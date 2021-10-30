Манчестер Сити - Кристал Пэлас онлайн трансляция матча

Когда Кристал Пэлас проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 51% матчей, Кристал Пэлас выигрывает в 22% матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кристал Пэлас.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Кристал Пэлас (во всех соревнованиях).

Год назад, Манчестер Сити была на 9 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 3 месте с 20 очками.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 2 гол(а).

Кристал Пэлас не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Кристал Пэлас - 3.2.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Выездная статистика Кристал Пэлас в сезоне 0-2-2

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Кристал Пэлас's.

Команда Кристал Пэлас выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Aymeric Laporte получил больше всего желтых карточек (3) в Манчестер Сити. James McArthur получил 3 в Кристал Пэлас.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

Манчестер Сити не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Манчестер Сити забивает 2.65 гола, играя дома, а Кристал Пэлас забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Кристал Пэлас лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.

Кристал Пэлас без побед в последних 5 играх.

Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Кристал Пэлас 2-0. 4 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Кристал Пэлас - 1.

Домашняя статистика Манчестер Сити в сезоне 3-1-0

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Кристал Пэлас выигрывает в 22%.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Кристал Пэлас.

Phil Foden лучший бомбардир Манчестер Сити с 3 голами. Odsonne Edouard забил 3 раз за Кристал Пэлас

Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 4, команда Кристал Пэлас выиграла 0, 1 ничьи.

Манчестер Сити не проигрывает в последних 4 играх.

Манчестер Сити забивает 2.6 гола за матч против команды Кристал Пэлас, а Кристал Пэлас забивает 0.6 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).

Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Кристал Пэлас (4-0 дома и 2-0 на выезде)

Кристал Пэлас пропускает в каждом из последних 5 матчах.

В домашних играх Манчестер Сити не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.

Манчестер Сити не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 14 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 10 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Кристал Пэлас. Разница голов 39-10 в пользу команды Манчестер Сити.

Во время последних 29 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 19 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Кристал Пэлас выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 63-23 в пользу команды Манчестер Сити

Кристал Пэлас не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Манчестер Сити забил 31% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Манчестер Сити забил 25% голов между минутами 0-15?