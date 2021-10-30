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Эльче - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 30 октября 2021, 15:00 - Мартинез Валеро
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матча:
Эльче
Эльче
1 - 2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Ход матча
8' Raúl Guti 18' Родриго Вышел: Марко Асенсио 22' Винисиус Жуниор
63' Raúl Guti 65' Лукас Васкес Вышел: Даниэль Карвахаль 65' Марсело Вышел: Ферлан Менди 71' Лукас Перес Вышел: Дарио Бенедетто 71' Хавьер Пасторе Вышел: Жерар Гумбау 73' Винисиус Жуниор 80' Фидель Вышел: Милла, Пере 81' Лукас Бойе Вышел: Morente, Tete 81' Маскарелл, Омар Вышел: Иван Марконе 84' Лука Модрич Вышел: Эдуардо Камавинга 84' Винисиус Жуниор Вышел: Эден Азар 86' Милла, Пере
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Эльче
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 32.00 Х: 1.11 П2: 8.71
П1: 21.00 Х: 1.13 П2: 6.00
П1: 32.00 Х: 1.11 П2: 8.71
П1: 32.00 Х: 1.11 П2: 8.71
Интересные факты
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эльче (во всех соревнованиях).
  • Lucas Perez лучший бомбардир Эльче с 2 голами. Karim Benzema забил 9 раз за Реал Мадрид
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эльче и Реал Мадрид - 3.2.
  • Эльче выигрывает первый тайм в 20% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 42% матчей.
  • Когда Эльче проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эльче% своих матчей.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эльче's.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Команда Эльче выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Эльче не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Эльче забивает 1.19 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.67 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эльче и Реал Мадрид - 1.2.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эльче.
  • Домашняя статистика Эльче в сезоне 1-4-0
  • Из последних 5 встреч команда Эльче выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.
  • Fidel отдал больше всего передач в Эльче с 2 передачами. Karim Benzema лучший распасовщик Реал Мадрид (7 передач)
  • Эльче забивает 0.6 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 2.6 гола против команды Эльче (в среднем).
  • Когда Эльче лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эльче% своих матчей.
  • Эльче выигрывает первую половину матча в 20% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 42%.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эльче.
  • Эльче не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 1-1 (Эльче дома) и 2-1 (Реал Мадрид дома).
  • Во время последних 6 встреч, команда Эльче выиграла 0 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-4 в пользу команды Реал Мадрид
  • Реал Мадрид не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Эльче
0
Побед
7
Игр
6
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 15:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
13.03.2021 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершен Эльче
Чемпионат Испании 2020/2021
30.12.2020 - 22:30 Эльче 1 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2014/2015
22.02.2015 - 22:00 Эльче 0 - 2 Завершен Реал
Последние матчи - Эльче
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 15:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
26.10.2021 - 20:00 Алавес 1 - 0 Завершен Эльче П
Чемпионат Испании 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Эльче 2 - 2 Завершен Эспаньол Н
Чемпионат Испании 2021/2022
17.10.2021 - 15:00 Райо Вальекано 2 - 1 Завершен Эльче П
Чемпионат Испании 2021/2022
03.10.2021 - 15:00 Эльче 1 - 0 Завершен Сельта В
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 15:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
27.10.2021 - 22:30 Реал 0 - 0 Завершен Осасуна Н
Чемпионат Испании 2021/2022
24.10.2021 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Шахтер 0 - 5 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
03.10.2021 - 17:15 Эспаньол 2 - 1 Завершен Реал П
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Милла, Пере
86'
84'
Лука Модрич
Вышел: Эдуардо Камавинга
84'
Винисиус Жуниор
Вышел: Эден Азар
Лукас Бойе
Вышел: Morente, Tete
81'
Маскарелл, Омар
Вышел: Иван Марконе
81'
Фидель
Вышел: Милла, Пере
80'
73'
Винисиус Жуниор ГООЛ!
Лукас Перес
Вышел: Дарио Бенедетто
71'
Хавьер Пасторе
Вышел: Жерар Гумбау
71'
65'
Лукас Васкес
Вышел: Даниэль Карвахаль
65'
Марсело
Вышел: Ферлан Менди
Raúl Guti
63'
22'
Винисиус Жуниор ГООЛ!
