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Ювентус - Зенит онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 02 ноября 2021, 22:00 - Альянц Стадиум
Главный судья: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
1 - 1
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55'
Зенит
Санкт-Петербург
Ход матча
11' Пауло Дибала 26' Леонардо Бонуччи
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
44%
Ничья
19%
Зенит
38%
П1: 1.67 Х: 3.19 П2: 7.44
П1: 1.57 Х: 3.00 П2: 6.50
П1: 1.67 Х: 3.19 П2: 7.44
П1: 1.67 Х: 3.19 П2: 7.44
Интересные факты
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Зенит Санкт-Петербург выигрывает в 46%.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Зенит Санкт-Петербург.
  • Из последних 3 встреч команда Ювентус выиграла 2, команда Зенит Санкт-Петербург выиграла 0, 1 ничьи.
  • Ювентус забивает 0.67 гола за матч против команды Зенит Санкт-Петербург, а Зенит Санкт-Петербург забивает 0 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Ювентус выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 47% матчей, Зенит Санкт-Петербург выигрывает в 46% матчей.
  • Когда Зенит Санкт-Петербург проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Зенит Санкт-Петербург% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Зенит Санкт-Петербург.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Зенит Санкт-Петербург (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).
  • Ювентус не проигрывает в последних 9 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Зенит Санкт-Петербург - 0.67.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Зенит Санкт-Петербург's.
  • Команда Зенит Санкт-Петербург выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Ювентус.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.
  • Ювентус забивает 2.06 гола, играя дома, а Зенит Санкт-Петербург забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Зенит Санкт-Петербург лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Зенит Санкт-Петербург% своих матчей.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Ювентус выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Зенит Санкт-Петербург пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Личные встречи
Ювентус
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Зенит
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Зенит 0 - 1 Завершен Ювентус
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
30.10.2021 - 19:00 Эллас Верона 2 - 1 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Ювентус 1 - 2 Завершен Сассуоло П
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Интер 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Зенит 0 - 1 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершен Рома В
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Последние матчи - Зенит
Чемпионат России 2021/2022
29.10.2021 - 19:00 Зенит 4 - 1 Завершен Динамо В
Чемпионат России 2021/2022
24.10.2021 - 19:00 Зенит 7 - 1 Завершен Спартак В
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Зенит 0 - 1 Завершен Ювентус П
Чемпионат России 2021/2022
16.10.2021 - 14:00 Арсенал 2 - 1 Завершен Зенит П
Чемпионат России 2021/2022
03.10.2021 - 16:30 Зенит 1 - 2 Завершен Сочи П
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Главные события
26'
Леонардо Бонуччи ГООЛ!
ГООЛ! Пауло Дибала
11'
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
44%
Ничья
19%
Зенит
38%
П1: 1.67 Х: 3.19 П2: 7.44
П1: 1.57 Х: 3.00 П2: 6.50
П1: 1.67 Х: 3.19 П2: 7.44
П1: 1.67 Х: 3.19 П2: 7.44
Составы команд
1
Войцех Щенсны
12
Алекс Сандро
4
Маттейс де Лигт
19
Леонардо Бонуччи
6
Данило
20
Федерико Бернардески
27
Мануэль Локателли
14
Уэстон Маккенни
22
Федерико Кьеза
10
Пауло Дибала
9
Альваро Мората
1
Станислав Крицюк
15
Вячеслав Караваев
6
Деян Ловрен
2
Дмитрий Чистяков
44
Ярослав Ракицкий
19
Сутормин, Алексей
5
Барриос, Вильмар
8
Тим Вендель
17
Андрей Мостовой
20
Сердар Азмун
11
Claudinho
Стартовый состав
  • 10
    Пауло Дибала
    Нападающий
    11
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 20
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
    26
  • 6
    Данило
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 20
    Сердар Азмун
    Нападающий
  • 11
    Claudinho
    Нападающий
  • 19
    Сутормин, Алексей
    Защитник
  • 5
    Барриос, Вильмар
    Полузащитник
  • 8
    Тим Вендель
    Полузащитник
  • 17
    Андрей Мостовой
    Защитник
  • 15
    Вячеслав Караваев
    Защитник
  • 6
    Деян Ловрен
    Защитник
  • 2
    Дмитрий Чистяков
  • 44
    Ярослав Ракицкий
    Защитник
  • 1
    Станислав Крицюк
    Вратарь
Запасные игроки
  • 30
    Родриго Бентанкур
    Полузащитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 36
    Маттиа Перин
    Вратарь
  • 23
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
  • 24
    Даниеле Ругани
  • 85
    Kuznetsov, Daniil
    Нападающий
  • 5
    Круговой Данил
  • 64
    Kravtsov, Kirill
    Полузащитник
  • 94
    Khotulev, Danila
    Защитник
  • 41
    Михаил Кержаков
    Вратарь
  • 21
    Александр Ерохин
    Полузащитник
  • 22
    Артём Дзюба
    Нападающий
  • 91
    Byazrov, David
    Вратарь
  • 19
    Малком
    Нападающий
Тренеры
  • Массимилиано Аллегри
  • Семак, Сергей
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
3
Удары мимо
3
5
Угловые
1
7
Удары в створ
3
Штрафные
6
Сейвы
5
4
Фолы
3
2
Офсайды
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
