Реал - Осасуна онлайн трансляция матча

В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Осасуна в последних 14 встречах.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 42% матчей, Осасуна выигрывает в 32% матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 2-1-0

Осасуна's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.

Год назад, Осасуна была на 14 месте в таблице с 11 очками. Сейчас они на 6 месте с 18 очками.

Команда Осасуна выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Осасуна имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

Реал Мадрид забивает 2.04 гола, играя дома, а Осасуна забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Осасуна лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Осасуна - 1.2.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Осасуна.

Осасуна имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Осасуна выиграла 0, 1 ничьи.

Реал Мадрид забивает 2.2 гола за матч против команды Осасуна, а Осасуна забивает 0.4 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Осасуна 2-0. 6 игры закончились с этим результатом.

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Осасуна выигрывает в 32%.

Когда Осасуна проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.

Выездная статистика Осасуна в сезоне 4-0-0

Недавнее выступление команды Осасуна в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Мадрид.

Осасуна не проигрывает в последних 5 играх.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Осасуна (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).

Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иОсасуна, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Осасуна - 2.6.

Осасуна забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Осасуна выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.

Осасуна не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 38 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 25 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Осасуна выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 81-34 в пользу команды Реал Мадрид

Последняя гостевая победа Осасуна над Реал Мадрид была в 2004

Игры прошлого года: 2-0 (Реал Мадрид дома) и 0-0 (Осасуна дома).

Реал Мадрид не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

За последние 19 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 15 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Осасуна. Разница голов 46-15 в пользу команды Реал Мадрид.

Вы знали, что Реал Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90?