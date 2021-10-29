Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.
Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 11.04.2021 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Нуну Эшпириту Санту и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Бернли" - 27.10.2021, в рамках турнира Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".
Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Ливерпуль" - 24.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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