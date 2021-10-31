Металлист 1925 - Заря онлайн трансляция матча

Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 31% матчей, Заря Луганск выигрывает в 26% матчей.

Недавнее выступление команды Металлист 1925 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.

Marlyson лучший бомбардир Металлист 1925 с 4 голами. Vladyslav Kochergin забил 5 раз за Заря Луганск

Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Заря Луганск имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Металлист 1925's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.

Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Металлист 1925 не проигрывает в последних 6 играх.

Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Заря Луганск не пропускает в 3 матчах подряд.

Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Заря Луганск выигрывает в 26%.

Металлист 1925 забивает 1.59 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).

Fabio Aleksander Freitas de Almeida получил больше всего желтых карточек (5) в Металлист 1925. Dmytro Khomchenovsky получил 5 в Заря Луганск.

Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Металлист 1925 имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Металлист 1925 забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Металлист 1925 выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.

Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Заря Луганск не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Металлист 1925 не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Металлист 1925 забил 40% голов между минутами 61-75?