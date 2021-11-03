Ливерпуль - Атлетико онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ливерпуль" - "Атлетико" 03.11.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Атлетико" (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 03.11.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Атлетико" (Мадрид):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение "Атлетико" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 19.10.2021 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Диего Симеоне разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)

Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 30.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Атлетико" (Мадрид)

Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903

Страна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Прошедший матч команды "Атлетико" был сыгран против Бетис - 31.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

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