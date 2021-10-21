Рома - Будё-Глимт онлайн трансляция матча

ФК Буде/Глимт не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

Рома выигрывает первую половину матча в 44% случаев, ФК Буде/Глимт выигрывает в 42%.

Победителем прошлой встречи была команда ФК Буде/Глимт.

Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

Когда ФК Буде/Глимт проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Буде/Глимт% своих матчей.

Рома не проигрывает в последних 15 домашних матчах.

Рома выигрывает первый тайм в 44% матчей, ФК Буде/Глимт выигрывает в 42% матчей.

Недавнее выступление команды Рома в "Лига конференций УЕФА" лучше, чем у команды ФК Буде/Глимт.

Рома забивает 2.29 гола, играя дома, а ФК Буде/Глимт забивает 1.75 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.

ФК Буде/Глимт не проигрывает в последних 18 играх.

ФК Буде/Глимт's performance of the last 5 matches is better than Рома's.

В их последнюю встречу команда ФК Буде/Глимт победила в 5 гол(а).

Когда ФК Буде/Глимт лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Буде/Глимт% своих матчей.