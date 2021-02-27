Эллас Верона - Ювентус онлайн трансляция матча

Матч между командой Эллас Верона (Верона) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Stadio Marcantonio Bentegodi.
Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между Эллас Верона (Верона) и командой "Ювентус" (Турин):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Эллас Верона и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 27.02.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Тудор, Игор и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эллас Верона (Верона)
Год основания Эллас Верона (Верона): 1903
Страна: Италия
Тренер: Эусебио Ди Франческо
Прошедший поединок команды Эллас Верона был сыгран против Удинезе - 27.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Сассуоло - 27.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сассуоло.
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