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Фиорентина - Специя онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 31 октября 2021, 16:00 - Артемио Франки
Главный судья: Антонио Джуя
Рейтинг матча:
Фиорентина
Флоренция
1 - 0
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62'
Специя
Специя
Ход матча
21' Ferrer, Salva 36' Martinez, Lucas 43' Геяси, Эммануэль 44' Душан Влахович
46' Bastoni, Simone Вышел: Colley, Ebrima 46' Эдди Энтони Сальседо Мора Вышел: Джакопо Сала 46' Ferrer, Salva Вышел: Кельвен Амьен-Аду
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Фиорентина
33%
Ничья
33%
Специя
33%
П1: 1.87 Х: 2.94 П2: 5.80
П1: 1.80 Х: 2.88 П2: 5.50
П1: 1.87 Х: 2.94 П2: 5.80
П1: 1.87 Х: 2.94 П2: 5.80
Интересные факты
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Победителем прошлой встречи была команда Фиорентина.
  • Когда Фиорентина лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Giacomo Bonaventura отдал больше всего передач в Фиорентина с 2 передачами. Giulio Maggiore лучший распасовщик Специя (2 передач)
  • Когда Специя проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.
  • Фиорентина выигрывает первую половину матча в 34% случаев, Специя выигрывает в 17%.
  • Недавнее выступление команды Фиорентина в "Серия А" лучше, чем у команды Специя.
  • Фиорентина забивает 2 гола, играя дома, а Специя забивает 1.52 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Dusan Vlahovic лучший бомбардир Фиорентина с 5 голами. Daniele Verde забил 3 раз за Специя
  • Когда Фиорентина проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фиорентина% своих матчей.
  • Фиорентина выигрывает первый тайм в 34% матчей, Специя выигрывает в 17% матчей.
  • Фиорентина's performance of the last 5 matches is better than Специя's.
  • В их последнюю встречу команда Фиорентина победила в 3 гол(а).
  • Когда Специя лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Специя% своих матчей.
  • Год назад, Фиорентина была на 13 месте в таблице с 9 очками. Сейчас они на 8 месте с 15 очками.
  • Вы знали, что Фиорентина забил 31% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Специя пропускает в каждом из последних 27 матчах.
  • Фиорентина не забивает в 0 из их 4 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 3-0 (Фиорентина дома) и 2-2 (Специя дома).
  • Специя не забивает в 1 из их 5 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Специя забил 33% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Фиорентина
1
Побед
3
Игр
0
Побед
Специя
Чемпионат Италии 2020/2021
19.02.2021 - 19:30 Фиорентина 3 - 0 Завершен Специя
Чемпионат Италии 2019/2020
18.10.2020 - 16:45 Специя 2 - 2 Завершен Фиорентина
Чемпионат Италии 2019/2020
18.10.2020 - 16:00 Специя 0 - 0 Завершен Фиорентина
Последние матчи - Фиорентина
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Лацио 1 - 0 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 16:00 Фиорентина 3 - 0 Завершен Кальяри В
Чемпионат Италии 2021/2022
18.10.2021 - 21:45 Венеция 1 - 0 Завершен Фиорентина П
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 19:00 Фиорентина 1 - 2 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2021/2022
26.09.2021 - 16:00 Удинезе 0 - 1 Завершен Фиорентина В
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Последние матчи - Специя
Чемпионат Италии 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Специя 0 - 0 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
22.10.2021 - 21:45 Сампдория 2 - 1 Завершен Специя П
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 16:00 Эллас Верона 4 - 0 Завершен Специя П
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 16:00 Специя 1 - 2 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
22.09.2021 - 19:30 Специя 2 - 3 Завершен Ювентус П
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Главные события
46'
Bastoni, Simone
Вышел: Colley, Ebrima
46'
Эдди Энтони Сальседо Мора
Вышел: Джакопо Сала
46'
Ferrer, Salva
Вышел: Кельвен Амьен-Аду
ГООЛ! Душан Влахович
44'
43'
Геяси, Эммануэль
Martinez, Lucas
36'
21'
Ferrer, Salva
Кто победит?
6 Пользователей сделало свой выбор
Фиорентина
33%
Ничья
33%
Специя
