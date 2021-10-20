Бавария - Бенфика онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Бавария" (Мюнхен) и командой Бенфика (Лиссабон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Альянц Арена.
Дата проведения матча: 02.11.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Бавария" (Мюнхен) и командой Бенфика (Лиссабон):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Бавария", тогда как команда Бенфика осталась с поражением. Столкновение Бенфика и "Бавария" в предыдущем футбольном матче 20.10.2021 закончилось со счетом: 0:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Юлиан Нагельсманн
Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против "Унион" - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".
Название: Бенфика (Лиссабон)
Год основания Бенфика (Лиссабон): 1904
Страна: Португалия
Тренер: Руи Витория
Предыдущий поединок команды Бенфика был сыгран против Эшторил - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Португалии 2021/2022 и закончился ничьей.
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