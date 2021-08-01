Пари Сен-Жермен - Лилль онлайн трансляция матча

Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 55% матчей, Лилль выигрывает в 36% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Лилль - 1.

Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Лилль's.

Победителем прошлой встречи была команда Лилль.

Домашняя статистика Пари Сен-Жермен в сезоне 5-0-0

Marco Verratti получил больше всего желтых карточек (3) в Пари Сен-Жермен. Xeka получил 5 в Лилль.

Пари Сен-Жермен забивает 2.32 гола, играя дома, а Лилль забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).

Пари Сен-Жермен выиграл 9 домашних матчей подряд.

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Лилль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лилль% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига 1".

Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, команда Лилль выиграла 2, 1 ничьи.

Kylian Mbappe лучший бомбардир Пари Сен-Жермен с 6 голами. Jonathan David забил 7 раз за Лилль

Пари Сен-Жермен забивает 1 гола за матч против команды Лилль, а Лилль забивает 0.4 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).

Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 13 домашних матчах.

У команды Лилль серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 55% случаев, Лилль выигрывает в 36%.

Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Лилль.

В их последнюю встречу команда Лилль победила в 1 гол(а).

Год назад, Лилль была на 2 месте в таблице с 22 очками. Сейчас они на 10 месте с 15 очками.

Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Лилль - 1.4.

Когда Лилль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лилль% своих матчей.

Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 4% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.

Во время последних 57 встреч, команда Пари Сен-Жермен выиграла 28 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Лилль выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 72-44 в пользу команды Пари Сен-Жермен

За последние 28 встреч когда команда Пари Сен-Жермен играла дома, команда Пари Сен-Жермен выиграла 18 раз, 8 сыграла в ничью и 2 победы команды Лилль. Разница голов 49-19 в пользу команды Пари Сен-Жермен.

Лилль не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне

Игры прошлого года: 0-1 (Пари Сен-Жермен дома) и 0-0 (Лилль дома).

Пари Сен-Жермен не забивает в 0 из их 5 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне

Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 25% голов между минутами 16-30?

Вы знали, что Лилль забил 36% голов между минутами 16-30?