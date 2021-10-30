Манчестер Сити - Кристал Пэлас онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Кристал Пэлас (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Кристал Пэлас (Лондон):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Кристал Пэлас осталась с поражением. Столкновение Кристал Пэлас и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Патрик Виейра разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 27.10.2021, в рамках турнира Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Кристал Пэлас (Лондон)
Год основания Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Патрик Виейра
Предыдущий матч команды Кристал Пэлас был сыгран против Ньюкасл - 23.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
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