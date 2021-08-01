Пари Сен-Жермен - Лилль онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Лилль" (Лилль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч пройдет на стадионе Парк-де-Пренс.
Дата проведения матча: 29.10.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Лилль" (Лилль):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Лилль", тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Лилль" и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 01.08.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Жослен Гурвеннек разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - "Лилль" можно посмотреть 29.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - "Лилль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.
Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино
Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Марсель - 24.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Лилль" (Лилль)
Год основания "Лилль" (Лилль): 1944
Страна: Франция
Тренер: Жослен Гурвеннек
Прошедший матч команды "Лилль" был сыгран против Брест - 23.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.
Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - "Лилль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.
Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Франции и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.