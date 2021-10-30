  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Лестер Сити - Арсенал Смотреть онлайн
В тренде

Лестер Сити - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 30 октября 2021, 14:30 - Кинг Пауэр Стэдиум
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
0 - 2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ход матча
5' Магальяйнс, Габриэль дос Сантос 18' Смит-Роу, Эмил
46' Келечи Ихеаначо Вышел: Адемола Лукман 46' Амарти, Даниел Вышел: Харви Барнс 58' Александр Лаказетт Вышел: Мартин Эдегор 68' Джонни Эванс 71' Мэдисон, Джеймс Вышел: Патсон Дака 75' Джейми Варди 85' Букайо Сака Вышел: Николя Пепе 90' Смит-Роу, Эмил Вышел: Сеад Колашинац
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
33%
Ничья
25%
Арсенал
42%
П1: 10.20 Х: 1.12 П2: 17.20
П1: 7.00 Х: 1.14 П2: 11.00
П1: 10.20 Х: 1.12 П2: 17.20
П1: 10.20 Х: 1.12 П2: 17.20
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити и Арсенал - 2.2.
  • Когда Лестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Jamie Vardy лучший бомбардир Лестер Сити с 7 голами. Pierre-Emerick Aubameyang забил 4 раз за Арсенал
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.
  • Год назад, Арсенал была на 13 месте в таблице с 13 очками. Сейчас они на 9 месте с 14 очками.
  • Команда Лестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Лестер Сити не проигрывает в последних 5 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Арсенал.
  • Лестер Сити забивает 1.87 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.71 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Лестер Сити иАрсенал, когда Лестер Сити играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Лестер Сити выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Арсенал выигрывает в 31%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити и Арсенал - 0.8.
  • Harvey Barnes получил больше всего желтых карточек (2) в Лестер Сити. Albert Sambi Lokonga получил 3 в Арсенал.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити.
  • Арсенал не проигрывает в последних 8 играх.
  • Из последних 5 встреч команда Лестер Сити выиграла 2, команда Арсенал выиграла 2, 1 ничьи.
  • Лестер Сити забивает 1 гола за матч против команды Арсенал, а Арсенал забивает 1.2 гола против команды Лестер Сити (в среднем).
  • Когда Лестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Лестер Сити выигрывает первый тайм в 30% матчей, Арсенал выигрывает в 31% матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Ricardo Pereira отдал больше всего передач в Лестер Сити с 2 передачами. Emile Smith-Rowe лучший распасовщик Арсенал (2 передач)
  • Лестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
  • Год назад, Лестер Сити была на 4 месте в таблице с 18 очками. Сейчас они на 9 месте с 14 очками.
  • Команда Арсенал выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Лестер Сити.
  • Лестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Арсенал победила в 2 гол(а).
  • Лестер Сити забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Лестер Сити пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Лестер Сити не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 31 встреч, команда Лестер Сити выиграла 5 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Арсенал выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 63-33 в пользу команды Арсенал
  • Игры прошлого года: 1-3 (Лестер Сити дома) и 0-1 (Арсенал дома).
  • Арсенал не забивает в 3 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 16 встреч когда команда Лестер Сити играла дома, команда Лестер Сити выиграла 4 раз, 6 сыграла в ничью и 6 победы команды Арсенал. Разница голов 26-20 в пользу команды Арсенал.
