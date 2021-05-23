Интер - Удинезе онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Интер" (Милан) и командой Удинезе (Удине) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 31.10.2021
Время начала матча: 13:30
История противостояний между "Интер" (Милан) и командой Удинезе (Удине):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Интер", тогда как команда Удинезе осталась с поражением. Столкновение "Интер" и Удинезе в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось с такими результатами: 5:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Gotti, Luca разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги
Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Эмполи - 27.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".
Название: Удинезе (Удине)
Год основания Удинезе (Удине): 1896
Страна: Италия
Тренер: Лука Готти
Предыдущий матч команды Удинезе был сыгран против Эллас Верона - 27.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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