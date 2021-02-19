Фиорентина - Специя онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Фиорентина" (Флоренция) и командой "Специя" (Специя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Артемио Франки.
Дата проведения матча: 31.10.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между клубами "Фиорентина" (Флоренция) и командой "Специя" (Специя):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Фиорентина", тогда как команда "Специя" осталась с поражением. Столкновение "Фиорентина" и "Специя" в предыдущем футбольном матче 19.02.2021 закончилось со следующими результатом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Винцензо Италиано и Тьяго Мотта разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Фиорентина" (Флоренция)
Год основания "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Страна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно
Прошедший матч команды "Фиорентина" был сыгран против Лацио - 27.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.
Название: "Специя" (Специя)
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта
Предыдущий поединок команды "Специя" был сыгран против Дженоа - 26.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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