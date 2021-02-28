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Сампдория - Аталанта онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 27 октября 2021, 19:30 - Луиджи Феррарис
Рейтинг матча:
Сампдория
Генуя
1 - 2
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41'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Сампдория
38%
Ничья
25%
Аталанта
38%
П1: 4.14 Х: 2.92 П2: 2.03
П1: 4.00 Х: 2.88 П2: 1.95
П1: 4.14 Х: 2.92 П2: 2.03
П1: 4.14 Х: 2.92 П2: 2.03
Личные встречи
Сампдория
8
Побед
18
Игр
7
Побед
Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
28.02.2021 - 13:30 Сампдория 0 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
24.10.2020 - 16:00 Аталанта 1 - 3 Завершен Сампдория
Чемпионат Италии 2021
08.07.2020 - 22:45 Аталанта 2 - 0 Завершен Сампдория
Чемпионат Италии 2019/2020
10.11.2019 - 15:45 Сампдория 0 - 0 Завершен Аталанта
Последние матчи - Сампдория
Чемпионат Италии 2021/2022
22.10.2021 - 21:45 Сампдория 2 - 1 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 13:30 Кальяри 3 - 1 Завершен Сампдория П
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 16:00 Сампдория 3 - 3 Завершен Удинезе Н
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 13:30 Ювентус 3 - 2 Завершен Сампдория П
Чемпионат Италии 2021/2022
23.09.2021 - 19:30 Сампдория 0 - 4 Завершен Наполи П
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 13:30 Аталанта 1 - 1 Завершен Удинезе Н
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Эмполи 1 - 4 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 3 Завершен Милан П
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 19:45 Аталанта 1 - 0 Завершен Янг Бойз В
Показать больше
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Сампдория
38%
Ничья
25%
Аталанта
38%
П1: 4.14 Х: 2.92 П2: 2.03
П1: 4.00 Х: 2.88 П2: 1.95
П1: 4.14 Х: 2.92 П2: 2.03
П1: 4.14 Х: 2.92 П2: 2.03
Трансляция
36'
Опасный момент
УХХ, який момент. Центрпльна зона оборони гостей провалилася, Капуто отримаав м'яч між двома захисниками і вийшов сам на сам, але Муссо потягнув удар над собою від італійського форварда!
35'
Офсайд
Вибігали в атаку господарі, але цього разу "Аталанта" спіймала Капуто на офсаайді.
33'
Торсбю (Сампдорія) виграв верхову боротьбу у чужій штрафній зоні, але далі підчистили оборонці гостей.
33'
Фолить на своїй половині поля Маліновський.
31'
Сапата (Аталанта) пробив головою після навісу Фройлера в руки Аудеро.
Инфо
Переписали перше взяття воріт із Сапати на автогол Аскілдсена.
29'
Желтая карточка
А тепер зірвав атаку Аскілдсен (Сампдорія), затримавши Фройлера.
27'
Знову Дзаппакоста (Аталанта) навісив з правого флангу, але Пашалич запалив свічку над воротами.
27'
Желтая карточка
Фол у центрі поля від Торсбю (Сампдорія) - жовта карточка від арбітра.
Инфо
Це уже 50-й матч між командами у Серії А.
23'
Маліновський намагався передачею знайти Сапату у штрафному майданчику, але віддав трохи в спину.
21'
Гоооол!!!
А ось і шостий гол Сапати у цьому сезоні чемпіонату! Дзаппакоста навісив з правого флангу, а Дуван впевнено перевів м'яч головою в лівий кут воріт.
17'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Виправився Дзаппакоста! Маліновський, Сапата і, власне, Давіде розіграли комбінацію на трьох. В завершальній стадії атаці італієць навісив на колумбійця, а в боротьбі з ним Аскілдсон переправив м'яч у власні ворота. Не надто впевнено зіграв голкіпер.
14'
Желтая карточка
Жовта для Паломіно. Уже п'ята у цьому сезоні для Хосе. Наступний матч аргентинець пропустить, а це вагома втрата, зважаючи на епідемію втрат центральних захисників у "Аталанті".
12'
Зачіпають Маліновського на підступах до штрафного майданчика, але арбітр мовчить. Картинно падав українець.
10'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Провалилася оборона "Аталанти", а саме Дзаппакоста, котрий на лівому фланзі не витримав лінію офсайду. Завдяки цьому Капуто отримав багато простору, вийшов сам на сам і переграв Муссо! Рахунок 1:0 на користь господарів.
6'
Инфо
Дзаппакоста (Аталанта) навісив з лівого флангу в центр штрафного майданчика, куди увірвався Мехле і пробив головою повз праву стійку.
7'
Довга вертикальна діагональ на Капуто (Сампдорія) опинилася в руках Муссо.
4'
Опасный момент
Відразу із кількома півзахисниками боровся за м'яч Маліновський, але зрештою саме гравці "Сампдорії" невдало вибили круглий снаряд з-під ніг українця прямо на хід Сапаті, котрий з меж штрафного майданчика пробив повз ліву стійку.
3'
Навіс на дальню стійку воріт Муссо з лівого флангу від "Сампдорії" вийшов за лицьову лінію.
2'
Уголовой
Заробили господарі кутовий на правому фланзі, але розіграли його невдало - м'яч вибитий.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Відзначимо, що цей матч стане 100-м для українця Руслана Маліновського у складі "Аталанти".
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Сампдорія": Аудеро - Дрегушин, Коллі, Йосіда - Кандрева, Аскілдсен, Торсбю, Сілва, Мурру - Капуто, Габб'ядіні.
"Аталанта": Муссо - Ловато, де Рон, Паломіно - Дзаппакоста, Фройлер, Копмайнерс, Мехле - Маліновський, Пашалич - Сапата.
Вітаємо наших читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 10-го туру Серії А, в якому "Сампдорія" прийме "Аталанту".
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Анонс матча Сампдория - "Аталанта" 27.10.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Сампдория (Генуя) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 27.10.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Сампдория (Генуя) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Сампдория осталась с поражением. Столкновение Сампдория и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 28.02.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Сампдория - "Аталанта" можно посмотреть 27.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Сампдория - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сампдория (Генуя)
Год основания Сампдория (Генуя): 1946
Страна: Италия
Тренер: Роберто Д'Аверса

Предыдущий поединок команды Сампдория был сыгран против "Специя" - 22.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сампдория.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Удинезе - 24.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Сампдория - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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