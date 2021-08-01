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Пари Сен-Жермен - Лилль онлайн трансляция матча

Чемпионат Франции - 29 октября 2021, 22:00 - Парк-де-Пренс
Главный судья: Амаури Делеру
Рейтинг матча:
Пари Сен-Жермен
Париж
0 - 1
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перерыв
Лилль
Лилль
Ход матча
5' Мандава, Рейнилдо 31' David, Jonathan 36' Бурак Йылмаз
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
36%
Ничья
36%
Лилль
27%
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.47
П1: 1.67 Х: 3.25 П2: 7.00
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.47
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.47
Интересные факты
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 55% матчей, Лилль выигрывает в 36% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Лилль - 1.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Лилль's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Лилль.
  • Домашняя статистика Пари Сен-Жермен в сезоне 5-0-0
  • Marco Verratti получил больше всего желтых карточек (3) в Пари Сен-Жермен. Xeka получил 5 в Лилль.
  • Пари Сен-Жермен забивает 2.32 гола, играя дома, а Лилль забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Пари Сен-Жермен выиграл 9 домашних матчей подряд.
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Лилль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лилль% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига 1".
  • Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, команда Лилль выиграла 2, 1 ничьи.
  • Kylian Mbappe лучший бомбардир Пари Сен-Жермен с 6 голами. Jonathan David забил 7 раз за Лилль
  • Пари Сен-Жермен забивает 1 гола за матч против команды Лилль, а Лилль забивает 0.4 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).
  • Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 13 домашних матчах.
  • У команды Лилль серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Лилль выигрывает в 36%.
  • Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Лилль.
  • В их последнюю встречу команда Лилль победила в 1 гол(а).
  • Год назад, Лилль была на 2 месте в таблице с 22 очками. Сейчас они на 10 месте с 15 очками.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Лилль - 1.4.
  • Когда Лилль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лилль% своих матчей.
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 4% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.
  • Во время последних 57 встреч, команда Пари Сен-Жермен выиграла 28 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Лилль выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-44 в пользу команды Пари Сен-Жермен
  • За последние 28 встреч когда команда Пари Сен-Жермен играла дома, команда Пари Сен-Жермен выиграла 18 раз, 8 сыграла в ничью и 2 победы команды Лилль. Разница голов 49-19 в пользу команды Пари Сен-Жермен.
  • Лилль не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 0-1 (Пари Сен-Жермен дома) и 0-0 (Лилль дома).
  • Пари Сен-Жермен не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 25% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Лилль забил 36% голов между минутами 16-30?
  • В Лига 1, Пари Сен-Жермен одержала 5 домашних побед подряд.
Личные встречи
Пари Сен-Жермен
13
Побед
22
Игр
4
Побед
Лилль
Суперкубок Франции 2021/2022
01.08.2021 - 21:00 Лилль 1 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
03.04.2021 - 18:00 Пари Сен-Жермен 0 - 1 Завершен Лилль
Кубок Франции 2020/2021
17.03.2021 - 18:45 Пари Сен-Жермен 3 - 0 Завершен Лилль
Чемпионат Франции 2020/2021
20.12.2020 - 22:00 Лилль 0 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Марсель 0 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 3 - 2 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Франции 2021/2022
15.10.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 1 Завершен Анже В
Чемпионат Франции 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Ренн 2 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен П
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Манчестер Сити В
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Последние матчи - Лилль
Чемпионат Франции 2021/2022
23.10.2021 - 22:00 Лилль 1 - 1 Завершен Брест Н
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Лилль 0 - 0 Завершен Севилья Н
Чемпионат Франции 2021/2022
16.10.2021 - 18:00 Клермон 1 - 0 Завершен Лилль П
Чемпионат Франции 2021/2022
03.10.2021 - 18:00 Лилль 2 - 0 Завершен Марсель В
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Зальцбург 2 - 1 Завершен Лилль П
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Главные события
36'
Бурак Йылмаз
31'
David, Jonathan ГООЛ!
5'
Мандава, Рейнилдо
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
36%
Ничья
36%
Лилль
27%
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.47
П1: 1.67 Х: 3.25 П2: 7.00
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.47
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.47
Составы команд
50
Джанлуиджи Доннарумма
14
Хуан Бернат
3
Кимпембе, Преснель
5
Маркиньос
24
Тило Керер
27
Гуейе, Идрисса
15
Данилу
18
Вейналдум, Джорджиньо
10
Неймар
30
Лионель Месси
11
Анхель Ди Мария
12
Иво Грбич
2
Celik Zeki
6
Жозе Фонте
15
