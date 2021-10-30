ФК Мариуполь - Динамо онлайн трансляция матча

Мариуполь забивает 0.4 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 1.6 гола против команды Мариуполь (в среднем).

Когда Мариуполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Домашняя статистика Мариуполь в сезоне 0-0-6

Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Мариуполь.

Andriy Kulakov лучший бомбардир Мариуполь с 6 голами. Viktor Tsygankov забил 9 раз за Динамо Киев

Мариуполь имеет проигрышную серию из 7 матчей дома

Из последних 5 встреч команда Мариуполь выиграла 0, команда Динамо Киев выиграла 4, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Наиболее популярный счет между Мариуполь и Динамо Киев 0-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов во встречах между командами Мариуполь и Динамо Киев - 2.

Мариуполь выигрывает первую половину матча в 16% случаев, Динамо Киев выигрывает в 37%.

Когда Мариуполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мариуполь% своих матчей.

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Мариуполь.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Год назад, Мариуполь была на 9 месте в таблице с 16 очками. Сейчас они на 16 месте с 4 очками.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Мариуполь (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 1 гол(а).

Наиболее популярный результат в играх между Мариуполь иДинамо Киев, когда Мариуполь играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Мариуполь забивает 1.26 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).

Мариуполь выигрывает первый тайм в 16% матчей, Динамо Киев выигрывает в 37% матчей.

Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Мариуполь's.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мариуполь и Динамо Киев - 0.8.

Выездная статистика Динамо Киев в сезоне 4-1-0

Mark Rene Mampassi получил больше всего желтых карточек (5) в Мариуполь. Mykola Shaparenko получил 5 в Динамо Киев.

Команда Мариуполь выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.

Мариуполь проиграл 5 матчей подряд.

Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.

Мариуполь пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Динамо Киев не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 31 встреч, команда Мариуполь выиграла 2 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 71-24 в пользу команды Динамо Киев

Мариуполь не забивает в 2 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Мариуполь проиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.

За последние 14 встреч когда команда Мариуполь играла дома, команда Мариуполь выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 10 победы команды Динамо Киев. Разница голов 24-17 в пользу команды Динамо Киев.

Игры прошлого года: 1-2 (Мариуполь дома) и 0-0 (Динамо Киев дома).

Вы знали, что Динамо Киев забил 32% голов между минутами 31-45?