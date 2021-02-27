Эллас Верона - Ювентус онлайн трансляция матча

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Среднее количество голов во встречах между командами Верона и Ювентус - 2.6.

Когда Верона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верона% своих матчей.

Gianluca Caprari отдал больше всего передач в Верона с 4 передачами. Paulo Dybala лучший распасовщик Ювентус (3 передач)

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Верона выиграл 3 домашних матчей подряд.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Верона.

Ювентус не пропускает в 4 матчах подряд.

Из последних 5 встреч команда Верона выиграла 1, команда Ювентус выиграла 2, 2 ничьи.

Верона забивает 1.56 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.94 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Верона и Ювентус 0-1. 5 игры закончились с этим результатом.

Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Giovanni Simeone лучший бомбардир Верона с 6 голами. Paulo Dybala забил 3 раз за Ювентус

Верона выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Ювентус выигрывает в 47%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верона и Ювентус - 0.4.

Ювентус не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Верона.

Ювентус имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Верона (во всех соревнованиях).

Верона забивает 1.2 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.4 гола против команды Верона (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Верона иЮвентус, когда Верона играет дома, 2- 2. 3 игры закончились с этим результатом

Когда Верона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верона% своих матчей.

Верона выигрывает первый тайм в 31% матчей, Ювентус выигрывает в 47% матчей.

Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Ювентус не проигрывает в последних 9 играх.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Верона's.

Ювентус имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Команда Верона выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.

Ювентус выиграл последние 4 матчи в Серия А.

Верона забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.

Ювентус не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

За последние 11 встреч когда команда Верона играла дома, команда Верона выиграла 3 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Ювентус. Разница голов 16-14 в пользу команды Ювентус.

Во время последних 23 встреч, команда Верона выиграла 3 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 44-22 в пользу команды Ювентус

Верона не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Игры прошлого года: 1-1 (Верона дома) и 1-1 (Ювентус дома).

Вы знали, что Ювентус забил 29% голов между минутами 0-15?

В Серия А, Верона одержала 3 домашних побед подряд.