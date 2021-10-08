Украина - Фарерские острова онлайн трансляция матча

Поединок между командой Украина и командой Фарерские острова будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Молодежная сборная 2021/2022.
Дата проведения матча: 12.10.2021
Время начала матча: 18:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Украина
Страна: Украина
Прошедший поединок команды Украина был сыгран против Франция - 08.10.2021, в рамках чемпионата Молодежная сборная 2021/2022 и закончился победой команды Франция.
Название: Фарерские острова
Страна: Фарерские острова
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