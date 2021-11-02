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Динамо - Барселона онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 02 ноября 2021, 22:00 - Олимпийский
Главный судья: Хацеган, Овидиу
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
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55'
Барселона
Барселона
Ход матча
20' Эрик Гарсия 41' Денис Гармаш 45' Буйальский, Виталий
46' Whyte Gavin
Кто победит?
59 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
49%
Ничья
20%
Барселона
31%
П1: 5.88 Х: 2.66 П2: 1.98
П1: 5.50 Х: 2.75 П2: 1.80
П1: 5.88 Х: 2.66 П2: 1.98
П1: 5.88 Х: 2.66 П2: 1.98
Интересные факты
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • Динамо Киев забивает 1.74 гола, играя дома, а Барселона забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Динамо Киев не проигрывает в последних 12 домашних матчах.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Динамо Киев имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Барселона - 1.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 37% случаев, Барселона выигрывает в 46%.
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 0, команда Барселона выиграла 5, 0 ничьи.
  • Динамо Киев забивает 0.4 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 2.2 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Динамо Киев без побед над Барселона в последних 5 играх.
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Барселона проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 37% матчей, Барселона выигрывает в 46% матчей.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Динамо Киев (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Барселона - 2.6.
  • Барселона не выиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Во время последних 5 встреч, команда Динамо Киев выиграла 0 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-2 в пользу команды Барселона
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
0
Побед
3
Игр
3
Побед
Барселона
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 19:45 Барселона 1 - 0 Завершен Динамо
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершен Барселона
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Динамо В
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 19:45 Барселона 1 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершен Алавес Н
Чемпионат Испании 2021/2022
27.10.2021 - 20:00 Райо Вальекано 1 - 0 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
24.10.2021 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 19:45 Барселона 1 - 0 Завершен Динамо В
Чемпионат Испании 2021/2022
17.10.2021 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершен Валенсия В
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Динамо – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 02.11.2021 в 21:24 Динамо – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Главные события
46'
Whyte Gavin
Буйальский, Виталий
45'
Денис Гармаш
41'
20'
Эрик Гарсия
Кто победит?
59 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
49%
Ничья
20%
Барселона
31%
П1: 5.88 Х: 2.66 П2: 1.98
П1: 5.50 Х: 2.75 П2: 1.80
П1: 5.88 Х: 2.66 П2: 1.98
П1: 5.88 Х: 2.66 П2: 1.98
Составы команд
1
Георгий Бущан
21
Александр Караваев
34
Syrota, Oleksandr
25
Zabarnyi, Illia
94
Кеджиора, Томазш
10
Николай Шапаренко
5
Сергей Сидорчук
14
Карлос Де Пена
29
Буйальский, Виталий
15
Виктор Цыганков
19
Денис Гармаш
22
тер Стеген, Марк-Андре
28
Óscar Mingueza
24
Эрик Гарсия
15
Клеман Лангле
18
Альба, Жорди
21
Френки де Йонг
5
Серхио Бускетс
28
Gonzalez Nicolas
30
Whyte Gavin
10
Мемфис Депай
11
Фати, Ансуман
Стартовый состав
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
    41
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
    45
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 30
    Whyte Gavin
    46
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 11
    Фати, Ансуман
    Нападающий
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 24
    Эрик Гарсия
    20
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 73
    Shkurin, Ilia
    Нападающий
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 22
    Vitinho
    Нападающий
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 16
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 15
    Рамирес, Эрик
    Нападающий
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 21
    Вербич, Бенжамин
    Полузащитник
  • 6
    Никита Бурда
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 99
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 21
