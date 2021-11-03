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Ливерпуль - Атлетико онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 03 ноября 2021, 22:00 - Энфилд
Главный судья: Данни Маккели
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
2 - 0
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50'
Атлетико
Мадрид
Ход матча
8' Марио Хермосо 13' Диого Жота 15' Садио Мане 21' Садио Мане 36' Фелипе 37' Луис Суарес 38' Коке
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
30%
Ничья
40%
Атлетико
30%
П1: 1.58 Х: 3.58 П2: 7.38
П1: 1.53 Х: 3.25 П2: 7.50
П1: 1.58 Х: 3.58 П2: 7.38
П1: 1.58 Х: 3.58 П2: 7.38
Интересные факты
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Ливерпуль забивает 1.45 гола, играя дома, а Атлетико Мадрид забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • James Milner получил больше всего желтых карточек (2) в Ливерпуль. Geoffrey Kondogbia получил 2 в Атлетико Мадрид.
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Наиболее популярный счет между Ливерпуль и Атлетико Мадрид 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Атлетико Мадрид - 1.6.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Атлетико Мадрид выигрывает в 36%.
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 2, команда Атлетико Мадрид выиграла 3, 0 ничьи.
  • Ливерпуль забивает 1.6 гола за матч против команды Атлетико Мадрид, а Атлетико Мадрид забивает 1.6 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 5 голами. Antoine Griezmann забил 3 раз за Атлетико Мадрид
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 13 домашних матчах.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 41% матчей, Атлетико Мадрид выигрывает в 36% матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Атлетико Мадрид - 3.2.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 17 играх.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 26 матчах.
  • Ливерпуль выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Атлетико Мадрид забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 27% голов между минутами 0-15? Это лучший процент в лиге.
  • Во время последних 9 встреч, команда Ливерпуль выиграла 3 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Атлетико Мадрид выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-9 в пользу команды Ливерпуль
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
1
Побед
3
Игр
2
Побед
Атлетико
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 3 Завершен Ливерпуль
Лига Чемпионов 2019/2020
11.03.2020 - 22:00 Ливерпуль 2 - 3 Завершен Атлетико
Лига Чемпионов 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Престон Норт Энд 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.10.2021 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 5 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 3 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 14:30 Уотфорд 0 - 5 Завершен Ливерпуль В
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Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
31.10.2021 - 17:15 Атлетико 3 - 0 Завершен Бетис В
Чемпионат Испании 2021/2022
28.10.2021 - 22:30 Леванте 2 - 2 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2021/2022
24.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 2 Завершен Реал Сосьедад Н
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 3 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Испании 2021/2022
02.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Барселона В
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Новости команд
Главные события
38'
Коке
37'
Луис Суарес
36'
Фелипе
ГООЛ! Садио Мане
21'
Садио Мане
15'
ГООЛ! Диого Жота
13'
8'
Марио Хермосо
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
30%
Ничья
40%
Атлетико
30%
П1: 1.58 Х: 3.58 П2: 7.38
П1: 1.53 Х: 3.25 П2: 7.50
П1: 1.58 Х: 3.58 П2: 7.38
П1: 1.58 Х: 3.58 П2: 7.38
Составы команд
1
Алиссон
21
Константинос Цимикас
32
Жоэль Матип
4
Вирджил ван Дейк
66
Александер-Арнолд, Трент
14
Джордан Хендерсон
5
Фабиньо
15
Алекс Окслейд-Чемберлен
10
Садио Мане
21
Диого Жота
11
Мохамед Салах
13
Ян Облак
18
Фелипе
2
Хосе Мария Хименес
22
Марио Хермосо
23
Киран Триппьер
10
Анхель Корреа
7
Родриго де Пауль
8
Коке
21
Янник Феррейра Карраско
9
Луис Суарес
7
Феликс, Жоао
Стартовый состав
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
    21 15
  • 21
    Диого Жота
    13
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 5
    Фабиньо
    Защитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
    37
  • 7
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 7
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
    38
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 18
    Фелипе
    Защитник
    36
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
    8
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
Запасные игроки
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 80
    Morton, Tyler
    Полузащитник
  • 1
    Бенжамен Леком
    Вратарь
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 19
    Кнья, Матеус
    Нападающий
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 36
    Juan Carlos Martin
  • 33
    Iturbe, Alejandro
    Вратарь
  • 38
    Francisco González Rochela
    Защитник
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Диего Симеоне
Статистика матча
56%
Владение мячом
44%
7
Штрафные
5
5
Фолы
7
1
ЖК
3
4
Удары в створ
1
Угловые
2
1
Блокировано ударов
1
2
Удары мимо
КК
1
Сейвы
2
Трансляция
46'
Замена
Фирмино вышел вместо Мане.
