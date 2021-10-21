Монако - ПСВ онлайн трансляция матча

Матч между командой Монако (Монако) и командой ПСВ (Эйндховен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч пройдет на стадионе Луи Ii.
Дата проведения матча: 04.11.2021
Время начала матча: 19:45
История противостояний между Монако (Монако) и командой ПСВ (Эйндховен):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Монако, тогда как команда ПСВ осталась с поражением. Столкновение ПСВ и Монако в предыдущем футбольном матче 21.10.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Нико Ковач и Роджер Шмидт разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Монако (Монако)
Год основания Монако (Монако): 1924
Страна: Франция
Тренер: Нико Ковач
Предыдущий матч команды Монако был сыгран против Брест - 31.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Брест.
Название: ПСВ (Эйндховен)
Год основания ПСВ (Эйндховен): 1913
Страна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку
Прошедший поединок команды ПСВ был сыгран против Твенте - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды ПСВ.
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