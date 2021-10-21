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Монако - ПСВ онлайн трансляция матча

Лига Европы - 04 ноября 2021, 19:45 - Луи Ii
Главный судья: Джюнейт Чакыр
Рейтинг матча:
Монако
Монако
0 - 0
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66'
ПСВ
Эйндховен
Ход матча
18' Жан Лукас 27' Гильермо Марипан 45' Vertessen, Yorbe Вышел: Брума
46' Жан Лукас Вышел: Диоп, Софьян 46' Дисаси, Аксель Вышел: Джибриль Сидибе 46' Рубен Агилар Вышел: Александр Головин
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Монако
30%
Ничья
30%
ПСВ
40%
П1: 3.35 Х: 2.08 П2: 3.65
П1: 3.00 Х: 2.30 П2: 2.88
П1: 3.35 Х: 2.08 П2: 3.65
П1: 3.35 Х: 2.08 П2: 3.65
Интересные факты
  • Монако выигрывает первую половину матча в 41% случаев, ПСВ Эйндховен выигрывает в 49%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Монако.
  • Монако забивает 1.8 гола, играя дома, а ПСВ Эйндховен забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда ПСВ Эйндховен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.
  • Монако выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Монако и ПСВ Эйндховен - 0.8.
  • Монако выигрывает первый тайм в 41% матчей, ПСВ Эйндховен выигрывает в 49% матчей.
  • Из последних 5 встреч команда Монако выиграла 2, команда ПСВ Эйндховен выиграла 2, 1 ничьи.
  • Монако забивает 1 гола за матч против команды ПСВ Эйндховен, а ПСВ Эйндховен забивает 1 гола против команды Монако (в среднем).
  • Когда Монако лидирует 1-0 дома, они побеждают в Монако% своих матчей.
  • Caio Henrique отдал больше всего передач в Монако с 2 передачами. Mario Gotze лучший распасовщик ПСВ Эйндховен (3 передач)
  • Когда ПСВ Эйндховен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ПСВ Эйндховен% своих матчей.
  • Монако's performance of the last 5 matches is better than ПСВ Эйндховен's.
  • В их последнюю встречу команда Монако победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Монако и ПСВ Эйндховен - 2.
  • Когда Монако проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Монако% своих матчей.
  • ПСВ Эйндховен пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Во время последних 7 встреч, команда Монако выиграла 3 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда ПСВ Эйндховен выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 8-7 в пользу команды Монако
Личные встречи
Монако
1
Побед
1
Игр
0
Побед
ПСВ
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 ПСВ 1 - 2 Завершен Монако
Последние матчи - Монако
Чемпионат Франции 2021/2022
31.10.2021 - 18:00 Брест 2 - 0 Завершен Монако П
Чемпионат Франции 2021/2022
24.10.2021 - 18:00 Монако 3 - 1 Завершен Монпелье В
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 ПСВ 1 - 2 Завершен Монако В
Чемпионат Франции 2021/2022
16.10.2021 - 22:00 Лион 2 - 0 Завершен Монако П
Чемпионат Франции 2021/2022
03.10.2021 - 16:00 Монако 3 - 0 Завершен Бордо В
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Последние матчи - ПСВ
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
30.10.2021 - 17:30 ПСВ 5 - 2 Завершен Твенте В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
24.10.2021 - 17:45 Аякс 5 - 0 Завершен ПСВ П
Лига Европы 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 ПСВ 1 - 2 Завершен Монако П
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
16.10.2021 - 22:00 ПСВ 3 - 1 Завершен Зволле В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
03.10.2021 - 21:00 ПСВ 2 - 1 Завершен Спарта Роттердам В
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Новости команд
