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ФК Мариуполь - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 30 октября 2021, 14:00 - Стадион имени Владимира Бойко
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
1 - 1
Обновить
24'
Динамо
Киев
Ход матча
3' Мышньов, Дмитрий 5' Сергей Сидорчук 11' Drambaev, Oleksandr
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
29%
Ничья
29%
Динамо
42%
П1: 9.61 Х: 3.38 П2: 1.48
П1: 8.50 Х: 3.25 П2: 1.40
П1: 9.61 Х: 3.38 П2: 1.48
П1: 9.61 Х: 3.38 П2: 1.48
Интересные факты
  • Мариуполь забивает 0.4 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 1.6 гола против команды Мариуполь (в среднем).
  • Когда Мариуполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Домашняя статистика Мариуполь в сезоне 0-0-6
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Мариуполь.
  • Andriy Kulakov лучший бомбардир Мариуполь с 6 голами. Viktor Tsygankov забил 9 раз за Динамо Киев
  • Мариуполь имеет проигрышную серию из 7 матчей дома
  • Из последних 5 встреч команда Мариуполь выиграла 0, команда Динамо Киев выиграла 4, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Наиболее популярный счет между Мариуполь и Динамо Киев 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Мариуполь и Динамо Киев - 2.
  • Мариуполь выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Динамо Киев выигрывает в 37%.
  • Когда Мариуполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Год назад, Мариуполь была на 9 месте в таблице с 16 очками. Сейчас они на 16 месте с 4 очками.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Мариуполь (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 1 гол(а).
  • Наиболее популярный результат в играх между Мариуполь иДинамо Киев, когда Мариуполь играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Мариуполь забивает 1.26 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Мариуполь выигрывает первый тайм в 16% матчей, Динамо Киев выигрывает в 37% матчей.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мариуполь и Динамо Киев - 0.8.
  • Выездная статистика Динамо Киев в сезоне 4-1-0
  • Mark Rene Mampassi получил больше всего желтых карточек (5) в Мариуполь. Mykola Shaparenko получил 5 в Динамо Киев.
  • Команда Мариуполь выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Мариуполь проиграл 5 матчей подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • Мариуполь пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Динамо Киев не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 31 встреч, команда Мариуполь выиграла 2 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 71-24 в пользу команды Динамо Киев
  • Мариуполь не забивает в 2 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Мариуполь проиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.
  • За последние 14 встреч когда команда Мариуполь играла дома, команда Мариуполь выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 10 победы команды Динамо Киев. Разница голов 24-17 в пользу команды Динамо Киев.
  • Игры прошлого года: 1-2 (Мариуполь дома) и 0-0 (Динамо Киев дома).
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 32% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Мариуполь забил 38% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
1
Побед
21
Игр
17
Побед
Динамо
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
24.11.2019 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Последние матчи - ФК Мариуполь
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
01.10.2021 - 19:30 ФК Мариуполь 0 - 2 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 14:00 ФК Александрия 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
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Последние матчи - Динамо
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 19:45 Барселона 1 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершен Шахтер Н
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Новости команд
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Главные события
Drambaev, Oleksandr
11'
5'
Сергей Сидорчук ГООЛ!
ГООЛ! Мышньов, Дмитрий
3'
Кто победит?
45 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
29%
Ничья
29%
Динамо
42%
П1: 9.61 Х: 3.38 П2: 1.48
П1: 8.50 Х: 3.25 П2: 1.40
П1: 9.61 Х: 3.38 П2: 1.48
П1: 9.61 Х: 3.38 П2: 1.48
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 18
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
  • 8
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Нападающий
  • 8
    Ocheretko, Oleh
    Полузащитник
  • 22
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
    3
  • 21
    Максим Чех
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 99
    Melichenko, Kyrylo
    Полузащитник
  • 35
    Mampasi, Mark
    Защитник
  • 55
    Drambaev, Oleksandr
    Защитник
    11
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 21
    Вербич, Бенжамин
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
    5
Запасные игроки
  • 33
    Shostak, Denys
    Полузащитник
  • 20
    Стефан Спировски
    Полузащитник
  • 91
    Никита Петерман
    Защитник
  • 5
    Владислав Клименко
    Защитник
  • 86
    Udod, Danylo
    Защитник
  • 63
    Bosancic, Petar
    Защитник
  • 97
    Kholod, Artem
    Защитник
  • 31
    Олег Кудрик
    Вратарь
  • 19
    Khromey, Mykhaylo
    Полузащитник
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 22
    Vitinho
    Нападающий
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 16
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 15
    Рамирес, Эрик
    Нападающий
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 73
    Shkurin, Ilia
    Нападающий
Тренеры
  • Markevych, Ostap
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
3
Штрафные
4
4
Фолы
3
2
Удары в створ
1
Сейвы
1
1
ЖК
1
Удары мимо
1
1
Блокировано ударов
1
2
Угловые
1
Live Zone
Трансляция
22'
Микитишин почувствовал дискомфорт в мышцах. Похоже, Маркевич вынужден будет провести замену.
18'
Цыганков промедлил с принятием решения и испортил перспективную контратаку своей команды.
16'
На старте поединка Мариуполь играет первым номером.
15'
Драмбаев выполняет неточную подачу на Стасюка.
11'
Желтая карточка
Драмбаев сбивает Буяльского в центре поля и получает желтую карточку.
9'
Чех выиграл борьбу на угловом, но попасть в створ ворот не удалось.
8'
Кащук вошёл в штрафную по правому флангу и пробил с острого угла. Бущан контролировал ситуацию.
5'
Гоооол!!!
Вот так начало! Динамо сравнивает счёт! Сидорчук дальним ударом поржает ворота Турбаевского.
4'
Гоооол!!!
Мишнёв реализует одиннадцатиметровый удар!
2'
Опасный момент
Романов после просмотра VAR назначает пенальти в ворота Динамо.
1'
Сирота с фолом останавливает атаку Мариуполя.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Мариуполя: Турбаевский – Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк – Чех, Мишнёв (к), Очеретько – Микитишин, Топалов, Кащук.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан – Караваев, Сирота, Забарный, Кенджора – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – де Пена, Вербич, Цыганков.
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Комментарии(3)
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ua-football-2021 (Київ)
30.10.2021 в 14:21
Гру рукою гравця Маріуполя при прийомі м'яча арбітр не бачить. Замість кутового - від воріт. ЖК немає на порушенні на Шапаренко. Все ясно.
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0
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Acsakal (Kharkov)
30.10.2021 в 14:15
Який бадьорий початок...
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0
0
avatar
ua-football-2021 (Київ)
30.10.2021 в 14:04
БРАВО федерація!!!
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0
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Анонс матча ФК Мариуполь - Динамо 30.10.2021, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда ФК Мариуполь осталась с поражением. Столкновение ФК Мариуполь и Динамо в предыдущем футбольном матче 27.10.2021 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Markevych, Ostap и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Динамо можно посмотреть 30.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший матч команды ФК Мариуполь был сыгран против Динамо - 27.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против ФК Мариуполь - 27.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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