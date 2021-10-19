Шериф - Интер онлайн трансляция матча

Недавнее выступление команды Шериф Тирасполь в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Интер.

Шериф Тирасполь забивает 2.96 гола, играя дома, а Интер забивает 1.79 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Шериф Тирасполь проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.

Шериф Тирасполь имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Шериф Тирасполь's performance of the last 5 matches is better than Интер's.

В их последнюю встречу команда Интер победила в 2 гол(а).

Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Шериф Тирасполь выиграл 11 домашних матчей подряд.

Шериф Тирасполь выигрывает первую половину матча в 58% случаев, Интер выигрывает в 38%.

Победителем прошлой встречи была команда Интер.

Когда Шериф Тирасполь лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шериф Тирасполь% своих матчей.

Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Интер не проигрывает в последних 4 играх.

Шериф Тирасполь не пропускает в 3 матчах подряд.

Шериф Тирасполь выигрывает первый тайм в 58% матчей, Интер выигрывает в 38% матчей.

Интер забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.