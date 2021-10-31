Металлист 1925 - Заря онлайн трансляция матча

Матч между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе FC Metalist Training Ground.
Дата проведения матча: 31.10.2021
Время начала матча: 19:30
Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против ФК Александрия - 26.10.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды ФК Александрия.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Рух - 28.10.2021, в рамках турнира Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Заря.
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