  • Вы знали, что Лестер Сити забил 33% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Арсенал забил 30% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
Лестер Сити
4
Побед
16
Игр
8
Побед
Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 14:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
28.02.2021 - 14:00 Лестер Сити 1 - 3 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
25.10.2020 - 21:15 Арсенал 0 - 1 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021
07.07.2020 - 22:15 Арсенал 1 - 1 Завершен Лестер Сити
Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 14:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Арсенал П
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
24.10.2021 - 16:00 Брентфорд 1 - 2 Завершен Лестер Сити В
Лига Европы 2021/2022
20.10.2021 - 17:30 Спартак 3 - 4 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Лестер Сити 4 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед В
Показать больше
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 14:30 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.10.2021 - 22:00 Арсенал 3 - 1 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
18.10.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершен Кристал Пэлас Н
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2021/2022
26.09.2021 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершен Тоттенхэм В
Показать больше
Новости команд
Главные события
90'
Смит-Роу, Эмил
Вышел: Сеад Колашинац
85'
Букайо Сака
Вышел: Николя Пепе
Джейми Варди
75'
Мэдисон, Джеймс
Вышел: Патсон Дака
71'
Джонни Эванс
68'
58'
Александр Лаказетт
Вышел: Мартин Эдегор
Келечи Ихеаначо
Вышел: Адемола Лукман
46'
Амарти, Даниел
Вышел: Харви Барнс
46'
18'
Смит-Роу, Эмил ГООЛ!
5'
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос ГООЛ!
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
33%
Ничья
25%
Арсенал
42%
П1: 10.20 Х: 1.12 П2: 17.20
П1: 7.00 Х: 1.14 П2: 11.00
П1: 10.20 Х: 1.12 П2: 17.20
П1: 10.20 Х: 1.12 П2: 17.20
Составы команд
1
Каспер Шмейхель
4
Чаглар Сёюнджю
6
Джонни Эванс
18
Амарти, Даниел
33
Thomas, Luke
42
Бубакари Сумаре
8
Юри Тилеманс
27
Тимоти Кастань
10
Мэдисон, Джеймс
9
Джейми Варди
14
Келечи Ихеаначо
32
Рамсдейл, Аарон
18
Такехиро Томиясу
4
Бен Уайт
6
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
20
Тавареш, Нуну
7
Букайо Сака
5
Томас Парти
23
Самби Локонга, Альберт-Мбойо
10
Смит-Роу, Эмил
9
Александр Лаказетт
14
Пьер-Эмерик Обамеянг
Стартовый состав
  • 9
    Джейми Варди
    Нападающий
    75
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
    46
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
    71
  • 33
    Thomas, Luke
    Защитник
  • 42
    Бубакари Сумаре
    Полузащитник
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
    68
  • 18
    Амарти, Даниел
    Полузащитник
    46
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
    58
  • 7
    Букайо Сака
    85
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 23
    Самби Локонга, Альберт-Мбойо
    Полузащитник
  • 10
    Смит-Роу, Эмил
    Нападающий
    90 18
  • 18
    Такехиро Томиясу
  • 4
    Бен Уайт
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
    5
  • 20
    Тавареш, Нуну
    Защитник
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 7
    Харви Барнс
    Полузащитник
  • 5
    Райан Бертранд
    Защитник
  • 20
    Чоудхури, Хамза
    Полузащитник
  • 29
    Патсон Дака
    Нападающий
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Полузащитник
  • 37
    Адемола Лукман
    Нападающий
  • 25
    Ндиди, Вилфред
    Полузащитник
  • 23
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 25
    Эльнели, Мохаммед
    Полузащитник
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 31
    Сеад Колашинац
    Полузащитник
  • 1
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 15
    Мэйтленд-Найлз, Энсли
    Полузащитник
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 8
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 19
    Николя Пепе
    Нападающий
Тренеры
  • Брендан Роджерс
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
2
Блокировано ударов
3
7
Удары в створ
5
7
Угловые
6
3
Сейвы
7
63%
Владение мячом
37%
9
Штрафные
11
9
Фолы
8
2
Офсайды
1
5
Удары мимо
1
2
ЖК
Трансляция
Свисток
Финальный свисток! "Арсенал" сегодня приятно удивил. Игрок матча, безусловно, Аарон Рамздейл. Но в целом "канониры" выдерживали грамотную структуру и заслуженно увезли 3 очка. До новых встреч в наших онлайнах!
90+3'
Арбитр компенсировал целых 5 минут, но "Лестер" уже не бежит.
90+1'
Повторимся: штурмом от "Лестера" не пахнет. Все силы уже "лисы", видимо, отдали.
