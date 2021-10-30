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Шахтер - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 30 октября 2021, 17:00 - Олимпийский
Главный судья: Денис Шурман
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 0
Обновить
10'
Десна
Чернигов
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
37%
Ничья
26%
Десна
37%
П1: 1.50 Х: 3.38 П2: 8.84
П1: 1.36 Х: 3.25 П2: 8.50
П1: 1.50 Х: 3.38 П2: 8.84
П1: 1.50 Х: 3.38 П2: 8.84
Интересные факты
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 43% матчей, Десна Чернигов выигрывает в 21% матчей.
  • Когда Десна Чернигов проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Десна Чернигов.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Десна Чернигов (во всех соревнованиях).
  • Yukhym Konoplya отдал больше всего передач в Шахтер Донецк с 4 передачами. Vladislav Kalitvintsev лучший распасовщик Десна Чернигов (3 передач)
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 4 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и Десна Чернигов - 4.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Десна Чернигов's.
  • В домашних матчах Шахтер Донецк не проигрывает Десна Чернигов в последних 4 встречах.
  • Команда Десна Чернигов выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Lassina Franck Traore лучший бомбардир Шахтер Донецк с 6 голами. Denys Bezborodko забил 6 раз за Десна Чернигов
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • Десна Чернигов не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Шахтер Донецк забивает 1.89 гола, играя дома, а Десна Чернигов забивает 1.07 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и Десна Чернигов 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Десна Чернигов лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Десна Чернигов% своих матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Десна Чернигов выигрывает в 21%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и Десна Чернигов - 2.
  • Десна Чернигов без побед в последних 5 играх.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Десна Чернигов.
  • Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 4, команда Десна Чернигов выиграла 0, 1 ничьи.
  • Год назад, Десна Чернигов была на 3 месте в таблице с 20 очками. Сейчас они на 9 месте с 18 очками.
  • Шахтер Донецк забивает 2.8 гола за матч против команды Десна Чернигов, а Десна Чернигов забивает 1.2 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 9 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 8 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Десна Чернигов выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 20-6 в пользу команды Шахтер Донецк
  • Игры прошлого года: 4-0 (Шахтер Донецк дома) и 2-2 (Десна Чернигов дома).
  • Десна Чернигов не забивает в 3 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Десна Чернигов забил 43% голов между минутами 76-90?
  • В Премьер-лига, Шахтер Донецк одержала 4 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 39% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
8
Побед
9
Игр
0
Побед
Десна
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Шахтер 4 - 0 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Десна 2 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
12.07.2020 - 19:30 Десна 2 - 4 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Десна
Последние матчи - Шахтер
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Шахтер 0 - 5 Завершен Реал П
Премьер-лига 2021/2022
15.10.2021 - 17:00 Шахтер 6 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершен Шахтер Н
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Десна Н
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Металлист 1925 П
Кубок Украины 2021/2022
21.09.2021 - 19:00 Металлист 2 - 1 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
17.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 0 Завершен Рух В
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Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
37%
Ничья
26%
Десна
37%
П1: 1.50 Х: 3.38 П2: 8.84
П1: 1.36 Х: 3.25 П2: 8.50
П1: 1.50 Х: 3.38 П2: 8.84
П1: 1.50 Х: 3.38 П2: 8.84
Составы команд
Стартовый состав
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 31
    Исмаили
    Защитник
  • 25
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 7
    Майкон
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 80
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 33
    Евгений Селин
    Защитник
  • 20
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 16
    Евгений Цымбалюк
    Защитник
  • 3
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 2
    Zhuk, Vadim
    Защитник
Запасные игроки
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
  • 15
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 9
    Дентиньо
    Нападающий
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 77
    Максим Дегтярёв
    Нападающий
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 17
    Тарас Завийский
    Нападающий
  • 16
    Евгений Белич
  • 10
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 6
    Алексей Ковтун
    Защитник
  • 5
    Masalov, Oleksandr
    Защитник
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 90
    Shevtsov, Illia
    Полузащитник
Тренеры
  • Роберто Де Дзерби
  • Александр Рябокон
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
1
Удары в створ
1
Удары мимо
Штрафные
1
1
Офсайды
Сейвы
1
Трансляция
4'
Опасный момент
Судаков остался один в центре штрафной площади, но пробил в штангу!
3'
Фернандо стрелял вдоль ворот, вратарь Десны отводит угрозу.
2'
Жук перехватил передачу в штрафную и позволил Литовке забрать мяч в руки.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Десны: Литовка – Картушов (к), Селин, Цымбалюк Сафронов, Жук – Юрченко, Домбровский, Арвеладзе – Безбородько, Калитвинцев.
Инфо
Стартовый состав Шахтера: Трубин – Исмаили, Марлон, Бондарь, Додо – Майкон, Степаненко (к), Судаков – Соломон, Фернандо, Тете.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура УПЛ Шахтер – Десна.
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Анонс матча Шахтер - Десна 30.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Десна в предыдущем футбольном матче 14.03.2021 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Де Дзерби и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Десна можно посмотреть 30.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Черноморец - 27.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Прошедший матч команды Десна был сыгран против ФК Минай - 17.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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