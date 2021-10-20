Бавария - Бенфика онлайн трансляция матча

Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бенфика.

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Бенфика (во всех соревнованиях).

Бенфика без побед над Бавария Мюнхен в последних 3 играх.

В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 4 гол(а).

Бенфика имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Среднее количество голов во встречах между командами Бавария Мюнхен и Бенфика - 3.4.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Бенфика's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Команда Бенфика выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Бавария Мюнхен.

Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.

Бенфика не проиграл ни в одном из последних 21 выездных матчей.

Бавария Мюнхен забивает 3 гола, играя дома, а Бенфика забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Бенфика лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Бавария Мюнхен выигрывает первую половину матча в 52% случаев, Бенфика выигрывает в 46%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бавария Мюнхен и Бенфика - 1.4.

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Бенфика.

Из последних 5 встреч команда Бавария Мюнхен выиграла 4, команда Бенфика выиграла 0, 1 ничьи.

Robert Lewandowski лучший бомбардир Бавария Мюнхен с 5 голами. Darwin Nunez забил 2 раз за Бенфика

Бавария Мюнхен забивает 2.8 гола за матч против команды Бенфика, а Бенфика забивает 0.6 гола против команды Бавария Мюнхен (в среднем).

Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Бавария Мюнхен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Бавария Мюнхен выигрывает первый тайм в 52% матчей, Бенфика выигрывает в 46% матчей.

Когда Бенфика проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бенфика% своих матчей.

Вы знали, что Бавария Мюнхен забил 42% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Бавария Мюнхен выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.