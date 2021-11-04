  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Заря - ЦСКА Смотреть онлайн
В тренде

Заря - ЦСКА онлайн трансляция матча

Лига конференций - 04 ноября 2021, 19:45 - Славутич-Арена
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
До начала
00 : 00 : 00
ЦСКА
София
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Заря
68%
Ничья
16%
ЦСКА
16%
П1: 2.74 Х: 2.48 П2: 3.24
П1: 2.38 Х: 2.50 П2: 3.40
П1: 2.74 Х: 2.48 П2: 3.24
П1: 2.74 Х: 2.48 П2: 3.24
Интересные факты
  • Из последних 3 встреч команда Заря Луганск выиграла 2, команда ЦСКА София выиграла 0, 1 ничьи.
  • Заря Луганск забивает 1 гола за матч против команды ЦСКА София, а ЦСКА София забивает 0.33 гола против команды Заря Луганск (в среднем).
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда ЦСКА София проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ЦСКА София% своих матчей.
  • Заря Луганск не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 28% случаев, ЦСКА София выигрывает в 40%.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды ЦСКА София (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Заря Луганск и ЦСКА София - 1.33.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Заря Луганск имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 28% матчей, ЦСКА София выигрывает в 40% матчей.
  • Недавнее выступление команды ЦСКА София в "Лига конференций УЕФА" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.
  • Заря Луганск забивает 1.48 гола, играя дома, а ЦСКА София забивает 1.23 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда ЦСКА София лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ЦСКА София% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Заря Луганск и ЦСКА София - 0.67.
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than ЦСКА София's.
  • Заря Луганск забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
1
Побед
1
Игр
0
Побед
ЦСКА
Лига конференций 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 ЦСКА 0 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 19:30 Металлист 1925 1 - 6 Завершен Заря В
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 19:30 Заря 1 - 0 Завершен Колос В
Лига конференций 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 ЦСКА 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
15.10.2021 - 17:00 Шахтер 6 - 1 Завершен Заря П
Показать больше
Последние матчи - ЦСКА
Лига конференций 2021/2022
21.10.2021 - 22:00 ЦСКА 0 - 1 Завершен Заря П
Лига конференций 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 ЦСКА 0 - 0 Завершен Будё-Глимт Н
Лига конференций 2021/2022
16.09.2021 - 22:00 Рома 5 - 1 Завершен ЦСКА П
Лига конференций 2021/2022
26.08.2021 - 20:00 ЦСКА 3 - 0 Завершен Виктория В
Лига конференций 2021/2022
19.08.2021 - 20:00 Виктория 2 - 0 Завершен ЦСКА П
Показать больше
Новости команд
Официально: Абу Ханна - игрок Легии 16.05.2021 в 19:35 Официально: Абу Ханна - игрок Легии Экс-футболист "Зари" будет играть в Польше
Заря в полном составе готовится к финалу Кубка Украины 11.05.2021 в 22:00 Заря в полном составе готовится к финалу Кубка Украины В составе луганчан нет травмированных и дисквалифицированных игроков
Шахтер – ЦСКА София 1:0. Обзор матча 30.06.2019 в 15:18 Шахтер – ЦСКА София 1:0. Обзор матча Юный Даниил Сикан принес "горнякам" минимальную победу
Реал стал вторым финалистом Евролиги 19.05.2018 в 00:01 Реал стал вторым финалистом Евролиги Сегодня, 18-го мая состоялся второй полуфинальный матч Евролиги. В этой игре встречались ЦСКА и Реал Мадрид. Уже в самом начале игры хозяева взяли игру в свои руки и после первой четверти счет был 30:20. Во второй десятиминутке мадридци смогли реа...
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Заря
68%
Ничья
16%
ЦСКА
16%
П1: 2.74 Х: 2.48 П2: 3.24
П1: 2.38 Х: 2.50 П2: 3.40
П1: 2.74 Х: 2.48 П2: 3.24
П1: 2.74 Х: 2.48 П2: 3.24
Трансляция
Запасные: Евтимов, Варела, Бе, Чатакович, Крастев, Дончев, Ахмедов, Мухар, Галабов.
ЦСКА София: Бузатто — Турицов, Маттей, Лам, Мазику — Йомов, Юга, Жеферсон, Вилдсхут — Кэри — Кайседо.
Запасные: Сапутин, Жилкин, Жуниньо, Гладкий, Кристиан, Алефиренко.
Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Снурницын — Цвек — Хомченовский, Булеца, Сайядманеш — Лунев, Шахаб.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Петри Вильянен (Пори, Финляндия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы C. На поле стадиона "Славутич-Арена" (Запорожье, Украина) сыграют луганская Заря и болгарский ЦСКА София.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 17:30 - Сегодня Кайрат Кайрат 1 Карабах Карабах 2 Завершен 22:00 - Вчера Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 1 Халл Сити Халл Сити 0 Завершен 22:00 - Вчера Спортинг Спортинг 4 Бешикташ Бешикташ 0 Завершен 22:00 - Вчера Боруссия Боруссия 1 Аякс Аякс 3 Завершен 22:00 - Вчера Манчестер Сити Манчестер Сити 4 Брюгге Брюгге 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Заря - ЦСКА 04.11.2021, Лига конференций

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой ЦСКА (София) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2021/2022, матч состоится на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 04.11.2021
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой ЦСКА (София):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Заря, тогда как команда ЦСКА осталась с поражением. Столкновение ЦСКА и Заря в предыдущем футбольном матче 21.10.2021 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - ЦСКА можно посмотреть 04.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига конференций. Текстовую трансляцию матча Заря - ЦСКА, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Заря был сыгран против Металлист 1925 - 31.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Команда гостей

Название: ЦСКА (София)
Страна: Болгария

Предыдущий поединок команды ЦСКА был сыгран против Заря - 21.10.2021, в рамках чемпионата Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Заря.

Следите за результатами матча Заря - ЦСКА онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Лига конференций и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен