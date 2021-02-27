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Эллас Верона - Ювентус онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 30 октября 2021, 19:00 - Stadio Marcantonio Bentegodi
Главный судья: Маринелли, Ливио
Рейтинг матча:
Эллас Верона
Верона
2 - 0
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41'
Ювентус
Турин
Ход матча
11' Джованни Симеоне 14' Джованни Симеоне 27' Дарко Лазович 29' Данило
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Эллас Верона
38%
Ничья
38%
Ювентус
25%
П1: 5.38 Х: 2.80 П2: 1.99
П1: 4.50 Х: 2.63 П2: 1.91
П1: 5.38 Х: 2.80 П2: 1.99
П1: 5.38 Х: 2.80 П2: 1.99
Интересные факты
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Среднее количество голов во встречах между командами Верона и Ювентус - 2.6.
  • Когда Верона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верона% своих матчей.
  • Gianluca Caprari отдал больше всего передач в Верона с 4 передачами. Paulo Dybala лучший распасовщик Ювентус (3 передач)
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Верона выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Верона.
  • Ювентус не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Из последних 5 встреч команда Верона выиграла 1, команда Ювентус выиграла 2, 2 ничьи.
  • Верона забивает 1.56 гола, играя дома, а Ювентус забивает 1.94 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Верона и Ювентус 0-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Ювентус лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Giovanni Simeone лучший бомбардир Верона с 6 голами. Paulo Dybala забил 3 раз за Ювентус
  • Верона выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Ювентус выигрывает в 47%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верона и Ювентус - 0.4.
  • Ювентус не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Верона.
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Верона (во всех соревнованиях).
  • Верона забивает 1.2 гола за матч против команды Ювентус, а Ювентус забивает 1.4 гола против команды Верона (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Верона иЮвентус, когда Верона играет дома, 2- 2. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Верона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верона% своих матчей.
  • Верона выигрывает первый тайм в 31% матчей, Ювентус выигрывает в 47% матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Ювентус не проигрывает в последних 9 играх.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Верона's.
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Команда Верона выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • Ювентус выиграл последние 4 матчи в Серия А.
  • Верона забивал хотя бы раз в последних 7 матчах.
  • Ювентус не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 11 встреч когда команда Верона играла дома, команда Верона выиграла 3 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Ювентус. Разница голов 16-14 в пользу команды Ювентус.
  • Во время последних 23 встреч, команда Верона выиграла 3 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Ювентус выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 44-22 в пользу команды Ювентус
  • Верона не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 1-1 (Верона дома) и 1-1 (Ювентус дома).
  • Вы знали, что Ювентус забил 29% голов между минутами 0-15?
  • В Серия А, Верона одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Верона забил 27% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Эллас Верона
1
Побед
10
Игр
6
Побед
Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
27.02.2021 - 21:45 Эллас Верона 1 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2017/2018
19.05.2018 - 16:00 Ювентус 2 - 1 Завершен Эллас Верона
Чемпионат Италии 2017/2018
30.12.2017 - 21:45 Эллас Верона 1 - 3 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2015/2016
08.05.2016 - 21:45 Эллас Верона 2 - 1 Завершен Ювентус
Последние матчи - Эллас Верона
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Удинезе 1 - 1 Завершен Эллас Верона Н
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 16:00 Эллас Верона 4 - 1 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
16.10.2021 - 21:45 Милан 3 - 2 Завершен Эллас Верона П
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 16:00 Эллас Верона 4 - 0 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 21:45 Дженоа 3 - 3 Завершен Эллас Верона Н
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Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Ювентус 1 - 2 Завершен Сассуоло П
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Интер 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Зенит 0 - 1 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
02.10.2021 - 19:00 Торино 0 - 1 Завершен Ювентус В
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Новости команд
Главные события
29'
Данило
Дарко Лазович
27'
ГООЛ! Джованни Симеоне
14'
ГООЛ! Джованни Симеоне
11'
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Эллас Верона
38%
Ничья
38%
Ювентус
25%
П1: 5.38 Х: 2.80 П2: 1.99
П1: 4.50 Х: 2.63 П2: 1.91
П1: 5.38 Х: 2.80 П2: 1.99
П1: 5.38 Х: 2.80 П2: 1.99
Составы команд
96
