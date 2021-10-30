Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион онлайн трансляция матча

Ливерпуль забивает 1.45 гола, играя дома, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.84 гола, играя на выезде (в среднем).

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.

Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 2-2-0

Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 28%.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 10 голами. Neal Maupay забил 4 раз за Брайтон энд Хоув Альбион

Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1, 1 ничьи.

Ливерпуль не проигрывает в последних 16 играх.

Ливерпуль забивает 1.4 гола за матч против команды Брайтон энд Хоув Альбион, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).

Брайтон энд Хоув Альбион не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

У команды Брайтон энд Хоув Альбион серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль выигрывает первый тайм в 40% матчей, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 28% матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Брайтон энд Хоув Альбион (во всех соревнованиях).

Год назад, Брайтон энд Хоув Альбион была на 16 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 5 месте с 15 очками.

В их последнюю встречу команда Брайтон энд Хоув Альбион победила в 1 гол(а).

Ливерпуль не проигрывает в последних 12 домашних матчах.

Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Брайтон энд Хоув Альбион - 2.2.

Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.

Брайтон энд Хоув Альбион без побед в последних 5 играх.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Брайтон энд Хоув Альбион - 1.

Выездная статистика Брайтон энд Хоув Альбион в сезоне 2-2-0

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Брайтон энд Хоув Альбион's.

Команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Mohamed Salah отдал больше всего передач в Ливерпуль с 5 передачами. Pascal Gross лучший распасовщик Брайтон энд Хоув Альбион (2 передач)

Победителем прошлой встречи была команда Брайтон энд Хоув Альбион.

Брайтон энд Хоув Альбион не проигрывает в последних 6 играх.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 25 матчах.

Брайтон энд Хоув Альбион не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ливерпуль не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 5 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 4 раз, 0 сыграла в ничью и 1 победы команды Брайтон энд Хоув Альбион. Разница голов 13-3 в пользу команды Ливерпуль.

Игры прошлого года: 0-1 (Ливерпуль дома) и 1-1 (Брайтон энд Хоув Альбион дома).

Во время последних 10 встреч, команда Ливерпуль выиграла 8 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-7 в пользу команды Ливерпуль

Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 46-60?