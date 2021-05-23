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Интер - Удинезе онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 31 октября 2021, 13:30 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Юан Лука Сакки
Рейтинг матча:
Интер
Милан
2 - 0
Обновить
90'+4
Удинезе
Удине
Ход матча
38' Dosmagambetov Timur
51' Роберто Перейра 58' Исаак Саксесс Вышел: Делофе, Жерар 59' Йайало, Мато Вышел: Уоллас 60' Хоакин Корреа 68' Хоакин Корреа 69' Йенс Ларсен Вышел: Udogie, Iyenoma Destiny 69' Жан-Виктор Макенго Вышел: Толгай Али Арслан 69' Хоакин Корреа Вышел: Алексис Санчес 70' Хакан Чалханоглу Вышел: Артуро Видаль 80' Эдин Джеко Вышел: Лаутаро Мартинес 80' Николо Барелла Вышел: Стефано Сенси
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
Удинезе
33%
П1: 1.63 Х: 3.19 П2: 8.27
П1: 1.57 Х: 3.00 П2: 7.00
П1: 1.63 Х: 3.19 П2: 8.27
П1: 1.63 Х: 3.19 П2: 8.27
Интересные факты
  • В домашних матчах Интер не проигрывает Удинезе в последних 3 встречах.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Интер и Удинезе - 0.6.
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Удинезе.
  • Nicolo Barella получил больше всего желтых карточек (3) в Интер. Samir получил 4 в Удинезе.
  • Из последних 5 встреч команда Интер выиграла 3, команда Удинезе выиграла 0, 2 ничьи.
  • Интер забивает 1.6 гола за матч против команды Удинезе, а Удинезе забивает 0.2 гола против команды Интер (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Интер и Удинезе 1-0. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Интер лидирует 1-0 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Интер выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Удинезе выигрывает в 25%.
  • Когда Удинезе проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Удинезе% своих матчей.
  • Удинезе без побед в последних 7 играх.
  • Домашняя статистика Интер в сезоне 2-2-0
  • Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Удинезе.
  • Nicolo Barella отдал больше всего передач в Интер с 5 передачами. Gerard Deulofeu лучший распасовщик Удинезе (2 передач)
  • Команда Интер проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Удинезе (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Интер победила в 4 гол(а).
  • Наиболее популярный результат в играх между Интер иУдинезе, когда Интер играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов во встречах между командами Интер и Удинезе - 1.8.
  • Интер выигрывает первый тайм в 38% матчей, Удинезе выигрывает в 25% матчей.
  • Когда Интер проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Удинезе's.
  • Edin Dzeko лучший бомбардир Интер с 7 голами. Beto забил 3 раз за Удинезе
  • Команда Удинезе выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер.
  • Интер забивает 2.57 гола, играя дома, а Удинезе забивает 1.45 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Удинезе лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Удинезе% своих матчей.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Удинезе пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Игры прошлого года: 5-1 (Интер дома) и 0-0 (Удинезе дома).
  • Интер не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 29 встреч когда команда Интер играла дома, команда Интер выиграла 18 раз, 4 сыграла в ничью и 7 победы команды Удинезе. Разница голов 53-34 в пользу команды Интер.
