Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Юнайтед - 3.8.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Юнайтед - 2.

Год назад, Тоттенхэм Хотспур была на 1 месте в таблице с 20 очками. Сейчас они на 6 месте с 15 очками.

Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

Наиболее популярный счет между Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Юнайтед 0-1. 11 игры закончились с этим результатом.

Тоттенхэм Хотспур забивает 2.07 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 30%.

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Oliver Skipp получил больше всего желтых карточек (4) в Тоттенхэм Хотспур. Paul Pogba получил 4 в Манчестер Юнайтед.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.

Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, 1 ничьи.

Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иМанчестер Юнайтед, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 0- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Тоттенхэм Хотспур забивает 2 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1.8 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 49% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 30% матчей.

У команды Тоттенхэм Хотспур серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Sergio Reguilon отдал больше всего передач в Тоттенхэм Хотспур с 2 передачами. Paul Pogba лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (7 передач)

Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).

Тоттенхэм Хотспур пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 62 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 10 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 40 раз. Разница забитых и пропущенных голов 104-59 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Игры прошлого года: 1-3 (Тоттенхэм Хотспур дома) и 1-6 (Манчестер Юнайтед дома).

Тоттенхэм Хотспур не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 28 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 6 раз, 8 сыграла в ничью и 14 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 43-33 в пользу команды Манчестер Юнайтед.