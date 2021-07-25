Олимпик - Кривбасс онлайн трансляция матча

Через час стартует матч 16 туру Первой лиги между Олимпиком и Кривбассом. Игра пройдёт на стадионе им.Банникова в Киеве. Отметим, что Олимпик обходится без ничьих в чемпионате восемь игр подряд: пять побед и три поражения. Кривбасс не знает горечи поражения в Первой лиге пять игр подряд: три победы и две ничьи. Скоро ознакомим вас из стартовыми составами команд.