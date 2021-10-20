  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Мальме - Челси Смотреть онлайн
В тренде

Мальме - Челси онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 02 ноября 2021, 19:45 - Stadion
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
Мальме
Мальме
0 - 1
Обновить
86'
Челси
Лондон
Ход матча
56' Хаким Зийех 57' Сорен Риекс Вышел: Мартин Ульссон 58' Серхио Пенья Вышел: Оскар Левицки 69' Тьяго Силва 74' Хаким Зийех Вышел: Росс Баркли 74' Каллум Хадсон-Одои Вышел: Кристиан Пулишич 74' Nanasi, Sebastian Вышел: Налич, Ади 80' Рубен Лофтус-Чик
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Мальме
33%
Ничья
25%
Челси
42%
П1: 16.90 Х: 3.75 П2: 1.39
П1: 12.00 Х: 3.25 П2: 1.36
П1: 16.90 Х: 3.75 П2: 1.39
П1: 16.90 Х: 3.75 П2: 1.39
Интересные факты
  • Мальмё без побед над Челси в последних 3 играх.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мальмё и Челси - 1.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Мальмё's.
  • Из последних 3 встреч команда Мальмё выиграла 0, команда Челси выиграла 3, 0 ничьи.
  • Мальмё забивает 0.33 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 3 гола против команды Мальмё (в среднем).
  • Когда Мальмё лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мальмё% своих матчей.
  • Челси не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Мальмё выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Челси выигрывает в 50%.
  • Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Мальмё (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 4 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Мальмё и Челси - 3.33.
  • Челси имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Когда Мальмё проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мальмё% своих матчей.
  • Мальмё выигрывает первый тайм в 43% матчей, Челси выигрывает в 50% матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Мальмё.
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • Мальмё забивает 2.1 гола, играя дома, а Челси забивает 1.45 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Мальмё проиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
Личные встречи
Мальме
0
Побед
3
Игр
3
Побед
Челси
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Челси 4 - 0 Завершен Мальме
Лига Европы 2018
21.02.2019 - 21:45 Челси 3 - 0 Завершен Мальме
Лига Европы 2018
14.02.2019 - 21:45 Мальме 1 - 2 Завершен Челси
Последние матчи - Мальме
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Челси 4 - 0 Завершен Мальме П
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 19:45 Зенит 4 - 0 Завершен Мальме П
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Мальме 0 - 3 Завершен Ювентус П
Лига Чемпионов 2021/2022
24.08.2021 - 22:00 Лудогорец 2 - 1 Завершен Мальме П
Лига Чемпионов 2021/2022
18.08.2021 - 22:00 Мальме 2 - 0 Завершен Лудогорец В
Показать больше
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ньюкасл 0 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 14:30 Челси 7 - 0 Завершен Норвич Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Челси 4 - 0 Завершен Мальме В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Челси 3 - 1 Завершен Саутгемптон В
Показать больше
Главные события
80'
Рубен Лофтус-Чик
74'
Хаким Зийех
Вышел: Росс Баркли
74'
Каллум Хадсон-Одои
Вышел: Кристиан Пулишич
Nanasi, Sebastian
Вышел: Налич, Ади
74'
69'
Тьяго Силва
Серхио Пенья
Вышел: Оскар Левицки
58'
Сорен Риекс
Вышел: Мартин Ульссон
57'
56'
Хаким Зийех ГООЛ!
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Мальме
33%
Ничья
25%
Челси
42%
П1: 16.90 Х: 3.75 П2: 1.39
П1: 12.00 Х: 3.25 П2: 1.36
П1: 16.90 Х: 3.75 П2: 1.39
П1: 16.90 Х: 3.75 П2: 1.39
Составы команд
27
Йохан Дахлин
5
Сорен Риекс
31
Франц Брорссон
24
Лассе Нилсен
16
Анел Ахмедходжич
8
Серхио Пенья
17
Эрдаль Ракип
20
Инносент, Бонке
32
Йо Инге Бергет
9
Антонио-Мирко Колак
37
Nanasi, Sebastian
16
Менди, Эдуардо
6
Андреас Кристенсен
6
Тьяго Силва
2
Антонио Рюдигер
28
Сесар Аспиликуэта
12
Рубен Лофтус-Чик
8
Жоржиньо
17
Маркос Алонсо
20
Каллум Хадсон-Одои
29
Хавертц, Кай
22
Хаким Зийех
Стартовый состав
  • 9
    Антонио-Мирко Колак
    Нападающий
  • 37
    Nanasi, Sebastian
    Нападающий
    74
  • 8
    Серхио Пенья
    Полузащитник
    58
  • 17
    Эрдаль Ракип
    Полузащитник
  • 20
    Инносент, Бонке
    Полузащитник
  • 32
    Йо Инге Бергет
    Нападающий
  • 5
    Сорен Риекс
    57
  • 31
    Франц Брорссон
    Защитник
  • 24
    Лассе Нилсен
  • 16
    Анел Ахмедходжич
  • 27
    Йохан Дахлин
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
    74
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 22
    Хаким Зийех
    74 56
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
    80
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 17
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
    69
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
Запасные игроки
  • 29
    Eile, Noah
    Защитник
  • 22
    Налич, Ади
    Полузащитник
  • 21
    Gwargis, Peter
    Полузащитник
  • 22
    Бирманцевич, Велько
    Полузащитник
  • 17
    Abubakari, Abdul Malik
    Нападающий
  • 13
    Мартин Ульссон
    Защитник
  • 6
    Оскар Левицки
    Полузащитник
  • 4
    Никлас Мойсандер
    Защитник
  • 2
    Эрик Ларссон
  • 1
    Ellborg, Melker
    Вратарь
  • 30
    Diawara, Ismael
    Вратарь
  • 31
    Маланг Сарр
    Защитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 14
    Тревох Чалобах
  • 13
    Маркус Беттинелли
    Вратарь
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 68
    Vale, Harvey James
Тренеры
  • Tomasson, Jon Dahl
  • Томас Тухель
Статистика матча
34%
Владение мячом
66%
9
Штрафные
9
9
Фолы
8
Блокировано ударов
2
Удары в створ
7
3
Удары мимо
3
1
Угловые
8
6
Сейвы
Офсайды
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
80'
Желтая карточка
Чи не перший негатив від Лофтуса-Чіка (Челсі) у матчі. Грубо півзахисник зіграв проти опонента - жовта карточка для Рубена.
