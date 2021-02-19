Фиорентина - Специя онлайн трансляция матча

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Победителем прошлой встречи была команда Фиорентина.

Когда Фиорентина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.

Giacomo Bonaventura отдал больше всего передач в Фиорентина с 2 передачами. Giulio Maggiore лучший распасовщик Специя (2 передач)

Когда Специя проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.

Фиорентина выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Специя выигрывает в 17%.

Недавнее выступление команды Фиорентина в "Серия А" лучше, чем у команды Специя.

Фиорентина забивает 2 гола, играя дома, а Специя забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).

Dusan Vlahovic лучший бомбардир Фиорентина с 5 голами. Daniele Verde забил 3 раз за Специя

Когда Фиорентина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.

Фиорентина выигрывает первый тайм в 34% матчей, Специя выигрывает в 17% матчей.

Фиорентина's performance of the last 5 matches is better than Специя's.

В их последнюю встречу команда Фиорентина победила в 3 гол(а).

Когда Специя лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.

Год назад, Фиорентина была на 13 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 8 месте с 15 очками.

Вы знали, что Фиорентина забил 31% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Специя пропускает в каждом из последних 27 матчах.

Фиорентина не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Игры прошлого года: 3-0 (Фиорентина дома) и 2-2 (Специя дома).

Специя не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Серия А в этом сезоне