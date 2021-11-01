Ворскла - Черноморец онлайн трансляция матча

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 01.11.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Черноморец (Одесса):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Черноморец в предыдущем футбольном матче 25.05.2019 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Юрий Мороз разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Верес - 27.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.
Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз
Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Шахтер - 27.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.
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