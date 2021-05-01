Реал - Осасуна онлайн трансляция матча

Поединок между командой Реал (Мадрид) и командой Осасуна (Памплона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 27.10.2021
Время начала матча: 22:30
История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Осасуна (Памплона):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Осасуна осталась с поражением. Столкновение Реал и Осасуна в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Ягоба Аррасате разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Барселона" - 24.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
Название: Осасуна (Памплона)
Год основания Осасуна (Памплона): 1920
Страна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате
Прошедший матч команды Осасуна был сыгран против Гранада - 22.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
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