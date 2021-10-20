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Бавария - Бенфика онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 02 ноября 2021, 22:00 - Альянц Арена
Главный судья: Шимон Марчиняк
Рейтинг матча:
Бавария
Мюнхен
До начала
00 : 00 : 00
Бенфика
Лиссабон
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
50%
Ничья
25%
Бенфика
25%
П1: 1.34 Х: 4.30 П2: 10.00
П1: 1.33 Х: 3.75 П2: 9.50
П1: 1.34 Х: 4.30 П2: 10.00
П1: 1.34 Х: 4.30 П2: 10.00
Интересные факты
  • Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Бенфика (во всех соревнованиях).
  • Бенфика без побед над Бавария Мюнхен в последних 3 играх.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 4 гол(а).
  • Бенфика имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и Бенфика - 3.4.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Бенфика выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Бавария Мюнхен.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • Бенфика не проиграл ни в одном из последних 21 выездных матчей.
  • Бавария Мюнхен забивает 3 гола, играя дома, а Бенфика забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Бенфика лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 52% случаев, Бенфика выигрывает в 46%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и Бенфика - 1.4.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Бенфика.
  • Из последних 5 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 4, команда Бенфика выиграла 0, 1 ничьи.
  • Robert Lewandowski лучший бомбардир Бавария Мюнхен с 5 голами. Darwin Nunez забил 2 раз за Бенфика
  • Бавария Мюнхен забивает 2.8 гола за матч против команды Бенфика, а Бенфика забивает 0.6 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).
  • Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 52% матчей, Бенфика выигрывает в 46% матчей.
  • Когда Бенфика проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.
  • Вы знали, что Бавария Мюнхен забил 42% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Бавария Мюнхен выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Во время последних 6 встреч, команда Бавария Мюнхен выиграла 4 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Бенфика выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-3 в пользу команды Бавария Мюнхен
Личные встречи
Бавария
4
Побед
5
Игр
0
Побед
Бенфика
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Бенфика 0 - 4 Завершен Бавария
Лига Чемпионов 2018
27.11.2018 - 22:00 Бавария 5 - 1 Завершен Бенфика
Лига Чемпионов 2018/2019
19.09.2018 - 22:00 Бенфика 0 - 2 Завершен Бавария
Лига Чемпионов 2015/2016
13.04.2016 - 21:45 Бенфика 2 - 2 Завершен Бавария
Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2021/2022
30.10.2021 - 16:30 Унион 2 - 5 Завершен Бавария В
Кубок Германии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Боруссия 5 - 0 Завершен Бавария П
Чемпионат Германии 2021/2022
23.10.2021 - 16:30 Бавария 4 - 0 Завершен Хоффенхайм В
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Бенфика 0 - 4 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2021/2022
17.10.2021 - 16:30 Байер 1 - 5 Завершен Бавария В
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Последние матчи - Бенфика
Чемпионат Португалии 2021/2022
30.10.2021 - 21:00 Эшторил 1 - 1 Завершен Бенфика Н
Чемпионат Португалии 2021/2022
24.10.2021 - 20:00 Визела 0 - 1 Завершен Бенфика В
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Бенфика 0 - 4 Завершен Бавария П
Кубок Португалии 2021/2022
17.10.2021 - 17:00 Бенфика 0 - 5 Завершен Брага П
Чемпионат Португалии 2021/2022
03.10.2021 - 20:00 Бенфика 0 - 1 Завершен Портимоненсе П
Показать больше
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Бавария
50%
Ничья
25%
Бенфика
25%
П1: 1.34 Х: 4.30 П2: 10.00
П1: 1.33 Х: 3.75 П2: 9.50
П1: 1.34 Х: 4.30 П2: 10.00
П1: 1.34 Х: 4.30 П2: 10.00
Трансляция
Переходим к стартовым составам команд:
Бавария: Нойер, Павар, Упамекано, Ньянзу, Дэвис, Горетцка, Киммих, Левандовски, Гнабри, Коман, Сане.
Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Вериссимо, Морато, Гримальдо, Пицци, Мейте, Жоау Мариу, ЯРЕМЧУК, Эвертон.
Инфо
Турнирная таблица в группе Е на экваторе группового этапа выглядит так: Бавария – 9, Бенфика – 4, Барселона – 3, Динамо – 1.
Инфо
Первый матч в Лиссабоне завершился со счетом 4:0 в пользу Баварии, причем все четыре гола немцы забили после 70-й минуты.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию матча четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов между Баварией и Бенфикой. Встреча в Мюнхене начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Анонс матча "Бавария" - Бенфика 02.11.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Альянц Арена.

Дата проведения матча: 02.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Бавария" (Мюнхен) и командой Бенфика (Лиссабон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда Бенфика осталась с поражением. Столкновение Бенфика и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 20.10.2021 закончилось со счетом: 0:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Бавария" - Бенфика можно посмотреть 02.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Бавария" - Бенфика, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн

Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против "Унион" - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

Команда гостей

Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий поединок команды Бенфика был сыгран против Эшторил - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Бавария" - Бенфика онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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