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 34
    Sanz, Alvaro
    Полузащитник
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Серхи Бархуан
Статистика матча
44%
Владение мячом
56%
1
Блокировано ударов
4
13
Штрафные
11
5
Офсайды
1
6
Фолы
12
2
ЖК
3
1
Удары в створ
1
3
Удары мимо
3
1
Сейвы
1
Угловые
4
Live Zone
Трансляция
52'
Желтая карточка
Теперь желтую получает Лангле. Еще один центрбек Барсы получил предупреждение
50'
Мингеса навешивал с правого фланга. Назовем это навес в небеса
46'
Желтая карточка
Сразу "горчичник". Гави сфолил против Караваева. Опасный стандарт
46'
Свисток
Второй тайм. Впереди 45 минут футбола
Нервный первый тайм. И относительно равный. Моменты Динамо кажутся немного более опасными, но Барселона также нашла чем ответить. Нули, вероятно, по делу. Ждем второй тайм
45+1'
Свисток
Все. У нас перерыв. Пока что 0:0
45+1'
Желтая карточка
У нас еще одна желтая. Предупрежден Буяльский
45+'
Инфо
Арбитр компенсировал одну минут
43'
Опасный момент
Могла забивать Барса. Гонсалес бил после навеса с правого фланга, но кто-то встал на пути мяча. После сумбур и угловой
41'
Желтая карточка
Еще одна желтая. Гармаш ударил по ноге Бускетса
37'
Инфо
Команды нанесли по четыре удара. У Динамо один в створ, у Барсы - ноль
35'
Игра снова успокоилась. Барса вернула себя мяч, но моментов почти не создает
32'
Опасный момент
Опаньки, вот этот ответ Барселоны. Лангле бил после подачи стандарта, но попал в штангу. Центрбек, правда, находился в офсайде
31'
Забарный фолит на своей половине поля. До штрафной далековато
28'
Опасный момент
Да что такое. Еще один идеальный момент. Шапаренко после шикарной передачи де Пены бил в ближний угол ворот тер Штегена, но не попал в створ. Динамо доминирует!
26'
Опасный момент
И снова Динамо атакует. Хороший розыгрыш стандарта и удар с линии штрафной от де Пены. Тер Штеген на месте
24'
Опасный момент
Первая серьезная опасность. Грозная контра от Динамо и шикарный пас от Цыганкова на Шапаренко. Увы, Николай плохо разобрался в этом эпизоде
23'
Интересный момент. Шапаренко получил по ногам в центре поля от... от арбитра. Случайно. Николай продолжит матч
21'
Бускетс попытался пробить издали, но отправил сферу на трибуны
20'
Желтая карточка
Первая желтая в матче. Гарсия грубо врезался в де Пену. По делу
18'
Контратака от Барсы закончилась фолом от Сироты в центре поля. Без желтой
17'
Снова мини-пожар в штрафной Динамо, но в очередной раз без последнего удара от Барселоны
13'
Динамо стало больше владеть мяч и играет немного смелее. Но за 13 минут - ноль моментов на две команды
10'
Мяч вновь опасно ходит по штрафной Динамо. На этот раз без удара
8'
Первая попытка атаки от Динамо. Караваев прострелил слева, передача была заблокирована
6'
Мяч у киевлян держится слабо. Здесь пока серьезный перевес на стороне каталонцев
4'
Опасно. Удар Депая из пределов штрафной киевлян был заблокирован. Но позволять голландцу бить нельзя
3'
Пока Барселона с мячом. Без моментов
1'
Свисток
Наш матч начинается!
Инфо
Вашему вниманию - стартовые составы играющих сегодня команд:
Динамо: Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена - Гармаш
Барселона: тер Штеген - Мингеса, Гарсия, Лангле, Альба - Бускетс, де Йонг, Нико - Гави, Депай, Фати
Добрый вечер, поклонники футбола и болельщики киевского Динамо. Мы с вами включаемся на матч Лиги Чемпионов, в котором команда Мирчи Луческу будет принимать Барселону. Начало игры - в 22:00
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Комментарии(3)
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Zolotoy Myach (Chicago)
02.11.2021 в 22:56
Та шо там за нуль нуль снова вновь? Когда уже перемоги пойдут вместо зрад?!?!?!
Ответить
0
0
Zolotoy Myach (Chicago)
02.11.2021 в 22:12
Хлопцы, е*аште барселоновку!
Ответить
0
0
Zolotoy Myach (Chicago)
02.11.2021 в 21:25
Ну шо, шановне панство, натянем сегодня этих басковбойс?
Ответить
0
0


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Анонс матча Динамо - "Барселона" 02.11.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 02.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Динамо (Киев) и командой "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Динамо в предыдущем футбольном матче 20.10.2021 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Серхи Бархуан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - "Барселона" можно посмотреть 02.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Динамо - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против ФК Мариуполь - 30.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против "Алавес" - 30.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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