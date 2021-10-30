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Манчестер Сити - Кристал Пэлас онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 30 октября 2021, 17:00 - Этихад
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
0 - 1
Обновить
9'
Кристал Пэлас
Лондон
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
44%
Ничья
33%
Кристал Пэлас
22%
П1: 1.34 Х: 4.49 П2: 12.90
П1: 1.44 Х: 3.10 П2: 12.00
П1: 1.34 Х: 4.49 П2: 12.90
П1: 1.34 Х: 4.49 П2: 12.90
Интересные факты
  • Когда Кристал Пэлас проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 51% матчей, Кристал Пэлас выигрывает в 22% матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кристал Пэлас.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Кристал Пэлас (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Манчестер Сити была на 9 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 3 месте с 20 очками.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 2 гол(а).
  • Кристал Пэлас не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Кристал Пэлас - 3.2.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Выездная статистика Кристал Пэлас в сезоне 0-2-2
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Кристал Пэлас's.
  • Команда Кристал Пэлас выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Aymeric Laporte получил больше всего желтых карточек (3) в Манчестер Сити. James McArthur получил 3 в Кристал Пэлас.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Манчестер Сити забивает 2.65 гола, играя дома, а Кристал Пэлас забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Кристал Пэлас лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кристал Пэлас% своих матчей.
  • Кристал Пэлас без побед в последних 5 играх.
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Кристал Пэлас 2-0. 4 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Кристал Пэлас - 1.
  • Домашняя статистика Манчестер Сити в сезоне 3-1-0
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Кристал Пэлас выигрывает в 22%.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Кристал Пэлас.
  • Phil Foden лучший бомбардир Манчестер Сити с 3 голами. Odsonne Edouard забил 3 раз за Кристал Пэлас
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 4, команда Кристал Пэлас выиграла 0, 1 ничьи.
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 4 играх.
  • Манчестер Сити забивает 2.6 гола за матч против команды Кристал Пэлас, а Кристал Пэлас забивает 0.6 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Кристал Пэлас (4-0 дома и 2-0 на выезде)
  • Кристал Пэлас пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • В домашних играх Манчестер Сити не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Манчестер Сити не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 14 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 10 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Кристал Пэлас. Разница голов 39-10 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 29 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 19 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Кристал Пэлас выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 63-23 в пользу команды Манчестер Сити
  • Кристал Пэлас не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 31% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 25% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Кристал Пэлас забил 36% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
13
Побед
17
Игр
2
Побед
Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 14:30 Кристал Пэлас 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
17.01.2021 - 21:15 Манчестер Сити 4 - 0 Завершен Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2019/2020
18.01.2020 - 17:45 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2019/2020
19.10.2019 - 19:15 Кристал Пэлас 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Вест Хэм Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 19:45 Брюгге 1 - 5 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 18:30 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Манчестер Сити Н
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Последние матчи - Кристал Пэлас
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Кристал Пэлас 1 - 1 Завершен Ньюкасл Н
Чемпионат Англии 2021/2022
18.10.2021 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершен Кристал Пэлас Н
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 16:00 Кристал Пэлас 2 - 2 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
27.09.2021 - 22:00 Кристал Пэлас 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Кристал Пэлас П
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
44%
Ничья
33%
Кристал Пэлас
22%
П1: 1.34 Х: 4.49 П2: 12.90
П1: 1.44 Х: 3.10 П2: 12.00
П1: 1.34 Х: 4.49 П2: 12.90
П1: 1.34 Х: 4.49 П2: 12.90
Составы команд
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
19
Ляпорт, Эмерик
4
Рубен Диаш
2
Кайл Уокер
17
Де Брeйне, Кевин
16
Родри
20
Силва, Бернардо
10
Джек Грилиш
47
Филип Фоден
9
Жезус, Габриэль
13
Висенте Гуайта
2
Джоэл Уорд
16
Андерсен, Иоахим
6
Гуэхи, Марк
3
Mitchell, Tyrick
23
Конор Галлахер
8
Куяте, Шейху
18
Макартур, Джэймс
9
Джордан Айю
22
Одсонн Эдуар
11
Заа, Вильфрид
Стартовый состав
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 19
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 9
    Джордан Айю
    Нападающий
  • 22
    Одсонн Эдуар
    Нападающий
  • 11
    Заа, Вильфрид
    Нападающий
  • 23
    Конор Галлахер
  • 8
    Куяте, Шейху
    Полузащитник
  • 18
    Макартур, Джэймс
    Полузащитник
  • 2
    Джоэл Уорд
    Защитник
  • 16
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 6
    Гуэхи, Марк
    Защитник
  • 3
    Mitchell, Tyrick
    Защитник
  • 13
    Висенте Гуайта
    Вратарь
Запасные игроки
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 15
    Джеффри Шлупп
    Защитник
  • 7
    Олисе, Майкл
    Полузащитник
  • 4
    Лука Миливоевич
    Полузащитник
  • 14
    Жан-Филипп Матета
    Нападающий
  • 34
    Мартин Келли
    Защитник
  • 17
    Клайн, Нэтэниэл
    Защитник
  • 1
    Джек Батленд
  • 20
    Кристиан Бентеке
    Нападающий
  • 5
    Джеймс Томкинс
    Защитник
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Патрик Виейра
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
1
Удары мимо
Удары в створ
1
Live Zone
Трансляция
7'
ГОЛ! Пэлас открыл счет.
2'
Инфо
Единственный транслятор в Украине сказал нам: "Смотрите теннис", поэтому смотрим теннис.
1'
Пэлас попытались начать с прессинга.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Батлэнд, Томкинс, Клайн, Келли, Миливоевич, Олисе, Шлупп, Матета, Бентеке.
Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл — Галлахер, Куяте, Макартур — Айю, Эдуард, Заха.
Запасные: Штеффен, Стоунз, Аке, Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Палмер, Стерлинг, Марез.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диас, Ляпорт, Канселу — Силва, Родри, де Брюйне — Жезус, Фоден, Грилиш.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андре Марринер (Бирмингем, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 10-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Этихад" (Манчестер, Англия) сыграют Манчестер Сити и Кристал Пэлас.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Кристал Пэлас 30.10.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Кристал Пэлас (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Кристал Пэлас (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Кристал Пэлас осталась с поражением. Столкновение Кристал Пэлас и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 01.05.2021 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Патрик Виейра разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Кристал Пэлас можно посмотреть 30.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Кристал Пэлас, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 27.10.2021, в рамках турнира Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Кристал Пэлас (Лондон)
Год основания Кристал Пэлас (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Патрик Виейра

Предыдущий матч команды Кристал Пэлас был сыгран против Ньюкасл - 23.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Кристал Пэлас онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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