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Металлист 1925 - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 31 октября 2021, 19:30 - FC Metalist Training Ground
Главный судья: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
1 - 3
Обновить
72'
Заря
Луганск
Ход матча
4' Михаил Шершень 6' Андрей Ременюк 8' Захедитабар, Шахаб 9' Sayyad, Allahyar 26' Виталий Вернидуб 35' Дмитрий Хомченовский 38' Александр Гладкий
55' Sayyad, Allahyar
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
28%
Ничья
33%
Заря
38%
П1: 25.00 Х: 7.48 П2: 1.11
П1: 15.00 Х: 7.00 П2: 1.10
П1: 25.00 Х: 7.48 П2: 1.11
П1: 25.00 Х: 7.48 П2: 1.11
Интересные факты
  • Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 31% матчей, Заря Луганск выигрывает в 26% матчей.
  • Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • Marlyson лучший бомбардир Металлист 1925 с 4 голами. Vladyslav Kochergin забил 5 раз за Заря Луганск
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Заря Луганск имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Металлист 1925 не проигрывает в последних 6 играх.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Заря Луганск не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Заря Луганск выигрывает в 26%.
  • Металлист 1925 забивает 1.59 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Fabio Aleksander Freitas de Almeida получил больше всего желтых карточек (5) в Металлист 1925. Dmytro Khomchenovsky получил 5 в Заря Луганск.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Металлист 1925 имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Металлист 1925 забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Металлист 1925 выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Заря Луганск не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Металлист 1925 не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Металлист 1925 забил 40% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Заря Луганск забил 33% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Последние матчи - Металлист 1925
Кубок Украины 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 2 - 5 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021/2022
22.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 4 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 19:30 Десна 1 - 2 Завершен Металлист 1925 В
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Последние матчи - Заря
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 19:30 Заря 1 - 0 Завершен Колос В
Лига конференций 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 ЦСКА 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
15.10.2021 - 17:00 Шахтер 6 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Заря 2 - 0 Завершен Десна В
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Главные события
55'
Sayyad, Allahyar ГООЛ!
38'
Александр Гладкий ГООЛ!
35'
Дмитрий Хомченовский
26'
Виталий Вернидуб
9'
Sayyad, Allahyar ГООЛ!
8'
Захедитабар, Шахаб
ГООЛ! Андрей Ременюк
6'
Михаил Шершень
4'
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
28%
Ничья
33%
Заря
38%
П1: 25.00 Х: 7.48 П2: 1.11
П1: 15.00 Х: 7.00 П2: 1.10
П1: 25.00 Х: 7.48 П2: 1.11
П1: 25.00 Х: 7.48 П2: 1.11
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 33
    Marlyson
    Нападающий
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
    6
  • 9
    Batyushin, Yuri
    Полузащитник
  • 88
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 21
    Chenbay, Sergiy
    Защитник
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
    4
  • 6
    Соломон Кверквелия
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Вратарь
  • 90
    Sayyad, Allahyar
    Нападающий
    55 9
  • 11
    Александр Гладкий
    Нападающий
    38
  • 9
    Захедитабар, Шахаб
    Нападающий
    8
  • 23
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
    35
  • 28
    Артём Громов
    Полузащитник
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 4
    Ловро Цвек
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 45
    Денис Фаворов
    Полузащитник
  • 15
    Виталий Вернидуб
    Защитник
    26
Запасные игроки
  • 19
    Zubkov, Illya
    Нападающий
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 70
    Альмейга, Александр Фабио
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Кравченко
    Полузащитник
  • 17
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 55
    Kvakic, Amar
    Защитник
  • 13
    Артур Западня
    Защитник
  • 35
    Денис Шелихов
    Вратарь
  • 24
    Stefanovych, Yuri
  • 68
    Dal Bello Fagundes, Cristian Daniel
    Нападающий
  • 34
    Nahnoinyi, Denys
  • 83
    Smiyan, M.
