Рома - Будё-Глимт онлайн трансляция матча

Матч между командой "Рома" (Рим) и командой Будё-Глимт (Будё) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига конференций 2021/2022, матч начнется на стадионе Олимпийский стадион.
Дата проведения матча: 04.11.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Рома" (Рим) и командой Будё-Глимт (Будё):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Будё-Глимт, тогда как команда "Рома" осталась с поражением. Столкновение Будё-Глимт и "Рома" в предыдущем футбольном матче 21.10.2021 закончилось с такими результатами: 6:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Предыдущий матч команды "Рома" был сыгран против Милан - 31.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.
Название: Будё-Глимт (Будё)
Год основания Будё-Глимт (Будё): 1916
Страна: Норвегия
Прошедший поединок команды Будё-Глимт был сыгран против "Рома" - 21.10.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Будё-Глимт.
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