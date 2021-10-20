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Динамо Киев U19 - Барселона U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 02 ноября 2021, 16:00 - Dynamo Training Center
Рейтинг матча:
Динамо Киев U19
3 - 1
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89'
Барселона U19
Ход матча
2' Diallo, Samba 37' Fuentes, Juan 45' Popov, Kiril
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Динамо Киев U19
39%
Ничья
39%
Барселона U19
22%
П1: 1.08 Х: 9.03 П2: 29.00
П1: 1.05 Х: 11.00 П2: 41.00
П1: 1.08 Х: 9.03 П2: 29.00
П1: 1.08 Х: 9.03 П2: 29.00
Интересные факты
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • FC Dynamo Kiev выигрывает первый тайм в 58% матчей, ФК Барселона выигрывает в 33% матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Dynamo Kiev в "Юношеская лига УЕФА" лучше, чем у команды ФК Барселона.
  • У команды ФК Барселона серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Юношеская лига УЕФА".
  • FC Dynamo Kiev забивает 3.41 гола, играя дома, а ФК Барселона забивает 0 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда ФК Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Барселона% своих матчей.
  • FC Dynamo Kiev выигрывает первую половину матча в 58% случаев, ФК Барселона выигрывает в 33%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда FC Dynamo Kiev лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Dynamo Kiev% своих матчей.
Личные встречи
Динамо Киев U19
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Барселона U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
20.10.2021 - 15:00 Барселона U19 0 - 0 Завершен Динамо Киев U19
Последние матчи - Динамо Киев U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
20.10.2021 - 15:00 Барселона U19 0 - 0 Завершен Динамо Киев U19 Н
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
29.09.2021 - 17:00 Бавария U19 0 - 4 Завершен Динамо Киев U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
14.09.2021 - 16:00 Динамо Киев U19 4 - 0 Завершен Бенфика U19 В
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Последние матчи - Барселона U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
20.10.2021 - 15:00 Барселона U19 0 - 0 Завершен Динамо Киев U19 Н
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
29.09.2021 - 17:00 Бенфика U19 4 - 0 Завершен Барселона U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
14.09.2021 - 17:00 Барселона U19 2 - 0 Завершен Бавария U19 В
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Главные события
ГООЛ! Popov, Kiril
45'
37'
Fuentes, Juan ГООЛ!
ГООЛ! Diallo, Samba
2'
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Динамо Киев U19
39%
Ничья
39%
Барселона U19
22%
П1: 1.08 Х: 9.03 П2: 29.00
П1: 1.05 Х: 11.00 П2: 41.00
П1: 1.08 Х: 9.03 П2: 29.00
П1: 1.08 Х: 9.03 П2: 29.00
Статистика матча
4
ЖК
2
8
Угловые
4
КК
1
Трансляция
78'
Опасный момент
Ух!!! Мощный удар Яцика из-за пределов штрафной на себя принял штанга. Было очень опасно
77'
Волошин неплохо скинул под удар Бражко, но выстрел снова был заблокирован
76'
Желтая карточка
А теперь Попов получает желтую. За отмашку
75'
Валле пробивал с правого полуфланга. Нещерет все держал под контролем
73'
Замена
Замена в составе Барсы. Валле вышел вместо Алмейды
70'
Контра от Динамо закончилась выстрелом Диалло издали - кипер Барсы перевел сферу на угловой
69'
Прямой удар от игрока каталонцев - сильно выше ворот
67'
Желтая карточка
Вивчаренко получил желтую - Барса заработала опасный стандарт
66'
Гоооол!!!
А вот и 3:1. Наконец-то! Классная подача в штрафную и удар от Дячука, который остался без опеки
63'
Перспективный прострел с левого фланга от Царенко снова был заблокирован. Одна из первых быстрых атак во втором тайме
61'
Волошин похрамывая временно покидает поле. Возможно, предстоит замен
58'
Уголовой
Пятый угловой от Динамо в сегодняшнем матче. Неплохая подача, но нарушение правил в атаке
55'
Желтая карточка
Еще одна желтая в нашем матче. Бенедюк сфолил в центре поля
54'
Офсайд
Диалло врывался по левому флангу в штрафную Барселоны, но арбитр успел зафиксировать офсайд. А было достаточно перспективно
51'
Неплохая закидушка вперед по флангу Волошина пришла точно в руки киперу Барсы. Пока киевляне больше атакуют правым флангом
48'
Достаточно спокойно начался второй тайм. Волошин пытался прострелить с правого фланга, но его передача вышла неудачной
46'
Свисток
Смотрим второй тайм
Местами не совсем ровный, но достаточно уверенный тайм от юниоров киевлян. По моментам они смотрелись интереснее каталонцев и справедливо ведут в счете. Посмотрим, сможет ли Барселона чем-то ответить в меньшинстве
45+3'
Свисток
Перерыв. Динамо U19 впереди - 2:1
45+3'
Удар Бражко сильно издали - Рафус зафикировал мяч в руках
