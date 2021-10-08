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Украина - Фарерские острова онлайн трансляция матча

Молодежная сборная - 12 октября 2021, 18:00
Рейтинг матча:
Украина
0 - 0
Обновить
41'
Фарерские острова
Ход матча
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Украина
61%
Ничья
17%
Фарерские острова
22%
Последние матчи - Украина
Молодежная сборная 2021/2022
08.10.2021 - 19:30 Франция 5 - 0 Завершен Украина П
Молодежная сборная 2021/2022
07.09.2021 - 19:00 Украина 2 - 1 Завершен Армения В
Молодежная сборная 2021/2022
03.09.2021 - 19:00 Сербия 0 - 1 Завершен Украина В
Молодежная сборная 2022
02.06.2021 - 20:00 Турция 1 - 1 Завершен Украина Н
Молодежная сборная 2022
28.05.2021 - 17:00 Украина 0 - 2 Завершен Узбекистан П
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Новости команд
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Украина
61%
Ничья
17%
Фарерские острова
22%
Трансляция
36'
Зараз оберти гри значно знизилися. Українці володіють м'ячем, час від часу підходячи до воріт суперника.
32'
Опасный момент
І ще одна небезпека! Криськів сам вривається в штрафний та пробиває в дальній кут щічкою. Воротар тут не мав шансів, але трохи не влучив по воротах гравець Металіста-1925.
30'
Опасный момент
Українці знову створюють гостроту! Бондаренко з 25 метрів навішує в штрафний, а Вівчаренко вривається і пробиває по воротах головою. Парирує голкіпер.
28'
Після забитого голу українці трохи розслабилися, відійшовши до середини поля. Проте Фарери навіть не намагаються пресингувати.
24'
Гоооол!!!
Мудрииииик! Майже сухий лист від Михайла! Вінгер подавав кутовий, підкручуючи у ворота. Воротар мав всі шанси парирувати, але захисник фарерців зачепив м'яч, переправивши у ворота. Може бути, що запишуть і як автогол.
20'
Опасный момент
Бондаренко з глибини виконує діагональ на Мудрика, який забігає лівим флангом. Той зміщується в центр та пробиває низом. Воротар відбиває в поле.
17'
Опасный момент
Як небезпечно! Криськів вдало обробляє м'яч біля меж штрафного і навішує на 11 метрів. В'юнник дивом уникає офсайду та пробиває головою по центру. Воротар рятує свою команду!
13'
Желтая карточка
Соренсен отримує жовту картку за затримування часу при вкиданні з ауту. Слідом за ним гірчичник отримує і наставник фарерців за зайві розмови.
9'
Мудрик вривається в штрафний майданчик з лівого флангу та прострілює на Назаренка в район 11 метрів. Не виходить удар у вінгера Дніпра-1.
7'
Сич та Назаренко на правому фланзі розігравали м'яч коротким пасом, але швидко перехоплюють фарерці.
4'
Українці володіють м'ячем в центрі поля, проте просування вперед поки виходить важко.
1'
Свисток
Суддя дає стартовий свисток. Українці розпочинають з центру поля.
Уже відомі склади на матч: Україна: Нещерет, Вівчаренко, Батагов, Боль, Сич, Судаков, Бондаренко, Сич, Мудрик, В'юнник, Назаренко. Фарерські острови: Морк, Скіпанес, Едмундсон, Петерсен, Йохансен, Самуельсен, Серенсен, Мніні, Гессінг, Радославлєвіч, Йоханессен.
Доброго вечора, шановні читачі сайту UA-Football! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію поєдинку відбору до Євро-2023 U-21, в якому зустрінуться молодіжні команди України та Фарерських островів.
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Анонс матча Украина - Фарерские острова 12.10.2021, Молодежная сборная

Поединок между командой Украина и командой Фарерские острова будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Молодежная сборная 2021/2022.

Дата проведения матча: 12.10.2021
Время начала матча: 18:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Фарерские острова можно посмотреть 12.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Молодежная сборная. Текстовую трансляцию матча Украина - Фарерские острова, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина

Прошедший поединок команды Украина был сыгран против Франция - 08.10.2021, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2021/2022 и закончился победой команды Франция.

Команда гостей

Название: Фарерские острова
Страна: Фарерские острова

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