Джало, Тиагу
28
Мандава, Рейнилдо
11
Иконе, Джонатан
18
Ренату Саншеш
8
Шека
7
Бомба, Жонатан
9
David, Jonathan
17
Бурак Йылмаз
Стартовый состав
  • 10
    Неймар
    Нападающий
  • 30
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
  • 15
    Данилу
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 14
    Хуан Бернат
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 9
    David, Jonathan
    Нападающий
    31
  • 17
    Бурак Йылмаз
    Нападающий
    36
  • 11
    Иконе, Джонатан
    Полузащитник
  • 18
    Ренату Саншеш
    Полузащитник
  • 8
    Шека
    Полузащитник
  • 7
    Бомба, Жонатан
    Нападающий
  • 2
    Celik Zeki
  • 6
    Жозе Фонте
    Защитник
  • 15
    Джало, Тиагу
    Защитник
  • 28
    Мандава, Рейнилдо
    Защитник
    5
  • 12
    Иво Грбич
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 19
    Рафинья
    Защитник
  • 17
    Колин Дагба
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 25
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
  • 36
    Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
    Полузащитник
  • 33
    Ив Дабила, Куадио
    Защитник
  • 5
    Гудмундссон, Габриэл
    Нападающий
  • 11
    Языджи, Юсуф
    Полузащитник
  • 16
    Адам Якубеч
  • 20
    Лиаджи, Исаак
    Нападающий
  • 20
    Гомес, Эйнджел
    Полузащитник
  • 22
    Тимоти Веа
    Нападающий
  • 24
    Onana, Amadou Mvom
    Полузащитник
  • 26
    Пиед, Джереми
    Защитник
Тренеры
  • Маурисио Почеттино
  • Жослен Гурвеннек
Статистика матча
1
Удары в створ
2
1
Угловые
4
1
Сейвы
1
60%
Владение мячом
40%
12
Штрафные
Фолы
8
ЖК
2
3
Удары мимо
2
Блокировано ударов
2
Офсайды
4
Live Zone
Трансляция
"Доги" агрессивно провели первый тайм и заслуженно повели в счете. Парижу срочно нужно что-то менять, голого мастерства пока недостаточно для того, чтобы вскрыть оборону соперника.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Месси пробивает мимо ворот.
45'
Инфо
Добавлена 1 минута.
44'
Неймар зарабатывает опасный штрафной. Санчешу не стоило фолить вблизи от ворот.
40'
Опасный момент
Ди Мария пробивал по воротам с близкого расстояния! Мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги.
36'
Желтая карточка
Йылмаз позволил себе лишнего и получил желтую за разговоры с арбитром.
34'
Против Неймара действуют сразу два футболиста и отбирают мяч у бразильца.
31'
Гоооол!!!
Лилль открывает счет! Дэвида оставили в штрафной без опеки, канадец этим воспользовался и нанес точный удар в угол ворот.
30'
Месси отлично открылся под передачу в штрафной, не хватило акцентированного удара.
26'
Защитники Лилля пока действуют безошибочно. Попытка дриблинга от Неймара ни к чему опасному не привела.
23'
Ди Мария нанес удар в створ. Легкий мяч для Грбича.
22'
Парижу тяжело дается создание голевых моментов. Гости грамотно обороняются.
20'
Офсайд
Бамба оказался в положении вне игры.
18'
Месси перехватил мяч в центре поля и выполнил рывок к воротам. Последовавшая за этим передача на Неймара оказалась слишком сильной.
14'
Опасный момент
Еще один супермомент создают игроки Лилля! Иконе из убойной позиции не попадает в створ ворот.
14'
Шека плотно пробивал издали, защитники ПСЖ заблокировали удар.
12'
Санчеш принял неправильное решение, тем самым испортил быструю контратаку своей команды.
8'
Бамба ворвался в штрафную площадь, но не сумел оставить мяч в пределах поля.
6'
Желтая карточка
Мандава получает предупреждение за срыв перспективной атаки соперника.
5'
Фонте перехватывает навесную передачу в штрафную.
4'
Парижане взяли мяч под контроль.
1'
Опасный момент
Вот это начало! Лилль мог выйти вперёд уже на первой минуте! Доннарумма спасает свою команду после удара Йылмаза.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав ПСЖ: Доннарумма – Бернат, Кимпембе, Маркиньос (к), Керер – Гейе, Данилу, Вейналдум – Неймар, Месси, Ди Мария.
Инфо
Стартовый состав Лилля: Грбич – Мандава, Джало, Фонте, Челик – Бамба, Шека (к), Санчеш, Иконе – Йылмаз, Дэвид.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 12-го тура Лиги 1 между ПСЖ и Лиллем.
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Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - "Лилль" 29.10.2021, Чемпионат Франции

Противостояние между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Лилль" (Лилль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч пройдет на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 29.10.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Лилль" (Лилль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Лилль", тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Лилль" и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 01.08.2021 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Жослен Гурвеннек разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - "Лилль" можно посмотреть 29.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - "Лилль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Марсель - 24.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Лилль" (Лилль)
Год основания "Лилль" (Лилль): 1944
Страна: Франция
Тренер: Жослен Гурвеннек

Прошедший матч команды "Лилль" был сыгран против Брест - 23.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - "Лилль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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