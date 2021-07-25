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Олимпик - Кривбасс онлайн трансляция матча

Первая лига - 30 октября 2021, 13:15 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Рейтинг матча:
Олимпик
Донецк
0 - 1
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54'
Кривбасс
Кривой Рог
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
22%
Ничья
44%
Кривбасс
33%
П1: 3.97 Х: 2.38 П2: 2.28
П1: 4.00 Х: 2.40 П2: 2.30
П1: 3.97 Х: 2.38 П2: 2.28
П1: 3.97 Х: 2.38 П2: 2.28
Личные встречи
Олимпик
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Кривбасс
Первая лига 2021/2022
25.07.2021 - 17:00 Кривбасс 4 - 1 Завершен Олимпик
Последние матчи - Олимпик
Первая лига 2021/2022
24.10.2021 - 15:30 ФК Ужгород 1 - 3 Завершен Олимпик В
Первая лига 2021/2022
20.10.2021 - 15:15 Олимпик 1 - 0 Завершен ВПК-Агро В
Первая лига 2021/2022
11.10.2021 - 15:15 Альянс 2 - 1 Завершен Олимпик П
Первая лига 2021/2022
05.10.2021 - 13:15 Олимпик 3 - 1 Завершен ФК Краматорск В
Первая лига 2021/2022
01.10.2021 - 15:30 Подолье 0 - 1 Завершен Олимпик В
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Последние матчи - Кривбасс
Первая лига 2021/2022
23.10.2021 - 15:30 Полесье 1 - 2 Завершен Кривбасс В
Первая лига 2021/2022
16.10.2021 - 15:30 Кривбасс 3 - 0 Завершен ФК Краматорск В
Первая лига 2021/2022
10.10.2021 - 15:30 ВПК-Агро 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Первая лига 2021/2022
06.10.2021 - 15:30 Кривбасс 2 - 1 Завершен Волынь В
Первая лига 2021/2022
01.10.2021 - 17:30 Оболонь 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Олимпик
22%
Ничья
44%
Кривбасс
33%
П1: 3.97 Х: 2.38 П2: 2.28
П1: 4.00 Х: 2.40 П2: 2.30
П1: 3.97 Х: 2.38 П2: 2.28
П1: 3.97 Х: 2.38 П2: 2.28
Статистика матча
5
Угловые
3
2
ЖК
1
Трансляция
46'
Замена
Замена в Кривбасса. Вместо Ярового на поле вышел Гордиенко
Свисток
Первый тайм окончен. Кривбасс пока что минимально побеждает
46'
Свисток
Второй тайм начался. Гости развели с центра поля.
45'
Желтая карточка
Яровой за фол против Ковбасы получил предупреждение
44'
Опасный момент
Трубочкин пробил, но мяч пролетел выше ворот.
43'
Кривбасс после забитого мяча вообще забыл об атаке
40'
Опасный момент
Яловенко скинул на Прядуна и Максим пробив в одно касание. Его удар в прыжке парировал Сарнавский. Наконец-то острота от Олимпика
40'
Яловенко подал с штрафного, но снова кулаками сыграл Сарнавский.
39'
С атаками Олимпика гости без проблем справляются. Хозяевам не хватает последнего паса
36'
Хорошая комбинация прошла в Яловенка и Дмитренка, но прострел последнего заблокировали защитники
33'
После пропущеного мяча подопечные Литовченко добавили в активности, но пока без опасных моментов.
32'
Яловенко навесил со штрафного, а Сарнавский кулаками выбил мяч в центр.
29'
Арбитр остановил игру из-за дымовой завесы, которую создали болельщики Кривбасса
27'
Гоооол!!!
Хобленко навесил с фланга и мяч просто попал в голову Рябову, который просто уклонялся от навеса. Мяч залетел в ворота
26'
После удара Трубочкина мяч попал в спину Яровому. Никакого пенальти быть не могло
24'
Желтая карточка
За разговоры предупреждение получил Семчук
23'
Прядун отдал на Глущука, но его удар заблокировали защитники
22'
Картина на поле не меняется. Команды всё никак не могу проснуться.
20'
Желтая карточка
Максим Прядун получил предупреждение за разговоры
19'
Команды по очереди владеют мячём, но без обострение впереди.
17'
Уголовой
Щедрый навесил, но защитники выбили мяч. Мостовой пробил издали, но очень неточно
15'
В борьбе Олимпик не проигрывает Кривбассу и это очень важно в нашем матче для хозяев
13'
Хобленко прострелил, но Дебелко не успел к мячу.
13'
Подопечные Бабича никак не могут справится с организованной защитой Олимпика.
11'
Темп матча очень рваный, много борьбы в центре поля, а моментов всё так же нету. Пока вратари отдыхают.
9'
Уголовой
Семчук подал, но защитники без проблем выбили мяч.
7'
Гости катают мяч, нарабатывают ТТД, но моментов пока в нашем матче нету. Много мелких фолов и темп из-за этого рваный
5'
Рябов навесил с фланга, но Шеремета среагировал на подачу и сыграл кулаком. Постепенно гости перехватили инициативу.
4'
Хозяева больше владеют мячём, но без продвижения вперёд.
2'
У команд не держится мяч на первых минутах. Много ошибок в простых ситуациях. Идёт борьба за инициативу.
1'
Свисток
Матч начался. С центра поля развели игроки Олимпика
Кривбасс (стартовый состав): Сарнавский – Рябов, Заименко, Яровой, Хобленко, Татарков, Мостовой, Дебелко, Васин, Шедрый, Семёнов. Запасные: Лёпка, Гордиенко, Пятов, Илич, Малиновский, Горват, Фатеев, Гигашвили, Балан, Полонский Тренер: Александр Бабич
Олимпик (стартовый состав): Шеремета – Семчук, Цурупин, Яловенко, Прядун, Дмитренко, Ковбаса, Глущук, Ходуля, Новиков, Трубочкин. Запасные: Рибак, Прокопенко, Гбамбл, Шевченко, Калантай, Мудрик, Стрижак, Билый, Карвацкий, Литовченко, Кириенко Тренер: Сергей Литовченко
Через час стартует матч 16 туру Первой лиги между Олимпиком и Кривбассом. Игра пройдёт на стадионе им.Банникова в Киеве. Отметим, что Олимпик обходится без ничьих в чемпионате восемь игр подряд: пять побед и три поражения. Кривбасс не знает горечи поражения в Первой лиге пять игр подряд: три победы и две ничьи. Скоро ознакомим вас из стартовыми составами команд.
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Анонс матча Олимпик - Кривбасс 30.10.2021, Первая лига

Поединок между командой Олимпик (Донецк) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках турнира по футболу: Первая лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 13:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Олимпик (Донецк) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Кривбасс, тогда как команда Олимпик осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Олимпик в предыдущем футбольном матче 25.07.2021 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Олимпик - Кривбасс можно посмотреть 30.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Первая лига. Текстовую трансляцию матча Олимпик - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Олимпик (Донецк)
Год основания Олимпик (Донецк): 2001
Страна: Украина
Тренер: Сергей Литовченко

Прошедший матч команды Олимпик был сыгран против ФК Ужгород - 24.10.2021, в рамках чемпионата Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Олимпик.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Полесье - 23.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Кривбасс.

Следите за результатами матча Олимпик - Кривбасс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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