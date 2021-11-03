Манчестер Сити - Брюгге онлайн трансляция матча

Манчестер Сити забивает 2.57 гола, играя дома, а Брюгге забивает 1.63 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Манчестер Сити не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 50% матчей, Брюгге выигрывает в 30% матчей.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Брюгге's.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 4 гол(а).

Когда Брюгге лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брюгге% своих матчей.

Riyad Mahrez лучший бомбардир Манчестер Сити с 3 голами. Hans Vanaken забил 3 раз за Брюгге

Брюгге's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Брюгге проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брюгге% своих матчей.

Брюгге не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Брюгге выигрывает в 30%.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Брюгге.

Брюгге забивал хотя бы раз в последних 22 матчах.