  • Удинезе не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 59 встреч, команда Интер выиграла 32 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Удинезе выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 89-60 в пользу команды Интер
  • Вы знали, что Удинезе забил 50% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Интер забил 19% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Интер
12
Побед
22
Игр
6
Побед
Удинезе
Чемпионат Италии 2022
23.05.2021 - 16:00 Интер 5 - 1 Завершен Удинезе
Чемпионат Италии 2020/2021
23.01.2021 - 19:00 Удинезе 0 - 0 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
02.02.2020 - 21:30 Удинезе 0 - 2 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2019/2020
14.09.2019 - 21:30 Интер 1 - 0 Завершен Удинезе
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Эмполи 0 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Интер 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Интер 3 - 1 Завершен Шериф В
Чемпионат Италии 2021/2022
16.10.2021 - 19:00 Лацио 3 - 1 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2021/2022
02.10.2021 - 21:45 Сассуоло 1 - 2 Завершен Интер В
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Последние матчи - Удинезе
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Удинезе 1 - 1 Завершен Эллас Верона Н
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 13:30 Аталанта 1 - 1 Завершен Удинезе Н
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Удинезе 1 - 1 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 16:00 Сампдория 3 - 3 Завершен Удинезе Н
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 16:00 Удинезе 0 - 1 Завершен Фиорентина П
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Новости команд
Главные события
Эдин Джеко
Вышел: Лаутаро Мартинес
80'
Николо Барелла
Вышел: Стефано Сенси
80'
Хакан Чалханоглу
Вышел: Артуро Видаль
70'
69'
Йенс Ларсен
Вышел: Udogie, Iyenoma Destiny
69'
Жан-Виктор Макенго
Вышел: Толгай Али Арслан
Хоакин Корреа
Вышел: Алексис Санчес
69'
ГООЛ! Хоакин Корреа
68'
ГООЛ! Хоакин Корреа
60'
59'
Йайало, Мато
Вышел: Уоллас
58'
Исаак Саксесс
Вышел: Делофе, Жерар
51'
Роберто Перейра
38'
Dosmagambetov Timur
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Интер
33%
Ничья
33%
Удинезе
33%
П1: 1.63 Х: 3.19 П2: 8.27
П1: 1.57 Х: 3.00 П2: 7.00
П1: 1.63 Х: 3.19 П2: 8.27
П1: 1.63 Х: 3.19 П2: 8.27
Составы команд
1
Самир Ханданович
95
Алессандро Бастони
13
Андреа Раноккия
37
Милан Шкриниар
14
Иван Перишич
20
Хакан Чалханоглу
77
Марцело Брозович
23
Николо Барелла
22
Дензел Думфрис
19
Хоакин Корреа
11
Эдин Джеко
1
Марко Силвестри
50
Бекао, Родриго
17
Никтинк, Брам
3
Самир
21
Molina, Nahuel
8
Йайало, Мато
6
Жан-Виктор Макенго
19
Йенс Ларсен
37
Роберто Перейра
9
Dosmagambetov Timur
7
Исаак Саксесс
Стартовый состав
  • 19
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
    69 68 60
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
    80
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
    70
  • 77
    Марцело Брозович
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
    80
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 37
    Роберто Перейра
    Полузащитник
    51
  • 9
    Dosmagambetov Timur
    38
  • 7
    Исаак Саксесс
    Полузащитник
    58
  • 21
    Molina, Nahuel
    Защитник
  • 8
    Йайало, Мато
    Полузащитник
    59
  • 6
    Жан-Виктор Макенго
    Полузащитник
    69
  • 19
    Йенс Ларсен
    Полузащитник
    69
  • 50
    Бекао, Родриго
    Защитник
  • 17
    Никтинк, Брам
    Защитник
  • 3
    Самир
    Защитник
  • 1
    Марко Силвестри
Запасные игроки
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 87
    Себастьян Де Майо
  • 45
    Форестиери, Фернандо
    Нападающий
  • 24
    Samardzic, Lazar
    Полузащитник
  • 15
    Udogie, Iyenoma Destiny
    Защитник
  • 11
    Уоллас
  • 10
    Делофе, Жерар
    Нападающий
  • 5
    Толгай Али Арслан
  • 4
    Марвин Зеегелаар
  • 2
    Патрисио Перес
    Полузащитник
  • 65
    Carnelos, Matteo
    Вратарь
  • 20
    Паделли, Даниэль
    Вратарь
  • 93
    Soppy, Brandon
    Защитник
Тренеры
  • Симоне Индзаги
  • Gotti, Luca
Статистика матча
68%
Владение мячом
32%
5
Удары в створ
4
13
Штрафные
11
4
Сейвы
3
8
Фолы
11
6
Удары мимо
2
6
Угловые
2
3
Офсайды
2
4
Блокировано ударов
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
87'
Первым ударом с левого фланга штрафной Арслан попал в ногу Шкриниару, после чего забрал отскок, и уже пробил в сетку с внешней стороны.
85'
Замена
Димарко вышел на поле вместо Перишича.
82'
Офсайд
Заметался мяч по штрафной Интера под шквал ударов соперника, после чего с левого фланга сумел таки пробить защитников и голкипера Деулофеу, но еще в самом начале навалы Уоллас залез в офсайд.