78'
Опасный момент
Знову врятував Далін! Лофтус-Чік шикарно вивів Гаверца на побачення з голкіпером, німець цілив між ноги Даліну, але швед парирував удар!
76'
Барклі (Челсі) відразу ж знайшов момент для удару, проте він був заблокований.
74'
Замена
Налич вийшов замість Нанасі (Мальме).
74'
Замена
Подвійна заміна і від Тухеля. Освистують трибуни автора голу Зієша та асистента Хадсона-Одої, котрі покинули поле. Замість них вийшли Барклі та Пулішич.
72'
Зієш м'яко закинув в зону між Гаверцом і Лофтусом-Чіком у штрафному майданчику, але ні німець, ні англієць не дістався до м'яча.
70'
Желтая карточка
Жовта для Сілви (Челсі). Зірвав атаку в центрі поля бразильський захисник.
68'
Опасный момент
Знову Ахмедходжич рятує господарів! Боснієць вибив з воріт удар Сілви після подачі від кутвого прапорця.
68'
Нільсен перехопив простріл Гаверца (Челсі) - буде кутовий.
64'
Ось і "Мальме" знайшов ммоент для удару. Ракіп з-за меж штрафного майданчика пробив вище воріт.
62'
Закидання від Лофтуса-Чіка (Челсі) на Зієша, але марокканецб скинув головою лише на суперника.
60'
Незважаючи на взяття воріт "Челсі" все одно продовжує атакувати, проте менш інтенсивно.
58'
Замена
Миттєва реакція від Томассона. Замість Рікса і Пеньї вийшов Ульссон та Левіцкі.
56'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Все-таки досяг свого "Челсі"! У кілька дотиків з центру Гаверц і Хадсон-Одої розвинули атаку правим флангом. Англієць прекрасно прострілив між воротарем і останнім захисником на Зієша, котрий в дотик перевів м'яч уже у порожні ворота.
54'
Лофтус-Чік (Челсі) прибрав двох у штарфному майданчику і пробив лівою у площину - Далін цього разу грудьми парирував удар.
53'
Далін перервав простріл від Зієша (Челсі).
52'
Рікс (Мальме) перший був на добиванні після подачі від кутового прапорця, проте незручна позиція дозволила пробити лише повз ворота.
51'
В прямомому сенсі протиснув "Мальме" свою атаку від правого флангу, але максимум, що вийшло - це простріл і блок від Сілви.
47'
Лофтус-Чік (Челсі) у центрі поля ефектно пройшов двох опонентів, але його передача не дійшла до партнера на лівому фланзі - перехоплення від "Мальме".
Свисток
Другий тайм розпочався!
Вперше "Мальме" у поточному розігращі Ліги чемпіонів не програв перший тайм, і це ще й проти чинного переможця турніру. Проте рахунок міг бути разючим, адже "аристократи" завдали 14 ударів по воротах проти двох у суперника. Підопічні Тухеля тиснуть, але в завершальній стадії не можуть переграти опонентів. Голкіпер "Мальме" Далін поки найкращий гравець матчу.
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Инфо
Одну хвилину компенсував Брих.
45'
Хороше закидання на Чолака від Пеньї, але форвард з лінії штрафного майданчика пробив відразу ж в дотик повз праву стійку воріт.
44'
На правому фланзі Зієш в дотик повернув на Аспілікуету, але занадто сильно - м'яч вийшов за лицьову лінію воріт.
43'
Фолить Жоржиньо (Челсі) в атаці і сприймає свисток арбітра з посмішкою. Господарі - навпаки злі і заряджені.
