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Шериф - Интер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 03 ноября 2021, 22:00 - Шериф
Главный судья: Феликс Цвайер
Рейтинг матча:
Шериф
Тирасполь
0 - 0
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50'
Интер
Милан
Ход матча
35' Аддо, Эдмунд 43' Маттео Дармиан
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Шериф
31%
Ничья
45%
Интер
24%
П1: 14.00 Х: 3.93 П2: 1.39
П1: 11.00 Х: 3.40 П2: 1.36
П1: 14.00 Х: 3.93 П2: 1.39
П1: 14.00 Х: 3.93 П2: 1.39
Интересные факты
  • Недавнее выступление команды Шериф Тирасполь в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.
  • Шериф Тирасполь забивает 2.96 гола, играя дома, а Интер забивает 1.79 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Шериф Тирасполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Шериф Тирасполь имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Шериф Тирасполь's performance of the last 5 matches is better than Интер's.
  • В их последнюю встречу команда Интер победила в 2 гол(а).
  • Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Шериф Тирасполь выиграл 11 домашних матчей подряд.
  • Шериф Тирасполь выигрывает первую половину матча в 58% случаев, Интер выигрывает в 38%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер.
  • Когда Шериф Тирасполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Интер не проигрывает в последних 4 играх.
  • Шериф Тирасполь не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Шериф Тирасполь выигрывает первый тайм в 58% матчей, Интер выигрывает в 38% матчей.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Шериф Тирасполь забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
Личные встречи
Шериф
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Интер
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Интер 3 - 1 Завершен Шериф
Последние матчи - Шериф
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Интер 3 - 1 Завершен Шериф П
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Шериф В
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 19:45 Шериф 2 - 0 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
25.08.2021 - 22:00 Динамо 0 - 0 Завершен Шериф Н
Лига Чемпионов 2021/2022
17.08.2021 - 22:00 Шериф 3 - 0 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 13:30 Интер 2 - 0 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Эмполи 0 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Интер 1 - 1 Завершен Ювентус Н
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Интер 3 - 1 Завершен Шериф В
Чемпионат Италии 2021/2022
16.10.2021 - 19:00 Лацио 3 - 1 Завершен Интер П
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Главные события
43'
Маттео Дармиан
Аддо, Эдмунд
35'
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
Шериф
31%
Ничья
45%
Интер
24%
П1: 14.00 Х: 3.93 П2: 1.39
П1: 11.00 Х: 3.40 П2: 1.36
П1: 14.00 Х: 3.93 П2: 1.39
П1: 14.00 Х: 3.93 П2: 1.39
Составы команд
30
Гиоргос Атанасиадис
15
Кристиано
55
Густаво Дуланто
2
Arboleda, Danilo
13
Costanza, Fernando
21
Аддо, Эдмунд
31
Себастьян Тилль
10
Кастанеда, Франк
22
Димитрис Коловос
9
Адама Траоре
17
Yakhshiboev, Jasurbek
1
Самир Ханданович
37
Милан Шкриниар
6
Де Ври, Стефан
95
Алессандро Бастони
36
Маттео Дармиан
23
Николо Барелла
77
Марцело Брозович
22
Артуро Видаль
32
Федерико Димарко
9
Эдин Джеко
22
Лаутаро Мартинес
Стартовый состав
  • 17
    Yakhshiboev, Jasurbek
    Нападающий
  • 10
    Кастанеда, Франк
    Нападающий
  • 22
    Димитрис Коловос
    Полузащитник
  • 9
    Адама Траоре
    Нападающий
  • 21
    Аддо, Эдмунд
    Нападающий
    35
  • 31
    Себастьян Тилль
    Полузащитник
  • 15
    Кристиано
    Защитник
  • 55
    Густаво Дуланто
  • 2
    Arboleda, Danilo
    Защитник
  • 13
    Costanza, Fernando
    Защитник
  • 30
    Гиоргос Атанасиадис
  • 9
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
    43
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 1
    Димитру Целеадник
    Вратарь
  • 33
    Сергей Паскенко
    Вратарь
  • 6
    Radeljic, Stjepan
    Защитник
  • 17
    Belousov, Alexandru
    Полузащитник
  • 16
    Жульен, Кестон
    Защитник
  • 19
    Cojocari, Serafim
    Защитник
  • 77
    Romo Rojas Bruno Sebastian
  • 98
    Cojocaru, Maxim
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 19
    Хоакин Корреа
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 2
    Дензел Думфрис
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
Тренеры
  • Вернидуб, Юрий
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
31%
Владение мячом
69%
5
Штрафные
8
1
Офсайды
1
7
Фолы
4
1
Удары мимо
5
1
Угловые
4
Блокировано ударов
5
1
ЖК
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
Live Zone
Трансляция
49'
Знову подача у штрафну господарів. Цього разу Відаль навісив, а Дуланто виніс головою.
48'
Дімарко (Інтер) підсік м'яч у воротарський майданчик, а там Атанасіадіс забрав круглий снаряд для рук.
46'
Замена
Жовта карточка Дарміана далася взнаки. Замість нього Індзагі випустив Думфріс.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався!
