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Рома - Будё-Глимт онлайн трансляция матча

Лига конференций - 04 ноября 2021, 22:00 - Олимпийский стадион
Рейтинг матча:
Рома
Рим
0 - 0
Обновить
41'
Будё-Глимт
Будё
Ход матча
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Рома
54%
Ничья
23%
Будё-Глимт
23%
П1: 1.45 Х: 4.01 П2: 9.63
П1: 1.50 Х: 3.40 П2: 9.00
П1: 1.45 Х: 4.01 П2: 9.63
П1: 1.45 Х: 4.01 П2: 9.63
Интересные факты
  • ФК Буде/Глимт не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 44% случаев, ФК Буде/Глимт выигрывает в 42%.
  • Победителем прошлой встречи была команда ФК Буде/Глимт.
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда ФК Буде/Глимт проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Буде/Глимт% своих матчей.
  • Рома не проигрывает в последних 15 домашних матчах.
  • Рома выигрывает первый тайм в 44% матчей, ФК Буде/Глимт выигрывает в 42% матчей.
  • Недавнее выступление команды Рома в "Лига конференций УЕФА" лучше, чем у команды ФК Буде/Глимт.
  • Рома забивает 2.29 гола, играя дома, а ФК Буде/Глимт забивает 1.75 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • ФК Буде/Глимт не проигрывает в последних 18 играх.
  • ФК Буде/Глимт's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • В их последнюю встречу команда ФК Буде/Глимт победила в 5 гол(а).
  • Когда ФК Буде/Глимт лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Буде/Глимт% своих матчей.
  • ФК Буде/Глимт забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
Личные встречи
Рома
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Будё-Глимт
Лига конференций 2021/2022
21.10.2021 - 19:45 Будё-Глимт 6 - 1 Завершен Рома
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
31.10.2021 - 21:45 Рома 1 - 2 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Кальяри 1 - 2 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 19:00 Рома 0 - 0 Завершен Наполи Н
Лига конференций 2021/2022
21.10.2021 - 19:45 Будё-Глимт 6 - 1 Завершен Рома П
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершен Рома П
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Последние матчи - Будё-Глимт
Лига конференций 2021/2022
21.10.2021 - 19:45 Будё-Глимт 6 - 1 Завершен Рома В
Лига конференций 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 ЦСКА 0 - 0 Завершен Будё-Глимт Н
Лига конференций 2021/2022
16.09.2021 - 22:00 Будё-Глимт 3 - 1 Завершен Заря В
Лига конференций 2021/2022
26.08.2021 - 19:00 Будё-Глимт 1 - 0 Завершен Жальгирис В
Лига конференций 2021/2022
19.08.2021 - 20:00 Жальгирис 2 - 2 Завершен Будё-Глимт Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Рома
54%
Ничья
23%
Будё-Глимт
23%
П1: 1.45 Х: 4.01 П2: 9.63
П1: 1.50 Х: 3.40 П2: 9.00
П1: 1.45 Х: 4.01 П2: 9.63
П1: 1.45 Х: 4.01 П2: 9.63
Статистика матча
4
Угловые
1
Трансляция
38'
Дзаньоло передержал мяч и не отдал передачу на абсолютно свободного Абрахама.
34'
Верету левой стрелял по воротам метров с 18-ти – мяч прошел в нескольких метрах от створа.
30'
4-0 по ударам по воротам. Рома активизировалась в последние минуты.
25'
После углового Эль-Шаарави в касание стрелял в ближний угол - и еще раз мяч после удара итальянца попал в защитника Буде-Глимта. Очередной корнер.
24'
Эль-Шаарави из убойной позиции попал в защитника гостей. Только угловой для Ромы.
21'
Абрахам неожиданно левой пробил метров с 23-х - мяч прошел мимо ворот.
15'
Очень грубый фол против Верету – повезло норвежцам, что на игре нет VAR. Могла быть и красная.
13'
Бьеркан протащил мяч в штрафную Ромы, но момент закончился всего лишь угловым, который норвежцы разыграли неудачно.
8'
Будё-Глимт солидно выглядит на первых минутах – абсолютно не робеют норвежцы перед командой Моуриньо.
4'
Первый прорыв в штрафную Ромы завершился тем, что футболист гостей выпустил за пределы поля.
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Рома: Руй Патрисиу, Карсдорп, Кристанте, Манчини, Рожер, Мхитарян, Верету, Дзаньоло, Дарбо, Эль-Шаарави, Абрахам.
Буде-Глимт: Хайкин, Сампстед, Моэ, Лоде, Бьеркан, Конрадсен, Фет, Хаген, Пеллегрино, Ботхейм, Сольбаккен.
Инфо
Турнирная таблица в группе С: Будё-Глимт – 7 (3 матча), Рома – 6 (3), Заря – 6 (4), ЦСКА София – 1 (4).
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Анонс матча "Рома" - Будё-Глимт 04.11.2021, Лига конференций

Матч между командой "Рома" (Рим) и командой Будё-Глимт (Будё) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.

Дата проведения матча: 04.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Рома" (Рим) и командой Будё-Глимт (Будё):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Будё-Глимт, тогда как команда "Рома" осталась с поражением. Столкновение Будё-Глимт и "Рома" в предыдущем футбольном матче 21.10.2021 закончилось с такими результатами: 6:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Рома" - Будё-Глимт можно посмотреть 04.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига конференций. Текстовую трансляцию матча "Рома" - Будё-Глимт, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Предыдущий матч команды "Рома" был сыгран против Милан - 31.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: Будё-Глимт (Будё)
Год основания Будё-Глимт (Будё): 1916
Страна: Норвегия

Прошедший поединок команды Будё-Глимт был сыгран против "Рома" - 21.10.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Будё-Глимт.

Следите за результатами матча "Рома" - Будё-Глимт онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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