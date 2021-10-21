Монако - ПСВ онлайн трансляция матча

Монако выигрывает первую половину матча в 41% случаев, ПСВ Эйндховен выигрывает в 49%.

Победителем прошлой встречи была команда Монако.

Монако забивает 1.8 гола, играя дома, а ПСВ Эйндховен забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда ПСВ Эйндховен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.

Монако выиграл 4 домашних матчей подряд.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Монако и ПСВ Эйндховен - 0.8.

Монако выигрывает первый тайм в 41% матчей, ПСВ Эйндховен выигрывает в 49% матчей.

Из последних 5 встреч команда Монако выиграла 2, команда ПСВ Эйндховен выиграла 2, 1 ничьи.

Монако забивает 1 гола за матч против команды ПСВ Эйндховен, а ПСВ Эйндховен забивает 1 гола против команды Монако (в среднем).

Когда Монако лидирует 1-0 дома, они побеждают в Монако% своих матчей.

Caio Henrique отдал больше всего передач в Монако с 2 передачами. Mario Gotze лучший распасовщик ПСВ Эйндховен (3 передач)

Когда ПСВ Эйндховен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.

Монако's performance of the last 5 matches is better than ПСВ Эйндховен's.

В их последнюю встречу команда Монако победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Монако и ПСВ Эйндховен - 2.

Когда Монако проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Монако% своих матчей.

ПСВ Эйндховен пропускает в каждом из последних 10 матчах.