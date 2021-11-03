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Манчестер Сити - Брюгге онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 03 ноября 2021, 22:00 - Этихад
Главный судья: Антонио Матеу Лаос
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
1 - 1
Обновить
50'
Брюгге
Брюгге
Ход матча
15' Филип Фоден 17' Джон Стоунз
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
45%
Ничья
27%
Брюгге
27%
П1: 1.26 Х: 5.36 П2: 14.40
П1: 1.25 Х: 4.50 П2: 11.00
П1: 1.26 Х: 5.36 П2: 14.40
П1: 1.26 Х: 5.36 П2: 14.40
Интересные факты
  • Манчестер Сити забивает 2.57 гола, играя дома, а Брюгге забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 50% матчей, Брюгге выигрывает в 30% матчей.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Брюгге's.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 4 гол(а).
  • Когда Брюгге лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брюгге% своих матчей.
  • Riyad Mahrez лучший бомбардир Манчестер Сити с 3 голами. Hans Vanaken забил 3 раз за Брюгге
  • Брюгге's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Брюгге проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брюгге% своих матчей.
  • Брюгге не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Брюгге выигрывает в 30%.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Брюгге.
  • Брюгге забивал хотя бы раз в последних 22 матчах.
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 27% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Брюгге
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 19:45 Брюгге 1 - 5 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 17:00 Манчестер Сити 0 - 2 Завершен Кристал Пэлас П
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Вест Хэм Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 4 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 19:45 Брюгге 1 - 5 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Бернли В
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Последние матчи - Брюгге
Чемпионат Бельгии 2021/2022
30.10.2021 - 21:45 Сент-Трюйден 1 - 2 Завершен Брюгге В
Чемпионат Бельгии 2021/2022
24.10.2021 - 14:30 Ройял Антверпен 1 - 1 Завершен Брюгге Н
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 19:45 Брюгге 1 - 5 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Бельгии 2021/2022
15.10.2021 - 21:45 Брюгге 2 - 0 Завершен Кортрейк В
Чемпионат Бельгии 2021/2022
03.10.2021 - 14:30 Андерлехт 1 - 1 Завершен Брюгге Н
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Новости команд
Главные события
17'
Джон Стоунз ГООЛ!
ГООЛ! Филип Фоден
15'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
45%
Ничья
27%
Брюгге
27%
П1: 1.26 Х: 5.36 П2: 14.40
П1: 1.25 Х: 4.50 П2: 11.00
П1: 1.26 Х: 5.36 П2: 14.40
П1: 1.26 Х: 5.36 П2: 14.40
Составы команд
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
19
Ляпорт, Эмерик
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
20
Силва, Бернардо
16
Родри
8
Илкай Гюндоган
10
Джек Грилиш
47
Филип Фоден
26
Махрез, Рияд
22
Симон Миньоле
44
Мехеле, Брэндон
13
Джек Хендри
4
Стэнли Нсоки
2
Эдуард Соболь
77
Педро Мукони, Мата
26
Матс Ритс
20
Ханс Ванакен
25
Руд Вормер
90
De Ketelaere Charles
11
Ноа Ланг
Стартовый состав
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
    15
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 19
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
    17
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 90
    De Ketelaere Charles
  • 11
    Ноа Ланг
  • 77
    Педро Мукони, Мата
    Полузащитник
  • 26
    Матс Ритс
    Полузащитник
  • 20
    Ханс Ванакен
    Полузащитник
  • 25
    Руд Вормер
    Полузащитник
  • 44
    Мехеле, Брэндон
    Защитник
  • 13
    Джек Хендри
    Защитник
  • 4
    Стэнли Нсоки
    Полузащитник
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 22
    Симон Миньоле
    Вратарь
Запасные игроки
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 29
    Бас Дост
    Нападающий
  • 28
    Van Der Brempt, Ignace
    Защитник
  • 21
    Хосе Искьердо
    Полузащитник
  • 19
    Sowah, Kamal
    Полузащитник
  • 18
    Федерико Рикка
    Защитник
  • 21
    Крист-Эммануэль Мауасса
    Защитник
  • 7
    Уэсли
    Полузащитник
  • 77
    Mbamba, Noah
    Защитник
  • 91
    Lammens, Senne
    Вратарь
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Clement, Philippe
Статистика матча
72%
Владение мячом
28%
3
Блокировано ударов
3
Удары мимо
1
4
Угловые
2
2
Удары в створ
2
2
Сейвы
1
2
Штрафные
4
1
Офсайды
1
3
Фолы
1
Live Zone
Трансляция
46'
Свисток
Матео Лаос дає свисток про початок другого тайму нашої зустрічі.
Перша половина зустрічі починалася так, наче Сіті збирається забити п'ять голів за 10 хвилин і відпочивати. Проте вже після 15-ї хвилини стало ясно, що так не буде. Брюгге дав гідну відсіч супернику в першому таймі.
45'
Свисток
Арбітр дає свисток про закінчення першого тайму, не додавши жодної хвилини.
44'
Родрі віддає на Гріліша, а той майже входить у штрафний суперника з правого флангу. Блокує його просування Соболь.
41'
Брюгге сідає в оборону, а Сіті в свою чергу вибігає в чергову атаку правим флангом.
37'
Гріліш розпочинає атаку в центрі поля. Англієць обіграється з Родрі і входить на половину поля суперника.
33'
Бельгійці вириваються в контратаку. Де Кетеларе входить у штрафний і пробиває по воротах. Однак удар вийшов не надто акцентованим - Едерсон парирує.
29'
Брюгге заволоділо м'ячем на половині поля суперника. В останні хвилини це трапляється вкрай рідко, але зараз команда йде в атаку лівим флангом.
25'
Гріліш зараз вкидає з ауту. Команда вирішила виманювати суперника в високий пресинг, аби безпроблемно атакувати. Брюгге поки не ведеться.
21'
Сіті трохи зменшує оберти та перепасовується в центрі поля. Не виключено, що вже за кілька секунд почнеться нова атака.
17'
Гоооол!!!
Що робиться за полі? Брюгге зрівнює! Де Кетеларе прострілює з правого флангу, і м'яч після зрізки з ноги Бернарду потрапяє в голову Стоунза. Той не встигає зорінтуватися і відправляє круглого у свої ворота!
16'
Гоооол!!!
Фодееееен! Гравець з двох метрів розстріляв ворота Міньоле після силового прострілу від Канселу з правого флангу.
14'
Опасный момент
Канселу! Після пасу Гріліша футболіст влучає в стійку, перекидаючи воротаря!
13'
Що ж виробляє Міньоле! Голкіпер фінтом переграв Філа Фодена та розпочав атаку свого клубу!
9'
Соболь на лівому фланзі виграє єдиноборство у Мареза, але атака не відходить далеко - вже йде її друга хвиля.
5'
Сіті одразу починає активно атакувати. Поки що Брюгге сидить в захисті та відбивається.
1'
Свисток
Свисток судді сповіщує про початок матчу! Брюгге розіграє м'яч в центрі поля!
Инфо
Уже відомі склади на матч: Манчестер Сіті: Едерсон, Стоунз, Ляпорт, Вокер, Канселу, Гюндоган, Родрі, Сілва, Марез, Фоден, Гріліш. Брюгге: Міньйоле, Нсокі, Хендрі, Соболь, Мехеле, Ванакен, Рітс, Вормер, Мата, Ланг, де Кетеларе.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі тестову трансляцію матчу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Брюгге.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Брюгге 03.11.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Брюгге (Брюгге) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 03.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Брюгге (Брюгге):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Брюгге осталась с поражением. Столкновение Брюгге и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 19.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:5 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Clement, Philippe разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Брюгге можно посмотреть 03.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Брюгге, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Кристал Пэлас - 30.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Кристал Пэлас.

Команда гостей

Название: Брюгге (Брюгге)
Год основания Брюгге (Брюгге): 1891
Страна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм

Предыдущий матч команды Брюгге был сыгран против Сент-Трюйден - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2021/2022 и закончился победой команды Брюгге.

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