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Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 30 октября 2021, 17:00 - Энфилд
Главный судья: Майк Дин
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
1 - 0
Обновить
9'
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
33%
Ничья
33%
Брайтон энд Хоув Альбион
33%
П1: 1.59 Х: 3.28 П2: 8.73
П1: 1.50 Х: 3.20 П2: 7.00
П1: 1.59 Х: 3.28 П2: 8.73
П1: 1.59 Х: 3.28 П2: 8.73
Интересные факты
  • Ливерпуль забивает 1.45 гола, играя дома, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.84 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 2-2-0
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 28%.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 10 голами. Neal Maupay забил 4 раз за Брайтон энд Хоув Альбион
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 3, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1, 1 ничьи.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 16 играх.
  • Ливерпуль забивает 1.4 гола за матч против команды Брайтон энд Хоув Альбион, а Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Брайтон энд Хоув Альбион не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • У команды Брайтон энд Хоув Альбион серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 40% матчей, Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает в 28% матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Брайтон энд Хоув Альбион (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Брайтон энд Хоув Альбион была на 16 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 5 месте с 15 очками.
  • В их последнюю встречу команда Брайтон энд Хоув Альбион победила в 1 гол(а).
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 12 домашних матчах.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Брайтон энд Хоув Альбион - 2.2.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Брайтон энд Хоув Альбион без побед в последних 5 играх.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Брайтон энд Хоув Альбион - 1.
  • Выездная статистика Брайтон энд Хоув Альбион в сезоне 2-2-0
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Брайтон энд Хоув Альбион's.
  • Команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Mohamed Salah отдал больше всего передач в Ливерпуль с 5 передачами. Pascal Gross лучший распасовщик Брайтон энд Хоув Альбион (2 передач)
  • Победителем прошлой встречи была команда Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Брайтон энд Хоув Альбион не проигрывает в последних 6 играх.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 25 матчах.
  • Брайтон энд Хоув Альбион не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 5 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 4 раз, 0 сыграла в ничью и 1 победы команды Брайтон энд Хоув Альбион. Разница голов 13-3 в пользу команды Ливерпуль.
  • Игры прошлого года: 0-1 (Ливерпуль дома) и 1-1 (Брайтон энд Хоув Альбион дома).
  • Во время последних 10 встреч, команда Ливерпуль выиграла 8 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-7 в пользу команды Ливерпуль
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 22% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
6
Побед
9
Игр
1
Побед
Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2020/2021
03.02.2021 - 22:15 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2019/2020
28.11.2020 - 14:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 0 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
28.11.2020 - 14:15 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
08.07.2020 - 22:15 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 3 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Престон Норт Энд 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.10.2021 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 5 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 14:30 Уотфорд 0 - 5 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 18:30 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Манчестер Сити Н
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Последние матчи - Брайтон энд Хоув Альбион
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Лестер Сити 2 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 4 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Норвич Сити 0 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2021/2022
27.09.2021 - 22:00 Кристал Пэлас 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
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Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
33%
Ничья
33%
Брайтон энд Хоув Альбион
33%
П1: 1.59 Х: 3.28 П2: 8.73
П1: 1.50 Х: 3.20 П2: 7.00
П1: 1.59 Х: 3.28 П2: 8.73
П1: 1.59 Х: 3.28 П2: 8.73
Составы команд
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
4
Вирджил ван Дейк
6
Ибраима Конате
66
Александер-Арнолд, Трент
17
Кертис Джонс
14
Джордан Хендерсон
8
Наби Кейта
10
Садио Мане
9
Роберто Фирмино
11
Мохамед Салах
13
Санчес, Роберт
34
Вельтман, Йоэль
24
Шейн Даффи
5
Льюис Данк
3
Кукурелья, Марк
16
Moder, Jakub
14
Адам Лаллана
20
Марч, Солли
8
Ив Биссума
12
Энок Мвепу
20
Леандро Троссард
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 17
    Кертис Джонс
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 20
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 20
    Марч, Солли
    Полузащитник
  • 8
    Ив Биссума
    Нападающий
  • 12
    Энок Мвепу
    Полузащитник
  • 16
    Moder, Jakub
    Полузащитник
  • 14
    Адам Лаллана
    Полузащитник
  • 34
    Вельтман, Йоэль
    Защитник
  • 24
    Шейн Даффи
    Защитник
  • 5
    Льюис Данк
    Защитник
  • 3
    Кукурелья, Марк
    Защитник
  • 13
    Санчес, Роберт
    Вратарь
Запасные игроки
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 20
    Диого Жота
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 80
    Morton, Tyler
    Полузащитник
  • 10
    Макаллистер, Алексис
    Полузащитник
  • 23
    Джейсон Стиил
    Вратарь
  • 60
    Sarmiento, Jeremy
    Нападающий
  • 9
    Нил Маупай
  • 4
    Уэбстер, Адам
    Защитник
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Защитник
  • 27
    Локадиа, Йурген
    Нападающий
  • 28
    Roberts, Haydon
    Защитник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Полузащитник
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Поттер, Грэм
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
4'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Перший ж удар господарів призвів до їхнього взятя воріт! Салах увірвався у штрафний майданчик і скинув під удар Хендерсону, який з лінії карної зони влучив в дальній лівий верхній кут!
3'
А ось про захист "мерсісайдці" забули. Марч отрмиав шанс пробити - Аліссон на місці.
2'
"Ліверпуль" потрохи розхитується і будує позиційні атаки.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Ліверпуль": Аліссон - Александр-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон - Кейта, Хендерсон, Джонс - Салах, Фірміно, Мане.
"Брайтон": Санчес - Велтман, Даффі, Данк, Кукурелья - Модер, Лаллана - Марч, Біссума, Мвепу - Троссард.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу 10-го туру АПЛ, у якому "Ліверпуль" прийме "Брайтон".
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Анонс матча "Ливерпуль" - Брайтон энд Хоув Альбион 30.10.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Брайтон энд Хоув Альбион, тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и Брайтон энд Хоув Альбион в предыдущем футбольном матче 03.02.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Поттер, Грэм разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - Брайтон энд Хоув Альбион можно посмотреть 30.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - Брайтон энд Хоув Альбион, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Престон Норт Энд - 27.10.2021, в рамках турнира Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)
Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Страна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий матч команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против Лестер Сити - 27.10.2021, в рамках чемпионата Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился ничьей.

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