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Боруссия - Аякс онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 03 ноября 2021, 22:00 - Сигнал Идуна Парк
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Боруссия
Дортмунд
1 - 0
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47'
Аякс
Амстердам
Ход матча
29' Матс Хуммельс 34' Торган Азар Вышел: Марин Понграчич 37' Марко Ройс 39' Эдсон Альварес
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
38%
Ничья
23%
Аякс
38%
П1: 7.56 Х: 3.78 П2: 1.54
П1: 6.00 Х: 3.40 П2: 1.50
П1: 7.56 Х: 3.78 П2: 1.54
П1: 7.56 Х: 3.78 П2: 1.54
Интересные факты
  • Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 44% матчей, Аякс выигрывает в 67% матчей.
  • Недавнее выступление команды Аякс в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Боруссия Дортмунд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аякс.
  • Аякс не проигрывает в последних 4 играх.
  • Боруссия Дортмунд забивает 2.25 гола, играя дома, а Аякс забивает 2.24 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Аякс имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Когда Аякс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аякс% своих матчей.
  • Аякс не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и Аякс - 1.5.
  • Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than Аякс's.
  • Из последних 4 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 3, команда Аякс выиграла 1, 0 ничьи.
  • Jude Bellingham отдал больше всего передач в Боруссия Дортмунд с 2 передачами. Antony Santos лучший распасовщик Аякс (2 передач)
  • Боруссия Дортмунд забивает 1.75 гола за матч против команды Аякс, а Аякс забивает 1.5 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).
  • Боруссия Дортмунд выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.
  • Аякс имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Когда Аякс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аякс% своих матчей.
  • Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Аякс выигрывает в 67%.
  • Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Аякс (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Аякс победила в 4 гол(а).
  • Аякс не проиграл ни в одном из последних 25 выездных матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и Аякс - 3.25.
  • Аякс выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
  • Вы знали, что Аякс забил 27% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Боруссия
2
Побед
3
Игр
1
Побед
Аякс
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Аякс 4 - 0 Завершен Боруссия
Лига Чемпионов 2012/2013
21.11.2012 - 21:45 Аякс 1 - 4 Завершен Боруссия
Лига Чемпионов 2012/2013
18.09.2012 - 21:45 Боруссия 1 - 0 Завершен Аякс
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2021/2022
30.10.2021 - 16:30 Боруссия 2 - 0 Завершен Кёльн В
Кубок Германии 2021/2022
26.10.2021 - 21:00 Боруссия 0 - 0 Завершен Ингольштадт Н
Чемпионат Германии 2021/2022
23.10.2021 - 16:30 Арминия 1 - 3 Завершен Боруссия В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Аякс 4 - 0 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2021/2022
16.10.2021 - 16:30 Боруссия 3 - 1 Завершен Майнц В
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Последние матчи - Аякс
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
30.10.2021 - 19:45 Хераклес 0 - 0 Завершен Аякс Н
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
24.10.2021 - 17:45 Аякс 5 - 0 Завершен ПСВ В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Аякс 4 - 0 Завершен Боруссия В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
16.10.2021 - 19:45 Херенвеен 0 - 2 Завершен Аякс В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
03.10.2021 - 15:30 Аякс 0 - 1 Завершен Утрехт П
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Новости команд
Главные события
39'
Эдсон Альварес
ГООЛ! Марко Ройс
37'
Торган Азар
Вышел: Марин Понграчич
34'
Матс Хуммельс
29'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
38%
Ничья
23%
Аякс
38%
П1: 7.56 Х: 3.78 П2: 1.54
П1: 6.00 Х: 3.40 П2: 1.50
П1: 7.56 Х: 3.78 П2: 1.54
П1: 7.56 Х: 3.78 П2: 1.54
Составы команд
21
Грегор Кобель
16
Мануэль Аканджи
15
Матс Хуммельс
24
Томас Менье
16
Торган Азар
22
Bellingham, Jude
28
Аксель Витсель
39
Мариус Волф
19
Юлиан Брандт
27
Тиггес, Штеффен
11
Марко Ройс
32
Ремко Пасвеер
12
Мазраури, Нуссер
2
Тимбер, Юррин
21
Мартинес, Лисандро
17
Блинд Дэйли
4
Эдсон Альварес
23
Бергуис, Стевен
16
Гравенберч, Райан
20
Santos, Antony
22
Халлер, Себастиан
10
Тадич, Дусан
Стартовый состав
  • 19
    Юлиан Брандт
    Нападающий
  • 27
    Тиггес, Штеффен
    Нападающий
  • 11
    Марко Ройс
    Полузащитник
    37
  • 16
    Торган Азар
    Полузащитник
    34
  • 22
    Bellingham, Jude
    Полузащитник
  • 28
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 39
    Мариус Волф
  • 16
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Защитник
    29
  • 24
    Томас Менье
    Защитник
  • 21
    Грегор Кобель
    Вратарь
  • 20
    Santos, Antony
    Нападающий
  • 22
    Халлер, Себастиан
    Нападающий
  • 10
    Тадич, Дусан
    Нападающий
  • 4
    Эдсон Альварес
    Защитник
    39
  • 23
    Бергуис, Стевен
    Нападающий
  • 16
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 12
    Мазраури, Нуссер
    Защитник
  • 2
    Тимбер, Юррин
    Защитник
  • 21
    Мартинес, Лисандро
    Защитник
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 32
    Ремко Пасвеер
Запасные игроки
  • 35
    Марвин Хитц
    Вратарь
  • 5
    Дан-Аксель Загаду
  • 18
    Moukoko, Youssoufa