90'
Замена
Колашинац поменял Смита-Роу.
87'
"Лестер" в эти минуты только катает мяч поперек поля.
84'
Замена
Николя Пепе выходит вместо Букайо Сака.
83'
Мартин разбегался и на поле остался.
81'
Эдегор на газоне оказывается после дуэли с Лукманом.
80'
"Лестер" оказывает давление, но видно, что банально силы хозяев покидают.
79'
n-й угловой для "лисов" заканчивается неудачей. Мяч в руках у... Рамздейла, конечно же!
74'
Желтая карточка
Желтая для Варди, вторая в текущем розыгрыше чемпионата, а сегодня первая. Сфолил Джейми на защитнике "Арсенала". Пауза в игре.
73'
Замена
Мэддисон сел на лавку запасных, вместо него появился анонсированный нами Дака.
71'
Сака бьет выше ворот теперь. "Арсенал" отодвинул игру от своих ворот. Видимо, это чисто так, перед штурмом хозяев...
70'
Обама мог забивать! Шмейхель оказался в нужном месте. А буквально через 20 секунд Сака оказался в осайде.
69'
Оригинально гости разыграли штрафной: Обамеянг забежал на дальнюю и в касание отправил мяч во вратарскую. Кастань снял напряжение.
68'
Желтая карточка
Эванс руками положил на газон Обамеянга - горчичник защитнику хозяев.
67'
Варди головой бьет мимо. Готовится выйти на поле Патсон Дака.
64'
Не зря операторы раз за разом акцентируют внимание на Бернде Лено, который сидит на лавке для запасных. С таким куражом у Аарона немцу попросту невозможно вернуть свое место в рамке.
62'
Сэйв Рамздейла! Барнс не переиграл вратаря гостей!
61'
Эванс немного подсел под Рамздейла на подаче с фланга. Голкипер "пушкарей" вспыхнул, но футболистов разняли.
60'
Давят "лисы", а что еще остается делать?! Где был этот напор до перерыва?
59'
Стеночка прошла у "Лестера". Варди пяткой вернул на Лукмана, а тот мгновенно пробил по воротам "Арсенала". Правда, Рамздейл перекрыл ближний угол.
58'
Замена
Эдегор вместо Ляказетта выходит на поле.
57'
А теперь сами "лисы" запороли корнер. И подачу, и подбор.
56'
"Арсенал" отбился от корнера "Лестера". Если "канониры" не хотят пропускать и накалять градус, то им срочно нужно сейчас включаться обратно в игру.
55'
Великолепную возможность упустил Томас после паса Тилеманса! 33-й номер пробил рядом со штангой. Юри - прекрасный распасовщик.
Замена
К слову, Роджерс сделал в перерыве две замены: Барнс вместо Амарти, а Лукман заменил Ихеаначо.
50'
"Лестер" катает мяч после стартового навала "Арсенала". Поддержка с трибун очень ощутима.
47'
Удар Тавареша был заблокирован. Подача от флажка в исполнении Смита-Роу не прошла.
Свисток
Второй тайм начался, поехали!
Свисток
Немного отдохнем, ведь арбитр отправил команды на перерыв. "Арсенал" лучше провел первую половину 45-минутки. Затем "Лестер" имел несколько неплохих шансов забить, однако Рамздейл показал, почему в воротах сейчас играет он, а не Лено.
42'
Стандарт для "Лестера". Мэддисон заработал, Мэддисон и пробил. Невероятно опасно было, мяч заметался между перекладиной, Рамздейлом и линией ворот. Тем не менее, снаряд ее не пересек! Там еще и Эванс прибежал на добивание и попал в штангу! Ух!
39'
Надоело все Тилемансу, Юри решил пробить. Не очень мощный выстрел, Рамздейл мяч в руки забрал без проблем.
36'
Темп матча упал, команды не создают опасные моменты. "Арсенал" перестал это делать, а "Лестер" все еще не может порадовать тенденцией после хорошей попытки от Ихеаначо.
35'
Фол на Тавареше, мяч у "Арсенала".