  • 19
    Ахмед Алибеков
    Полузащитник
  • 6
    Бакуна Juninho
  • 5
    Агрон Руфати
  • 36
    Zhylkin, Anton
    Вратарь
  • 47
    Owusu, Raymond
    Полузащитник
Тренеры
  • Кривенцов, Валерий
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
14
Штрафные
13
12
Фолы
13
1
ЖК
3
47%
Владение мячом
53%
5
Удары мимо
4
7
Угловые
1
4
Удары в створ
3
1
Офсайды
1
Сейвы
3
1
КК
Трансляция
66'
Вторая желтая
Шершень удален с поля. За фол в центре поля защитник Металлиста получает вторую желтую карточку.
64'
Еще один момент у хозяев. На этот раз Шершень пробивает мимо ворот.
63'
Вернидуб выбивает мяч после прострельной передачи Савина.
59'
Ременюк оказался на ударной позиции, но послать мяч в сетку не удалось.
57'
Мацапура уверенно играет на выходе во время углового.
55'
Гоооол!!!
Увеличивает преимущество Заря! Аллахьяр мощным ударом в ближнюю девятку завершает красивую комбинацию своей команды.
50'
Ременюк не успел замкнуть пас Савина на дальней штанге.
50'
Неплохо простреливал в штрафную Ермаков, но защитники Зари перехватили его передачу.
47'
Ермаков выиграл борьбу на угловом и наносил удар. Над перекладиной прошел мяч.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Заря пропустила первой, но проявила характер и даже сумела выйти вперед до перерыва. Кажется, обе команды еще не сказали своего последнего слова в этом матче. А значит, второй тайм обещает быть не менее интересным, чем первый.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+2'
Ременюк на дриблинге прошел нескольких игроков и пробил в ближний угол. Мацапура справляется с этим ударом.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
42'
Имереков нарушает правила против Марлисона, но предупреждения избегает.
38'
Гоооол!!!
Луганчане выходят вперед! Шахаб прошел по флангу и прострелил в штрафную, Аллахьяр пропустил мяч на Гладкого, который и поставил точку в атаке.
37'
Офсайд
Громов оказался в положении вне игры.
35'
Желтая карточка
Хомченовский грубо играет против Батюшина, за что получает предупреждение.
31'
Фаворов не позволил Ременюку нанести акцентированный удар по воротам.
28'
Булеца подключился в штрафную и наносил удар в дальний угол. Защитники Металлиста блокируют эту попытку забить.
26'
Желтая карточка
Вернидуб проигрывал сопернику в скорости и был вынужден фолить.
25'
После насыщенного старта поединка команды заметно успокоились, темп игры снизился.
20'
Хозяева уверенно выносят мяч из штрафной после подачи Булецы со штрафного.
16'
Шершень после розыгрыша углового пробивает над воротами.
15'
Вернидуб выбиывает мяч на угловой, не позволяя Марлисону нанести удар по воротам.
13'
Гладкий не смог как следует обработать мяч и упустил возможность нанести удар из хорошей позиции.
9'
Гоооол!!!
Заря быстро сравнивает! Аллахьяр запрессинговал защитника, обыгрался с Гладким и сам же завершил атаку точным ударом.
7'
Желтая карточка
Желтую за симуляцию получает Шахаб.
6'
Гоооол!!!
Металлист 1925 открывает счет! Ременюк вышел один на один и мастерски перебросил вратаря!
5'
Шахаб нанес неточный удар из-за пределов штрафной.
4'
Желтая карточка
Шершень не успел сыграть в мяч и ударил Шахаба по ногам.
2'
Спустя 30 секунд Ременюк уже наносит удар по воротам из пределов штрафной. Неточно.
2'
Фаворов блокирует прострел Ременюка.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Металлиста 1925: Сидоренко (к), Ченбай, Шершень, Кверквелия, Ермаков, Габелок, Батюшин, Крыськив, Ременюк, Марлисон, Савин.
Инфо
Стартовый состав Зари: Мацапура, Фаворов, Имереков, Вернидуб (к), Снурницын, Громов, Хомченовский, Булеца, Шахаб, Гладкий, Алахьяр.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура УПЛ Металлист 1925 – Заря.
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Анонс матча Металлист 1925 - Заря 31.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе FC Metalist Training Ground.

Дата проведения матча: 31.10.2021
Время начала матча: 19:30

Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - Заря можно посмотреть 31.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против ФК Александрия - 26.10.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Рух - 28.10.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Металлист 1925 - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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