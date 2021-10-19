  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Реал Мадрид U19 - Шахтёр Донецк U19 Смотреть онлайн
В тренде

Реал Мадрид U19 - Шахтёр Донецк U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 03 ноября 2021, 15:00 - Estadio Alfredo Di Stefano
Рейтинг матча:
Реал Мадрид U19
0 - 0
Обновить
57'
Шахтёр Донецк U19
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Реал Мадрид U19
33%
Ничья
44%
Шахтёр Донецк U19
22%
П1: 1.94 Х: 2.79 П2: 5.56
П1: 1.57 Х: 3.20 П2: 5.50
П1: 1.94 Х: 2.79 П2: 5.56
П1: 1.94 Х: 2.79 П2: 5.56
Интересные факты
  • Из последних 3 встреч команда Реал Мадрид выиграла 2, команда FC Shakhtar Donetsk выиграла 1, 0 ничьи.
  • Реал Мадрид забивает 4 гола за матч против команды FC Shakhtar Donetsk, а FC Shakhtar Donetsk забивает 1.67 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 33% случаев, FC Shakhtar Donetsk выигрывает в 57%.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды FC Shakhtar Donetsk (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда FC Shakhtar Donetsk победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и FC Shakhtar Donetsk - 5.67.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и FC Shakhtar Donetsk - 3.33.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 33% матчей, FC Shakhtar Donetsk выигрывает в 57% матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Shakhtar Donetsk в "Юношеская лига УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.
  • Победителем прошлой встречи была команда FC Shakhtar Donetsk.
  • Реал Мадрид забивает 4 гола, играя дома, а FC Shakhtar Donetsk забивает 2.62 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Shakhtar Donetsk лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Shakhtar Donetsk% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Реал Мадрид пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 23 матчах.
Личные встречи
Реал Мадрид U19
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Шахтёр Донецк U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
19.10.2021 - 13:00 Шахтёр Донецк U19 3 - 2 Завершен Реал Мадрид U19
Последние матчи - Реал Мадрид U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
19.10.2021 - 13:00 Шахтёр Донецк U19 3 - 2 Завершен Реал Мадрид U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
28.09.2021 - 17:00 Реал Мадрид U19 4 - 1 Завершен Шериф Тирасполь U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
15.09.2021 - 17:00 Интер U19 1 - 1 Завершен Реал Мадрид U19 Н
Показать больше
Последние матчи - Шахтёр Донецк U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
19.10.2021 - 13:00 Шахтёр Донецк U19 3 - 2 Завершен Реал Мадрид U19 В
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
28.09.2021 - 13:00 Шахтёр Донецк U19 0 - 1 Завершен Интер U19 П
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
15.09.2021 - 12:00 Шериф Тирасполь U19 0 - 5 Завершен Шахтёр Донецк U19 В
Показать больше
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Реал Мадрид U19
33%
Ничья
44%
Шахтёр Донецк U19
22%
П1: 1.94 Х: 2.79 П2: 5.56
П1: 1.57 Х: 3.20 П2: 5.50
П1: 1.94 Х: 2.79 П2: 5.56
П1: 1.94 Х: 2.79 П2: 5.56
Статистика матча
8
Штрафные
5
4
Фолы
8
2
Удары в створ
2
2
Сейвы
2
5
Удары мимо
1
1
Блокировано ударов
1
1
Угловые
1
1
Офсайды
51%
Владение мячом
49%
Трансляция
54'
Лосенко прорвався до штрафного суперника лівим флангом, але Марвел його блокує.
50'
Гра в другій половині матчу стала трохи динамічнішою. Щойно Пітер пробив по воротах з правого флангу, але м'яч іде за межі поля.
46'
Свисток
Лунає свисток від судді! Він сповіщує про початок другого тайму нашої зустрічі.
Перша половина зустрічі не вразила динамічністю. Обидві команди мали кілька моментів, проте реалізувати шанси не вдалося. Цілком можливо, що тренери зроблять заміни вже на початку другого тайму матчу.
