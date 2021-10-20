Ювентус - Зенит онлайн трансляция матча

Матч между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Зенит" (Санкт-Петербург) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.
Дата проведения матча: 02.11.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Ювентус" (Турин) и командой "Зенит" (Санкт-Петербург):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ювентус", тогда как команда "Зенит" осталась с поражением. Столкновение "Зенит" и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 20.10.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Семак, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Предыдущий матч команды "Ювентус" был сыгран против Эллас Верона - 30.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Эллас Верона.
Название: "Зенит" (Санкт-Петербург)
Год основания "Зенит" (Санкт-Петербург): 1925
Страна: Россия
Предыдущий поединок команды "Зенит" был сыгран против "Динамо" - 29.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат России 2021/2022 и закончился победой команды "Зенит".
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