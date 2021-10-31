  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Колос - ФК Львов Смотреть онлайн
В тренде

Колос - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 31 октября 2021, 14:00 - Колос
Главный судья: Бондаренко, Дмитрий
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 0
Обновить
65'
ФК Львов
Львов
Ход матча
17' Romanchuk, Oleksandr 21' Ngamba, Alvaro 40' Алексей Довгий
57' Ника Сичинава Вышел: Владимир Лысенко 57' Анатолий Нуриев Вышел: Ренан
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Колос
36%
Ничья
21%
ФК Львов
43%
П1: 2.82 Х: 2.13 П2: 4.41
П1: 2.60 Х: 2.10 П2: 3.75
П1: 2.82 Х: 2.13 П2: 4.41
П1: 2.82 Х: 2.13 П2: 4.41
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
3
Побед
4
Игр
1
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2020/2021
20.02.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
12.09.2020 - 17:00 Колос 4 - 0 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
14.12.2019 - 14:00 ФК Львов 3 - 2 Завершен Колос
Премьер-лига 2019/2020
15.09.2019 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Львов
Последние матчи - Колос
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 19:30 Металлист 1 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 19:30 Заря 1 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 14:00 Колос 2 - 1 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2021/2022
24.09.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен Ворскла П
Показать больше
Последние матчи - ФК Львов
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 14:00 Альянс 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 ФК Львов 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов В
Показать больше
Главные события
Ника Сичинава
Вышел: Владимир Лысенко
57'
Анатолий Нуриев
Вышел: Ренан
57'
40'
Алексей Довгий
Ngamba, Alvaro
21'
17'
Romanchuk, Oleksandr
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Колос
36%
Ничья
21%
ФК Львов
43%
П1: 2.82 Х: 2.13 П2: 4.41
П1: 2.60 Х: 2.10 П2: 3.75
П1: 2.82 Х: 2.13 П2: 4.41
П1: 2.82 Х: 2.13 П2: 4.41
Составы команд
Стартовый состав
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 49
    Ника Сичинава
    57
  • 4
    Тарас Сакив
    Защитник
  • 2
    Rom, Matija
    Защитник
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 22
    Половец, Александр
    Защитник
  • 16
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
    57
  • 6
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
    21
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
    17
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 30
    Seka Ernest
  • 13
    Назарий Нич
  • 6
    Лека, Михай
    Защитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
    40
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 9
    Diego Carioca
    Полузащитник
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 72
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 25
    Фране Циряк
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 10
    Альваро
    Защитник
Тренеры
  • Kuznetsov, Sergey
  • Dulub, Oleg
Статистика матча
12
Штрафные
10
10
Фолы
11
1
Удары в створ
3
3
Сейвы
1
1
Удары мимо
1
4
Угловые
4
1
ЖК
2
Офсайды
1
Трансляция
63'
А Засуха в прекрасном настроении общается с Павелко.
60'
Замена
Альваро вместо Ременяка вышел у Львова.
58'
Уголовой
Еще угловой для Колоса, но снова без удара…
57'
Замена
Лысенко вместо Сичинавы и Ренан вместо Нуриев. Меняет атаку тренер Колоса.
54'
Офсайд
Довгий залез в офсайд.
53'
Опасный момент
Ой ой, вот это да! Привезли себе проблемы хозяева, после обрезки обрезки два игрока Львова выск5очили на кипера, но Ныч как-то очень незграбно отдал на партнера! Вот это момент – возник из ничего, но также был и загублен!
49'
Уголовой
А вот уже угловой для гостей. Дело дошло до удара, но Романчук с разворота дал уж очень мимо ворот.
47'
Уголовой
Угловой заработал Колос, но после навеса до обострения дело не дошло.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Команды активно начали тайм, создали по паре интересных подходов, после чего успокоились. 0:0 - вполне логичный итог первого тайма, когда в обороне играется лучше, чем в атаке.
45+1'
Свисток
И все, свисток на перерыв, 0:0 у нас после первого тайма.
44'
Штрафной для Львова. Метров 30 до ворот, Брикнер пробил на силы неплохо, но Волынец все видит!
42'
Руслан Костышин также на трибуне, внимательно наблюдает за игрой.
40'
Желтая карточка
Довгий вошел в штрафную, пободался, завелся, сфолил, еще и повозмущался на желтую.
38'
Спокойная игра, ничего интересного в данный момент на поле не происходит.
34'
А вот хороший навес от Колоса прошел – опасно, но нет, судья увидел фол в атаке.
32'
Дальний удар от Колоса – это пока что все, что могут придумать команды.
30'
Спокойствие сейчас в игре. Волнами активничают команды
27'
Президент Колоса доволен. Вчера у него было День рождения.
24'
Уголовой
Угловой для Колоса – после навеса и пары рикошетов мяч прискакал к Ильющенкову.
21'
Желтая карточка
Нгамба сорвал потенциальную контру Колоса. Желтая.
20'
Уголовой
Львов разыграл угловой – ничего интересного.
18'
Однако Львов этот штрафной разыграл не лучшим образом, сфолив, к тому же, в атаке.
17'
Желтая карточка
Романчук заработал желтую и опасный штрафной.
15'
Опасный момент
А вот Ильин с фланга вошел в штрафную, проскочил кипера львовян, однако убежал под лицевую, откуда отдать под удар не сумел!
14'
Уголовой
Львов подал угловой, но до удара дело так и не дошло.
10'
Колос пока что больше активничает в атаке, но пока без дивидендов.
8'
Нгамба метров с 30-ти приложился. Намного выше ворот.
6'
Опасный момент
Сакив неплохо навесил со штрафного, но никто до мяча так и не дотянулся. А момент для Колоса хороший!
4'
Андрей Павелко и Алексей Михайличенко на трибунах. Возможно, это связано с Днем рождения президента Колоса.
3'
Львов пробует прессинговать, но пока что получается не очень.
1'
Свисток
Матч начался!
Команды уже на поле.
Инфо
Стартовый состав Львова: Ильющенков, Бусько, Эрнест, Якимец, Политыло, Брикнер, Романчук, Ременяк, Ныч, Довгий, Лека
Инфо
Стартовый состав Колоса: Волдынец, Ром, Папвловец, Петров, Сакив, Нгамба, Милько, Ильин, Чурко, Нуриев, Ситчинава
Инфо
Игра начнется в 14:00, судить матч будет Дмитрий Бондаренко.
Добрый день всем любителям украинского футбола. UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 13-го тура УПЛ, в котором Колос примет Львов.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 13:15 - Сегодня Спарта Роттердам Спарта Роттердам 0 Фейеноорд Фейеноорд 1 Завершен 13:15 - Сегодня ФК Краматорск ФК Краматорск 0 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1 Завершен 13:00 - Сегодня Уфа Уфа 1 Ахмат Ахмат 0 Завершен 12:30 - Сегодня Кайсериспор Кайсериспор 1 Фатих Карагюмрюк Фатих Карагюмрюк 1 Завершен 12:00 - Сегодня ФК Сумы ФК Сумы 1 СК Полтава СК Полтава 3

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Колос - ФК Львов 31.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 31.10.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой ФК Львов (Львов):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Колос в предыдущем футбольном матче 20.02.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Kuznetsov, Sergey и Dulub, Oleg разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - ФК Львов можно посмотреть 31.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов

Прошедший матч команды Колос был сыгран против Металлист - 28.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Альянс - 28.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Колос - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен