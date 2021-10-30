Лестер Сити - Арсенал онлайн трансляция матча

Анонс матча Лестер Сити - Арсенал 30.10.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Лестер Сити (Лестер) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 30.10.2021

Время начала матча: 14:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Лестер Сити (Лестер) и командой Арсенал (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Арсенал, тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение Лестер Сити и Арсенал в предыдущем футбольном матче 30.10.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)

Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884

Страна: Англия

Тренер: Брендан Роджерс



Прошедший поединок команды Лестер Сити был сыгран против Арсенал - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)

Год основания Арсенал (Лондон): 1886

Страна: Англия

Тренер: Микель Артета



Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против Лестер Сити - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

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