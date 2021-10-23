  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Престон Норт Энд - Ливерпуль Смотреть онлайн
В тренде

Престон Норт Энд - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 27 октября 2021, 21:45 - Дипдэйл
Главный судья: Дэвид Кут
Рейтинг матча:
Престон Норт Энд
Престон
0 - 0
Обновить
6'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Престон Норт Энд
30%
Ничья
35%
Ливерпуль
35%
П1: 6.44 Х: 3.19 П2: 1.73
П1: 6.50 Х: 2.60 П2: 1.80
П1: 6.44 Х: 3.19 П2: 1.73
П1: 6.44 Х: 3.19 П2: 1.73
Интересные факты
  • Престон Норт Энд выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Ливерпуль выигрывает в 40%.
  • Из последних 3 встреч команда Престон Норт Энд выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 3, 0 ничьи.
  • Престон Норт Энд забивает 0.33 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2.67 гола против команды Престон Норт Энд (в среднем).
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 15 играх.
  • Когда Престон Норт Энд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Престон Норт Энд% своих матчей.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Престон Норт Энд выигрывает первый тайм в 25% матчей, Ливерпуль выигрывает в 40% матчей.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Престон Норт Энд (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Престон Норт Энд без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Престон Норт Энд и Ливерпуль - 3.
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.
  • Когда Престон Норт Энд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Престон Норт Энд% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Престон Норт Энд's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Престон Норт Энд забивает 1.21 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.6 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Престон Норт Энд не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Престон Норт Энд и Ливерпуль - 1.33.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 24 матчах.
Последние матчи - Престон Норт Энд
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
24.10.2021 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 5 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 14:30 Уотфорд 0 - 5 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 18:30 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Манчестер Сити Н
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Порту 1 - 5 Завершен Ливерпуль В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
23 Пользователей сделало свой выбор
Престон Норт Энд
30%
Ничья
35%
Ливерпуль
35%
П1: 6.44 Х: 3.19 П2: 1.73
П1: 6.50 Х: 2.60 П2: 1.80
П1: 6.44 Х: 3.19 П2: 1.73
П1: 6.44 Х: 3.19 П2: 1.73
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Рудд, Деклан
    Вратарь
  • 44
    Потс, Бред
    Полузащитник
  • 29
    Баркхуйзен, Том
    Нападающий
  • 24
    Магуайр, Шон
    Нападающий
  • 18
    Райан Ледсон
    Полузащитник
  • 16
    Хагес, Эндрю
    Защитник
  • 15
    Джозеф Рафферти
    Защитник
  • 16
    Макканн, Алистар
    Полузащитник
  • 6
    Линдсей, Лиам
    Защитник
  • 3
    Грегори Куннингхам
    Защитник
  • 3
    Сепп ван дер Берг
    Защитник
Запасные игроки
  • 14
    Джордан Стори
  • 31
    Скотт Синклер
    Нападающий
  • 19
    Riis Jakobsen, Emil
    Нападающий
  • 12
    Иверсен, Даниэль
    Вратарь
  • 16
    Джонсон, Даниэль
    Полузащитник
  • 23
    Хунтигтон, Пол
    Защитник
  • 32
    Ёрл, Джош
    Полузащитник
  • 5
    Патрик Бауэр
    Защитник
  • 4
    Уайтман, Бенджамин
    Полузащитник
Тренеры
  • Mcavoy, Frankie
Трансляция
4'
Ліверпуль перепасовуєтсья біля штрафного майданчика суперника, але пройти захист поки що не виходить.
1'
Свисток
Стартовий свисток! Розпочинається наш матч!
Инфо
Уже відомі склади команд: Престон: Радд, Х'юз, Лінсдей, Ван ден Берг, Канінген, Ледсон, Маккан, Раферті, Магвайр, Потс, Баркхейзен. Ліверпуль: Адріан, Цимікас, Гомес, Матіп, Вільямс, Мортон, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Мінаміно, Орігі, Блер.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію поєдинку Кубку англійської ліги Престон - Ліверпуль.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Мальорка Мальорка 1 Севилья Севилья 1 Завершен 19:30 - Сегодня Гомель Гомель 2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3 Завершен 19:30 - Сегодня Вальдхоф Мангейм Вальдхоф Мангейм 1 Унион Унион 1 Завершен 19:30 - Сегодня Байер Байер 1 Карлсруэ Карлсруэ 2 Завершен 19:30 - Сегодня Динамо Динамо 2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Престон Норт Энд - "Ливерпуль" 27.10.2021, Кубок английской лиги

Противостояние между командой Престон Норт Энд (Престон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч пройдет на стадионе Дипдэйл.

Дата проведения матча: 27.10.2021
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Престон Норт Энд - "Ливерпуль" можно посмотреть 27.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча Престон Норт Энд - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Престон Норт Энд (Престон)
Страна: Англия

Прошедший поединок команды Престон Норт Энд был сыгран против Блэкпул - 23.10.2021, в рамках турнира Чемпионшип 2021/2022 и закончился победой команды Блэкпул.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 24.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Престон Норт Энд - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Кубок английской лиги и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен