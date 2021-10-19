РБ Лейпциг - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Пари Сен-Жермен" 03.11.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Ред Булл Арена.

Дата проведения матча: 03.11.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и "РБ Лейпциг" в предыдущем футбольном матче 19.10.2021 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Джесси Марш и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)

Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009

Страна: Германия

Тренер: Джесси Марш



Предыдущий матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Айнтрахт - 30.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)

Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Страна: Франция

Тренер: Маурисио Почеттино



Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против "Лилль" - 29.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

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