Главные события
Жан Лукас
Вышел: Диоп, Софьян
46'
Дисаси, Аксель
Вышел: Джибриль Сидибе
46'
Рубен Агилар
Вышел: Александр Головин
46'
45'
Vertessen, Yorbe
Вышел: Брума
Гильермо Марипан
27'
Жан Лукас
18'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Монако
30%
Ничья
30%
ПСВ
40%
П1: 3.35 Х: 2.08 П2: 3.65
П1: 3.00 Х: 2.30 П2: 2.88
П1: 3.35 Х: 2.08 П2: 3.65
П1: 3.35 Х: 2.08 П2: 3.65
Составы команд
16
Александр Нюбель
26
Рубен Агилар
3
Гильермо Марипан
6
Бадиашиле Мукинаи, Бенуа
12
Кайо Энрике
6
Дисаси, Аксель
14
Тчуамени, Орельен
22
Фофана Юссуф
11
Жан Лукас
31
Кевин Фолланд
9
Боаду Мирон
23
Йоэль Дроммель
3
Джордан Тезе
5
Андре Рамальо да Силва
18
Оливье Боскальи
31
Филипп Макс
29
Филипп Мвене
18
Ибраим Сангаре
15
Эрик Гутьеррес
32
Vertessen, Yorbe
9
Винисиус Карлос
7
Эран Захави
Стартовый состав
  • 31
    Кевин Фолланд
    Защитник
  • 9
    Боаду Мирон
  • 6
    Дисаси, Аксель
    Защитник
    46
  • 14
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 22
    Фофана Юссуф
  • 11
    Жан Лукас
    46 18
  • 26
    Рубен Агилар
    Защитник
    46
  • 3
    Гильермо Марипан
    Защитник
    27
  • 6
    Бадиашиле Мукинаи, Бенуа
    Защитник
  • 12
    Кайо Энрике
  • 16
    Александр Нюбель
    Вратарь
  • 7
    Эран Захави
    Полузащитник
  • 9
    Винисиус Карлос
  • 29
    Филипп Мвене
  • 18
    Ибраим Сангаре
    Полузащитник
  • 15
    Эрик Гутьеррес
    Полузащитник
  • 32
    Vertessen, Yorbe
    Нападающий
    45
  • 3
    Джордан Тезе
  • 5
    Андре Рамальо да Силва
    Защитник
  • 18
    Оливье Боскальи
    Защитник
  • 31
    Филипп Макс
    Нападающий
  • 23
    Йоэль Дроммель
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 37
    Диоп, Софьян
    Полузащитник
  • 34
    Matsima, Chrislain
    Защитник
  • 27
    Диатта, Крепин
    Полузащитник
  • 21
    Pavlovic, Strahinja
    Защитник
  • 19
    Джибриль Сидибе
    Защитник
  • 17
    Александр Головин
    Полузащитник
  • 15
    Исмаил Якобс
  • 20
    Виссам Бен Йеддер
    Полузащитник
  • 7
    Желсон Мартинш
    Нападающий
  • 30
    Вито Манноне
    Вратарь
  • 12
    Маецкий Радослав
  • 39
    Исидор, Вилсон
    Нападающий
  • 21
    Delanghe, Maxime
    Вратарь
  • 38
    Ивон-Ландри Мвого
    Вратарь
  • 4
    Армандо Обиспо
  • 8
    Марко ван Гинкел
    Защитник
  • 17
    Мауро Джуниор
  • 19
    Брума
    Нападающий
  • 20
    Ромеро, Максимилиано
    Нападающий
  • 25
    Доан, Рицу
    Полузащитник
Тренеры
  • Нико Ковач
  • Роджер Шмидт
Статистика матча
55%
Владение мячом
45%
9
Штрафные
9
9
Фолы
7
1
Угловые
5
1
Удары мимо
4
Офсайды
2
2
ЖК
1
Блокировано ударов
1
1
Удары в створ
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
62'
ПСВ тримає м'яч у володінні та значно заспокоює гру на полі. Монако в свою чергу в останні хвилини чомусь відмовився від активного пресингу.
58'
Замена
Заміна в складі нідерландського клубу: Карлос Вінісіус йде відпочивати, а на поле виходить Ріцу Доан.
54'
Монако раз за разом намагається підійти до воріт суперника, проте ПСВ грає дуже організовано в захисті та блокує просування суперника.
50'
Опасный момент
Захаві! Форвард виривається один на один з голікпером, але пробиває в кількох сантиметрах від правої стійки.
46'
Замена
Потрійна заміна від Ніко Ковача одразу після перерви: виходить на поле Головін, Сідібе та Діоп замість Дісасі, Агілара та Жана Лукаса.
46'
Свисток
Свисток судді сповіщує про початок другого тайму матчу.
В першому таймі нашого матчу не було явного фаворита. Обидві команди грали досить грубо, аби заволодіти м'ячем, проте ні до чого небезпечного це не призвело. Чекаймо другої половини зустрічі!