81'
Опасный момент
Ханданович сумел парировать удар под перекладину от Деулофеу с острого угла на правом фланге штрафной!
80'
Замена
Барелла заменен на Сенси.
80'
Замена
Мартинес вышел вместо Джеко.
78'
Опасный момент
Перейра завершил передачу в зону перед чужой штрафной ударом над перекладиной!
76'
Офсайд
Перишич подал с левого фланга, Видаль головой сбросил из центра на ближнюю штангу, где Санчес оказался в офсайде.
74'
Санчес долго готовил удар перед чужой штрафной, и Нуйтинк его спокойно блокировал.
72'
Опасный момент
Джеко выкатил передачу с левого фланга штрафной в оттяжку, но Видаль сходу пробил низом мимо ближней штанги!
70'
Замена
Арслан вышел вместо Макенго, а Удоги заменил Ларсена.
70'
Замена
Вместо Корреа на поле вышел Санчес.
70'
Замена
Видаль заменил Чалханоглу.
68'
Гоооол!!!
ГОЛ! Корреа расстрелял левую девятку чужих ворот ударом из центрального входа в штрафную, после передачи с правого фланга от Думфриса!
68'
Опасный момент
Корреа с правого фланга покатил в центр штрафной, где Джеко продавил защитника, но не смог пробить мимо голкипера! Думфрис был на добивании, но и ему не дали пробить!
67'
Опасный момент
Макенго от левого угла штрафной пробил прямиком в руки Хандановичу у ближней штанги.
65'
Офсайд
Заброс на левый фланг атаки для Перишича пошел в офсайд.
64'
Джеко зацепился за аут с левого фланга в чужой штрафной, но атаку все равно пришлось разворачивать.
62'
Интер продолжает держать у себя мяч.
60'
Гоооол!!!
ГОЛ! Корреа получил No touch pas от Перишича на левом фланге, после чего зашел в штрафную на дриблинге, и пробил с носка мимо голкипера!
58'
Замена
Деулофеу вышел вместо Саксесса, а Яяло заменен на Уоласа.
56'
Думфрис в контратаке на правом фланге отдал неудачный пас на Корреа внутрь штрафной.
55'
Свалился мяч с ноги у Корреа при попытке сыграть в стенку с Джеко перед чужой штрафной с последующим переводом на правый фланг.
54'
Нуйтинк вынес из штрафной подачу углового с левого фланга от Чалханоглу.
52'
Яяло сбил Брозовича на правом фланге обороны.
51'
Желтая карточка
Перейра простреливал с правого фланга, но защитники перехватили, после чего аргентинец уже в центре поля сбил Джеко в контратаке соперников.
50'
Брозович сходу наносил удар со входа в правый фланг штрафной, но мяч отправил низом в сторону от дальней штанги.
49'
Подача с левого фланга от Чалханоглу пошла в руки Сильвестри.
47'
Уголовой
Корреа подрезал в сторону ворот подачу углового с правого фланга, но Джеко и Думфрис у дальней штанги не сориентировались.
46'
Угловой на правом фланге заработал Джеко в борьбе.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча можно было наблюдать в атаке исключительно футболистов Интера, в то время как Удинезе проснулся только под перерыв. Ключевым игроков в составе хозяев, вне всяких сомнений, является Николо Барелла, так как только его удары мы видели в первом тайме. Преимущество по игре за миланским клубом, но мы прекрасно знаем силу Удинезе в контратаках, поэтому до первого гола ситуация на поле будет подвешенной в воздухе.
Свисток
Перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Угловой на левом фланге заработал угловой проход по штрафной, но арбитр не дал его подать.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
43'
Самир зацепился за передачу на правый фланг штрафной, сбросил на Ларсена, который с острого угла сходу бил в ближний угол, но Ханданович зафиксировал.
43'
Подача штрафного с левого фланга от игроков Удинезе была перехвачена.
41'
Молина с правого фланга продемонстрировал дальний удар, но мяч направил намного выше цели.
39'
Перишич забежал на левый фланг штрафной под заброс, после чего сбрасывал в оттяжку, но к Джеко мяч не пустили.
37'
Желтая карточка
Брозович в контратаке в центре поля разворачивался с мячом, но его решил развернуть Бету.
35'
Опасный момент
Раноккья сбросил с левого фланга вратарской дальний аут дальше к воротам, но Джеко не успел замкнуть.
