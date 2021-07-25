Олимпик - Кривбасс онлайн трансляция матча

Поединок между командой Олимпик (Донецк) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.
Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 13:15
История противостояний между командами Олимпик (Донецк) и командой Кривбасс (Кривой Рог):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Кривбасс, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Олимпик в предыдущем футбольном матче 25.07.2021 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Сергей Литовченко
Прошедший матч команды Олимпик был сыгран против ФК Ужгород - 24.10.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Олимпик.
Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич
Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Полесье - 23.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.
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