33%
П1: 1.87 Х: 2.94 П2: 5.80
П1: 1.80 Х: 2.88 П2: 5.50
П1: 1.87 Х: 2.94 П2: 5.80
П1: 1.87 Х: 2.94 П2: 5.80
Составы команд
1
Терраккиано, Петро
3
Кристиано Бираги
2
Martinez, Lucas
4
Никола Миленкович
23
Лоренцо Венути
10
Кастровилли, Гаэтано
18
Лукас Торрейра
5
Бонавентура, Гиакомо
8
Риккардо Сапонара
18
Душан Влахович
33
Риккардо Соттиль
94
Иван Проведель
21
Ferrer, Salva
28
Мартин Эрлич
43
Николау, Димитрис
20
Bastoni, Simone
8
Виктор Коваленко
25
Maggiore, Giulio
44
Давид Стрелец
29
Эдди Энтони Сальседо Мора
11
Геяси, Эммануэль
18
М'Бала Нзола
Стартовый состав
  • 8
    Риккардо Сапонара
    Полузащитник
  • 18
    Душан Влахович
    44
  • 33
    Риккардо Соттиль
    Нападающий
  • 10
    Кастровилли, Гаэтано
    Полузащитник
  • 18
    Лукас Торрейра
    Полузащитник
  • 5
    Бонавентура, Гиакомо
    Полузащитник
  • 3
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 2
    Martinez, Lucas
    Защитник
    36
  • 4
    Никола Миленкович
    Защитник
  • 23
    Лоренцо Венути
    Защитник
  • 1
    Терраккиано, Петро
    Вратарь
  • 18
    М'Бала Нзола
  • 44
    Давид Стрелец
  • 29
    Эдди Энтони Сальседо Мора
    Нападающий
  • 11
    Геяси, Эммануэль
    Нападающий
    43
  • 8
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 25
    Maggiore, Giulio
    Полузащитник
  • 21
    Ferrer, Salva
    Защитник
    21
  • 28
    Мартин Эрлич
    Защитник
  • 43
    Николау, Димитрис
    Защитник
  • 20
    Bastoni, Simone
    Полузащитник
    46
  • 94
    Иван Проведель
    Вратарь
Запасные игроки
  • 17
    Терзич, Алекса
    Защитник
  • 25
    Антонио Росати
    Вратарь
  • 29
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 55
    Матия Настасич
    Защитник
  • 14
    Maleh, Youssef
    Полузащитник
  • 32
    Дункан, Йосеф
    Полузащитник
  • 98
    Игор
    Полузащитник
  • 31
    Микеле Черофолини
    Вратарь
  • 7
    Хосе Кальехон
    Полузащитник
  • 24
    Марко Бенасси
    Полузащитник
  • 34
    Софьян Амрабат
    Полузащитник
  • 21
    Egharevba, Destiny
    Нападающий
  • 15
    Петко Христов
    Защитник
  • 1
    Йерун Зут
  • 10
    Даниэле Верде
    Нападающий
  • 7
    Джакопо Сала
    Полузащитник
  • 13
    Реца, Аркадиуш
    Полузащитник
  • 17
    Podgoreanu, Suf
    Нападающий
  • 10
    Рей Манай
  • 14
    Кивёр, Якуб
    Защитник
  • 19
    Colley, Ebrima
    Нападающий
  • 22
    Antiste, Janis
    Нападающий
  • 27
    Кельвен Амьен-Аду
    Защитник
  • 40
    Zovko, Petar
    Вратарь
Тренеры
  • Винцензо Италиано
  • Тьяго Мотта
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
9
Удары в створ
4
Удары мимо
2
Сейвы
8
6
Блокировано ударов
1
17
Штрафные
4
4
Фолы
14
Офсайды
3
5
Угловые
1
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
49'
Г'ясі перервав головою навіс Бірагі (Фіорентина) зі стандарту з лівого флангу.
46'
Замена
Тьягу Мотта провів відразу три заміни у перерві. Замість Феррера, Сальседо і Бастоні вийшли Аду, Сала та Коллі.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Обидві команди розпочали на непоганих швидкостях, проте в середині тайму обидві зменшили наступи, а от гості так і не відновлювали їх. "Фіорентина" має явну перевагу, а особливо це стало видно під кінець першої половини зустрічі, власне, коли і було взяття воріт. Коваленко майже весь тайм пробув без м'яча, програвав єдиноборства і втрачав позицію. Точно в актив занести його не може.
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Инфо
Дві хвилини було додано до першого тайму.
Инфо
Шостий м'яч у цьому сезоні для Влаховича у Серії А.
44'
Гоооол!!!
Влахович пробив у правий кут, а Проведел стрибнув у протележний. 1:0 на користь господарів!
43'
Желтая карточка
Жовта для Г'ясі (Спеція) за гру рукою.
42'
Опасный момент
Пенальті! Арбітр призначив одинадцятиметровий після перегляду VAR!
41'
Инфо
Арбітр пішов дивитися VAR на момент гри рукою у власному штрафному мадйанчику Г'ясі (Спеція).
40'
Міленкович (Фіорентина) після подачі від кутоовго прапорця головою несильно пробив в руки воротарю.
40'
Соттіль (Фіорентина) увірвався до штрафного майданчика і пробив, але Ніколау кинувся під м'яч.
39'
Опасный момент
