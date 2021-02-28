Сампдория - Аталанта онлайн трансляция матча

Анонс матча Сампдория - "Аталанта" 27.10.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Сампдория (Генуя) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 27.10.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Сампдория (Генуя) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Сампдория осталась с поражением. Столкновение Сампдория и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 28.02.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сампдория (Генуя)

Год основания Сампдория (Генуя): 1946

Страна: Италия

Тренер: Роберто Д'Аверса



Предыдущий поединок команды Сампдория был сыгран против "Специя" - 22.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сампдория.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Удинезе - 24.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

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