34'
Барелла не сумел качественно поймать отскок мяча от перехваченной подачи углового с левого фланга перед чужой штрафной.
32'
Джеко столкнулся в воздухе с Сильвестри в борьбе за верховой мяч в чужой вратарской.
30'
Интер не уходит с чужой половины в контроле мяча.
28'
Брозович с правого фланга отдал прострел в центр, Корреа попытался пробить, но получился отскок мяча к правой штанге, где Думфрис не сумел сыграть головой.
26'
Опасный момент
Барелла в центре чужой штрафной получил передачу с левого фланга, после чего вторым касание пробил в центр ворот, Сильвестри парировал, а Думфрису у правой штанги в борьбе не дал добить защитник!
25'
Прострел с правого фланга от Бареллы Ларсен перевел на угловой.
23'
Ларсен на дальней штанге не сумел сыграть на втором этаже, после навеса с правого фланга.
21'
Опасный момент
Раноккья завершил подачу углового с правого фланга от Чалаханоглу ударом головой над воротами!
20'
Джеко в борьбе на правом фланге штрафной против Самира заработал угловой.
19'
Фол против Самира со стороны Чалханоглу на правом фланге атаки.
17'
Опасный момент
Барелла издали на левом фланге пристрелялся в сторону от правой штанги!
16'
Бареллу на правом фланге атаки затоптал Молина.
15'
Барелла со входа на левый фланг штрафной пробил с подкруткой над воротами.
14'
Чалханоглу был сбит фолом Самира на левом фланге обороны Удинезе.
12'
Опасный момент
Джеко во время контратаки от центра поля разогнал Корреа на левый фланг, после чего аргентинец пасовал на набегавшего в штрафную Бареллу, но Николо не смог пробить мимо голкипера!
11'
Уголовой
Подача углового с левого фланга от гостей была вынесена из штрафной.
10'
Макенго заработал аут на левом фланге прострелом.
9'
Опасный момент
Сильвестри перевел над перекладиной дальний удар от Бареллы с правого фланга с наклевом!
8'
Корреа был сбил на правом фланге обороны в борьбе против Яяло.
7'
Интер снизил давление в прессинге, и соперники этим пользуются для своего контроля.
5'
Опасный момент
Бету завершал подачу с правого фланга в борьбе у вратарской, но получилась скидка на Саксесса, который слету пробил, но Ханданович на линии забрал.
4'
Удинезе в первых попытках выйти на чужую половину.
3'
Неудачная передача Перейры на правый фланг атаки, где партнеров не оказалось.
2'
Бекао перехватил заброс на правый фланг штрафной из глубины на Думфриса.
1'
Интер сразу уходит в контроль мяча.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Паделли, Карнельос, Перес, Зегелаар, Арслан, Деулофеу, Уолас, Удоги, Самарджич, Форестьери, Де Майо, Соппи.
Удинезе: Сильвестри — Бекао, Самир, Нуйтинк — Молина, Яяло, Макенго, Ларсен — Перейра, Бету, Саксесс.
Запасные: Раду, Гальярдини, де Врей, Санчес, Весино, Лаутаро, Коларов, Сенси, Видаль, Димарко, Д'Амброзио, Дармиан.
Интер: Ханданович — Шкриниар, Раноккья, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич — Джеко, Корреа.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Хуан Лука Сакки (Трейя, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 11-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Джузеппе Меацца" (Милан, Италия) сыграют миланский Интер и фриульский Удинезе.
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Анонс матча "Интер" - Удинезе 31.10.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Интер" (Милан) и командой Удинезе (Удине) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 31.10.2021
Время начала матча: 13:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Интер" (Милан) и командой Удинезе (Удине):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Интер", тогда как команда Удинезе осталась с поражением. Столкновение "Интер" и Удинезе в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось с такими результатами: 5:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Симоне Индзаги и Gotti, Luca разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Интер" - Удинезе можно посмотреть 31.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Интер" - Удинезе, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Эмполи - 27.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: Удинезе (Удине)
Год основания Удинезе (Удине): 1896
Страна: Италия
Тренер: Лука Готти

Предыдущий матч команды Удинезе был сыгран против Эллас Верона - 27.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

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