45+'
Инфо
Арбитр компенсировал три минуты
45+1'
Гоооол!!!
Голлл!!! 2:1. Динамо снова впереди. Отличная подача с правого фланга и шикарный удар головой Попова. "В раздевалочку"!
44'
Опасный момент
Перекладина. Удар из-за пределов штрафной с острого угла почти закончился катастрофой для киевлян
42'
Опасный момент
Ух. После обрезки в центре поля Гарридо оказался на ударной позиции, но Нещерет вновь спас киевлян
40'
Вторая желтая
Вторая желтая для Акомача. После не самого обязательного нарушения в центре поля, каталонцы остаются в меньшинстве
38'
Уголовой
Третий угловой за тайм от Динамо. Все три подачи в руки киперу соперника
37'
Гоооол!!!
Эх... Динамо пропускает после быстрой атаки соперника. Гарридо забивает с острого угла после классной передачи в штрафную
34'
Барселона немного прибавила в последние минуты. Перевес по владению на стороне гостей
30'
Опасный момент
И снова хорошо от Киева. Диалло разогнался о левому флангу, но не пробил сам, а скинул на Волошина. Тот ударил слабо...
28'
Хорошая многоходовочка от Динамо закончилась ударом Бражко. Рикошет и угловой
27'
Опасный момент
И сразу мог делать дубль Диалло - классная передача от Царенко с правого фланга и мощный удар. Увы, удар пошел по центру. А пробей вингер в угол...
26'
Желтая карточка
Самба получил по ногам в центре поля - вот и причина нервов. Диалло, к слову, получил желтую. А также был предупрежден Акомач
25'
Потасовка. Диалло завелся и начал толкаться с каталонцами. Ждем повтора произошедшего
24'
Опасный момент
А вот это было очень опасно. Акомач получил пас от Барберы в центре штрафной, но не успел пробить, так как грамотно сыгрл Нещерет. Кипер спас
24'
Уголовой
Царенко подал угловой, но сделал это крайне неудачно
23'
Акомач пробил по центру ворот Динамо - Нещерет забрал сферу
21'
Волошин разгонял очередную контру Динамо, но Фуэнтес сумел догнать одного из лидеров киевлян и вернуть мяч
18'
А теперь хороший выпад Барселоны. Фуэнтес не решился отдать передачу, а его удар был заблокирован. Очередной корнер
17'
Мощная подача от Вивчаренко слева не закончилась ударом. Попов проиграли верховую дуэль сопернику
14'
Подача со стандарта, заработанного Волошиным, закончилась легким ударом головой от Попова. В руки Рафусу
13'
Желтая карточка
Первая желтая. Сола грубо вьехал в Волошина
12'
Подача корнера привела к контратаке Динамо. Юноши киевляне дошли до штрафной соперника, но Волошин принял неверное решение, потеряв мяч
12'
Барбера навешивал с левого фланга, но Дячук заблокировал подачу. Будет угловой
10'
Прошла атака каталонцев. Акомач протянул мяч по центру и пробил издали - мимо створа
8'
Барселона забрала себе мяч, но пока без особого продвижения. В основном сфера находится в районе центрального круга
5'
Динамо увереннее смотрится на старте матче. Хорошее начало от хозяев поля
2'
Гоооол!!!
ГОЛЛЛЛ! Вот это начало. Диалло открывает счет после шикарного удара с левого фланга. Вот это да
1'
Сумбурное начало и первый фол на сегодня. Форвард киевлян Попов был сбит в центре поля, выбегая в опасную контратаку
1'
Свисток
Матч начался
Инфо
Ниже - стартовые составы сегодняшних команд
"Динамо": Нещерет - Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко - Царенко, Бражко, Яцик - Волошин, Попов, Диалло
"Барселона": Рафус - Хуанода, Альмейда, Риад, Сола - Гарридо, Касадо, Альба - Акомач, Барбера, Фуэнтес
Добрый день! UA-Футбол приветствует вас на матче Юношеской Лиги Чемпионов. Динамо U-19 принимает в гостях сверстников из Барселоны. Начало игры - в 16:00
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Анонс матча Динамо Киев U19 - Барселона U19 02.11.2021, Юношеская Лига УЕФА

Поединок между командой Динамо Киев U19 и командой Барселона U19 будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022, матч начнется на стадионе Dynamo Training Center.

Дата проведения матча: 02.11.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо Киев U19 и командой Барселона U19:

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Барселона U19 и Динамо Киев U19 в предыдущем футбольном матче 20.10.2021 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо Киев U19 - Барселона U19 можно посмотреть 02.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Юношеская Лига УЕФА. Текстовую трансляцию матча Динамо Киев U19 - Барселона U19, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо Киев U19

Предыдущий поединок команды Динамо Киев U19 был сыгран против Барселона U19 - 20.10.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Барселона U19

Предыдущий поединок команды Барселона U19 был сыгран против Динамо Киев U19 - 20.10.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо Киев U19 - Барселона U19 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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