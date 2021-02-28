Сампдория - Аталанта онлайн трансляция матча

Поединок между командой Сампдория (Генуя) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Луиджи Феррарис.
Дата проведения матча: 27.10.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами Сампдория (Генуя) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Аталанта", тогда как команда Сампдория осталась с поражением. Столкновение Сампдория и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 28.02.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Сампдория (Генуя)
Год основания Сампдория (Генуя): 1946
Страна: Италия
Тренер: Роберто Д'Аверса
Предыдущий поединок команды Сампдория был сыгран против "Специя" - 22.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сампдория.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший поединок команды "Аталанта" был сыгран против Удинезе - 24.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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