54'
Желтая карточка
Ловрен на правом фланге обороны блокировал проход Кьезы.
52'
Опасный момент
Крицюк таки сумел справиться с дальним ударом от Дибалы с правого фланга, хоть и забрал мяч в руки со второй попытки.
50'
Опасный момент
Выше ворот подрезал мяч пяткой Мората, на ближнем углу вратарской завершив навес с левого фланга от Бернардески!
48'
Опасный момент
Закрученный удар с правого фланга штрафной от Кьезы прошел мимо дальней штанги!
46'
Мостовой не смог отдать точный пас через центр поля в контратаке на ход Клаудиньо.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча Юве провел ураганный стартовый отрезок, забил гол, решил сесть в оборону, и получил болезненную пощечину от соперников. Команда Аллегри в дальнейшем попыталась вновь вернуться к чужим воротам с собственными атаки, но уже без явной свежести в ногах. Доминирование от туринской команды заметно, однако при этом контрвыпады Зенита тоже не лишены угрозы.
Свисток
Перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
44'
Данило дважды подряд сбил на чужой половине соотечественника Клаудиньо.
43'
Опасный момент
Бернардески выстрелил низом с дальней дистанции, завершив смещение с правого фланга.
41'
Опасный момент
Маккенни головой замыкал на дальней подачу с левого фланга, но Крицюк парировал!
39'
Чистяков пахом принял дальний удар от Локателли. Нужна пауза парню.
37'
Офсайд
Мората протолкнул мяч в ворота от левого угла вратарской, но пас Локателли из центра штрафной пошел для него в офсайд.
35'
Венделл исполнил удар из зоны перед чужой штрафной в сторону от правой штанги.
34'
Офсайд
Бонуччи подсек мяч на правый угол чужой вратарской, но Мората был в офсайде.
32'
Кьеза со входа на правый фланг штрафной выстрелил над дальней девяткой.
30'
Опасный момент
Крицюк в прыжке забрал мяч, после удара затылком от Кьезы, который завершал навес с левого фланга от Локателли.
28'
Отсидеться Юве на своей половине не удалось. Приходиться вновь атаковать, а темп-то потерян!
26'
Гоооол!!!
ГОЛ! Топовый автогол забил Бонуччи, срезав мяч в сетку собственных ворот затылком прямиком в дальнюю девятку, после подачи Караваева с левого фланга.
23'
Ювентус сбросил темп атак. Приглашает соперников на свою половину.
21'
Мостовой из левого фланга штрафной ударом запустил мяч над воротами.
20'
Маккенни бросал аут с правого фланга в штрафную, но Крицюк кулаками сыграл успешно.
18'
Опасный момент
Мората запустил мяч над перекладиной с нескольких метров до ворот, завершив прострел с правого фланга от Дибалы, который до этого просочился мимо двух соперников!
16'
Опасный момент
На линии ворот в прыжке забрал мяч Щесны, после подачи с правого фланга, которую Данило грудью решил сбросить в створ.
15'
Фол от Локателли в центральном круге против Барриоса.
13'
Караваев перевел прострел с правого фланга от Кьезы на угловой.
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ракицкий из борьбы за подачу углового с левого фланга в центре штрафной против де Лигта сбросил мяч головой прямиком под расстрел для Дибалы!
9'
Опасный момент
Штанга! Дибала убрал Барриоса перед чужой штрафной, после чего пробил с правой ноги в левую штангу!
7'
Опасный момент
Ракицкий вынес прострел с левого фланга прямиком на ногу Бернардески на правый угол своей вратарской, но соперник не пробил Крицюка!
5'
Щесны перехватил подачу с правого фланга от Сутормина.
3'
Опасный момент
Ловрен головой пробил из центра штрафной в завершении подачи углового с правого фланга, но направил мяч над воротами!
1'
Прострел Кьезы с правого фланга штрафной забрал Крицюк.
1'
Смотрим за попытками Ювентуса организовать прессинг.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Малком, Ерохин, Дзюба, Кравцов, Кузнецов, Хотулев.
Зенит: Крицюк — Караваев, Ловрен, Чистяков, Ракицкий — Сутормин, Барриос, Вендел, Мостовой — Азмун, Клаудиньо.
Запасные: Пинсольо, Перин, Кьеллини, Артур, Куадрадо, Ругани, Рабио, Бентанкур, Кулусевски.
Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Кьеза, Маккенни, Локателли, Бернардески — Мората, Дибала.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы H. На поле стадиона "Альянц Стэдиум" (Турин, Италия) сыграют туринский Ювентус и санкт-петербургский Зенит.
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Анонс матча "Ювентус" - "Зенит" 02.11.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Зенит" (Санкт-Петербург) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 02.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой "Зенит" (Санкт-Петербург):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда "Зенит" осталась с поражением. Столкновение "Зенит" и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 20.10.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Семак, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - "Зенит" можно посмотреть 02.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - "Зенит", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Эллас Верона - 30.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Эллас Верона.

Команда гостей

Название: "Зенит" (Санкт-Петербург)
Год основания "Зенит" (Санкт-Петербург): 1925
Страна: Россия

Предыдущий поединок команды "Зенит" был сыгран против "Динамо" - 29.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат России 2021/2022 и закончился победой команды "Зенит".

Следите за результатами матча "Ювентус" - "Зенит" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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