Монтипо, Лоренцо
16
Николо Касале
21
Гунтер, Корай
27
Павел Давидович
61
Ауста, Адриен
4
Велозо, Мигель
22
Дарко Лазович
5
Марко Давиде Фараони
10
Джанлука Капрари
7
Антонин Барак
99
Джованни Симеоне
1
Войцех Щенсны
6
Данило
19
Леонардо Бонуччи
3
Джорджио Кьеллини
12
Алекс Сандро
11
Хуан Куадрадо
30
Родриго Бентанкур
5
Артур
25
Адриен Рабио
10
Пауло Дибала
9
Альваро Мората
Стартовый состав
  • 99
    Джованни Симеоне
    Нападающий
    14 11
  • 10
    Джанлука Капрари
    Нападающий
  • 7
    Антонин Барак
    Полузащитник
  • 61
    Ауста, Адриен
    Полузащитник
  • 4
    Велозо, Мигель
    Полузащитник
  • 22
    Дарко Лазович
    Нападающий
    27
  • 5
    Марко Давиде Фараони
  • 16
    Николо Касале
  • 21
    Гунтер, Корай
    Защитник
  • 27
    Павел Давидович
    Полузащитник
  • 96
    Монтипо, Лоренцо
    Вратарь
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 6
    Данило
    Защитник
    29
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
Запасные игроки
  • 31
    Sutalo, Bosko
    Защитник
  • 24
    Бесса, Даниел
    Полузащитник
  • 23
    Джанджакомо Маньяни
  • 20
    Кевин Рюэгг
  • 18
    Cancellieri, Matteo
    Нападающий
  • 17
    Кеччерини
    Защитник
  • 15
    Cetin, Mert
    Защитник
  • 11
    Ласагна, Кевин
    Нападающий
  • 9
    Никола Калинич
    Нападающий
  • 22
    Алессандро Берарди
    Вратарь
  • 12
    Pandur, Ivor
    Вратарь
  • 78
    Онгла, Мартен
    Полузащитник
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 17
    Лука Пеллегрини
    Защитник
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 21
    Kaio Jorge
    Нападающий
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 44
    Деян Кулусевски
Тренеры
  • Тудор, Игор
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матча
41%
Владение мячом
59%
4
Штрафные
7
7
Фолы
4
1
Угловые
3
Удары в створ
1
2
Удары мимо
3
1
Блокировано ударов
1
Сейвы
1
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
35'
Дибала после стеночки с Моратой метров с 12-ти не попал в ближнюю девятку.
Инфо
7-2 по ударам по воротам 4-1 по попаданиям в створ. Верона доминирует над Ювентусом.
29'
Желтая карточка
Данило сбил Капрари и закономерно увидел перед собой желтую. Бразилец еще и поговорить пытался, но вовремя одумался.
28'
Симеоне шикарным обводящим ударом положил мяч в девятку, но за мгновение до этого судья зафиксировал фол в атаке.
27'
Желтая карточка
Лазович заехал по спине Куадрадо – желтая для футболиста Вероны.
25'
Дальний удар Фараони – мяч прошел выше ворот.
20'
Ювентус обескуражен после двух подряд результативных уколов от Симеоне. Ничего сейчас не выходит у звездных гостей из Турина.
15'
Гоооол!!!
Что творит Симеоне! Это дубль для лидера атак Вероны! Аргентинец метров с 24-х, словно рукой, забросил мяч в дальний угол ворот Ювентуса. Красота!
Инфо
У Джованни Симеоне теперь 7 голов и 3 ассиста в 10 матчах Серии А 2021-2022.
12'
Гоооол!!!
Симеоне снова забивает! Аргентинец добавил мяч в пустые ворота после сэйва вратаря Ювентуса.
9'
Опасный момент
Мората пытался пяткой проткнуть мяч в сетку после прострела от Дибалы – счет на табло усилиями Мотипо не изменился.
7'
Опасный момент
Лазович с нескольких метров бил в ближний угол – Шченсны выручил Ювентус.
6'
Навес Лазовича с углового – мяч перелетел всех и покинул пределы поля.
3'
Верона не тушуется на первых минутах – Ювентусу сегодня будет очень непросто.
1'
Свисток
Матч начался!
Переходим к стартовым составам:
Верона: Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Казале, Тамез, Велозу, Лазович, Барак, Капрари, Симеоне.
Ювентус: Шченсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро, Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Артур, Мората, Дибала.
Инфо
Ювентус в турнирной таблице идет 7-м (15 очков), а Верона замыкает топ-10 (12).
Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 11-го тура Серии А между Вероной и Ювентусом. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени.
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Анонс матча Эллас Верона - "Ювентус" 30.10.2021, Чемпионат Италии

Матч между командой Эллас Верона (Верона) и командой "Ювентус" (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Stadio Marcantonio Bentegodi.

Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Эллас Верона (Верона) и командой "Ювентус" (Турин):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Эллас Верона и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 27.02.2021 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Тудор, Игор и Массимилиано Аллегри разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эллас Верона - "Ювентус" можно посмотреть 30.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Эллас Верона - "Ювентус", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эллас Верона (Верона)
Год основания Эллас Верона (Верона): 1903
Страна: Италия
Тренер: Эусебио Ди Франческо

Прошедший поединок команды Эллас Верона был сыгран против Удинезе - 27.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команды "Ювентус" был сыгран против Сассуоло - 27.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Сассуоло.

Следите за результатами матча Эллас Верона - "Ювентус" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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