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Реал - Осасуна онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 27 октября 2021, 22:30 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Цесар Сото Градо
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
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перерыв
Осасуна
Памплона
Ход матча
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Реал
43%
Ничья
29%
Осасуна
29%
П1: 1.53 Х: 3.34 П2: 8.20
П1: 1.50 Х: 3.10 П2: 7.50
П1: 1.53 Х: 3.34 П2: 8.20
П1: 1.53 Х: 3.34 П2: 8.20
Интересные факты
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Осасуна в последних 14 встречах.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 42% матчей, Осасуна выигрывает в 32% матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 2-1-0
  • Осасуна's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Год назад, Осасуна была на 14 месте в таблице с 11 очками. Сейчас они на 6 месте с 18 очками.
  • Команда Осасуна выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Осасуна имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид забивает 2.04 гола, играя дома, а Осасуна забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Осасуна лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Осасуна - 1.2.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Осасуна.
  • Осасуна имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Осасуна выиграла 0, 1 ничьи.
  • Реал Мадрид забивает 2.2 гола за матч против команды Осасуна, а Осасуна забивает 0.4 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Осасуна 2-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Осасуна выигрывает в 32%.
  • Когда Осасуна проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Выездная статистика Осасуна в сезоне 4-0-0
  • Недавнее выступление команды Осасуна в "Ла Лига" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Осасуна не проигрывает в последних 5 играх.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Осасуна (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иОсасуна, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Осасуна - 2.6.
  • Осасуна забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Осасуна выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • Осасуна не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 38 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 25 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Осасуна выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 81-34 в пользу команды Реал Мадрид
  • Последняя гостевая победа Осасуна над Реал Мадрид была в 2004
  • Игры прошлого года: 2-0 (Реал Мадрид дома) и 0-0 (Осасуна дома).
  • Реал Мадрид не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • За последние 19 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 15 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Осасуна. Разница голов 46-15 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Осасуна забил 36% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Реал
10
Побед
14
Игр
0
Побед
Осасуна
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Осасуна
Чемпионат Испании 2020/2021
09.01.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
09.02.2020 - 18:15 Осасуна 1 - 4 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
25.09.2019 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Осасуна
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
24.10.2021 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Шахтер 0 - 5 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
03.10.2021 - 17:15 Эспаньол 2 - 1 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Шериф П
Чемпионат Испании 2021/2022
25.09.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Вильярреал Н
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Последние матчи - Осасуна
Чемпионат Испании 2021/2022
22.10.2021 - 22:00 Осасуна 1 - 1 Завершен Гранада Н
Чемпионат Испании 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 Вильярреал 1 - 2 Завершен Осасуна В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.10.2021 - 15:00 Осасуна 1 - 0 Завершен Райо Вальекано В
Чемпионат Испании 2021/2022
26.09.2021 - 15:00 Мальорка 2 - 3 Завершен Осасуна В
Чемпионат Испании 2021/2022
23.09.2021 - 20:30 Осасуна 1 - 3 Завершен Бетис П
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Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Реал
43%
Ничья
29%
Осасуна
29%
П1: 1.53 Х: 3.34 П2: 8.20
П1: 1.50 Х: 3.10 П2: 7.50
П1: 1.53 Х: 3.34 П2: 8.20
П1: 1.53 Х: 3.34 П2: 8.20
Составы команд
Стартовый состав
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 9
    Эсекьель Авила
  • 28
    Кальво, Хавьер Мартинес
    Полузащитник
  • 2
    Начо Видаль
  • 24
    Торро Марсет, Лукас
    Полузащитник
  • 39
    Sanchez De La Pena, Manuel
    Полузащитник
  • 16
    Монкайола, Йон
    Полузащитник
  • 1
    Серхио Эррера
    Нападающий
  • 5
    Давид Гарсия
    Защитник
  • 18
    Кике
    Нападающий
  • 4
    Гарсиа, Унаи
    Защитник
  • 3
    Хуан Круз Альваро Армада
    Защитник
Запасные игроки
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 7
    Эден Азар
    Нападающий
  • 40
    Fuidias Ribera, Toni
    Вратарь
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 27
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 19
    Хавьер Онтиверос
    Нападающий
  • 21
    Перез, Иньиго
    Полузащитник
  • 14
    Ойер Оласабаль
    Вратарь
  • 10
    Роберто Торрес
    Полузащитник
  • 22
    Роберт Ибаньес
    Полузащитник
  • 12
    Грау, Хауме
    Полузащитник
  • 14
    Гарсиа, Рубен
    Полузащитник
  • 8
    Брасанак, Дарко
    Полузащитник
  • 11
    Энрике Барха
    Нападающий
  • 32
    Areso, Jesus
    Защитник
  • 20
    Барберо
    Нападающий
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Ягоба Аррасате
Трансляция
В тяжелой и тягучей игре со стороны Осасуны Реал, пока что, не показывает уверенного футбола. У мадридской команды было несколько опасных моментов, однако реализовать их они так и не смогли. Соперники атакуют мало, однако потенциал выскочить в контратаку у них виден невооруженным взглядом. Будет ли рисковать Анчелотти после перерыва?
