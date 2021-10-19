  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. РБ Лейпциг - Пари Сен-Жермен Смотреть онлайн
В тренде

РБ Лейпциг - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 03 ноября 2021, 22:00 - Ред Булл Арена
Главный судья: Андреас Экберг
Рейтинг матча:
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 - 2
Обновить
50'
Пари Сен-Жермен
Париж
Ход матча
8' Кристофер Нкунку 10' Данилу 21' Вейналдум, Джорджиньо 25' Тайлер Адамс 32' Кимпембе, Преснель 39' Вейналдум, Джорджиньо
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
33%
Ничья
22%
Пари Сен-Жермен
44%
П1: 2.36 Х: 3.21 П2: 3.21
П1: 2.20 Х: 2.88 П2: 3.10
П1: 2.36 Х: 3.21 П2: 3.21
П1: 2.36 Х: 3.21 П2: 3.21
Интересные факты
  • Среднее количество голов во встречах между командами РБ Лейпциг и Пари Сен-Жермен - 3.6.
  • Когда РБ Лейпциг проигрывает 0-1 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Angelino отдал больше всего передач в РБ Лейпциг с 2 передачами. Kylian Mbappe лучший распасовщик Пари Сен-Жермен (2 передач)
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than РБ Лейпциг's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.
  • РБ Лейпциг забивает 1.86 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 1.94 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Christopher Nkunku лучший бомбардир РБ Лейпциг с 4 голами. Lionel Messi забил 3 раз за Пари Сен-Жермен
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между РБ Лейпциг и Пари Сен-Жермен - 2.
  • РБ Лейпциг выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 55%.
  • Из последних 5 встреч команда РБ Лейпциг выиграла 2, команда Пари Сен-Жермен выиграла 3, 0 ничьи.
  • РБ Лейпциг забивает 1.6 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 2 гола против команды РБ Лейпциг (в среднем).
  • Когда РБ Лейпциг лидирует 1-0 дома, они побеждают в РБ Лейпциг% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 4 играх.
  • РБ Лейпциг выигрывает первый тайм в 32% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 55% матчей.
  • Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды РБ Лейпциг.
  • В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 1 гол(а).
  • РБ Лейпциг забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Во время последних 5 встреч, команда РБ Лейпциг выиграла 2 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-8 в пользу команды Пари Сен-Жермен
  • РБ Лейпциг проиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
Личные встречи
РБ Лейпциг
1
Побед
4
Игр
3
Побед
Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 3 - 2 Завершен РБ Лейпциг
Лига Чемпионов 2020/2021
24.11.2020 - 22:00 Пари Сен-Жермен 1 - 0 Завершен РБ Лейпциг
Лига Чемпионов 2021
04.11.2020 - 22:00 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2019/2020
18.08.2020 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен
Последние матчи - РБ Лейпциг
Чемпионат Германии 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Айнтрахт 1 - 1 Завершен РБ Лейпциг Н
Чемпионат Германии 2021/2022
23.10.2021 - 16:30 РБ Лейпциг 4 - 1 Завершен Гройтер Фюрт В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 3 - 2 Завершен РБ Лейпциг П
Чемпионат Германии 2021/2022
16.10.2021 - 16:30 Фрайбург 1 - 1 Завершен РБ Лейпциг Н
Чемпионат Германии 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 3 - 0 Завершен Бохум В
Показать больше
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
29.10.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 1 Завершен Лилль В
Чемпионат Франции 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Марсель 0 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 3 - 2 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Франции 2021/2022
15.10.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 1 Завершен Анже В
Чемпионат Франции 2021/2022
03.10.2021 - 14:00 Ренн 2 - 0 Завершен Пари Сен-Жермен П
Показать больше
Главные события
39'
Вейналдум, Джорджиньо ГООЛ!
32'
Кимпембе, Преснель
Тайлер Адамс
25'
21'
Вейналдум, Джорджиньо ГООЛ!
10'
Данилу
ГООЛ! Кристофер Нкунку
8'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
РБ Лейпциг
33%
Ничья
22%
Пари Сен-Жермен
44%
П1: 2.36 Х: 3.21 П2: 3.21
П1: 2.20 Х: 2.88 П2: 3.10
П1: 2.36 Х: 3.21 П2: 3.21
П1: 2.36 Х: 3.21 П2: 3.21
Составы команд
1
Петер Гулачи
32
Gvardiol, Josko
6
Уилли Орбан
2
Мохамед Симакан
3
Анджелино
14
Тайлер Адамс
27
Конрад Лаймер
22
Мукьеле, Норди
10
Эмиль Форсберг
18
Кристофер Нкунку
33
Андре Силва
50
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
3
Кимпембе, Преснель
25
Tavares Mendes, Nuno Alexandre
18
Вейналдум, Джорджиньо
15
Данилу
27
Гуейе, Идрисса
11
Анхель Ди Мария
10
Килиан Мбаппе
10
Неймар
Стартовый состав
  • 33
    Андре Силва
  • 10
    Эмиль Форсберг
    Нападающий
  • 18
    Кристофер Нкунку
    Полузащитник
    8
  • 3
    Анджелино
    Защитник
  • 14
    Тайлер Адамс
    25
  • 27
    Конрад Лаймер
    Полузащитник
  • 22
    Мукьеле, Норди
    Защитник
  • 32
    Gvardiol, Josko
    Защитник
  • 6
    Уилли Орбан
  • 2
    Мохамед Симакан
  • 1
    Петер Гулачи
    Вратарь
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 10
    Неймар
    Нападающий
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
    39 21
  • 15
    Данилу
    10
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
  • 2
    Ашраф Хакими
    Защитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
    32
  • 25
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
  • 50
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
Запасные игроки
  • 39
    Бенджамин Хенрихс
    Полузащитник
  • 38
    Novoa, Hugo
    Полузащитник
  • 31
    Мартинес Хосеп
  • 26
    Ilaix, Moriba
    Полузащитник
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 17
    Доминик Собослаи
    Полузащитник
  • 20
    Пулсен, Юссуф
    Нападающий
  • 8
    Амаду Хайдара
    Полузащитник
  • 44
    Кевин Кампль
    Полузащитник
  • 36
    Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
    Полузащитник
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 20
    Лейвин Курзава
    Защитник
  • 17
    Колин Дагба
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 60
    Летелльер, Александре
    Вратарь
Тренеры
  • Джесси Марш
  • Маурисио Почеттино
Статистика матча
47%
Владение мячом
53%
3
Удары в створ
3
3
Блокировано ударов
1
6
Штрафные
13
2
Офсайды
1
1
Сейвы
2
11
Фолы
5
1
ЖК
2
3
Удары мимо
1
Угловые
4
Live Zone
Трансляция
46'
Замена
Хайдара заменил Орбана в перерыве у хозяев.
46'
Свисток
Второй тайм стартовал.
Очень яркий первый тайм мы увидели. Хозяева дерзко стартовали, забив и заработав пенальти. Реализуй 11-метровый, возможно, были бы шансы у "быков" зацепиться сегодня за победу. Так же, ПСЖ долго запрягал, но максимально реализовал то, что у него было. Класс пока что бьёт желание.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+3'
Уголовой
Неймар с углового выполнил подачу в руки Гулачи.
45+2'
Опасный момент
Мбаппе получил мяч на правом фланге практически в центре поля, набрал до штрафной площади разгон, убежав от защитника, и стрелял под перекладину - Гулачи перевёл на угловой!
45+1'
Инфо
Три минуты добавлено к первому тайму.
43'
Париж продолжает владеть мячом. Ещё раз добрались гости до чужой штрафной, но прострел справа в штрафную не прошёл.
40'
Гоооол!!!
Нет! Всё-таки гол! Дубль Вейналдума! Арбитры в ВАР-фургоне пересмотрели повтор эпизода и не увидели "вне игры" у Жоржиньо после скидки от Маркиньоса! Париж выходит вперёд!
39'
Офсайд
Два подряд угловых зарабатывают гости. После подачи второго пошла скидка на линию вратарской на неугомонного Вейналдума, а тот прокинул мимо вратаря. Арбитры углядели офсайд, поэтому гол отменили.
38'
Подача справа на дальнюю стойку штрафной от Вейналдума, ди Мария в касание красиво слёту пробивал, но попал в защитника! Хорошая контратака парижан!
37'
Долго владеют мячом хозяева, но вывести кого-то на ударную позицию не получается.
34'
Париж теряет мяч перед своей штрафной, Силва дважды пытался пробить со средней дистанции, но один раз попал в защитников, второй - не попал в створ.
