Престон Норт Энд - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Престон Норт Энд выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Ливерпуль выигрывает в 40%.

Из последних 3 встреч команда Престон Норт Энд выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 3, 0 ничьи.

Престон Норт Энд забивает 0.33 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2.67 гола против команды Престон Норт Энд (в среднем).

Ливерпуль не проигрывает в последних 15 играх.

Когда Престон Норт Энд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Престон Норт Энд% своих матчей.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Престон Норт Энд выигрывает первый тайм в 25% матчей, Ливерпуль выигрывает в 40% матчей.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Престон Норт Энд (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).

Престон Норт Энд без побед над Ливерпуль в последних 3 играх.

Среднее количество голов во встречах между командами Престон Норт Энд и Ливерпуль - 3.

Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 12 выездных матчей.

Когда Престон Норт Энд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Престон Норт Энд% своих матчей.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Престон Норт Энд's.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

Престон Норт Энд забивает 1.21 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.6 гола, играя на выезде (в среднем).

Престон Норт Энд не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Престон Норт Энд и Ливерпуль - 1.33.