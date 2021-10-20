Мальме - Челси онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Мальме (Мальме) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Stadion.
Дата проведения матча: 02.11.2021
Время начала матча: 19:45
История противостояний между Мальме (Мальме) и командой Челси (Лондон):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Челси, тогда как команда Мальме осталась с поражением. Столкновение Челси и Мальме в предыдущем футбольном матче 20.10.2021 закончилось со следующими результатом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Tomasson, Jon Dahl и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Мальме (Мальме)
Год основания Мальме (Мальме): 1910
Страна: Швеция
Тренер: Оге Харейде
Прошедший матч команды Мальме был сыгран против Челси - 20.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Ньюкасл - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
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