45+1'
Свисток
Свисток судді сповіщує про перерву в нашому поєдинку.
45'
Одну хвилину до першого тайму компенсовує арбітр.
43'
Гонсалес намагався зміститися в центр з правого флангу близько штрафного Шахтаря. Капінус блокує просування суперника.
39'
В ці хвилини гри особливої гостроти немає. Реал тримає м'яч у володінні в середині поля
35'
Опасный момент
Аранда в штрафному майданчику Шахтаря отримує пас від Петера та пробиває в кількох сантиметрах від дальньої стійки.
31'
Опасный момент
Петер виконує штрафний з 23 метрів. М'яч потрапляє в стінку, в обличчя Фарині. Здається, гравцеві треба допомога лікарів.
27'
Арада знаходить простір в 20 метрах від воріт та б'є низом. Удар вийшов неакцкентованим, Пузанков без проблем бере в руки.
24'
Тактичний фол від Булези. Петер опинився на газоні. Якби не підкат українця, вийшла б небезпечна атака в мадридців.
20'
Герреро вирвався в контратаку центром поля, проте не побачив підтримки і швидко втратив м'яч.
16'
Поки що наш матч не відзначається динамічністю. Реал та Шахтар почергово володіють м'ячем близько центру поля.
12'
Реал володіє м'ячем на своїй половині поля. Поки акцентованого просування вперед не відбувається.
8'
Шахтар виривається в атаку правим флангом, проте захист мадридців встигає вчасно заблокувати просування суперника.
4'
Перший удар в створ воріт від українців. Лосенко знаходить простір в центрі і пробиває з 20 метрів. Воротар без проблем забирає до рук.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Команди розпочинають з центру поля!
Инфо
Уже відомі склади на матч: Реал U-19: Вісенте - Обрадор, Марвел, Асенсіо, Каррільо - Лукас, Вільяр - Аранда, Іглесіас, Петер - Герреро. Шахтар U-19: Пузанков – Булеза, Фаріна, Козик, Капінус – Гулько – Бако, Сігєєв, Лосенко, Глущенко – Гончарук.
Доброго дня, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію поєдинку Юнацької ліги чемпіонів Реал U-19 - Шахтар U-19.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 12:00 - Сегодня Шериф Тирасполь U19 Шериф Тирасполь U19 2 Интер U19 Интер U19 4 Завершен 22:00 - Вчера Севилья Севилья 1 Лилль Лилль 2 Завершен 22:00 - Вчера Вильярреал Вильярреал 2 Янг Бойз Янг Бойз 0 Завершен 22:00 - Вчера Аталанта Аталанта 2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 Завершен 22:00 - Вчера Ювентус Ювентус 4 Зенит Зенит 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Реал Мадрид U19 - Шахтёр Донецк U19 03.11.2021, Юношеская Лига УЕФА

Противостояние между командой Реал Мадрид U19 и командой Шахтёр Донецк U19 будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022, матч начнется на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 03.11.2021
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал Мадрид U19 и командой Шахтёр Донецк U19:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Шахтёр Донецк U19, тогда как команда Реал Мадрид U19 осталась с поражением. Столкновение Шахтёр Донецк U19 и Реал Мадрид U19 в предыдущем футбольном матче 19.10.2021 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал Мадрид U19 - Шахтёр Донецк U19 можно посмотреть 03.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Юношеская Лига УЕФА. Текстовую трансляцию матча Реал Мадрид U19 - Шахтёр Донецк U19, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал Мадрид U19

Предыдущий матч команды Реал Мадрид U19 был сыгран против Шахтёр Донецк U19 - 19.10.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Шахтёр Донецк U19.

Команда гостей

Название: Шахтёр Донецк U19

Предыдущий матч команды Шахтёр Донецк U19 был сыгран против Реал Мадрид U19 - 19.10.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Шахтёр Донецк U19.

Следите за результатами матча Реал Мадрид U19 - Шахтёр Донецк U19 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Юношеская Лига УЕФА и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен