Ворскла - Черноморец онлайн трансляция матча

Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.

Черноморец Одесса без побед в последних 5 играх.

Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 4, команда Черноморец Одесса выиграла 1, 0 ничьи.

Ворскла Полтава забивает 1.6 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 1 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).

Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и Черноморец Одесса 2-1. 7 игры закончились с этим результатом.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 32%.

Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.

Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).

Домашняя статистика Ворскла Полтава в сезоне 5-2-1

В их последнюю встречу команда Черноморец Одесса победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Черноморец Одесса - 2.6.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 44% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 32% матчей.

Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.

Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.

Победителем прошлой встречи была команда Черноморец Одесса.

Ворскла Полтава забивает 1.95 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.35 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и Черноморец Одесса - 0.6.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 16 матчах.

Черноморец Одесса не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 15 встреч когда команда Ворскла Полтава играла дома, команда Ворскла Полтава выиграла 8 раз, 3 сыграла в ничью и 4 победы команды Черноморец Одесса. Разница голов 18-10 в пользу команды Ворскла Полтава.

Ворскла Полтава не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 32 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 16 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Черноморец Одесса выиграла 9 раз. Разница забитых и пропущенных голов 35-23 в пользу команды Ворскла Полтава

Вы знали, что Черноморец Одесса забил 25% голов между минутами 16-30?