40'
Подача Зієша (Челсі) на Алонсо, але Бергет головою вибив м'яч на кутовий.
39'
Атака від гостей, але Брорссон виніс м'яч за центр поля, перервавши передачу на Аспілікуету.
Инфо
1:14 за ударами на дану хвилину. Шалена перевага.
35'
Алонсо (Челсі) перший на підбиранні після подачі з правого флангу. Іспанець прийняв м'яч і пробив - точно в гокліпера.
32'
Далін забрав до рук дальній удар Крістенсена (Челсі).
29'
Опасный момент
Лофтус-Чік (Челсі) розігнав контратаку і віддав розрізну вертикальну передачу на Гаверца, котрий втік до воріт і намагався пробити повз дальню ногу воротаря - Далін виручив.
28'
Пенья (Мальме) перемудрив зі стандартом - віддав по флангу на суперника.
27'
Чолак (Мальме) протиснув Алонсо на правому фланзі, і прострілив на Нанасі до штрафного майданчика. Той не зміг обробити м'яч і втратив його. Крістенсен вдало зіграв у відборі.
23'
Уголовой
Четвертий кутовий для гостей знову не вийшов.
21'
Зієш (Челсі) з меж штрафного майданчика спочатку прострілював на Гаверца, а потім пробив і сам - в руки воротарю
Инфо
Вперше за п'ять років Лофтус-Чік вийшов в стартовому складі на матч Ліги чемпіонів.
19'
Лофтус-Чік (Челсі) обвідним ударом цілив у дальню праву дев'ятку з меж карної зони - трохи вище воріт.
16'
Опасный момент
Зієша (Челсі) Гаверц вивів на удар у штарфному майданчику, але Далін вчасно скоротив дистанцію - сейв від шведа.
13'
Знову Алонсо активний. З флангу іспанець скотив на співвітчизника Аспілікуету, а той несильно пробив у ближній лівий кут. Голкіпер міг забирати м'яч до рук, але той відлетів на кутовий.
12'
Неробочою правою Алонсо (Челсі) пробив з лінії штрафного майданчика - по горобцях.
11'
Тепер уже "Мальме" у контратаці: Нанасі отримав передачу у штрафному мадйанчику, дріботів, але не зміг пробити по воротах з-під двох захисників.
10'
Гості вибігали в контратаку, проте Зієш перед штрафним майданчиком віддав засильну передачу ліворуч на вільний простір Алонсо - той прострілив на суперника.
8'
Хадсон-Одої (Челсі) змістися в центр штрафного майданчика і пробив, але влучив в ногу захисника.
7'
Обидві команди дуже сильно пресингують. "Мальме" робить ставку на швидкісний пресинг, а "Челсі" на позиційний.
4'
Аспілікуета (Челсі) перехопив передачу поблизу штрафного майданчика, віддав на Гаверца, проте німець розвертаючись втратив м'яч - Ахмедходжич відібрав сферу.
3'
Знайомляться команди на стартових хвилинах. Контроль м'яча від "Челсі", а потім "Мальме".
Свисток
Матч розпочався!
Стали відомі стартові склади команд:
"Мальме": Далін - Ахмедходжич, Нільсен, Брорссон, Рікс - Бергет, Інносент, Ракіп, Пенья - Нанасі, Чолак.
"Челсі": Менді - Крістенсен, Сілва, Рюдігер - Аспілікуета, Лофтус-Чік, Жоржинью, Алонсо - Хадсон-Одої, Гаверц, Зієш.
Вітаємо всіх любителів єврокубків! UA-Футбол проведе для вас пряму текстову трансляцію матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Мальме" та "Челсі".
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:00 - Сегодня Villarreal CF U19 Villarreal CF U19 3 Янг Бойз U19 Янг Бойз U19 3 Завершен 17:00 - Сегодня FC Sevilla U19 FC Sevilla U19 0 Лилль U19 Лилль U19 0 Завершен 17:00 - Сегодня Бавария U19 Бавария U19 0 Бенфика U19 Бенфика U19 2 Завершен 16:00 - Сегодня Ювентус U19 Ювентус U19 4 Зенит U19 Зенит U19 2 Завершен 16:00 - Сегодня Динамо Киев U19 Динамо Киев U19 4 Барселона U19 Барселона U19 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Мальме - Челси 02.11.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Мальме (Мальме) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Stadion.

Дата проведения матча: 02.11.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Мальме (Мальме) и командой Челси (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Мальме осталась с поражением. Столкновение Челси и Мальме в предыдущем футбольном матче 20.10.2021 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Tomasson, Jon Dahl и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Мальме - Челси можно посмотреть 02.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Мальме - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Мальме (Мальме)
Год основания Мальме (Мальме): 1910
Страна: Швеция
Тренер: Оге Харейде

Прошедший матч команды Мальме был сыгран против Челси - 20.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Ньюкасл - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча Мальме - Челси онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен