Боруссия - Аякс онлайн трансляция матча

Боруссия Дортмунд имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Боруссия Дортмунд проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Боруссия Дортмунд выигрывает первый тайм в 44% матчей, Аякс выигрывает в 67% матчей.

Недавнее выступление команды Аякс в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Боруссия Дортмунд.

Победителем прошлой встречи была команда Аякс.

Аякс не проигрывает в последних 4 играх.

Боруссия Дортмунд забивает 2.25 гола, играя дома, а Аякс забивает 2.24 гола, играя на выезде (в среднем).

Аякс имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Когда Аякс лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аякс% своих матчей.

Аякс не пропускает в 4 матчах подряд.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Дортмунд и Аякс - 1.5.

Боруссия Дортмунд's performance of the last 5 matches is better than Аякс's.

Из последних 4 встреч команда Боруссия Дортмунд выиграла 3, команда Аякс выиграла 1, 0 ничьи.

Jude Bellingham отдал больше всего передач в Боруссия Дортмунд с 2 передачами. Antony Santos лучший распасовщик Аякс (2 передач)

Боруссия Дортмунд забивает 1.75 гола за матч против команды Аякс, а Аякс забивает 1.5 гола против команды Боруссия Дортмунд (в среднем).

Боруссия Дортмунд выиграл 7 домашних матчей подряд.

Когда Боруссия Дортмунд лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Дортмунд% своих матчей.

Аякс имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Когда Аякс проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аякс% своих матчей.

Боруссия Дортмунд выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Аякс выигрывает в 67%.

Команда Боруссия Дортмунд проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Аякс (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Аякс победила в 4 гол(а).

Аякс не проиграл ни в одном из последних 25 выездных матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Дортмунд и Аякс - 3.25.

Аякс выиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.