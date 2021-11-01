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Ворскла - Черноморец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 ноября 2021, 19:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского
Главный судья: Derevinskyi, Oleksiy
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 0
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перерыв
Черноморец
Одесса
Ход матча
22' Руслан Степанюк 23' Иван Пешич 42' Иван Пешич Вышел: Kravchuk, Danylo 44' Skorko, Danil
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
38%
Ничья
38%
Черноморец
25%
П1: 1.87 Х: 2.86 П2: 5.20
П1: 1.80 Х: 2.75 П2: 5.00
П1: 1.87 Х: 2.86 П2: 5.20
П1: 1.87 Х: 2.86 П2: 5.20
Интересные факты
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.
  • Черноморец Одесса без побед в последних 5 играх.
  • Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 4, команда Черноморец Одесса выиграла 1, 0 ничьи.
  • Ворскла Полтава забивает 1.6 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 1 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и Черноморец Одесса 2-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 32%.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • Домашняя статистика Ворскла Полтава в сезоне 5-2-1
  • В их последнюю встречу команда Черноморец Одесса победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Черноморец Одесса - 2.6.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 44% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 32% матчей.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Победителем прошлой встречи была команда Черноморец Одесса.
  • Ворскла Полтава забивает 1.95 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.35 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и Черноморец Одесса - 0.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 16 матчах.
  • Черноморец Одесса не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 15 встреч когда команда Ворскла Полтава играла дома, команда Ворскла Полтава выиграла 8 раз, 3 сыграла в ничью и 4 победы команды Черноморец Одесса. Разница голов 18-10 в пользу команды Ворскла Полтава.
  • Ворскла Полтава не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 32 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 16 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Черноморец Одесса выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 35-23 в пользу команды Ворскла Полтава
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 25% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 29% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
12
Побед
21
Игр
6
Побед
Черноморец
Премьер-лига 2020
25.05.2019 - 17:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2020
27.04.2019 - 14:00 Черноморец 1 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2018
08.12.2018 - 17:00 Черноморец 0 - 1 Завершен Ворскла
Кубок Украины 2018
31.10.2018 - 17:00 Черноморец 1 - 2 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021/2022
24.09.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен Ворскла В
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Последние матчи - Черноморец
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021/2022
18.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 14:00 Колос 2 - 1 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2021/2022
27.09.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен Ингулец Н
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Главные события
44'
Skorko, Danil
Иван Пешич
Вышел: Kravchuk, Danylo
42'
Иван Пешич
23'
Руслан Степанюк
22'
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
38%
Ничья
38%
Черноморец
25%
П1: 1.87 Х: 2.86 П2: 5.20
П1: 1.80 Х: 2.75 П2: 5.00
П1: 1.87 Х: 2.86 П2: 5.20
П1: 1.87 Х: 2.86 П2: 5.20
Составы команд
Стартовый состав
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
  • 16
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
    22
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
  • 9
    Иван Пешич
    42 23
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 73
    Rangelov B.
  • 50
    Кейн, Ибрахим
    Защитник
  • 22
    Артур Авагимян
    Полузащитник
  • 74
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 8
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 19
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 5
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 22
    Skorko, Danil
    Защитник
    44
  • 27
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 20
    Евгений Исаенко
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 16
    Bilovar, Kristian
    Защитник
Запасные игроки
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 17
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
  • 22
    Tlumak, Yuriy
    Полузащитник
  • 16
    Сухоручко, Даниил
    Нападающий
  • 26
    Mashchenko, Vadym
    Нападающий
  • 14
    Сергей С.Кравченко
    Полузащитник
  • 23
    Dolgov, Petro
    Защитник
  • 99
    Dikhtyaruk, Alexander
  • 18
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Юрий Мороз
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
9
Штрафные
5
4
Фолы
9
7
Удары мимо
2
2
Угловые
2
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
2
ЖК
1
1
Блокировано ударов
1
Офсайды
Трансляция
Ворскла доминировала, но Черноморцу пока удается сохранить ворота сухими. Посмотрим, смогут ли полтавчане дожать соперника во второй половине встречи.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 2 минуты.
44'
Желтая карточка
Скорко грубо подкатился против Якубу, за что получил желтую карточку.
42'
Опасный момент
Очередной момент не реализуют игроки Ворсклы! Рангель оказался в штрафной без опеки, но нанес неточный удар головой.
41'
Замена
Кравчук заменил травмированного Пешича.
40'
Пешичу оказывают медицинскую помощь. Возможно, будет необходима замена.
34'
Опасный момент
Степанюк снова попадает в штангу! Повезло Черноморцу, что мяч не оказался в воротах.
28'
Ванат фолит в атаке. Придерживал Тамма нападающий Черноморца.
27'
Исаенко хотел пройти нескольких соперников и ворваться в штрафную, но потерял мяч.
23'
Желтая карточка
Пешич так же получает желтую карточку за фол против Авагимяна.
23'
Желтая карточка
Арбитр выписал предупреждение Степанюку.
22'
Опасный момент
Степанюк мощным ударом проверяет каркас ворот Черноморца!
21'
Кане слета пробил из-за пределов штрафной. Мяч прошел в метре от штанги.
17'
Борьбу на угловом выиграл Рангель, но пробил прямо в руки голкиперу.
16'
Смирный не смог обработать мяч в отличной позиции. Могло быть опасно...
16'
Исаенко отлично открылся в штрафной, но отправить мяч в ворота не сумел.
14'
Кане атаковал вторым темпом, но мяч после его удара прошел сильно выше ворот.
14'
Штрафной в исполнении полтавчан ни к чему опасному не привел.
13'
Кучерук опережает Степанюка и накрывает мяч.
10'
Опасный момент
Рангель пробил выше ворот из убойной позиции!
7'
Ризнык здорово играет на выходе и исправляет ошибку Яворского.
5'
Обе команды начинают встречу осторожно. Без моментов пока.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Ризнык, Кане, Пердута, Пешич, Пуцлин, Рангель, Степанюк (к), Тамм, Челядин, Яворский, Якубу.
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Кучерук, Авагимян, Биловар, Ванат, Вачиберадзе (к), Дубко, Исаенко, Кузик, Скорко, Смирный, Цитаишвили.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура УПЛ между Ворсклой и Черноморцем.
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Анонс матча Ворскла - Черноморец 01.11.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Ворскла (Полтава) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 01.11.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой Черноморец (Одесса):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Черноморец в предыдущем футбольном матче 25.05.2019 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Юрий Мороз разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Черноморец можно посмотреть 01.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Верес - 27.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против Шахтер - 27.10.2021, в рамках чемпионата Кубок Украины 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Ворскла - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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