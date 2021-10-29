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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 30 октября 2021, 19:30 - Tottenham Hotspur Stadium
Главный судья: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матча:
Тоттенхэм
Лондон
0 - 0
Обновить
11'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
33%
Ничья
33%
Манчестер Юнайтед
33%
П1: 3.61 Х: 2.57 П2: 2.63
П1: 3.10 Х: 2.40 П2: 2.63
П1: 3.61 Х: 2.57 П2: 2.63
П1: 3.61 Х: 2.57 П2: 2.63
Интересные факты
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Юнайтед - 3.8.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Юнайтед - 2.
  • Год назад, Тоттенхэм Хотспур была на 1 месте в таблице с 20 очками. Сейчас они на 6 месте с 15 очками.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • Наиболее популярный счет между Тоттенхэм Хотспур и Манчестер Юнайтед 0-1. 11 игры закончились с этим результатом.
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 2.07 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 49% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 30%.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Oliver Skipp получил больше всего желтых карточек (4) в Тоттенхэм Хотспур. Paul Pogba получил 4 в Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, 1 ничьи.
  • Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иМанчестер Юнайтед, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 0- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 2 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1.8 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 49% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 30% матчей.
  • У команды Тоттенхэм Хотспур серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Sergio Reguilon отдал больше всего передач в Тоттенхэм Хотспур с 2 передачами. Paul Pogba лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (7 передач)
  • Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).
  • Тоттенхэм Хотспур пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 0 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 62 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 10 раз, 12 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 40 раз. Разница забитых и пропущенных голов 104-59 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Игры прошлого года: 1-3 (Тоттенхэм Хотспур дома) и 1-6 (Манчестер Юнайтед дома).
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 28 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 6 раз, 8 сыграла в ничью и 14 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 43-33 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 31% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Тоттенхэм
7
Побед
20
Игр
9
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
11.04.2021 - 18:30 Тоттенхэм 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
04.10.2020 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 6 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021
19.06.2020 - 22:15 Тоттенхэм 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
04.12.2019 - 21:30 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Тоттенхэм
Последние матчи - Тоттенхэм
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Бернли 0 - 1 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.10.2021 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 0 Завершен Тоттенхэм П
Лига конференций 2021/2022
21.10.2021 - 19:45 Витесс 1 - 0 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2021/2022
17.10.2021 - 18:30 Ньюкасл 2 - 3 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 16:00 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Астон Вилла В
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
24.10.2021 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 5 Завершен Ливерпуль П
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Аталанта В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Лестер Сити 4 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Эвертон Н
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Вильярреал В
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
33%
Ничья
33%
Манчестер Юнайтед
33%
П1: 3.61 Х: 2.57 П2: 2.63
П1: 3.10 Х: 2.40 П2: 2.63
П1: 3.61 Х: 2.57 П2: 2.63
П1: 3.61 Х: 2.57 П2: 2.63
Составы команд
1
Уго Льорис
33
Бен Дэвис
15
Эрик Дайер
4
Ромеро,Кристиан
13
Эмерсон
29
Оливер Скипп
5
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
7
Сон Хын-Мин
20
Ло Сельсо, Джовани
27
Лукас Моура
10
0Гарри Кейн
1
Де Хеа, Дэвид
3
Виктор Нильссон-Линделёф
19
Рафаэль Варан
5
Харри Магуайр
29
Уан-Биссака, Аарон
39
Мактоминей, Скотт
17
Фред
23
Люк Шоу
18
Бруно Фернандес
21
Эдинсон Кавани
7
Криштиану Роналду
Стартовый состав
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 7
    Сон Хын-Мин
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
  • 29
    Оливер Скипп
  • 5
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 4
    Ромеро,Кристиан
    Защитник
  • 13
    Эмерсон
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
  • 25
    Танганга, Джафет
    Защитник
  • 23
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 28
    Ндомбеле Альваро, Танги
    Полузащитник
  • 14
    Джо Родон
    Защитник
  • 2
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 22
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 14
    Регилон, Серхио
    Защитник
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
Тренеры
  • Нуну Эшпириту Санту
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
1
Удары мимо
1
1
Блокировано ударов
2
1
Штрафные
1
1
Угловые
1
Фолы
1
Live Zone
Трансляция
9'
Завершен был прострел с правого фланга в центр штрафной от Ван-Биссаки усилиями Кавани, но форвард попал в Дайера.
8'
Фол со стороны Ромеро на центральной линии против Роналду.
6'
Опасный момент
Сон с правого фланга атаки из-за пределов штрафной выстрелил в сторону от ближней штанги! Был рикошет, поэтому будет угловой.
3'
Моуру не пустили с мячом на правый фланг чужой штрафной.
1'
Варан отдал неточную диагональ на левый фланг атаки уже на первых секундах.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Дин Хендерсон, Байи, Далот, Лингард, Матич, Ван Де Беек, Рашфорд, Гринвуд, Санчо.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф, Варан, Магуайр — Ван-Биссака, Мактоминей, Фред, Шоу — Фернандеш — Кавани, Роналду.
Запасные: Голлини, Доэрти, Регилон, Санчес, Родон, Танганга, Алли, Ндомбеле, Бергвейн.
Тоттенхэм: Льорис — Эмерсон, Ромеро, Дайер, Дэвис — Хойбьерг, Скипп — Моура, Ло Чельсо, Сон — Кейн.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Стюарт Атвелл (Нунатон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 10-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон, Англия) сыграют лондонский Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.
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Анонс матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 30.10.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 11.04.2021 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Нуну Эшпириту Санту и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 30.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против "Бернли" - 27.10.2021, в рамках турнира Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Ливерпуль" - 24.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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