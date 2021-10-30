Шахтер - Десна онлайн трансляция матча

Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 43% матчей, Десна Чернигов выигрывает в 21% матчей.

Когда Десна Чернигов проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Десна Чернигов.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Десна Чернигов (во всех соревнованиях).

Yukhym Konoplya отдал больше всего передач в Шахтер Донецк с 4 передачами. Vladislav Kalitvintsev лучший распасовщик Десна Чернигов (3 передач)

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 4 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Десна Чернигов - 4.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Десна Чернигов's.

В домашних матчах Шахтер Донецк не проигрывает Десна Чернигов в последних 4 встречах.

Команда Десна Чернигов выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.

Lassina Franck Traore лучший бомбардир Шахтер Донецк с 6 голами. Denys Bezborodko забил 6 раз за Десна Чернигов

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

Десна Чернигов не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Шахтер Донецк забивает 1.89 гола, играя дома, а Десна Чернигов забивает 1.07 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и Десна Чернигов 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Когда Десна Чернигов лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.

Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Десна Чернигов выигрывает в 21%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Десна Чернигов - 2.

Десна Чернигов без побед в последних 5 играх.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Десна Чернигов.

Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 4, команда Десна Чернигов выиграла 0, 1 ничьи.

Год назад, Десна Чернигов была на 3 месте в таблице с 20 очками. Сейчас они на 9 месте с 18 очками.

Шахтер Донецк забивает 2.8 гола за матч против команды Десна Чернигов, а Десна Чернигов забивает 1.2 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).

Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 9 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 8 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Десна Чернигов выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 20-6 в пользу команды Шахтер Донецк

Игры прошлого года: 4-0 (Шахтер Донецк дома) и 2-2 (Десна Чернигов дома).

Десна Чернигов не забивает в 3 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Десна Чернигов забил 43% голов между минутами 76-90?

В Премьер-лига, Шахтер Донецк одержала 4 домашних побед подряд.