, Жуниньо, Лунев, Шахаб, Хлань, Алибеков, Дудник, Смиян, Алефиренко.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матч 1/8 Кубка Украины: Рух - Заря. Начало поединка - 17:00.
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Анонс матча Рух - Заря 28.10.2021, Кубок Украины

Поединок между командой Рух (Львов) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч начнется на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 28.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Заря (Луганск):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и Заря в предыдущем футбольном матче 11.09.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Заря можно посмотреть 28.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Рух - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Прошедший матч команды Рух был сыгран против ФК Минай - 24.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против Колос - 24.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Рух - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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