Дуже сильно тисне "Інтер", і, якщо бути відвертими, то "Шериф" відскочив, як мінімум, від одного голу. Мінімум тричі повинні були забивати господарі, але то голкіпер, то захисники, то стійка виручить підопічних Вернидуба. Варто відзначити ще трибуни, котрі дуже сильно тиснуть на "Інтер" своїм гулом. Може і тому "неррадзуррі" не все вдається в завершальній фазі атаки.
45'
Свисток
Нічого не додав арбітр до першого тайму. Поки нулі у Тирасполі.
44'
Багато підопічних Вернидуба зібралося на стандарт поблизу воріт гостей, проте "Шериф" вирішив розіграти цей штрафний удар. Розіграш ледь не завершився контратакою на свої ворота.
43'
Желтая карточка
Попередження Дарміану (Інтер) за хокейний блок. Італієць зупинив непристойним блоком Кріштіану, котрий проривався лівим флангом.
40'
Опасный момент
Мартінес отримав передачу за лінією штрафного майданчика і майже відразу обвідним ударом цілив у дальній правий кут. Тільки стійка врятувала господарів!
Инфо
1:12 за ударами на користь "Інтера".
36'
Дімарко (Інтер) влучив зі штрафного удару з метрів 22-х в стінку. Багато стандартів сьогодні виконав Федеріко, проте обмаль з них були вдалими.
35'
Желтая карточка
Жовта для Аддо (Шериф). Ганець грубо в'їхав ззаду в ногу Мартінесу поблизу свого штрафного майданчика.
34'
Опасный момент
Який момент собі зробив Джеко і сам ж його запоров! Дуже красиво прийняв Едін у штрафному майданчику у сторону воріт, але пробив у голкіпера!
33'
Будували атаку господарі, але зупинилися в центрі поля. Малими силами іде в наступ "Шериф".
29'
Пас Дарміану (Інтер) під удар, а він у дотик пробив ліворуч від воріт.
28'
Опасный момент
Атанасіадіс на дальній стійці рукою невдало вибив м'яч після навісу Дімарко (Інтер) від кутового прапорця, а першим на підборі був Мартінес. Лаутаро двічі пробивав у площину воріт, поки лежав голкіпер, але двічі влучив у захисників.
25'
Инфо
Дуже гучним гулом зустрічають позиціний наступ гостей вболівальники на стадіоні "Шериф". Шалено тиснуть на міланців тутешні вболівальники.
21'
Шкриньяр (Інтер) головою виніс подачу з правого флангу від молдован.
20'
І знову Едін в грі. Цього разу форвард бив з-за меж штрафного майданчика - м'яч пролетів повз праву стійку.
18'
Перший момент для Джеко (Інтер). Боснієць головою замикав дальню стійку після навісу Дімарко, але спрямував удар повз ворота.
17'
Кріштіану ледь не зрізав м'яч у власні ворота після навісу зі стандарту з правого флангу від Дімарко. Круглий снаряд пролетів повз праву стійку.
15'
Мартінес (Інтер) головою зрізав повз ліву стійку воріт після навісу Барелли з правого флангу.
13'
Арболеда двічі поспіль врятував свого голкіпера. Спочатку центральний захисник "Шерифа" перервав простріл Мартінеса, а потім удар Брозовича.
10'
Неточно прострілив Траоре (Шериф) у штрафний майданчик.
8'
Опасный момент
Джеко (Інтер) красиво розрізав оборону передачею на Відаля у штрафний майданчика. Чилієць не пробив з гострого кута і віддав в центр, де Мартінес просто не влучив по м'ячу.
6'
Траоре (Шериф) взяв ініціативу на себе: протягнув м'яч і пробив з метрів 30. Зрізався удар з ноги і полетів значно вище цілі.
5'
Кріштіану (Шериф) навісив із лівого флангу - Бастоні вибив м'яч на кутовий.
4'
Дімарко (Інтер) навісив зі стандарту з центра поля, але м'яч рикошетом від голови захисника господарів полетів у руки голкіперу "Шерифа".
2'
"Інтер" атакував правим флангом, але зрештою м'яч вийшов за лицьову лінію від Мартінеса.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Гудять трибуни перед стартовим свистком! "Інтер" буде розводити м'яч.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Шериф": Атанасіадіс - Костанца, Арболеда, Дуланто, Кріштіану - Тіль, Аддо - Траоре, Коловос, Кастаньєда - Джахшибаєв.
"Інтер": Ханданович - Шкріняр, Де Врей, Бастоні - Дарміан, Барелла, Брозович, Відаль, Дімарко - Джеко, Мартінес.
Вітаємо всіх любителів єврокубків! UA-Футбол проведе для вас текстову трансляцію матчу суперників донецького "Шахтаря" у групі D Ліги чемпіонів між молдовським "Шерифом" та італійським "Інтером".
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Анонс матча Шериф - "Интер" 03.11.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Шериф (Тирасполь) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Шериф.

Дата проведения матча: 03.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шериф (Тирасполь) и командой "Интер" (Милан):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Интер", тогда как команда Шериф осталась с поражением. Столкновение "Интер" и Шериф в предыдущем футбольном матче 19.10.2021 закончилось с таким счетом: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шериф - "Интер" можно посмотреть 03.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Шериф - "Интер", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шериф (Тирасполь)
Страна: Молдова
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий матч команды Шериф был сыгран против "Интер" - 19.10.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий поединок команды "Интер" был сыгран против Удинезе - 31.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча Шериф - "Интер" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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