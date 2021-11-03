Манчестер Сити - Брюгге онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Брюгге (Брюгге) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Этихад.
Дата проведения матча: 03.11.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Брюгге (Брюгге):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Брюгге осталась с поражением. Столкновение Брюгге и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 19.10.2021 закончилось с таким счетом: 1:5 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Clement, Philippe разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Кристал Пэлас - 30.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Кристал Пэлас.
Название: Брюгге (Брюгге)
Год основания Брюгге (Брюгге): 1891
Страна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм
Предыдущий матч команды Брюгге был сыгран против Сент-Трюйден - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Бельгии 2021/2022 и закончился победой команды Брюгге.
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