Заря - ЦСКА онлайн трансляция матча

Из последних 3 встреч команда Заря Луганск выиграла 2, команда ЦСКА София выиграла 0, 1 ничьи.

Заря Луганск забивает 1 гола за матч против команды ЦСКА София, а ЦСКА София забивает 0.33 гола против команды Заря Луганск (в среднем).

Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда ЦСКА София проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ЦСКА София% своих матчей.

Заря Луганск не пропускает в 3 матчах подряд.

Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 28% случаев, ЦСКА София выигрывает в 40%.

Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды ЦСКА София (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Заря Луганск и ЦСКА София - 1.33.

Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Заря Луганск имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Заря Луганск выигрывает первый тайм в 28% матчей, ЦСКА София выигрывает в 40% матчей.

Недавнее выступление команды ЦСКА София в "Лига конференций УЕФА" лучше, чем у команды Заря Луганск.

Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.

Заря Луганск забивает 1.48 гола, играя дома, а ЦСКА София забивает 1.23 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда ЦСКА София лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ЦСКА София% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Заря Луганск и ЦСКА София - 0.67.

Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than ЦСКА София's.