Свисток
Второй тайм начался!
Атлетико не был замечен в атакующих действиях в первой половине матча, и при этом уже отстает по счету в два мяча, имея на одного футболиста в составе меньше. Фелипе отправился отдыхать абсолютно заслуженно, но вместе с собой прихватил и всякие надежды своей команды на то, чтобы отыграться. Или будет очередное чудо на Энфилде?
Свисток
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+2'
Подача от Хендерсона с правого фланга практически от лицевой отправила мяч над воротами.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, две минуты.
44'
Заброс на Салаха из глубины поля от Ван Дейка отправился к голкиперу соперников.
42'
Опасный момент
Цимикас навесил с левого фланга, Жота на ближней подправлял, но и тут Облак спас!
41'
Опасный момент
Салах из правого фланга штрафной крутил в дальний угол, но Облак парировал!
40'
Ливерпуль сразу же отправился дожимать соперников.
38'
Желтая карточка
Еще и Коке на желтой. Эмоции.
37'
Желтая карточка
Желтую за разговоры получил Суарес.
36'
Красная карточка
УДАЛЕНИЕ! Фелипе получил прямую красную за откровенный удар в ахилл со спины Мане в центре поля!
34'
Салах пожадничал пас на Жоту под выход один на один, зацепившись за верховой пас к чужой штрафной.
33'
Феликс атаковал Ван Дейка перед чужой штрафной с фолом.
31'
Феликс разгонял Суареса передачей в чужую штрафную, но партнер ждал мяч в ноги.
29'
Салах на правом фланге атаки принял высокий перевод, прошел Эрмосо, но мимо Хименеса уже мяч не пробросил.
27'
Пас с правого фланга в штрафную от Триппьера был перехвачен защитниками.
25'
Цимикас в центре штрафной сумел выбить мяч на угловой, после неудачного приема отскока под прессингом Корреа.
25'
Навес от Коке с правого фланга Карраско остановил уже за штрафной, сместился, и пробил в блок.
23'
Опасный момент
Салах на правом фланге штрафной выкатил под удар Оксу, но тот в касание направил мяч мимо дальней штанги!
21'
Гоооол!!!
ГОЛ! Трент с правого фланга низом постелил прострельный пас на Мане, который выскочил из-под Фелипе, и расстрелял ворота!
20'
Ливерпуль перенял инициативу в атаке.
18'
Мане бил из левого фланга штрафной, мяч отскочил от ноги Фелипе в руку защитнику, но на пенальти это не тянет.
16'
Триппьер блокировал подачу от Цимикаса с левого фланга атаки.
15'
А аргентинец без желтой остался, хотя и сбил соперника, и под копчик затем уже лежачего ударил. Симеоне нашептал!
15'
Желтая карточка
Мане сорвался в центральном круге после провокации от Корреа!
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Жота на дальней штанге завершил подачу с правого фланга от Трента ударом головой!
12'
Де Пауль отдал передачу на правый фланг штрафной на Корреа, но партнер вторым касание решил искать воробьев над чужими владениями.
10'
Смотрим за атаки Атлетико в последние минуты. Теперь уже Ливерпуль сидит в обороне.
8'
Желтая карточка
Эрмосо прокатил Салаха на бедре на левом фланге обороны.
6'
Суарес завалился на входе в правый фланг чужой штрафной, но, о Боги!, он просит прощения у Матипа!
4'
Коке перевел мяч на левый фланг штрафной, Карраско возвращал в центр, но Алиссон забрал.
2'
Навес с левого фланга от Цимикаса на набегавшего Окса был перехвачен.
1'
Ливерпуль удерживает мяч на своей половине, а Атлетико уже сидит у своих ворот.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Инфо
Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Запасные: Лаком, Итурбе, Лоди, Эррера, Кунья, Врсалько, Серрано, Мартин, Вергаха.
Инфо
Атлетико: Облак — Фелипе, Хименес, Эрмосо — Триппьер, Корреа, де Пауль, Коке, Карраско — Суарес, Феликс.
Запасные: Адриан, Келлехер, Конате, Алькантара, Фирмино, Минамино, робертсон, Ориги, Филлипс, Уильямс, Мортон.
Инфо
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Цимикас — Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Хендерсон — Салах, Жота, Мане.
Всем привет, друзья! Главный матч дня в Лиге чемпионов сегодня состоится на Энфилде. Диего Симеоне с ответным визитом приехал к Юргену Клоппу. Нас ожидает выдающийся поединок! Присоединяйтесь и следите за ним вместе с нами!
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Анонс матча "Ливерпуль" - "Атлетико" 03.11.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 03.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 19.10.2021 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Атлетико" можно посмотреть 03.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Атлетико", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 30.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против Бетис - 31.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - "Атлетико" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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