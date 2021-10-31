Колос - ФК Львов онлайн трансляция матча

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Колос.
Дата проведения матча: 31.10.2021
Время начала матча: 14:00
История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой ФК Львов (Львов):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Колос в предыдущем футбольном матче 20.02.2021 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Kuznetsov, Sergey и Dulub, Oleg разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов
Прошедший матч команды Колос был сыгран против Металлист - 28.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Металлист.
Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Альянс - 28.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился ничьей.
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