45+2'
Свисток
Джюнейт Чакир дає свисток про перерву в нашому поєдинку.
45+1'
Одну хвилину рефері додав до першого тайму.
45'
Замена
Вимушена заміна в складі ПСВ: Вертенсен отримав серйозне пошкодження. Його замінить на полі Брума.
42'
Дуже грубо грають монегаски, щоб відібрати м'яч у суперника. Дивно, що Чакир не дає жовті після таких небезпечних підкатів.
38'
Голандці сідають в захист та намагаються розігравати через голікіпера. Пресинг монегасків дає свої плоди.
34'
Захаві та Гутьєрес вибігають в контратаку, проте швидкості футболістів не вистачає, аби пройти до воріт. Перериває атаку захист Монако.
30'
Нідерландська команда намагається високо пресингувати Монако, проте при цьому сама дає супернику дуже багато вільних зон.
26'
Желтая карточка
Жовта картка тепер вже для Маріпана. Захисник збиває нападника ПСВ майже на межі карного майданчика, тепер буде небезпечний штрафний. Пощастило Монако, що не пенальті.
22'
Гутьєрес закидає в штрафний майданчик з центу поля, але там жоден футболіст ПСВ не дістається до м'яча. Буде зараз удар від воріт.
18'
Желтая карточка
Гірчичник отримує Жан Лукас за те, що дуже грубо збив суперника.
16'
Тепер вже голандський клуб пресингує. Проте відбирати м'яч без фолів виходить погано.
12'
ПСВ потроху починає втрачати контроль над м'ячем. Видно, що команда почала гру на занадто високих швидкостях, і далі в такому темпі просто не може грати.
8'
Вінісіус прорвався правим флангом та спробував прострілити на Захаві. Надійно грає Агілар, блокуючи м'яч.
4'
ПСВ володіє м'ячем на половині поля Монако, проте рух вперед вдається дуже важко. Господарі поля постійно в пресингу.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Команди розпочинають з центру поля!
Инфо
Уже відомі склади на матч: Монако: Нюбель, Агілар, Маріпан, Бадьяшиль, Енріке, Дісасі, Тчуамені, Фофана, Лукас, Боаду, Фоланд. ПСВ: Дроммел, Макс, Боскальї, Рамальо, Тезе, Вертессен, Гутьєрес, Сангаре, Мвене, Вінісіус, Захаві.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Прононуємо вашій увазі текстову трансляцію поєдинку Ліги Європи Монако - ПСВ.
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Анонс матча Монако - ПСВ 04.11.2021, Лига Европы

Матч между командой Монако (Монако) и командой ПСВ (Эйндховен) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч пройдет на стадионе Луи Ii.

Дата проведения матча: 04.11.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Монако (Монако) и командой ПСВ (Эйндховен):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Монако, тогда как команда ПСВ осталась с поражением. Столкновение ПСВ и Монако в предыдущем футбольном матче 21.10.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Нико Ковач и Роджер Шмидт разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Монако - ПСВ можно посмотреть 04.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Монако - ПСВ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Монако (Монако)
Год основания Монако (Монако): 1924
Страна: Франция
Тренер: Нико Ковач

Предыдущий матч команды Монако был сыгран против Брест - 31.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Брест.

Команда гостей

Название: ПСВ (Эйндховен)
Год основания ПСВ (Эйндховен): 1913
Страна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку

Прошедший поединок команды ПСВ был сыгран против Твенте - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды ПСВ.

Следите за результатами матча Монако - ПСВ онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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