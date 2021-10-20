Ювентус - Зенит онлайн трансляция матча

Ювентус выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Зенит Санкт-Петербург выигрывает в 46%.

Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Зенит Санкт-Петербург.

Из последних 3 встреч команда Ювентус выиграла 2, команда Зенит Санкт-Петербург выиграла 0, 1 ничьи.

Ювентус забивает 0.67 гола за матч против команды Зенит Санкт-Петербург, а Зенит Санкт-Петербург забивает 0 гола против команды Ювентус (в среднем).

Ювентус выиграл 3 домашних матчей подряд.

Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Ювентус выигрывает первый тайм в 47% матчей, Зенит Санкт-Петербург выигрывает в 46% матчей.

Когда Зенит Санкт-Петербург проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Зенит Санкт-Петербург% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ювентус в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Зенит Санкт-Петербург.

Команда Ювентус проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Зенит Санкт-Петербург (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Ювентус победила в 1 гол(а).

Ювентус не проигрывает в последних 9 играх.

Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Зенит Санкт-Петербург - 0.67.

Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.

Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Зенит Санкт-Петербург's.

Команда Зенит Санкт-Петербург выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Лига Чемпионов УЕФА" против команды Ювентус.

Победителем прошлой встречи была команда Ювентус.

Ювентус забивает 2.06 гола, играя дома, а Зенит Санкт-Петербург забивает 1.68 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Зенит Санкт-Петербург лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Зенит Санкт-Петербург% своих матчей.

Ювентус забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Ювентус выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.