    Нападающий
  • 20
    Reinier
  • 21
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
  • 30
    Феликс Пасслак
    Полузащитник
  • 34
    Марин Понграчич
    Защитник
  • 36
    Knauff, Ansgar
    Нападающий
  • 37
    Рашль, Тобиас
    Полузащитник
  • 30
    Дарамю, Мохаммед
    Полузащитник
  • 25
    Taylor, Kenneth
    Полузащитник
  • 20
    Kudus, Mohammed
    Полузащитник
  • 19
    Лабъяд, Закария
    Полузащитник
  • 15
    Rensch, Devyne Fabian Jairo
    Защитник
  • 9
    Данило
    Защитник
  • 7
    Давид Нерес
    Нападающий
  • 14
    Клаассен, Дэви
    Полузащитник
  • 3
    Схюрс, Перр
    Защитник
  • 51
    Setford, Charlie
    Вратарь
  • 16
    Gorter, Jay
    Вратарь
  • 31
    Таглиафико, Николас
    Защитник
Тренеры
  • Марко Росе
  • Эрик тен Хаг
Статистика матча
52%
Владение мячом
48%
5
Удары мимо
2
9
Штрафные
6
5
Фолы
5
3
Блокировано ударов
4
1
Офсайды
4
4
Угловые
3
3
Удары в створ
3
3
Сейвы
2
1
КК
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Замена
В перерыве в составе Аякса произошла замена. Классен вышел вместо Альвареса.
Главным действующим лицом первого тайма, к сожалению, стал арбитр. Сперва он выписал сомнительное удаление Хуммельсу, а затем лишь после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Аякса. Боруссия уходит в раздевалку с преимуществом в счете, но удержать его во втором тайме будет очень непросто.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+2'
Опасный момент
Кобель спасает Боруссию от пропущенного мяча! Голкипер парировал удар Бергейса из убойной позиции.
45'
Инфо
Добавлено 3 минуты.
44'
Опасный момент
Мартинес хватается за голову! У него было достаточно времени и пространства для нанесения точного удара в угол, но мяч в последний момент разминулся со штангой.
43'
Боруссия в меньшинстве продолжает атаковать. Похоже, Аякс деморализован мячом, пропущенным с пенальти.
39'
Желтая карточка
Альварес получает желтую карточку.
37'
Гоооол!!!
Ройс реализует одиннадцатиметровый удар! 1:0.
36'
Опасный момент
После просмотра видеоповтора арбитр назначает пенальти в ворота Аякса!
35'
Тадич качнул соперника и целил дальний нижний угол. Кобель забирает мяч в руки после этого удара.
34'
Замена
Розе жертвует Азаром, чтобы выпустить на поле защитника Понграчича.
31'
Тейлор оставляет свое решение в силе! Крайне спорный эпизод...
29'
Красная карточка
Арбитр удаляет Хуммельса за фол против Энтони в центре поля! Защитник Боруссии невозмутим. Он уверен, что не фолил и ожидает отмены наказания.
26'
Офсайд
Здорово прорывался к воротам Энтони, но за мгновение до этого боковой поднял флажок.
25'
Ройс нанес неожиданный удар из-под защитника. Пасвер проявил реакцию.
23'
Энтони сместился с фланга в центр и пробил. Мяч срезался с ноги у бразильца.
22'
Передачу Тадича на Алле с легкостью перехватывает Хуммельс.
20'
Офсайд
Брандт не успел выйти из офсайда.
19'
Бергейс опасно пробивал после розыгрыша углового. Не докрутил в дальнюю девятку полузащитник Аякса.
17'
Хуммельс наносит удар с дальнего расстояния. Мощно, но очень неточно.
16'
Кажется, Аякс выдержал стартовый натиск Дортмунда. Удается гостям на время отодвинуть игру от своих ворот.
13'
Тимбер в последний момент выбивает мяч на угловой, не дав Азару пробить по воротам.
8'
Опасный момент
Пасвер остановил проход Азара, но не успел вернуться в рамку и едва не позволил Беллингему забить!
6'
Гравенберх блокирует удар Азара из-за пределов штрафной.
2'
Хуммельс наносил удар после подачи со штрафного. Выше ворот.
1'
Блинд грубо играет против Азара, но избегает предупреждения.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Боруссии: Кобель – Аканжи, Хуммельс, Менье – Азар, Беллингем, Витцель, Вольф – Брандт, Ройс (к), Тиггес.
Инфо
Стартовый состав Аякса: Пасвер – Блинд, Мартинес, Тимбер, Мазрауи – Гравенберх, Бергейс, Альварес – Тадич (к), Алле, Энтони.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской Боруссией и Аяксом.
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Комментарии(1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
03.11.2021 в 22:07
Вперед Аякс, дави эту руссию
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Анонс матча "Боруссия" - Аякс 03.11.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Боруссия" (Дортмунд) и командой Аякс (Амстердам) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк.

Дата проведения матча: 03.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Боруссия" (Дортмунд) и командой Аякс (Амстердам):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Аякс, тогда как команда "Боруссия" осталась с поражением. Столкновение Аякс и "Боруссия" в предыдущем футбольном матче 19.10.2021 закончилось с такими результатами: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марко Росе и Эрик тен Хаг разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Боруссия" - Аякс можно посмотреть 03.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Боруссия" - Аякс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Боруссия" (Дортмунд)
Год основания "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Прошедший матч команды "Боруссия" был сыгран против Кёльн - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды "Боруссия".

Команда гостей

Название: Аякс (Амстердам)
Год основания Аякс (Амстердам): 1900
Страна: Нидерланды
Тренер: Петер Бош

Предыдущий матч команды Аякс был сыгран против Хераклес - 30.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Боруссия" - Аякс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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