33'
"Лестер" абсолютно точно перехватил владение. Правда, пока этого недостаточно. Ситуация на табло очень сложная для хозяев.
30'
Ответом "Арсенала" стал навес Томиясу, который прочитал Шмейхель.
29'
Офсайд теперь у Келечи. "Лестер" потихоньку оживает.
27'
Опаснейший удар Ихеаначо, с подкруткой, под штангу! Рамздейл с трудом перевел мяч на корнер. Атака "лисов" началась с обрезки от вратаря "Арсенала".
26'
Рамздейл опередил Варди после паса Тилеманса. К тому же, Джейми мог быть в офсайде в этом моменте.
24'
Игра возобновлена. "Лестер" пытается выйти в атаку, пока не выходит, ибо "Арсенал" грамотно перекрывает зоны, качественно работая в прессинге.
22'
Пауза в игре. Габриэль заваливается на газон, в одном из эпизодов, видимо, получил повреждение.
21'
"Лестер" подавлен. Мяч не дошел до Ихеаначо после вертикального заброса.
18'
Гоооол!!!
Гол! Смит-Роу! А все началось как раз с обрезки Варди. Удар Ляказетта заблокировали защитники "Лестера", но выстрел Имила - нет!
17'
Контрнаступление "Лестера" закончилось непониманием Варди и Мэддисона.
15'
"Арсенал" намного интереснее действует в атаке - почти прошел прострел Ляказетта на Обамеянга. Стоит отметить сольный проход Тавареша, он создал этот выпад.
13'
Корнер у "Арсенала" вышел неуспешным. Как и контратака у "Лестера".
11'
Стандарт для "лисов" завершился ударом Мэддисона в стенку.
10'
Проверка залпом издали от Парти - хорошо, что у хозяев есть Шмейхель.
9'
Контроль "Арсенала" завершился потерей мяча у владений "Лестера".
8'
"Лестер" неуспешно действует в своей атаке, навес с фланга пошел куда-то на трибуны.
7'
Пробивал под углом в пределах штрафной площадки Обамеянг - Шмейхель не спит.
5'
Гоооол!!!
Первый корнер у "Арсенала" не прошел, зато второй - получился на ура! Габриэль замкнул подачу от флажка!
3'
"Лестер" пока предпочитает давить, а не владеть мячом. Повреждение получил Сумаре после столкновения с Локонгой, медики на поле. Все в порядке, хавбек "лисов" продолжит игру.
1'
Сака круто продрался в штрафную, но голом эпизод не закончился, мяч в руках у Шмейхеля. Адресатов у паса Букайо не обыло. "Арсенал" мог выжать больше, но не вышло.
Свисток
Поехали!
Инфо
"Арсенал", 4-4-1-1: Рамздейл - Томиясу, Уайт, Габриэль, Тавареш - Сака, Партей, Локонга, Смит-Роу - Ляказетт - Обамеянг
Инфо
"Лестер", 3-4-1-2: Шмейхель - Амарти, Эванс, Сеюнджу - Кастань, Тилеманс, Сумаре, Томас - Мэддисон - Ихеаначо, Варди
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 15:00 - Сегодня Виктория Виктория 0 Яруд Яруд 2 Завершен 15:00 - Сегодня Балканы Балканы 5 ФК Никополь ФК Никополь 0 Завершен 15:00 - Сегодня Эльче Эльче 1 Реал Реал 2 Завершен 14:30 - Сегодня Буковина Буковина 1 Чайка Чайка 0 Завершен 14:30 - Сегодня Фулхэм Фулхэм 3 Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Лестер Сити - Арсенал 30.10.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Лестер Сити (Лестер) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лестер Сити (Лестер) и командой Арсенал (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Арсенал, тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение Лестер Сити и Арсенал в предыдущем футбольном матче 30.10.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - Арсенал можно посмотреть 30.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - Арсенал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший поединок команды Лестер Сити был сыгран против Арсенал - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Лестер Сити - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Следите за результатами матча Лестер Сити - Арсенал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен