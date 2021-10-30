Эльче - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча Эльче - Реал 30.10.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Эльче (Эльче) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Мартинез Валеро.

Дата проведения матча: 30.10.2021

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Эльче (Эльче) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Эльче осталась с поражением. Столкновение Эльче и Реал в предыдущем футбольном матче 30.10.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Фран Эскриба и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эльче (Эльче)

Страна: Испания



Предыдущий поединок команды Эльче был сыгран против Реал - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший матч команды Реал был сыгран против Эльче - 30.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

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