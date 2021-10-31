Колос - ФК Львов онлайн трансляция матча

Опасный момент

Ой ой, вот это да! Привезли себе проблемы хозяева, после обрезки обрезки два игрока Львова выск5очили на кипера, но Ныч как-то очень незграбно отдал на партнера! Вот это момент – возник из ничего, но также был и загублен!