32'
Желтая карточка
Кимпембе срубил в центре поля Нкунку и получил отложенную жёлтую. Очень много жёсткой борьбы в эти минуты игры.
30'
Желтая карточка
Наставник Лейпцига Джесси Марш за излишние нервы в своей технической зоне получает свою жёлтую карточку. Даже неясно, что вызвало у американца настолько ярые эмоции.
27'
Инфо
6:1 по созданным моментам и 3:1 по ударам в створ. А на табло две единички.
24'
Желтая карточка
Небольшая толкотня в середине поля. Адамс получает жёлтую: он толкнул откровенно в спину ди Марию, когда тот уже не владел мячом. До какой-то серьёзной потасовки дело не дошло.
21'
Гоооол!!!
Париж сравнивает счёт! Неймар из центральной зоны отдал левее в штрафную на Мбаппе, Килиан прострелил вдоль ворот, а Вейналдум забивает дебютный гол за парижан!
20'
Мбаппе цеплялся за мяч в немецкой штрафной, однако единоборство проиграл. Первая попытка парижан в матче обострить игру, назовём этот эпизод так.
17'
Нкунку с зоны правого полусреднего заканчивал трёхходовку, но не попадает в створ!
16'
ПСЖ отодвинул игру от своих ворот, но пока не угрожает воротам Лейпцига. "Быки" очень хорошо выглядят в дебюте встречи.
13'
Лаймеру скинули мяч в полукруг штрафной, австриец в касание сходу пробивал низом, но мяч прошёл очень неточно. Париж в атаке пока вообще не видно.
12'
Незабитый пенальти
Доннарума тащит пенальти! Голкипер ПСЖ угадал, куда будет бить Андре Силва (чуть левее центра) и отбил удар! А на подборе партнёры итальянского вратаря оказались первыми!
11'
Желтая карточка
Жёлтая Данило за фол.
10'
Опасный момент
Господи, в ворота ПСЖ ещё и пенальти! Данило положил руки на спину Андре Силве в парижской штрафной, когда он уже готовился бить. Это 11-метровый даже без ВАР!
8'
Гоооол!!!
Гооол!!!! Гол для Лейпцига! Нкунку после навеса с фланга головой переправил в ворота!
4'
А вот Орбан жестко подкатился под соперника в центре поля. Повезло, что без желтой.
2'
Офсайд
И сразу хозяева пошли в атаку и создали момент – хотя нет, был офсайд у Силвы.
1'
Свисток
Матч начался!
Напомним, что Париж возглавляет группу А чемпионской лиги с семью баллами. На одно очко меньше у Ман Сити. Брюгге уже набрал четыре пункта. Лейпциг пока проиграл все матче и с баранкой замыкает квартет.
Инфо
ПСЖ (старт): Доннарума - Нуну Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими - Гуэй, Данилу, Вейналдум - Неймар, Мбаппе, Ди Мария.
Инфо
Лейпциг (старт): Гулачи - Гвардиол, Орбан, Симакан - Анхелиньо, Адамс, Лаймер, Мюкиле - Форсберг, Нкунку - Андре Силва.
Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн матча четвёртого тура Лиги чемпионов. В гости к Лейпцигу приехал ПСЖ. Начало матча в 22:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 21:00 - Сегодня RC Deportivo La Coruna Youth RC Deportivo La Coruna Youth 5 Maccabi Haifa U19 Maccabi Haifa U19 1 Завершен 19:45 - Сегодня Реал Реал 2 Шахтер Шахтер 1 Завершен 19:45 - Сегодня Милан Милан 1 Порту Порту 1 Завершен 19:00 - Сегодня Angers SCO Angers SCO 0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1 Завершен 17:30 - Сегодня Волынь Волынь 0 Полесье Полесье 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "РБ Лейпциг" - "Пари Сен-Жермен" 03.11.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч начнется на стадионе Ред Булл Арена.

Дата проведения матча: 03.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "РБ Лейпциг" (Лейпциг) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда "РБ Лейпциг" осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и "РБ Лейпциг" в предыдущем футбольном матче 19.10.2021 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Джесси Марш и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 03.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Год основания "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Страна: Германия
Тренер: Джесси Марш

Предыдущий матч команды "РБ Лейпциг" был сыгран против Айнтрахт - 30.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против "Лилль" - 29.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Следите за результатами матча "РБ Лейпциг" - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига Чемпионов и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен