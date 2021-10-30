Шахтер - Десна онлайн трансляция матча

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский.
Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Шахтер (Донецк) и командой Десна (Чернигов):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Шахтер, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Шахтер и Десна в предыдущем футбольном матче 14.03.2021 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Роберто Де Дзерби и Александр Рябокон разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Черноморец - 27.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь
Прошедший матч команды Десна был сыгран против ФК Минай - 17.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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