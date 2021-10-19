Реал Мадрид U19 - Шахтёр Донецк U19 онлайн трансляция матча

Из последних 3 встреч команда Реал Мадрид выиграла 2, команда FC Shakhtar Donetsk выиграла 1, 0 ничьи.

Реал Мадрид забивает 4 гола за матч против команды FC Shakhtar Donetsk, а FC Shakhtar Donetsk забивает 1.67 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 33% случаев, FC Shakhtar Donetsk выигрывает в 57%.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды FC Shakhtar Donetsk (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда FC Shakhtar Donetsk победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и FC Shakhtar Donetsk - 5.67.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и FC Shakhtar Donetsk - 3.33.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 33% матчей, FC Shakhtar Donetsk выигрывает в 57% матчей.

Недавнее выступление команды FC Shakhtar Donetsk в "Юношеская лига УЕФА" лучше, чем у команды Реал Мадрид.

Победителем прошлой встречи была команда FC Shakhtar Donetsk.

Реал Мадрид забивает 4 гола, играя дома, а FC Shakhtar Donetsk забивает 2.62 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда FC Shakhtar Donetsk лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Shakhtar Donetsk% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Реал Мадрид пропускает в каждом из последних 5 матчах.