18'
Родриго
Вышел: Марко Асенсио
Raúl Guti
8'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Эльче
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 32.00 Х: 1.11 П2: 8.71
П1: 21.00 Х: 1.13 П2: 6.00
П1: 32.00 Х: 1.11 П2: 8.71
П1: 32.00 Х: 1.11 П2: 8.71
Составы команд
1
Касилла, Кико
22
Гуальберто Мохика
6
Бигаш, Педро
6
Энцо Роко
14
Элибельтон Паласиос
15
Хавьер Пасторе
8
Raúl Guti
21
Маскарелл, Омар
16
Фидель
9
Лукас Бойе
12
Лукас Перес
1
Тибо Куртуа
17
Лукас Васкес
14
Милитан, Эдер
8
Давид Алаба
12
Марсело
8
Тони Кроос
14
Карлос Каземиро
10
Лука Модрич
21
Родриго
24
Диаз, Мариано
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 9
    Лукас Бойе
    81
  • 12
    Лукас Перес
    Нападающий
    71
  • 15
    Хавьер Пасторе
    Полузащитник
    71
  • 8
    Raúl Guti
    63 8
  • 21
    Маскарелл, Омар
    Полузащитник
    81
  • 16
    Фидель
    80
  • 22
    Гуальберто Мохика
    Полузащитник
  • 6
    Бигаш, Педро
    Защитник
  • 6
    Энцо Роко
  • 14
    Элибельтон Паласиос
    Защитник
  • 1
    Касилла, Кико
    Вратарь
  • 21
    Родриго
    Нападающий
    18
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
    84 73 22
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
    84
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
    65
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
    65
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 11
    Morente, Tete
    Нападающий
  • 10
    Милла, Пере
    Полузащитник
    86
  • 23
    Иван Марконе
    Полузащитник
  • 2
    Жерар Гумбау
  • 4
    Диего Гонсалес
    Полузащитник
  • 17
    Josan
    Нападающий
  • 7
    Каррилло, Гуидо
    Нападающий
  • 5
    Гонзало
  • 18
    Дарио Бенедетто
    Нападающий
  • 19
    Антонио Барраган
    Защитник
  • 13
    Бадиа Гуардиола, Эдгар
    Вратарь
  • 24
    Мануэль Санчез, Хосе
    Защитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 13
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 40
    Fuidias Ribera, Toni
    Вратарь
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 27
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
Тренеры
  • Фран Эскриба
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
4
Удары в створ
5
3
Сейвы
3
43%
Владение мячом
57%
1
ЖК
13
Штрафные
11
10
Фолы
12
5
Угловые
4
4
Удары мимо
6
3
Блокировано ударов
4
1
Офсайды
1
1
КК
Трансляция
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 1:2! Реал сам испортил себе концовку.
90+4'
Не дал Каземиро подать с левого фланга Милье своим подкатом.
90+4'
Милитао привез штрафной в сторону своих ворот на правом фланге обороны.
90+2'
Мариано завершил контратаку ужасным дальним ударом со входа в правый фланг штрафной.
90'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 4 мин.
88'
Сильный дождь идет в Эльче сейчас.
86'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кроос отдал передачу в зону перед своей штрафной на Каземиро, но Милья перехватил мяч, после чего пробил мимо Куртуа!
84'
Замена
Винисиуса заменил Азар.
83'
Замена
Вместо Модрича вышел Камавинга.
81'
Замена
Милья заменил Маскареля.
80'
Замена
Бойе заменен на Тете Моренте.
80'
Замена
Фиделя заменил Марконе.
77'
Удерживает мяч Реал на чужой половине.
75'
Попытка удара от Асенсио со входа в левый фланг штрафной при контратаке пришлась в соперника.
73'
Гоооол!!!
ГОЛ! Винисиус ускорился к лицевой на левом фланге чужой штрафной под передачу на ход от Модрича, пробив подсечкой мяча над голкипером!
71'
Замена
Вместо Пасторе вышел Гумбау.
71'
Замена
Лукаса заменил Бенедетто.
68'
Опасный момент
Мариано головой замыкал в центре штрафной подачу от Карвахаля с правого фланга, но пробил в руки голкиперу.
65'
Замена
Марсело был заменен на Менди.
65'
Замена
Карвахаль вышел вместо Васкеса.
65'
Гути вдоволь накричался, и ушел с поля.
63'
Вторая желтая
Удаление! Все, Гути доигрался. Фол в подкате на Кроосе у правого угла чужой штрафной — вторая желтая.
62'
Опасный момент
Мохика простреливал с левого фланга на дальнюю штангу, где Марсело рисково перевел мяч над воротами!
59'
Уголовой
Навес от Фиделя с углового на левом фланге был вынесен с ближней штанги.
56'
Не сумел Пасторе остановить резкий пас на левый фланг штрафной у боковой границы поля.
54'
Офсайд
Пасторе в офсайде при передаче из глубины на левый фланг атаки.
52'
Фидель ударом слету на дальнем углу вратарской завершал подачу с правого фланга, но в створ попасть не смог.
51'
Прострел с правого фланга от Васкеса на ближнюю штангу Асенсио завершил неточным ударом под дальнюю штангу.
49'
Эльче старается завести мяч на чужую половину.
47'
Марсело с левого фланга штрафной пробивал в дальний угол, но защитник встал на пути мяча. Угловой.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча Реал не показывал высоких скоростей, однако сумел обеспечить себе преимущество по счету. При этом, гости потеряли Родриго из-за мышечного повреждения. Эльче уже создал несколько неплохих моментов, но завершение от Переса было, откровенно, паршивым. Впрочем, динамика для хозяев поля выглядит неплохой.
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Бойе простреливал с правого фланга штрафной в оттяжку, но Перес не смог качественно остановить мяч.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 2 мин.
43'
Милитао не пропустил мимо себя Бойе на правом фланге обороны.
41'
Асенсио переводил мяч на левый фланг штрафной верхом, но в борьбе против соперника Модрич сумел заработать только угловой.
39'
Опасный момент
Пасторе пяткой у лицевой на правом фланге штрафной сумел сбросить на Переса, но тот не смог попасть в дальний!
38'
Опасный момент
Бойе со входа в левый фланг штрафной на скорости нанес удар низом, но отправил мяч точно в центр ворот, где и стоял голкипер.
36'
Винисиус не смог пробросить мяч мимо Роко на левом фланге атаки.
34'
Милитао перехватил передачу на левый фланг в адрес Мохики.
31'
Успокоилась игра в данные минуты. Мяч под контролем Эльче.
29'
Опасный момент
В падении Перес замыкал навес Мохики с левого фланга в центре штрафной, но пробил над воротами.
27'
Эльче старается атаковать позиционно, но продвижения к чужим воротам почти нет.
25'
Опасный момент
Мариано ускорился на правый фланг штрафной мимо Бигаса, после чего еще и качнул замахом голкипера, но выстрелил в сетку с внешней стороны!
22'
Гоооол!!!
ГОЛ! Виинсиус забил шестой гол в текущем сезоне Ла Лиги, завершив пас пяткой от Мариано из зоны перед чужой штрафной на левый ее фланг!
21'
Паласиос сбил Винисиуса на правом фланге обороны, как только соперник убрал мяч под себя.
19'
Опасный момент
Куртуа сумел парировать удар с острого угла от Бойе на правом фланге штрафной!
18'
Замена
Вместо Родриго вынужденно вышел Асенсио.
17'
Инфо
Готовится выход Асенсио.
16'
Что-то с задней поверхностью бедра на левой ноге у Родриго.
14'
Опасный момент
Закрученный удар от Родриго из зоны перед штрафной прошел над воротами!
12'
Навес с левого фланга от Марсело к Диасу так и не пустили защитники.
10'
Реал пытается контролировать мяч, но дальше центра поля редко выходит.
8'
Желтая карточка
Гути получил желтую за танцевальное па в центре поля в объятиях против Крооса.
7'
Команда Эскрибы в данный момент пытается закрепиться на чужой половине.
5'
Длинный розыгрыш мяча от Реала на чужой половине завершился неудачной попыткой Васкеса ворваться в штрафную на дриблинге.
2'
Опасный момент
Родриго мощно приложился с правого фланга из-за пределов штрафной, но Касилья парировал!
1'
Длинный перевод на Бойе в линию атаки благополучно отправился к защитникам.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Лунин, Фуидиас, Карвахаль, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Йович, Иско, Камавинга, Бланко.
Реал: Куртуа — Васкес, Милитао, Алаба, Марсело — Кроос, Каземиро, Модрич — Родриго, Диас, Винисиус.
Запасные: Бадиа, Гумбау, Гонсалес, Верду, Карильо, Милья, Моренте, Хосан, Бенедетто, Барраган, Марконе, Хосема.
Эльче: Касилья — Роко, Бигас, Мохика, Паласиос — Фидель, Маскарель, Пасторе, Гути — Перес, Бойе.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Рикардо Де Бургос (Бильбао, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Мануэль Мартинес Валеро" (Эльче, Испания) сыграют Эльче и мадридский Реал.
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Анонс матча Эльче - Реал 30.10.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Эльче (Эльче) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Мартинез Валеро.

Дата проведения матча: 30.10.2021
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Эльче (Эльче) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Эльче осталась с поражением. Столкновение Эльче и Реал в предыдущем футбольном матче 30.10.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Фран Эскриба и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эльче - Реал можно посмотреть 30.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Эльче - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эльче (Эльче)
Страна: Испания

Предыдущий поединок команды Эльче был сыгран против Реал - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший матч команды Реал был сыгран против Эльче - 30.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Эльче - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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