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Навес с левого фланга от Винисиуса был вынесен из штрафной.
44'
Реал завершает первую половину в контроле на чужой половине.
41'
Авила в контратаке правым флангом запорол выпад переводом прямиком на ногу Камавинге.
38'
Винисиус ударом с левого фланга из-за пределов штрафной попал в корпус Давида Гарсии.
36'
Опасный момент
Кике ударом головой в завершении подачи углового с левого фланга опустил мяч на сетку сверху ударом головой.
34'
Милитао срезал на угловой в дальней стороне поля подачу с правого фланга на Кике.
31'
Опасный момент
Винисиус из левого фланга штрафной закрутил мяч в сторону от дальней штанги!
29'
Опасный момент
Эррера парировал плотный удар с правого фланга издали от Милитао под перекладину!
27'
Желтая карточка
Камавинга сбил Торро у центральной линии подкатом.
25'
В центре поля играют в пас команды.
23'
Опасный момент
У-у-у-у! Что за позорный удар от Карвахаля из центрального входа в штрафную с левой ноги, после комфортной передаче Винисиуса с левого фланга! Выше Рамоса пробил!
21'
Камавинга получил передачу на правый фланг штрафной от Асенсио, однако пробил мимо ближней штанги.
19'
Головой завершал подачу Мартинеса со штрафного на левом фланге Давид на входе в чужие владения, но пробил куда-то в сторону от левой штанги.
18'
Асенсио врезался в Эрреру пытаясь достать передачу Карвахаля на ближний угол враатрской с правого фланга.
16'
Со штрафного Бензема перебросил и стенку, и ворота.
15'
Желтая карточка
Винисиус был сбит фолом Унаи Гарсии перед левым флангом чужой штрафной.
14'
Навес с правого фланга от Карвахаля был вынесен из штрафной.
12'
Бензема врезался в арбитра в центре поля, отправив того на газон. Мешался под ногами.
11'
Мартинес срезал ударом по ногам Камавингу у технической зоны.
9'
Эррера успел снять с головы у Карвахаля перевод из глубины левого фланга атаки на дальнюю штангу.
7'
Санчес не смог удержать мяч при верховой передаче на левый фланг атаки.
5'
Милитао сфолил против Кике на левом фланге у центральной линии.
3'
Реал уверенно занял чужую половину поля в контроле.
1'
Неудачная попытка Карвахаля сыграть в пас с Камавингой на входе в правый фланг штрафной.
1'
Осасуна сидит в обороне с первых минут.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Рамос, Ойер, Дарко, Торрес, Барха, Хауме, Р. Гарсия, Онтиверос, Барберо, Перес, Ибаньес, Аресо.
Осасуна: Эррера — Видаль, Д. Гарсия, У. Гарсия, Монкайола, Круз — Мартинес, Торро, Санчес — Авилья, Кике.
Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Азар, Марсело, Йович, Васкес, Родриго, Диас, Бланко.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди — Кроос, Каземиро, Камавинга — Асенсио, Бензема, Винисиус.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Сесар Сото Градо (Риохо, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 11-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Рейно-де-Наварра" (Памплона, Испания) сыграют мадридский Реал и Осасуна.
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Анонс матча Реал - Осасуна 27.10.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Осасуна (Памплона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 27.10.2021
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Осасуна (Памплона):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Осасуна осталась с поражением. Столкновение Реал и Осасуна в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Ягоба Аррасате разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Осасуна можно посмотреть 27.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Осасуна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Барселона" - 24.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Осасуна (Памплона)
Год основания Осасуна (Памплона): 1920
Страна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Прошедший матч команды Осасуна был сыгран против Гранада - 22.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Реал - Осасуна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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