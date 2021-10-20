Мальме - Челси онлайн трансляция матча

Мальмё без побед над Челси в последних 3 играх.

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Мальмё и Челси - 1.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Мальмё's.

Из последних 3 встреч команда Мальмё выиграла 0, команда Челси выиграла 3, 0 ничьи.

Мальмё забивает 0.33 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 3 гола против команды Мальмё (в среднем).

Когда Мальмё лидирует 1-0 дома, они побеждают в Мальмё% своих матчей.

Челси не пропускает в 3 матчах подряд.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Мальмё выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Челси выигрывает в 50%.

Команда Челси проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Мальмё (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Челси победила в 4 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Мальмё и Челси - 3.33.

Челси имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Когда Мальмё проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Мальмё% своих матчей.

Мальмё выигрывает первый тайм в 43% матчей, Челси выигрывает в 50% матчей.

Недавнее выступление команды Челси в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Мальмё.

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

Мальмё забивает 2.1 гола, играя дома, а Челси забивает 1.45 гола, играя на выезде (в среднем).

Челси забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.