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Жилстрой-1 (женщины) - Реал (женщины) онлайн трансляция матча

Лига чемпионов. Женщины - 06 октября 2021, 19:45
Рейтинг матча:
Жилстрой-1 (женщины)
Харьков
0 - 1
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133'
Реал (женщины)
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
Жилстрой-1 (женщины)
37%
Ничья
31%
Реал (женщины)
32%
Кто победит?
62 Пользователей сделало свой выбор
Жилстрой-1 (женщины)
37%
Ничья
31%
Реал (женщины)
32%
Трансляция
90+4'
Свисток
Финальный свисток фиксирует победу мадридского Реала. Жилстрой-1 начинает групповой этап с поражения.
90+2'
Реал проводит последние минуты матча в атаке, не оставляя сопернику шансов отыграться.
90'
Инфо
Добавлено 4 минуты.
89'
Марта Корредера здорово открылась за спины защитницам, но обработать передачу ей не удалось.
88'
Замена
Наикари Гарсия отправляется отдыхать. Корредера в игре.
88'
Желтая карточка
Желтая в пассиве Эрреро.
86'
Замена
Валентина Котик снимает с игры Садыкоглу. Вместо неё в игру вступает Анна Воронина.
85'
Желтая карточка
И буквально сразу же Мюллер получает желтую за удар по мячу после свистка.
84'
Замена
Мюллер вступила в игру, дель Кастильо покинула поле.
80'
Чуть больше десяти минут остаётся у нашей команды для того, чтобы сравнять счёт.
78'
Апанащенко в подкате перехватила острейшую передачу. Это мог быть выход один в один, если бы не хладнокровные действия защитницы.
74'
Замена
Замена в составе гостей. Кармона уступила место на поле Роблес.
73'
Футболистки Реала держат игру под контролем, неспешно перепасовываясь на своей половине поля.
66'
Замена
Первая замена в матче. Вместо Ворониной на поле вышла Басанская.
62'
На этот раз Бойченко просила одиннадцатиметровый. На повторе видно, что это была откровенная симуляция с ее стороны.
57'
Овдейчук завалили на газон в штрафной площади соперника. Арбитр хорошо видела эпизод и приняла решение не назначать пенальти.
56'
Опасный момент
Наварро обязана была забивать! Луна выполнила идеальный навес, но мяч после удара Лорены разминулся с дальный штангой.
54'
Серия угловых в исполнении мадридской команды ни к чему опасному не привела.
53'
Дель Кастильо прорвалась по флангу на скорости, а вот точно прострелить не удалось. Мяч был перехвачен защитницами Жилстроя.
49'
Офсайд
Бойченко опасно пробивала по воротам после розыгрыша штрафного, но в этом эпизоде зафиксировали положение вне игры.
48'
Активизировались футболистки Жилстроя после перерыва. Разговор в раздевалке пошёл им на пользу.
46'
Свисток
Второй тайм стартовал!
45+3'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
Добавлено 3 минуты.
43'
Опасный момент
Дель Кастильо не воспользовалась отличной возможностью удвоить преимущество своей команды. Чистейший выход один на один испортила футболистка Реала.
34'
Гоооол!!!
Спустя несколько минут Наварро все-таки забивает! Лорена воспользовалась неразберихой в штрафной и отправила мяч в угол ворот Яман. 1:0!
30'
Еще один шанс у сливочных. Лорена Наварро осталась без опеки в штрафной, но поторопилась и нанесла неточный удар.
28'
Опасный момент
Наикари Гарсия могла забивать! Нападающая Реала получила передачу из глубины и в одно касание нанесла удар в дальний угол. К счастью, мяч прошел мимо ворот.
25'
Владение мячом по-прежнему за командой из Мадрида. Украинские футболистки больше рассчитывают на контригру.
21'
Желтая карточка
Сорноса сбивает соперницу в центре поля и получает предупреждение.
15'
Неплохой момент был у украинской команды. Овдейчук пробивала из перспективной позиции, но ее удару не хватило точности.
11'
Овдейчук уже несколько раз оказывалась на газоне. Грубо играют против нее соперницы.
7'
Воронина решила нанести прямой удар со штрафного, очень неточно.
3'
Первый удар по воротам Жилстроя. Яман спокойно забирает мяч в руки.
2'
На первых минутах инициативой владеют футболистки Реала.
1'
Свисток
Первый тайм стартовал!
Инфо
Жилстрой-1, стартовый состав: Яман, Воронина, Шматко, Апанащенко (к), Алексанян, Шевчук, Хаванская, Петрик, Овдейчук, Садыкоглу, Бойченко.
Инфо
Реал Мадрид, стартовый состав: Миса, Эрреро, Петер, Ивана (к), Луна, дель Кастильо, Сорноса, Флорентино, Кармона, Наварро, Гарсия.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча женской Лиги чемпионов Жилстрой-1 – Реал Мадрид.
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Комментарии(1)
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Цап-царап (Харків)
06.10.2021 в 19:46
Красавицы, в атаку!
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Анонс матча Жилстрой-1 (женщины) - Реал (женщины) 06.10.2021, Лига чемпионов. Женщины

Матч между командой Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) и командой Реал (женщины) (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига чемпионов. Женщины 2021/2022.

Дата проведения матча: 06.10.2021
Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Жилстрой-1 (женщины) - Реал (женщины) можно посмотреть 06.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига чемпионов. Женщины. Текстовую трансляцию матча Жилстрой-1 (женщины) - Реал (женщины), ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Жилстрой-1 (женщины) (Харьков)
Год основания Жилстрой-1 (женщины) (Харьков): 2002
Страна: Украина

Команда гостей

Название: Реал (женщины) (Мадрид)
Страна: Испания

Следите за результатами матча Жилстрой-1 (женщины) - Реал (женщины) онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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