Охх, як прочитав гру Проведел (Фіорентина)! Голкіпер перехопив передачу на порожні воротв на Бонавентуре!
36'
Опасный момент
Соттіль (Фіорентина) отримав м'яч у штрафному майданчику після рикошету і відразу потужно пробив - Проведел парирував постріл. Круглий снаряд летів у напрямку Коваленка, але Віктор не пішов до м'яча і втратив його перед самісінькою лінією штрафного майданчика. Проте пощастило, що Кастровіллі пробив дуже слабко.
33'
Влахович (Фіорентина) слабко пробив в один дотик після передачі Сапонару. Голкіпер забрав м'яч до рук.
30'
"Фіалки" відібрали м'яч у центрі поля, побіг Кастровіллі в контратаку і впав у боротьбі з опонентом у штарфному майданчику. Арбітр показав, що без фолу. Довго тягнув Гаетано.
28'
Фолять на Коваленку (Спеція) в центрі поля..
25'
Венуті (Фіорентина) пройшов кількох суперників з флангу і сильно віддав на Сапонару, а той з проблемами прийняв м'яч і пробив з рикошетом від захисника вище воріт.
23'
Бірагі (Фіорентина) пробив вище воріт зі стандарту з 25-ти метрів. Підсів під м'яч, і удар не вийшов у капітана.
22'
Желтая карточка
Жовта для Феррера. Зірвав атаку правий захисник "Спеції".
17'
Кастровіллі (Фіорентина) довго готувався до удару, але пробив у воротаря з меж штрафного майданчика.
13'
Офсайд
Нзола (Спеція) вискочив сам на сам з гокліпером і пробив в нього, але трохи заліз у офсайд.
11'
Влаховичу (Фіорентина) завадив Ніколау пробити головою після подачі з лівого флангу.
10'
Проведел кулаками вибив простріл з правого флангу від Соттіля (Фіорентина).
7'
Знову удар від "фіалок", але цього разу Сапонара влучив у Феррера. Лікоть став на шляху польоту удару, проте арбітр навіть не застосовував VAR. Дивно.
6'
Бонавентура опинився перед штрафним майданчиком гостей, змістив м'яч під ліву ногу і пробив над воротами.
5'
Коваленко (Спеція) між ногами пропустив передачу на партнера, але позаду ньго був гравець господарів. Перехоплення, проте контратака у "фіалок" не вдалася.
4'
Закидання на Нзолу (Спеція), але француз у боротьбі з Мартінесом фолить в атаці.
2'
Соттіль (Фіорентина) змістився з правого флангу і несильно пробив лівою у площину воріт - голкіпер на місці.
Свисток
Матч розпочався!
Стали відомі стартові склади команд:
"Фіорентина": Террачано - Венуті, Міленкович, Мартінес, Бірагі - Бонавентура, Торрейра, Кастровіллі - Сапонара, Влахович, Соттіль.
"Спеція": Проведел - Феррер, Христов, Ніколау, Бастоні - Коваленко, Маджоре - Стрелец, Сальседо, Г'ясі - Нзола.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 11-го туру Серії А між "Фіорентиною" та "Спецією".
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Анонс матча "Фиорентина" - "Специя" 31.10.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Фиорентина" (Флоренция) и командой "Специя" (Специя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Артемио Франки.

Дата проведения матча: 31.10.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Фиорентина" (Флоренция) и командой "Специя" (Специя):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Фиорентина", тогда как команда "Специя" осталась с поражением. Столкновение "Фиорентина" и "Специя" в предыдущем футбольном матче 19.02.2021 закончилось со следующими результатом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Винцензо Италиано и Тьяго Мотта разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Фиорентина" - "Специя" можно посмотреть 31.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Фиорентина" - "Специя", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Фиорентина" (Флоренция)
Год основания "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Страна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно

Прошедший матч команды "Фиорентина" был сыгран против Лацио - 27.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Лацио.

Команда гостей

Название: "Специя" (Специя)
Страна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта

Предыдущий поединок команды "Специя" был сыгран против Дженоа - 26.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Фиорентина" - "Специя" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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